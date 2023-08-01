Засуджено двох адміністраторів телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізаційним заходам

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури доведено в суді причетність двох жителів Черкащини до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Прокурор у суді довів, що вказані особи створили та адміністрували декілька тематичних груп Інтернет-додатку «Телеграм». У цих групах обвинувачені розповсюджували інформацію, спрямовану на ухилення громадянами України від мобілізації в умовах воєнного стану, зокрема поширювали повідомлення щодо місць роздачі повісток працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У суді чоловіки визнали свою вину та запевнили про недопущення в майбутньому протиправної поведінки, спрямованої на перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України.

Вироком суду обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі з одночасним встановленням іспитового строку.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали працівники УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури