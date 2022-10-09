«Шедевр тайной диверсии». Как могли устроить взрыв на Крымском мосту

В результате взрыва на Керченском мосту, который ведет из Краснодарского края России в аннексированный Крым, обрушилась часть дорожного полотна, на мосту начался пожар, были также повреждены железнодорожные пути. В Би-би-си собрали версии экспертов о том, как такой взрыв вообще мог быть возможен и к каким последствиям он приведет.

Российские власти заявили, что причиной происшествия стал взрыв автомобиля. Следственный комитет сообщил, что его сотрудники установили данные о собственнике машины. Погибли три человека – по данным российских следователей, это “предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком”.

Отметив то, что взорвавшийся фургон заехал на мост со стороны России, Подоляк в комментарии для СМИ написал, что в России идет противостояние между ЧВК и ФСБ с одной стороны, и генштабом и министерством обороны – с другой.

“Логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна – все это четко указывает на русский след. Поэтому еще раз, пока в этом ярком инциденте мы видим обострение конфликта между военными и силовыми структурами России и его выход из-под контроля Кремля”, – уверен Подоляк.

“Российская верхушка ищет виновных за поражение на фронте. ФСБ и владельцы ЧВК ведут кампанию за увольнение военного руководства – министра Шойгу и главы генштаба Герасимова”, – добавил Подоляк.

“Много взрывчатки”

Старший эксперт по взрывчатым веществам британской армии в отставке называет подрыв Керченского моста “шедевром тайной диверсии”. “Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось”, – отметил он в разговоре с корреспондентом Би-би-си Полом Адамсом.

ФОТО,EPA. Сотрудники российских силовых органов на месте взрыва

По мнению эксперта, причиной взрыва могла стать “атака снизу” моста. Он предполагает, что взрывы на автомобильном мосту и железнодорожных путях “были инициированы почти одновременно с помощью кодированной радиокоманды”. Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан написал в своем “Твиттере”, что для подобного обрушения моста необходимо много взрывчатки – несколько человек не смогли бы принести столько на себе. Для этого также потребовался хорошо продуманный план взрыва, отмечает эксперт, поскольку железобетонные мосты – самые устойчивые из всех. “Несколько грузовиков или ракет/бомб смогли бы достичь этой цели, если их точно направить в нужные участки моста”, – считает Райан.

Официальная российская версия произошедшего заявляет, что на мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда и к частичному обрушению двух автомобильных пролетов, говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета России. Что гвоворили российским солдатам перед нападением на Украину: «Мы сейчас просто на границе станем, мускулами поиграем, они обосрутся, и мы поедем домой»

Однако на мосту, по крайней мере официально, действует строгая система безопасности. Любой грузовик, въезжающий на Крымский мост, проверяется на наличие взрывчатки. На въездах размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Проверкой занимается ФГУП “Управление ведомственной охраны минтранса России”, в марте 2021 года он рапортовал, что “досмотр автотранспорта и безопасность Крымского моста обеспечена в полном объеме.

Этот же ФГУП охранял аэродром в Таганроге, где стоял на ремонте Ил-80 – один из из самых секретных военных самолетов России, предназначенный для управления войсками в случае ядерного конфликта (эксперты прозвали его “самолетом Судного дня”). В декабре 2020 года выяснилось, что кто-то проник в самолет и похитил секретное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Виновными в краже были признаны и осуждены безработный житель Таганрога и его сообщник. “Версия грузовика логична тем, что решает проблему доставки большого количества взрывчатого вещества”, – говорит в комментарии Русской службе Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Как подсчитала Би-би-си, в 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей.

ФГУП “Управление ведомственной охраны минтранса России” до конца июля 2022 года получал по госконтрактам на охрану моста около 53 млн рублей в месяц, в августе контракт подорожал до 66,85 млн рублей. В целом охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету около 700 млн рублей.

Тот же ФГУП в апреле 2022 года получил госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста “техническими средствами обеспечения транспортной безопасности”. Почти треть этой суммы (197 млн рублей) подрядчик уже получил, но пока разработал лишь рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн рублей.

Анализ: важен ли Крымский мост для российской группировки в Херсонской и Запорожской областях

Илья Абишев, Би-би-си

Военные перемещения по Крымскому мосту стали обыденностью после 2018 года, когда была открыта автомобильная часть моста, и после 2019-го, когда заработала его железнодорожная часть. 22 февраля, накануне российского военного вторжения в Украину, очевидцы фиксировали массовые переброски по мосту военной техники в Крым.

ФОТО,GLOBAL IMAGES UKRAINE. Разбитая машина в одном из освобожденных ВСУ сел Херсонской области

Крымский мост для России – важная логистическая цепочка, хотя далеко не единственная. Помимо моста, снабжение военных группировок в Крыму и на захваченных территориях Запорожья и Херсонщины осуществляется еще как минимум тремя путями.

Морские перевозки. Десантные корабли и транспортные суда доставляют войска, технику, снаряжение, ГСМ и боеприпасы в порты Крыма (преимущественно, в Севастополь);

Воздушные перевозки – в основном через аэропорт Симферополя и аэродром Бельбек;

Наземным путем из Ростова-на-Дону через пробитый коридор Донецк-Мелитополь и далее на Новую Каховку и Херсон.

Безусловно, у Крымского моста есть ряд важных преимуществ перед другими маршрутами военных поставок. В первую очередь это связано с особенностями военной логистики, доставшейся российской армии в наследство от советской, а именно – огромной роли, отводимой в организации снабжения войск железнодорожным маршрутам. В отличие от других армий мира, в России существует даже особый род войск – железнодорожные войска.

По сравнению с автомобильным, рельсовый транспорт позволяет в сжатые сроки перебрасывать на фронт огромные объемы грузов. В случае железнодорожных поставок через Крым они идут по большей части на Джанкой – транспортный узел на севере полуострова, вблизи перешейка, а оттуда грузы развозятся для снабжения российских группировок, действующих на Херсонском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Объемы перевозимых по железной дороге грузов настолько высоки, что не требуют постоянного потока. Переброска в Крым военных эшелонов со стороны Краснодарского края фиксируется регулярно, но не ежедневно.

С конца августа, когда наметились перспективы наступления украинской армии на херсонском направлении, поставки российской военной техники через Крымский мост активизировались. 26 и 27 августа через него прошли крупные воинские эшелоны, еще один проследовал в Крым 1 сентября.

Но не стоит переоценивать военное значение Крымского моста в нынешней ситуации, складывающейся на южном фронте Украины. Дело даже не в ущербе, нанесенном мосту (его масштабы еще предстоит выяснить) и не в возможности и сроках его восстановления.

Основные логистические проблемы российских войск на юге Украины связаны с эффектом бутылочного горла. Их резервы, запасы военной техники, ГСМ и боеприпасов на территории левого берега Днепра, примыкающего к Крыму, велики, а снабжать правобережную группировку в Херсоне и в районе Берислава приходится малыми партиями – с помощью паромных переправ и забросок вертолетами. Мосты через Днепр и Ингулец разрушены украинской артиллерией, и восстановить их не удается. А ВСУ атакуют по разным направлениям.

Тем не менее, Россия очень трепетно относилась к безопасности Крымского моста – его охраняли и с суши, и с моря, и с воздуха. Мост напичкан специальными инженерными заграждениями, видеокамерами круглосуточного наблюдения, радиотехническими средствами, гидроакустическими системами и средствами ПВО. Сообщалось о круглосуточном дежурстве российских военных и сотрудников спецслужб, спецчастей Черноморского флота, в том числе боевых пловцов и подводников.

Но как выяснилось, и эта многоуровневая система защиты оказалась уязвимой. Как это часто бывает, беда пришла оттуда, откуда не ждали – как следует из предварительных выводов Национального антитеррористического комитета России, взлетевшая на воздух фура пришла с российской территории. Что стало причиной успеха ВСУ в Лимане

Как отмечает Гендельман, долгое время обсуждалось, что у Украины нет ракет или других средств воздушного нападения, “чтобы удар имел реальный эффект, кроме пропагандистского”. Также над мостом работает ПВО, замечает Гендельман. “Видимо, решили, что раз такое количество взрывчатых веществ не может долететь, оно может доехать”, – говорит он.

“Остается вопрос координации со взорванным поездом: подловили ли его грузовиком, либо он был взорван отдельно? Это все еще будет установлено, пока еще говорить рано. Но в целом четкая скоординированная операция: подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент”, – отмечает Гендельман.

Отрезанные пути военной логистики

Военный эксперт Мик Райан предполагает, что атака на мост может быть частью плана по возвращению Крыма либо же попыткой отвлечь внимание российских военных от других оккупированных областей Украины. Главное последствие взрыва моста – нарушение логистических цепочек поставок, как военных, так и гражданских. Разрушение моста уже спровоцировало проблемы со снабжением, в том числе топливом, отмечает Давид Гендельман.

ФОТО,REUTERS. Пожар на мосту тушили при помощи вертолетов

Российские власти, впрочем, обещают восстановить Крымский мост в сжатые сроки – по некоторым данным, поезда по нему планируют запустить уже в субботу вечером.

Но удержание Мелитополя становится для Москвы еще более важным, считает Райан. “Из-за этого мы можем увидеть российскую передислокацию на юге [Украины], что обнажит другие слабости [России] и возможности для Украины”, – отмечает австралийский генерал.

Путь в Крым через юг Украины (если Россия и дальше будет его удерживать) может стать важной частью не только военного, но и мирного обеспечения Крыма топливом и товарами. Назначенный Москвой губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что продовольствие на полуостров будет поставляться именно через “освобожденные территории” – то есть захваченные Россией.

Подрыв моста таже демонстрирует всему миру, что армия России не способна контролировать ни один из недавно аннексированных регионов. Сейчас россияне будут активно покидать Крым, а недоверие к Путину и вооруженным силам внутри страны будет расти, прогнозирует Райан. Доклад Chatham House: 7 мифов о российской армии и ее военной доктрине

“Большие неприятности”

У российских военных теперь возникнут “большие неприятности”, поскольку Крымский мост – важная составляющая военной логистики России, прогнозирует Лоуренс Фридман, бывший профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона. “Даже когда у россиян есть внушительная группа солдат, которые все еще находятся в Украине, хорошо вооружены и готовы дать отпор, они не смогут поддерживать их без снабжения”, – сказал Фридман в интервью BBC Radio 4.

ФОТО,СБУ

Об этом же заявил и Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины: “[Подрыв моста] означает, что снабжение российских войск на юге Украины будет сильно затруднено. Военная техника, боеприпасы, горючее через Керченский мост еще долго не будет проходить”, – написал он в “Твиттере”.

В целом цель взрыва моста ясна – подорвать способность России использовать Крым в качестве стартовой площадки для войны на юге Украины, отмечает корреспондент Би-би-си Пол Адамс.