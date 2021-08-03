Російський концтабір «Ізоляція». Кого переслідує Україна за катування в окупованому Донецьку?

Станом на липень 2021 року ані Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС, ані донецька прокуратура у відповіді на запит видання «Главком» не повідомили про точну кількість в’язнів концтабору в окупованому Донецьку.

За підрахунками ООН, протягом 2014-2021 років в «Ізоляції» під вартою тримали сотні людей

«Я тут і бог, і Голова, і суддя. Так, я катую, але є результат.

Я тихо роблю свою справу, і краще за мене її не виконає ніхто.

Час такий».

З книги Станіслава Асєєва

«Світлий шлях»: історія одного концтабору»

На початку липня відбулися дві знакові події, що стосувалися діяльності підпільної в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Спочатку управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь про тортури і жорстоке поводження в контексті збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2021 років. Зібрана інформація викриває справжню божевільню (хочте – концтабір) з усіма збочинськими прийомами спеціалістів «міністерства державної безпеки» («МДБ») «ДНР», через руки яких пройшли десятки мирних цивільних людей та військових.

Інший інформаційний привід видав офіс генпрокурора, заявивши про заочні підозри двом керівникам та організаторам в’язниці «Ізоляція». Це «керівник центру спецоперацій «міністерства державної безпеки ДНР» (Станіслав Слепньов – «Главком») і його заступник (Василь Євдокимов, у 2015 році нагороджено орденом «Честь и долг» «ДНР»). За даними прокуратури, «підозрювані беруть активну участь у незаконному позбавленні волі полонених військовослужбовців Збройних сил України та цивільних осіб, які підтримують активну проукраїнську позицію. Разом з підлеглими-терористами вони застосовують до затриманих тортури, жорстоко знущаються над ними, катують електричним струмом, позбавляють їжі та води і утримують у нелюдських умовах».

Та це не повний список катів «Ізоляції». Так у доповіді управління Верховного комісара ООН з посиланням на офіс генерального прокурора зазначено: українські правоохоронці підтвердили причетність 58 осіб з боку «МДБ» «ДНР» до незаконного позбавлення волі, катування та жорстоке поводження у підпільній в’язниці Донецька. У відповіді на запит «Главкома» Донецька обласна прокуратура зауважила, що 15 особам уже повідомлено підозри за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу. Серед них четверо бойовиків з числа керівного складу підпільної в’язниці «Ізоляція», четверо конвоїрів та семеро оперативних співробітників.



Мистецтво і кров

«Якщо ви пройдетеся по «Ізоляції» без мішка чи пакета на голові, – а таке право можна заробити через місяці, – то просто біля спуску в підвал побачите картини із зображенням Леніна, а також його бюст. Колись територія заводу ізоляційних виробів слугувала потужною платформою культури: тут збиралися художники й митці, влаштовували виставки та інсталяції. Коли ж у Донецьк прийшли «русскій мір» і ФСБ, переміг Ленін і його «Світлий шлях»: дорога в комуністичний рай укотре обернулася підвалом і пеклом. Система ще радянських бомбосховищ колишнього заводу перетворилася на систему катівень, а ангари і бокси, в яких колись висіли картини, заполонили танки і сотні мін», – так описує вигляд донецького концтабору донеччанин, журналіст Станіслав Асєєв, який відсидів там понад два роки.

Територію колишнього заводу «Ізоляція» загальною площею сім гектарів захопили проросійські найманці «ДНР» 9 червня 2014 року. На момент вторгнення частину приміщень останні чотири роки займав міжнародний благодійний фонд «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив».

У заяві про злочин, яку ще в серпні 2019 року на Службу безпеки України направив представник потерпілих (Міжнародний благодійний фонд «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив», ПрАТ «Ізоляція», ТОВ «Хімекс ЛТД»), адвокат Адвокатського об‘єднання «Головань і Партнери» Володимир Єфименко сказано, що координували захоплення «Ізоляції» згаданий Слепньов (позивний «Монгол») і бойовик Роман Лягін. Останній представився «міністром соціальної політики» «ДНР» і зажадав, щоб відповідальна особа підписала документ про передачу території та розташованого на ній майна представникам терористичної організації «Донецька народна республіка», у тому числі й серверів та систему відеонагляду.

До речі, у «послужному багажі» Лягіна, якого СБУ затримала у середині літа 2019-го, є й посада керівника так званої «Центральної виборчої комісії» «ДНР». За версією слідства, він організував проведення незаконного референдуму «щодо державної самостійності «ДНР». Наразі кримінальна справа за цим епізодом та фактом захоплення донецького заводу «Ізоляція» розглядається Дніпровським районним судом Києва.

За словами адвоката Єфименка, орієнтована сума збитків, яку терористи завдали благодійному фонду, становить майже 400 тис. грн, а заводу «Ізоляція» – понад 7 млн грн.

Отже, спочатку приміщення колишнього заводу ізоляційних виробів бойовики «ДНР» взялися використовувати під склад боєприпасів, військової техніки та крадених автомобілів. А згодом влаштували тут секретну тюрму, доступ до якої немає жоден міжнародний спостерігач.

Посадки в «Ізоляції»

У підпільній донецькій катівні арештанти поділяються на дві групи. До першої групи належать українські військовослужбовці, особи, підозрювані в зв’язках з СБУ, і особи, підозрювані в «шпигунстві» та «злочинах проти національної безпеки». Друга складається з членів озброєних груп та інших представників «Донецької народної республіки», звинувачених у скоєнні загальнокримінальних або військових злочинів, а також осіб, звинувачених у вживанні наркотиків.

За оцінками колишніх затриманих, у 2017-2018 роках в «Ізоляції» постійно тримали під вартою від 40 до 70 осіб. Натомість управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що за 2014-2021 роки в «Ізоляції» під вартою перебували сотні людей.

Станом на липень 2021 року ані Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС, ані донецька прокуратура у відповіді на запит «Главкома» не повідомили про точну кількість в’язнів концтабору в окупованому Донецьку.

Водночас, як випливає з моніторингової доповіді ООН, у 2014-2015 роках затриманих тримали в «Ізоляції» без висування будь-яких звинувачень, найчастіше їм туманно інкримінували «шпигунство» або сприяння українським силам, які брали участь в антитерористичної операції. Зокрема, «ДНР» дозволила «міністерству державної безпеки» буквально ловити людей на вулиці і садити під так званий «адміністративний арешт» без висунення звинувачень. «Адміністративний арешт» використовували, щоб змусити затриманих зізнатися в ймовірних «злочинах», зазвичай пов’язаних зі шпигунством на користь СБУ. Багато затриманих зазнавали катувань під час «адміністративного арешту» в «Ізоляції».

«Наприклад, 12 червня 2015 року троє співробітників «МДБ» у штатському забрали 22-річну вагітну жінку, хвору на церебральний параліч та її матір з власного будинку в Донецьку. За словами матері, «МДБ» допитувало її та дочку окремо і стверджували, що вірші та світлини на акаунтах дочки в соціальних мережах вказують на те, що вона є снайперкою «Правого сектора». Дочці також сказали, що використання української мови в телефоні є достатньою підставою для багаторічного ув’язнення. Допит тривав із шостої ранку до сьомої вечора, після чого матір відпустили. Їй повідомили, що дочка була затримана у рамках «адміністративного арешту» на 30 діб за підозрою в тому, що вона є членом «Правого сектора» і воює проти «Донецької народної республіки», і що її відвезуть в «Ізоляцію» для «перевиховання, щоб вона почала любити «ДНР». «МДБ» також повідомило, що затримані в рамках «адміністративного арешту» не мають права на побачення з родичами. Дочку тримали без зв’язку із зовнішнім світом в «Ізоляції» до її звільнення в серпні 2015 року», – повідомляється у доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини.

З кінця 2014 року члени озброєних груп і представники «МДБ» почали висувати звинувачення, згідно з «кримінальним кодексом» «Донецької народної республіки». Найчастіше це були статті 320 («державна зрада»), 321 («шпигунство»), 329 («організація екстремістського групи») і 330 («організація діяльності екстремістської групи»). Багато затриманих не знали повного списку висунутих їм звинувачень.

Катування

Однак найбільше, що вражало бранців секретної тюрми «Ізоляція» в діях її керівництва, – це методи катування та жорстокого поводження. У доповіді ООН перераховано «фірмові прийоми» бойовиків, застосовані до арештантів:

побиття, удари руками й ногами;

побиття дерев’яними або металевими палицями, прикладами зброї або кийками;

удушення поліетиленовими пакетами та техніка удушення водою;

удари електричним струмом по кінцівках, пальцях рук, ніг і по геніталіях;

імітація страти;

зав’язування очей і надягання кайданків на кілька днів;

обливання затриманих холодною водою під час допитів;

примусове оголення й інші форми сексуального насильства;

вербальні образи й погрози, включно з погрозами сексуального насильства та насильства проти родичів затриманих.

Так, особа, затримана в «Ізоляції» влітку 2015 року, описала це місце як «найгірше на землі». Він розповів, що групи швидкого реагування «МДБ» били затриманих кілька разів на день, включно з раптовими нічними побиттями під час сну. Додав, що під час допиту охоронці змусили його роздягнутися і лягти на стіл. Вони обмотали електричним дротом пальці рук і ніг, а також геніталії, і ввімкнули електричний струм, завдаючи сильного болю. Жертва також розповіла про імітацію страти, коли його змусили пролежати шість годин у закритій труні, встановленій у виритій могилі. Через 30 днів, у вересні 2015 року, його перевели в донецький СІЗО, який він після «Ізоляції» назвав «раєм».

До лютого 2018 року заправляв усім цим божевіллям терорист з позивним «Палич». За інформацією відкритих джерел, це Денис Куликовський, контролер відділення охорони відділу матеріально-технічного забезпечення «МДБ» «ДНР». На сайті МВС розміщено світлину бойовика в розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Датою його зникнення правоохоронці вважають 29 жовтня 2020 року.

У доповіді ООН переповідають слова колишніх бранців «Ізоляції», котрі розповіли, що «Палич» особисто їх бив і катував електричним струмом під час допитів. Кілька затриманих вважають, що він бив затриманих «заради втіхи». Один в’язень описав його як «веселого садиста», оскільки здавалося, що його тішило насильство, він часто бив затриманих та жорстоко поводився з ними вже після закінчення допитів. Коли один із затриманих поскаржився на стан свого здоров’я, «Палич» сказав: «Тобі дійсно боляче? Я тоді покличу когось, хто зробить ще болючіше».

Голова ОБСЄ Анн Лінде 19 червня 2021 року написала у Facebook після зустрічі з колишнім бранцем «Ізоляції» Станіславом Асєєвим: «Жорстокість повинна бути викрита, в’язниця закрита, а осіб, які брали участь в серйозних порушеннях міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право і права людини, необхідно притягнути до відповідальності за їхні дії».

Автор: Віталій Тараненко, «Главком»