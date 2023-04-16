Як ЗСУ знищувала засоби РЕБ російських загарбників: ідентифіковано 133 факти

OSINT-аґенція Molfar проаналізувала всі відомі факти знищення комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій (РЛС) армії рф з лютого 2022-го року по квітень 2023-го року.

Усього нам вдалось ідентифікувати 133 факти знищення, пошкодження чи захоплення РЕБ та РЛС російських військ. Загальна сума знищених комплексів складає понад $1 мільярд. Серед 37 ідентифікованих типів комплексів, найбільше знищено, захоплено, або пошкоджено РЕБ/РЛС “Зоопарк” – 11, “Борисоглебск” – 10 та “Житель” – 9.

❗️ Disclaimer. Принагідно зазначимо, що ця стаття не розкриває стратегічної секретної інформації щодо планів Генштабу. Аналітики Molfar зібрали та проаналізували факти, які підтвердили офіційні заяви військового керівництва України.

Під час аналізу інформації ми помітили важливу тенденцію: найбільша кількість РЕБ та РЛС було знищено напередодні контрнаступальних операцій ЗСУ на Київському, Харківському та Херсонському напрямках.

Відома кількість знищених комплексів РЕБ та РЛС армії рф по місяцях

Березень 2022-го року : знищено 18 комплексів РЕБ та РЛС армії рф, що передувало Київській та Харківській контрнаступальним операціям Збройних Сил України.

: знищено 18 комплексів РЕБ та РЛС армії рф, що передувало Київській та Харківській контрнаступальним операціям Збройних Сил України. Вересень 2022-го року : знищено 13 ворожих комплексів РЕБ та РЛС, що передувало масштабному звільненню територій на півдні України, зокрема у Херсонській області.

: знищено 13 ворожих комплексів РЕБ та РЛС, що передувало масштабному звільненню територій на півдні України, зокрема у Херсонській області. Березень 2023-го року: знищено 34 (!) комплекси РЕБ та РЛС російської армії, що може свідчити про підготовку найбільшої контрнаступальної операції ЗСУ за часів повномасштабного вторгнення терористичної росії в Україну.

Згідно з наявними даними, масований контрнаступ ЗСУ має розпочатися у квітні, найімовірніше, наприкінці другої частини місяця. Статистичний прогноз підтверджують також слова міністра оборони України, Олексія Резнікова.

Прогноз по контрнаступу зроблено на основі аналізу кількості знищених РЕБ та РЛС військ рф. Однак для нас також є цікавими обсяги збитків, пов’язані зі знищенням техніки Збройними Силами України. Наступний графік не можна використовувати для прогнозування часу майбутніх військових операцій, однак він добре демонструє здатність українських військових знищувати новітнє озброєння росії незалежно від його ринкової вартості.

Суми знищеної техніки по місяцях, $, мільйони (m)

Методологія розрахунку вартості:

збір інформації про знищені / захоплені / пошкоджені російські станції радіоелектронної боротьби та радарні системи проводився з відкритих джерел – зведення Генштабу, Oryx, Telegram, Twitter, новини, Ukr.warspotting;

ціни відомих комплексів знайдені у відкритих джерелах;

ціни на комплекси, для яких відомо назву, але вартість яких не оприлюднювались, розраховані відповідно до вартості озброєння подібного класу;

ціна на невстановлені РЕБ та РЛС (навіть назва не відома, відомий тільки факт знищення) вирахована як середнє арифметичне значення унікальних відомих цін на РЕБ.

👉 Нагадаємо, що розраховані суми є приблизними, оскільки точної інформації щодо вартості всіх 37 систем РЕБ/РЛС збройних сил рф немає у публічному доступі, до того ж після знищення обладнання в багатьох випадках не можна ідентифікувати тип ураженої техніки.

Загальна сума знищених комплексів складає ~$1001,917 мільйона (понад $1 мільярд). Частина цих грошей – 13,5% або ~$135,26m тепер працює на перемогу України.

Розбивка техніки за станом: 82% комплексів знищені, 13,5% були захоплені, 4,5% – пошкоджені.

Найбільшу кількість РЕБ та РЛС українські військові знищили у Херсонській області – 12% від загальної кількості, в Запорізькій області – 9,8%, в Харківській – 7,5%, в Київській – 6,8%. Разом з тим, техніка окупантів горіла й на території росії у Бєлгородській області рф – 0,8%; а також у тимчасово окупованому Криму – 0,8% від загальної кількості.

Відомі локації знищеної та захопленої техніки

В Україні станом на квітень 2023-го ідентифіковано 37 різновидів РЕБ та РЛС ЗС рф. Ми відсортували їх за кількістю знищених екземплярів та ринкової вартості обладнання.

Найбільше знищено / захоплено / пошкоджено комплексів “Зоопарк” – 11, “Борисоглебск” – 10 та “Житель” – 9.

Серед комплексів на найбільшу суму знищено: “Зоопарк” – $275m, “Репеллент-1” – $168m, “Борисоглебск-2” – $78m.

Висновки

Аналіз OSINT-аґенції Molfar виявив важливу тенденцію знищення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій (РЛС) армії рф перед контрнаступальними операціями ЗСУ. Це свідчить про гарну підготовку українських Збройних Сил до масштабних військових операцій та здатність ефективно знищувати новітнє озброєння російських військ.

Загальна сума знищених комплексів складає близько $1001,917 мільйона (понад $1 мільярд), з яких 13,5% (~$135,26 мільйона) тепер працюють на користь України. На квітень 2023-го року в Україні ідентифіковано 37 різновидів РЕБ та РЛС зс рф, найбільше знищено комплексів “Зоопарк”, “Борисоглебск” та “Житель”.

Згідно з наявними даними та прогнозами, масований контрнаступ ЗСУ має розпочатися наприкінці квітня 2023-го року. Дані свідчать про готовність України до найбільшої контрнаступальної операції за часів повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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Джерело: molfar.global