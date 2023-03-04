Инженер-разработчик РЛС объясняет, почему авиация РФ не сможет наносить массированные удары за линией фронта в Украине

В последнее время появляются сообщения о перебазировании сотен российских боевых самолетов ближе к Украине. Какие цели могут быть поставлены перед ними? После первого дня СВО было заявлено, что авиация и ПВО Украины якобы уничтожены. Оказалось, что большая их часть заблаговременно вышла из-под удара и действует до сих пор.

Тем временем запасы снарядов и крылатых ракет РФ стали истощаться, а авиация оказывала поддержку войскам только на ближайшем расстоянии к линии боевого соприкосновения (ЛБС). Могут ли сейчас истребители-бомбардировщики (ИБ) РФ массово прорываться внутрь территории Украины и наносить удары обычными бомбами вместо высокоточных ракет? В издании «Новая газета Европа» попытались ответить на эти вопросы.

В мировой практике используются два способа прорыва ПВО: на больших высотах (более 5 км) или на предельно малых высотах (менее 100 м). Выбор высоты полета зависит от состава средств ПВО противника.

Преимущество, которое имели бы истребители-бомбардировщики при высотном способе прорыва, состоит в том, что после подавления ЗРК можно безбоязненно лететь к намеченной важной цели

(например, к мосту) и нести тяжелые бомбы для его уничтожения. Недостаток высотного прорыва состоит в том, что при сбросе неуправляемых бомб с больших высот будет получаться очень большой промах — до 200 м. Тогда придется использовать либо корректируемые авиабомбы КАБ-500 кг, либо летчику нужно будет пикировать на цель и резко уходить вверх после сброса бомб. Пикирование позволит уменьшить промах, а резкий подъем позволит уйти от атаки защищающих мост «Стингеров». Из-за поставок вооружений из множества стран состав украинского ПВО чрезвычайно разнообразен, но наиболее распространенными являются переносные ЗРК типа «Стингер». Они могут поражать цели на высотах не более 4–4,5 км и дальностях до 6 км. Для противодействия самолетам на малых высотах у Украины имеются и самоходные зенитные пушки «Гепард» с радиолокационными прицелом, и пулеметы, и так далее вплоть до противотанковых ракет, которые тоже могут использоваться для стрельбы по воздушным целям. Однако по количеству «Стингеры» превышают их все, вместе взятые. Поэтому массированный прорыв авиации в этом сценарии не может осуществляться на высотах менее 5 км (о сценарии прорыва на сверхмалой высоте будет сказано ниже). При полете на высоте выше этой отметки угрозу самолетам представляют только армейские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и перехватчики противника. В Украине имеются ЗРК средней дальности («Бук», Hawk и NASAMS с дальностью стрельбы 50 км) и большой дальности (С-300, «Патриот» — 100 км). Но в достаточном количестве имеется только устаревший ЗРК «Бук-М1», который и будем рассматривать. Все остальные имеются в единичных экземплярах. Оценим потенциальные возможности имеющихся в России истребителей-бомбардировщиков при прорыве ПВО, полагая, что для прорыва будет использоваться тактика передовых армий мира.

Сценарий прорыва на больших высотах Наиболее надежно истребитель-бомбардировщик может подавлять ЗРК с помощью противорадиолокационных ракет (ПРР), которые наводятся на излучение антенны радиолокационной станции (РЛС) зенитного комплекса. Советская сверхзвуковая (скорость 700 м/с) ПРР Х-31П имеет дальность 110 км при пуске с больших высот. Однако поразить «Бук» не так-то просто. Он имеет две автомашины с РЛС: одну — с обзорной РЛС, и другую — с ракетами и РЛС их наведения. Обзорная РЛС включена всё время, пока сохраняется угроза налета, и, для безопасности, располагается несколько дальше от линии боевого соприкосновения. РЛС наведения вообще не включается, пока обнаруженная обзорной РЛС цель не войдет в зону обстрела. ЗРК, естественно, использует свои приемы защиты от ракет. Самый распространенный состоит в выключении обзорной РЛС при приближении ПРР на расстояние 10–15 км. Тогда Х-31 промахнется, так как точности измерения координат РЛС с такого расстояния недостаточно. Для большей надежности уклонения от ПРР машина с РЛС может после отключения излучения отъехать в сторону метров на 100 или более. Любопытно, что промахнется в этой ситуации и американская ПРР HARM старых модификаций, поставляемых сейчас в Украину. Які російські ракети та якими засобами ППО можуть знищувати ЗСУ Современные дорогие модификации HARMа имеют дополнительную маломощную РЛС, позволяющую находить наземные цели даже после их выключения. На Х-31 такую доработку так и не произвели. Выключать обзорную РЛС необходимо всего на 20–25 секунд, что хотя и неприятно, но не приводит к срыву боевой задачи. В крайнем случае ЗРК может сбить ПРР собственной ракетой. Для этого должна включиться РЛС наведения. Тогда ИБ будет стараться пустить ПРР и по ней, так как РЛС наведения является более важной целью, чем обзорная. Истребитель-бомбардировщик сможет обеспечить увеличение вероятности поражения ЗРК, если атаку ПРР будет прикрывать постановщик помех, который не допустит заблаговременного обнаружения ПРР оператором ЗРК. В США имеется специальная модификация самолета F-16 («Вайлд Визл»), которая имеет и ПРР, и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но для управления таким ИБ требуется особо искусный летчик, способный лететь так, чтобы подавляемая РЛС, ПРР и сам F-16 находились на одной прямой линии. Тогда помеха будет попадать прямо в луч РЛС и ослеплять ее. В РФ, видимо, таких летчиков не находится. Если в начале налета удалось уничтожить обзорную РЛС или подавить ее помехами, то функции обзорной берет на себя РЛС наведения. Если самолет всё-таки входит в зону обстрела ЗРК, то наступает этап непосредственной борьбы. Рассмотрим финальную ситуацию противоборства, когда «Бук-М1» уже пустил ракету по самолету.

Из-за того, что на ракете используется устаревшая радиолокационная головка самонаведения, помехозащищенность ее мала. Чтобы ракета не смогла навестись на самолет, на нём включается самолетный комплекс РЭБ, который подавляет отраженный от истребителя сигнал РЛС. Тогда ракета прекращает реагировать на сигнал и переключается на наведение на источник помех, то есть прилетает в антенну РЭБ. Поэтому одиночные истребители-бомбардировщики против ЗРК не используются. Если пара самолетов начинает включать РЭБ по очереди, то ракета наводится то на один из источников помех, то на другой, и в результате промахивается. Известны и другие способы защиты истребителей-бомбардировщиков от ракет. Можно передатчик помех поместить в буксируемую за ИБ ловушку. Если длина троса ловушки составит 50–100 м, то ракета полетит на нее. Могут применяться и одноразовые выстреливаемые передатчики помех, которые отстреливаются в сторону по образцу ложных тепловых целей. В США провели разработку миниракет ПРО, которые должны перехватывать атакующие ракеты на малых дальностях. Генерал-лейтенант Михайло Забродський: як нам перемогти ворога в небі.

Судя по тому, что о приведенных способах защиты российских ИБ ничего не слышно, Ростех так и не внедрил подобную аппаратуру, и российские летчики тактику прорыва на больших высотах не используют.

Для сравнения: израильские легкие истребители-бомбардировщики F-16 успешно подавляют сирийские ЗРК такими помехами, а при необходимости готовы нанести удар и по Ирану. Получается, что авиация «второй армии мира» не способна победить ПВО 22-ой. По мере появления в Украине ЗРК «Патриот», NASAMS и IRIS-T ситуация для российских истребителей-бомбардировщиков значительно ухудшится, так как помехозащищенность этих ЗРК гораздо лучше, чем у «Бука».

Сценарий прорыва на сверхмалых высотах На практике используется полет только на высотах менее 100 м. Его преимущество состоит в том, что дальность видимости для наземной РЛС при высоте цели 100 м составляет менее 40 км. Если вблизи РЛС имеются здания или деревья, то дальность видимости может сократиться еще в несколько раз. Полет на высотах 200–4000 м не используется в принципе из-за большой опасности попасть под огонь зениток, пулеметов и «Стингеров». Украинские ЗРК не будут располагаться вблизи линии фронта, в зоне поражения российской артиллерии. Будем считать безопасным для ЗРК расстоянием 30 км. Тогда истребитель-бомбардировщик России может подлетать к линии боевого столкновения на высоте менее 50 м и вообще не оказаться в зоне обнаружения «Бука». При этом пуск с малых высот противолокационной ракеты Х-31 из-за высокой плотности воздуха возможен только на небольшое расстояние до 40 км. Но и этой дальности хватит для того, чтобы нанести удар по ближайшим ЗРК, не пересекая линию фронта. Україна отримає «зброю перемоги» – PATRIOT. Що це значить для подальшого ходу війни? Основная опасность маловысотного полета состоит в том, что «Стингеры» располагаются близко к этой линии, а их современные модификации умеют отстраиваться и от ложных тепловых целей. Особенно эффективен «Стингер» при стрельбе вдогон, когда ему видно сопло двигателя самолета. Современные головки самонаведения значительно «поумнели». Матричные инфракрасные видеокамеры видят, как тепловые ловушки отлетают от цели, теряя скорость, и на них не наводятся. Оператор «Стингера» может перед стартом даже вводить в него погодные условия и ожидаемую тактику уклонения противника. Поэтому российским летчикам совсем не хочется встретиться со «Стингером». Если всё-таки необходимо перелетать линию боевого столкновения, то можно выбрать маршрут где-нибудь над лесом, пользуясь тем, что пуск «Стингера» в лесу вообще невозможен. Далее самолет может нанести удары ракетами по ближайшим обнаруженным целям, например, танкам. Но если подходящего рельефа местности нет, то истребители-бомбардировщики и штурмовики предпочитают пускать неуправляемые ракетные снаряды, не пересекая линию фронта. Дальность полета таких снарядов составляет всего несколько км, а точность невелика. Поэтому эффект достигается только за счет большого количества снарядов. Протиракетна панацея: які відповіді російським загарбникам готує українська протиповітряна оборона