Зверства русской армии в Украине: газета New York Times опубликовала радиоперехваты подтверждающие геноцид
В среду New York Times опубликовала прослушку телефонных разговоров российских десантников и росгвардейцев в Украине. В распоряжении издания оказались больше четырех тысяч аудиофайлов, которые украинская разведка записала весной.
Журналисты газеты подтвердили подлинность звонков, сопоставив номера с профилями в мессенджерах и соцсетях, информацией из утекших баз. В ряде случаев военные в разговорах называли свои имена или номера частей, один солдат и его подруга подтвердили личность в разговоре с NYT. В издании «Медиазона» отобрали самые яркие фрагменты этих радиоперехватов.
«Нам дали приказ убивать каждого, кого видим»
Сергей A. говорит с девушкой по имени Ксения:
— Нам сказали, типа, что это, на том месте, куда мы приедем, там гражданских много ходит. И нам дали приказ убивать каждого, кого видим.
— На хрена?
— Ну потому что они могут сдать нашу позицию, все дела. Вот так же и мы, походу, будем, нахуй… всех гражданских, которые мимо будут проходить, убивать и в лес оттаскивать. Я и так уже стал убийцей. Поэтому я не хочу еще и убивать людей, которых еще и в глаза видеть буду.
«Приняли решение в лесу застрелить»
Другой фрагмент разговора Сергея А. с девушкой:
— Мы их задержали, раздели догола, осмотрели всю одежду… Ну и потом принимается решение — отпускать их или нет, потому что если их отпустить, они могут наши позиции сдать. Ну и приняли решение просто в лесу их застрелить.
— Вы их застрелили?
— Ну конечно, застрелили.
— Почему вы их в плен не взяли?
— Даже если мы их возьмем в плен, то их надо содержать, кормить, а у нас еды не так много, понимаешь?
«Мама, это самое тупое решение нашего государства»
Эта запись смонтирована из фрагментов двух разговоров. Сначала Сергей А. звонит своей матери:
— Эта война, мама, это просто… Это самое тупое решение нашего государства, я считаю.
Потом военнослужащий по имени Илья спрашивает у своей родственницы, что рассказывают о войне по телевизору:
— А еще чего говорит? Когда он собрался, блядь, уже заканчивать эту всю хуйню, Путин, блядь?
— Он говорит: «Все идет по плану, все идет по срокам».
— А он просто ошибался крупно очень.
«Море трупов в гражданской одежде»
Из разговора Сергея А. с матерью:
— Весь лес, то есть там, где штаб дивизии стоит, там лес. Я туда просто зашел, и там, короче, море трупов в гражданской одежде. Море. Я столько трупов в жизни не видел. Просто пизда. Там прям края этих трупов нет, прям не видно.
«Начальники эти конченые не умеют ни хуя, только пиздеть»
В этой записи смонтированы фрагменты нескольких разговоров, в которых российские военные откровенно высказываются о своих командирах. Сперва говорит военнослужащий по имени Роман:
— Начальники эти, блядь, конченые, которые не умеют ни хуя, только пиздеть, нахуй, при погонах.
Сергей А.:
— У нас, короче, генерала сняли из-за того, что при его руководстве очень много потерь… То есть, блядь, я постоянно думаю, как же мне везет, что я просто выживаю здесь, нахуй, от приказов каких-то долбоебов. То есть пока мы ехали, на нашу колонну чуть не напали, ночью на нас хотели напасть, не напали.
«Зая, а если ты откажешься, тебе че за это будет?»
Смонтированы фрагменты двух разговоров. В обоих речь идет о том, что солдаты не хотят больше участвовать в войне против Украины. Сначала Сергей А. говорит с девушкой:
— Пока идут военные действия, меня не отпустят, ебать.
— Что за бред?
— Не дают, короче, людям увольнительные написать. Сказали, вы тогда на пять лет в тюрьму сядете.
Потом Екатерина спрашивает Александра:
— Зая, а если ты откажешься, тебе че за это будет?
— Не знаю я, могут посадить. Да много отказников, очень много.
«Все спизжено, все, нахуй, выпито»
Разговор военнослужащего по имени Никита со своей девушкой:
— Нахуй, трупы валяются на дорогах, блядь… Мирные жители валяются, пиздец просто.
— На дороге прям?
— Да! Все спизжено, нахуй. Все выпито, что было из алкоголя. Все деньги забраны. А так, тут все так делают, ты че.
«У меня квартира целая в кармане лежит»
Военнослужащий по имени Александр общается со своей женой или подругой:
— Ну, квартиру ищи, в Оренбурге где-нибудь.
— Хватит!
— Короче, зашли в квартиру, в дом. Вор, короче, дом вора какого-то.
— Че?
— С Мишаней открыли сейф ключом, на общую сумму, посчитали, где-то пять двести.
— Убери на место.
— Да не буду я убирать, я что, дурак что ли? У меня квартира целая в кармане лежит.
«Мам, ни одного фашулика мы не увидели. Эта война была не нужна»
Сергей А. говорит со своей матерью:
— Мам, ни одного фашулика мы здесь так и не увидели. Эта война высосана из пальца. Она была не нужна. Мы сюда приехали, здесь люди жили нормально, очень даже, вот как в России. И теперь они живут в подвалах. Вот бабушка тут недалеко от нас жила… В погребе жила, представляешь?
— Сереж, ну нельзя так однобоко! Я понимаю, что там страшно, плохо…
— Да при чем тут страшно! Все мы думаем об одном: эта война была не нужна.
«Эти твари ничего не сказали»
На этой записи смонтированы фрагменты трех разговоров. Сначала Сергей А. говорит с матерью:
— Никто не сказал, что мы на войну едем. Нас предупредили: то, что мы едем — за день!
Потом Никита общается со своим другом:
— Мы ехали все сюда на учения, на два-три дня.
— Да, блядь, братан, понятно…
— Нас наебали, как детей, нахуй. Я не знал, что так получится, видишь.
Наконец, Алексей звонит девушке:
— Ну я не знал, что так получится. Сказали, на учения едем, а эти твари ничего не сказали.
«Они хотели тут нахрапом, а ни хуя нахрапом не получилось»
Еще одно аудио с фрагментами трех бесед. Первым говорит Александр:
— Мы не можем взять Киев… Мы чисто деревни берем, и все…
Сергей Б. говорит с девушкой или женой:
— Они хотели тут нахрапом, а ни хуя нахрапом-то и не получилось.
Третий голос принадлежит Сергею А.:
— Они хотят людям в уши нассать, типа, все нормально, никакой войны нет, просто спецоперация. Но на самом деле это война!
«Одного за другим хороним»
На аудиозаписи фрагменты двух разговоров, в которых женщины рассказывают солдатам, что происходит дома. Татьяна говорит Ивану:
— Вань, гробы идут и идут к нам… Одного за другим хороним. Это ужас какой-то!
Потом девушка рассказывает военнослужащему по имени Максим, который просит ее «не наводить панику»:
— Там че творят жены вообще! Ой, че они там… И Путину уже пишут — вернуть…
«Было 400 десантников, выжили 38, нам сказали»
Снова смонтированные отрывки разных звонков. Егор общается со своей бабушкой:
— Среди ваших тоже есть потери, да?
— Только с моего полка — одна треть всего полка.
— Ух ты! Как много-то…
Никита говорит с матерью:
— 60 процентов полка нет уже.
Евгений звонит девушке:
— Вот от моего полка костромского уже никого нету. Короче, было 400 десантников, выжили всего 38, нам сказали. Потому что управление у нас просто вот на убой отправляло солдат!
Автор: Павел Васильев; «Медиазона»Tweet