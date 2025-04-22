У Кіржацькому районі Володимирської області РФ злетів у повітря великий склад боєприпасів путінської армії

Вибухнув величезний склад боєприпасів – 51-й арсенал ДРАУ у Володимирській області РФ. Місцева влада починає евакуацію. Поки що не зрозуміло, чи була атака дронів, чи це підрив на місці. В арсеналі попередньо може знаходитись до 200 тис тонн БК. Серед них як балістичні ракети, так і ракети РСЗВ.

Губернатор Олександр Авдєєв підтвердив інцидент і повідомив, що на місці працюють екстрені служби. Подробиці він пообіцяв повідомити пізніше.

Місцеві жителі публікують відео з величезним вибухом і стовпом диму. Телеграм-канали зазначають, що поруч розташований арсенал Міноборони РФ, а дорога з Москви в бік Киржача перекрита.

За даними близьких до силовиків телеграм-каналів, евакуацію оголошено в Барсовому, Мирному, СНТ Зоряний, селищі Дубки, Першиному, селі Храпки і Грибановому. Ці населені пункти розташовані в радіусі 5 кілометрів від місця вибухів.