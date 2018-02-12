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Смертельное ДТП в Белой Церкви: пьяная 18-летняя девица ехала на чужом авто без прав

12.02.2018 13:27

В результате аварии погибла женщина и был травмирован военнослужащий

 

 

 

В полиции Киевской области сообщили детали резонансной аварии, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви. Напомним, около 6 утра в городе автомобиль Peugeot 206 совершил наезд на пешеходов. 42-летняя женщина погибла на месте. Также был травмирован 22-летний военнослужащий ВСУ – его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.

19-летняя женщина-водитель задержана Фото: kv.npu.gov.ua

"18-летняя женщина-водитель задержана. Она находится в изоляторе временного содержания. Выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения. Действия мужчины, который передал ей управление, также будут квалифицированы в соответствии с законодательством", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители говорят: по предварительным данным водитель действительно была в состоянии алкогольного опьянения. Точное количество алкоголя в крови будет известно по результатам экспертизы. "Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса ("Нарушения правил безопасности дорожного движения"). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы", – рассказали в полиции. // Сегодня

 

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