В Екатеринбурге люди в масках ворвались в кафе «Замес» и украли 50 килограммов пельменей

О происшествии в социальных сетях сообщил один из создателей заведения, шеф-повар Владимир Олькницкий, который просит у своих подписчиков максимальный репост, чтобы как можно скорее поймать нападавших.

Как рассказал изданию Znak.com Олькницкий, ограбление произошло около 22:00 часов, когда посетителей в кафе уже не было и оно готовилось к закрытию. «В зале были только повара — девочки. Трое неизвестных в балаклавах ворвались, напугали поваров. Денег в кассе уже не было, как раз провели инкассацию. Но возле кассы стоял морозильник с замороженными пельменями — они все выгребли», — уточнил собеседник.

По словам Владимира Олькницкого, всего в морозильнике находилось около 50 килограммов пельменей. «Как раз к пятнице подготавливались», — уточнил он. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Никто из сотрудников заведения не пострадал.

Владельцы кафе «Замес» заявили, что написали заявление в полицию, сейчас грабителей разыскивают. В зале и на входе в заведение установлены видеокамеры, все записи переданы силовикам.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу заявили, что никаких подобных сообщений в полицию не поступало. Однако Олькницкий подчеркнул, что происшествие действительно было.

Как уточнил Олькницкий, кафе «Замес» работает в уральской столице с 14 сентября 2017 года.