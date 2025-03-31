ДТП з вісьмома загиблими на Тернопільській трасі – судитимуть водія та пасажира (фото)

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо двох жителів Львівського району.

Слідством встановлено, що вранці 15 грудня 2024 року на автодорозі «Рава-Руська–Львів–Тернопіль» поблизу села Чижиків Львівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Один з обвинувачених, 25-річний чоловік, керуючи автомобілем BMW виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок цього вантажівка у некерованому стані виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, в якому перебували пасажири.

Від отриманих внаслідок аварії травм загинули водій мікроавтобуса та семеро його пасажирів. Водій автопоїзда та ще один пасажир мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження різної тяжкості та були госпіталізовані.

Зафіксовано, що водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в його крові був 1,19% проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.

Після ДТП фігурант разом із товаришем-пасажиром втекли з місця події, залишивши автомобіль на узбіччі.

Пізніше, завдяки злагодженій роботі правоохоронців, підозрюваних було встановлено та затримано в порядку статті 208 КПК України.

Водієві інкримінують залишення в небезпеці та порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобам в стані сп’яніння (ч. 3 ст. 135, ч. 4 ст. 286-1 КК України). 31-річному пасажиру – ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 136 КК України).

Водієві було обрано найсуворіший запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави, його товаришеві – тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури