Двох інспекторів Львівської митниці викрили на хабарі

Двох державних інспекторів митного поста «Яворів» Львівської митниці було викрито на вимаганні хабара, за безперешкодне митне оформлення товарів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що підозрювані розробили та впровадили злочинну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди. З водія кожного автомобіля, який заїжджав на митну територію України фігуранти вимагали по 1000 грн за безперешкодний пропуск смугою спрощеного митного контролю «Зелений коридор» вживаних товарів з Республіки Польща.

Одного із фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України при одержанні чергового хабаря. // Діло