Автомат без магазина: почему Лукашенко будет защищать свой режим до последней капли крови белорусов

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Автомат без магазина: почему Лукашенко будет защищать свой режим до последней капли крови белорусов

Лукашенко так и не понял свой народ. Превратившись в карикатурного злодея из мультфильма, везде таскающего за собой несчастного сына Колю, на этот раз в полной выкладке батька явился в образе защитника собственного дворца, который никто не собирался штурмовать — именно в силу мирного характера протеста.

Автор: АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ; FORBES

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