Чорнобильська зона зараз: рівень радіації стабільний, вільна від людини природа і “шахеди” рашистів

Радіаційна ситуація у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС уже багато років є стабільною, констатує в ефірі Українського Радіо заступник завідувача наукового відділу в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику Олександр Борсук.

Вплив радіації є, але він не відображається на тваринах і рослинах. Страшилки, які досі з’являються у деяких ЗМІ, про нібито мутації тварин у Чорнобильській зоні є міфологією, каже науковець. “Мутація могла бути при дуже високих рівнях опромінення. Таких рівнів зараз немає”, – запевняє Олександр Борсук. І додає: полювання, риболовлі у Чорнобильській зоні немає. Ситуацію у ній погіршила не радіація, а розв’язана Росією війна. Особливо ускладнилося становище стосовно пожеж, адже до них призводять дрони і ракети, які запускає по Україні Росія.

Без втручання людини природа розвивається так, як хоче

Як заповідник упродовж дев’яти років розвивався?

Територія заповідника є однією із найбільших в Україні серед природно-заповідного фонду. Розвиток був досить складний, оскільки невдовзі після створення заповідника відбувся ковід, потім повномасштабне російське вторгнення. Це не дозволило розвинутись так, як планувалося, як би ми хотіли самі. Але в цілому установа функціонує досить добре, проводяться наукові дослідження, здійснюються природоохоронні заходи.

Ми максимально намагаємося зберігати природу зони відчуження, природу Полісся України, яка є на території нашого заповідника. Заповідник був створений саме через відсутність людини, через те, що природні процеси проходили досить добре на території, повернулася велика кількість тварин.

Це якраз місце, де відсутнє втручання людини і природа розвивається так, як вона хоче. З моменту аварії на територію зони відчуження повернулося багато копитних, є олені, лосі. Серед хижаків вовки, з’явилася рись європейська, ведмідь бурий. За даними останніх досліджень, на території заповідника нараховується близько 35-40 одиниць рисі.

Це досить велика чисельність у порівнянні з іншими територіями в межах України. Найкращим способом для обліку фауни є фотопастки. Таким чином можна дослідити фауну, яка є в зоні відчуження. Для цього ми ставили впродовж 2020-21 років досить велику кількість фотопасток – понад 100 одиниць.

Пожежної техніки заповідник досі немає

Які завдання передусім стояли перед заповідником? Яку частину з них все-таки вдалося виконати?

Перед заповідником стояли завдання, як і перед усіма природоохоронними територіями, плюс додатково – виконання бар’єрної функції. Нашим головним завданням було збереження біорізноманіття, ландшафтного різноманіття, підтримання водного режиму території, стану лісів і природи в цілому на території заповідника. Фінансування нашої установи після ковіду зменшилось.

Було відсутнє цільове фінансування на проведення конкретних заходів. Ми могли виконувати деякі роботи за рахунок міжнародних партнерів і їх підтримки. Пожежної техніки заповідник досі немає. Ми тільки намагаємося створювати перші лісові пожежні станції. Нам ДСНС передає старі автомобілі, вантажівки ЗІЛ, які ми зможемо використовувати для гасіння пожеж.

Ми потрошку зараз набираємо персонал заповідника, намагаємося розширюватись, оскільки, згідно штатної чисельності, можемо мати до 700 людей, які будуть працювати на території. А фактично ми зараз маємо близько 150. В нас є кілька офісів.

Персонал, який не потрібно, щоб знаходився в межах зони відчуження з причин радіаційної безпеки, знаходяться переважно в офісах за межами зони відчуження. А працівники, які мають виконувати завдання в зоні відчуження, проживають в місті Чорнобиль або на території деяких покинутих сіл. Функціонує досі лісогосподарське підприємство, яке займалося охороною лісів від пожеж і підтриманням лісів у цілому.

Радіаційна ситуація вже багато років стабільна

А що із мутаціями тварин?

Це насправді більше фольклор, міфи. Мутації тварин ми не спостерігаємо. Навіть якби такі мутації могли мати місце, тварини такі не виживали б і гинули одразу. Радіація не має такого значного впливу, щоб відбувалися мутації. Можливі мутації могли бути при дуже високих рівнях опромінення.

Таких рівнів опромінення зараз немає. Були високі рівні тільки у 1986 році, коли ставалися радіаційні випадіння в рудому лісі навколо станції, а також ті, які поширювались трошки далі. Радіаційна ситуація зараз і вже багато років стабільна. Вплив радіації є, але він не відображається на тваринах, на їх будові, на рослинах.

Тварини оминають рудий ліс?

Тварини не оминають таких місць, вони спокійно перебувають навіть на найбільш забруднених територіях.

Рудий ліс у Чорнобильській зоні. Фото: Bolharov

Вплив війни на заповідник

Щодо впливу війни на ваш заповідник.

Війна має досить значний вплив на заповідник, на нашу роботу, оскільки після окупації ніхто не може чітко сказати, які території є заміновані чи забруднені вибухонебезпечними предметами. Є окремі ділянки, де ми точно знаємо, що там ворогів не було, там ми можемо спокійно працювати. На деяких ділянках перед тим, як починати роботу, потрібно, щоб території перевірили підрозділи розмінування.

Особливо ускладнилася робота по гасінню пожеж, оскільки пожежі виникають з різних причин: як від людської діяльності, так і від збиття дронів, ракет, які пролітають над територією зони відчуження. І щоразу, коли виникає пожежа і люди їдуть, потрібен підрозділ розмінування, який перевірить територію, чи безпечно там перебувати і гасити пожежі.

Через що ми очікуємо, що на території зони відчуження зараз можуть виникати досить-таки великі пожежі і з ними буде досить складно впоратися. Крім того, ми маємо значне обмеження пересування до деяких частин зони відчуження, оскільки розташовані близько до Білорусі й там багато робіт з укріплення кордону, зі створення фортифікаційних споруд.

Наші працівники не можуть там перебувати, оскільки це заборонено. Але ми намагаємось максимально охоплювати всю територію як охоронними заходами, так і науковими дослідженнями. Ми намагаємось продовжувати співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Зараз пробуємо відновити водноболотне угіддя на території зони відчуження. Поки що в нас все йде досить добре.

Пошкоджене російським дроном укриття 4 енергоблоку ЧАЕС 14 лютого 2025 року. Фото: Суспільне Новини/Андрій Стасюк

“Щодо полювання, риболовлі, то можу однозначно сказати, що ні, такого немає”

Запитання від слухача щодо “чорнобильської мафії”, яка нібито займається крадіжкою лісів, виловом риби, полюванням у зоні відчуження… Чи це правда?

Я з такими явищами не зустрічався. Щодо полювання, риболовлі, то можу однозначно сказати, що ні, такого немає. Вирубка лісу: наша установа ще не проводила взагалі майже ніяких заходів, ми тільки починаємо проводити якісь лісогосподарські заходи, оскільки це також потребує фінансування. Стосовно грибів, ягід із зони відчуження, то такі ситуації можуть бути насправді одиничними. І вони не завжди можуть бути якраз із зони відчуження.

В нас є інші території радіаційно забруднені: це, зокрема, Житомирщина. Якісь продукти можуть бути цілком із тих регіонів. Але в зоні відчуження бували випадки, коли люди, оскільки не скрізь позначено межі території зони відчуження, не скрізь по території є огорожа, яка вказує, що ви йдете в зону відчуження, люди заходили на території зони відчуження під час збору грибів та ягід переважно із частини Житомирської області. Але таких людей швидко виявляли і їхню продукцію забирали і виписували штрафи за незаконне перебування.

Щодо меблів, то мені насправді важко сказати. До війни в зоні відчуження проводилась певна кількість рубок, зокрема протипожежні заходи проводились. І ця деревина перевіряється на вміст радіації. В нас є дозволені норми, скільки радіації може мати деревина. Тому я дуже сумніваюся, що в меблях чи будь-якій іншій продукції з деревини може бути вміст радіації, який буде перевищений чи буде визначатися за допомогою дозиметрів.

Джерело: Українське Радіо