Фальшивые зубы с ядом, пистолет-помада и анальные капсулы для микропленок: выставлены на продажу шпионские приспособления КГБ

Американский аукцион Julien’s Auctions выставил на торги экспозицию из различных гаджетов КГБ, использовавшихся отечественной разведкой, и других предметов времен Холодной войны.

Как отмечает издание Disgusting Men, среди экспонатов имеются отмычки для замков, различная прослушивающая аппаратура, радиостанции, пистолет-помада, зонтики с ядом, анальные капсулы для хранения микропленок, фальшивые зубы с ядом и даже деревянные накладки в виде копытцев на ботинки, оставляющие следы животного для тайного пересечения границы.

Фальшивый зуб с ядом

Ремень со скрытой камерой

Щетка для обуви со скрытой камерой

Скворечник со скрытой камерой

Зонтик с ампулой с ядом

Копировальный аппарат для документов

Полевой копировальный аппарат для документов

Кольцо с потайной нишей

Анальная капсула для микропленок

Мини-наушник

Ручка с микрофоном

Переносная телефонная станция

Болт для хранения валюты

Устройство для быстрого составления фоторобота

Чемоданчик криминалиста

Копыта для перехода контрольно-следовой полосы на границе

Ковер с Владимиром Лениным

Помимо шпионских гаджетов среди лотов есть агитационные плакаты, ковры с Лениным, записки, дневники и фотографии Че Гевары, снимки с различных проектов NASA и многое другое.

Цена лотов в среднем варьируется от 100 до 500 долларов, но есть и куда более дорогие экспонаты. Аукцион начнется 13 февраля в Беверли-Хиллз, в здании Julien’s Auctions и будет транслироваться онлайн.

Источник: Disgusting Men