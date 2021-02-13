Фальшивые зубы с ядом, пистолет-помада и анальные капсулы для микропленок: выставлены на продажу шпионские приспособления КГБ
Американский аукцион Julien’s Auctions выставил на торги экспозицию из различных гаджетов КГБ, использовавшихся отечественной разведкой, и других предметов времен Холодной войны.
Как отмечает издание Disgusting Men, среди экспонатов имеются отмычки для замков, различная прослушивающая аппаратура, радиостанции, пистолет-помада, зонтики с ядом, анальные капсулы для хранения микропленок, фальшивые зубы с ядом и даже деревянные накладки в виде копытцев на ботинки, оставляющие следы животного для тайного пересечения границы.
Фальшивый зуб с ядом
Ремень со скрытой камерой
Щетка для обуви со скрытой камерой
Скворечник со скрытой камерой
Зонтик с ампулой с ядом
Копировальный аппарат для документов
Полевой копировальный аппарат для документов
Кольцо с потайной нишей
Анальная капсула для микропленок
Мини-наушник
Ручка с микрофоном
Переносная телефонная станция
Болт для хранения валюты
Устройство для быстрого составления фоторобота
Чемоданчик криминалиста
Копыта для перехода контрольно-следовой полосы на границе
Помимо шпионских гаджетов среди лотов есть агитационные плакаты, ковры с Лениным, записки, дневники и фотографии Че Гевары, снимки с различных проектов NASA и многое другое.
Цена лотов в среднем варьируется от 100 до 500 долларов, но есть и куда более дорогие экспонаты. Аукцион начнется 13 февраля в Беверли-Хиллз, в здании Julien’s Auctions и будет транслироваться онлайн.
Источник: Disgusting MenTweet