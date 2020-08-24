Гибридная интервенция: Лукашенко передаёт контроль над Беларусью Кремлю

То, о чем так долго предупреждали, произошло. Россия начала гибридную операцию по установлению контроля над медиа, общественным пространством, силовым структурами и управленческим аппаратом Беларуси. Российских «специалистов» в страну пригласил Александр Лукашенко, который до выборов выстраивал образ главного борца за независимость.

В последние две недели именно о помощи группы «советников» по нормализации обстановки и шла речь во время нескольких звонков Владимиру Путину из Беларуси. Совершенно очевидно, что никакой другой формат вмешательства на пике протестов реализовать было невозможно, отмечает iSANS. Перед выборами можно было предъявлять изумленному миру низовых бойцов ЧВК «Вагнер». Сейчас двери Беларуси оказались распахнуты для российских специалистов по гибридным операциям, которые прибыли в Беларусь под прикрытием вечеринки в честь дня рождения посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева.

Как и всегда, российская помощь не прибывает без двойного, а то и тройного дна. О подписании всех «дорожных карт» в рамках Союзного государства при сохранении Лукашенко у власти не писал только ленивый (даже если Лукашенко и рассчитывает снова выкрутиться при помощи крестьянской смекалки). Не факт, что сейчас речь идет именно об этом. Пока «консультанты» из России должны взять под контроль ключевые сферы Беларуси. Будут они использовать этот контроль для удержания власти Лукашенко или для организации транзита власти под российским руководством – большой вопрос.

На возможность сценария транзита под российским руководством указывают несколько признаков:

Активная поддержка идеи пророссийского транзита пулом российских госмедиа (в том числе, принадлежащим концерну МИА «Россия сегодня»). Активизация пророссийских элементов сети российского влияния в Беларуси – в том числе, создание «Народно-патриотического движения Беларуси» лидером ЛДПБ Олегом Гайдукевичем и растущая активность РПТС. Это те партии, которые были созданы симметрично российским и должны занять свое место в российской архитектуре союзного государства РБ и РФ. Активное освещение и поддержка всех передвижений и заявлений Валерия Цепкало РИА Новости, которое де-факто уже выполняет роль пресс-службы Цепкало.

Итак, кто же приехал в Беларусь в качестве кремлевского десанта?

Для начала – специалисты из МИА «Россия сегодня» (RT, Спутник, РИА Новости), перед которыми поставлена задача установления контроля над медиа.

Во вторник 18 августа в Минске были замечена передвижная телевизионная станция (ПТС) телеканала RT (МИА «Россия сегодня»). В среду 19 августа пользователи сети интернет стали публиковать фото пропагандистки Ирады Зейналовой в Минске.

На государственные телеканалы БТ и ОНТ привезли «специалистов» из России на место бастующих и уволившихся журналистов и сотрудников технического персонала. Таким образом, телевидение в Беларуси, которое раньше было под полным контролем беларусских властей, уже взято под российский контроль. В офис Спутник Беларусь 19 августа также были направлены высокопоставленные кураторы из Москвы с задачей «унификации подачи информации» по образцу украинской повестки в 2014-2020. Теперь, по замыслу кремлевского десанта, беларусский телевизор будет унифицирован с российским, и на нём появится всё больше клонов Соловьева и Скабеевой.

Первые плоды такой работы мы уже видим – дикие пропагандистские ролики, которые запустили на другом госканале, СТВ, с целью демонизации Светланы Тихановской. Фактически, сейчас роль государственных телеканалов сведена к разжиганию гражданского конфликта в Беларуси. Аналогичного свойства плакаты появились на улицах Беларуси. Сменилась и риторика Лукашенко: «донбассизированные» пропагандистские посылы в адрес конкурентов начали звучать в речах самого Лукашенко (которые, исходя из сравнения лексики предыдущих выступлений, с этой недели пишут кремлевские спичрайтеры).

Тезисы противостояния сейчас сформулированы по кальке украинского сценария для «донбассизации» Беларуси. Основные – противопоставление востока и запада страны, католиков и православных, беларуского и русского языка (с откровенной ложью о несуществующих планах Светланы Тихановоской о запрете русского языка).

Главное, что пока осталось за кадром и вне медийного пространства – приезд еще одной группы «операторов». Речь идёт о людях от Администрации Президента Российской Федерации (АП РФ), которые были доставлены в Минск спецбортом для курирования работы по контролю и переструктурированию общественного пространства. В том числе – для активного подключения к работе сети российского влияния, формирования беларусского варианта «антимайдана», структурирование деятельности пророссийского политического крыла на территории Беларуси. Уже появились первые плоды их работы в виде плакатов, пропагандистских митингов «за батьку» («батька» – чисто российская формула) и активизации про-российских партий.

Даже если Лукашенко останется у власти, одним из условий Кремля, вероятнее всего, будет переструктурирование парламентской системы Беларуси.

Её выстроят таким образом, чтобы марионеточные прокремлевские партии стали ещё одним рычагом Кремля по контролю ситуации в Беларуси. Фактически, Кремль и Лукашенко пытаются сформировать кураторство работы парламента и партий из АП РФ, как это уже много лет происходит с российской Госдумой.

На следующем этапе можно ожидать «воспитательную работу» и попытки подкупа культурных элит, региональных управленцев и топ-менеджеров госкомпаний. Это также укладывается в схему работы, опробованную кремлевскими технологами в Молдове, Украине и других «объектах внимания» Москвы. В рамках этого процесса Кремль будет формировать преданные Москве кланы. К слову, раньше этого пытался избежать, в том числе, и сам Лукашенко, когда постоянно «ператрахивал» управленческую вертикаль. Разница лишь в том, что сейчас Лукашенко уже не контролирует ситуацию.

И, наконец, остаётся работа, которая, скорее всего, вообще никогда и ни в какое информационное пространство не попадет. Речь идёт о работе «специалистов» из Минобороны и ФСБ России с партнерами – командованием беларусской армии и с руководством Комитетом государственной безопасности (КГБ). Фактически, это будет попытка переподчинить командование армией и КГБ командам из Кремля. Что из этого выйдет – мы пока не можем предположить. Это, возможно, последняя возможность для беларусских офицеров, чтобы решить, что сейчас означает верность собственной присяге.

Сейчас за очень небольшой промежуток времени Кремль планирует взять под контроль ключевые точки управления Беларусью, включить пропаганду (в первую очередь – телевидение) на полную мощность и решить, что дальше делать с Лукашенко. Сам Лукашенко, открыв двери для российской гибридной интервенции, уже мало что решает сам. Видимо, он надеется вернуть себе контроль при помощи очередных уверений в братской любви и подписаний всего, что только прикажет Кремль. Но, к сожалению для всех, кроме Кремля, эти иллюзии очень скоро закончатся – как может закончится на время и история Беларуси как суверенной страны.

Источник: международная инициатива экспертов из разных стран iSANS