Семь историй о том, как власти фальсифицировали выборы в Беларуси

В конце июля руководитель Могилевского облисполкома Леонид Заяц посетил райисполкомы области, где, как следует из попавшей в публичный доступ записи, поставил задачу местным властям «завершить кампанию выбором Александра Лукашенко и сохранить нашу страну, наше государство».

Как пишет Салiдарнасць, речь идет о записи совещания в Кричевском райисполкоме, во время которого глава района Андрей Седуков заверил вышестоящее начальство в том, что в регионе «нет протестных настроений», «выборы пройдут на высоком организационном уровне», а «кричевчане сделаюь свой единственно правильный выбор».

За день до основного дня голосования инициатива «Честные люди» опубликовала поступившую к ним аудиозапись: утверждалось, что на ней зафиксирована «репетиция» подсчета голосов на избирательном участке.

Согласно записи, члены комиссии учились раскладывать бюллетени по стопкам и озвучивать для протокола нужные цифры — их «должны знать наизусть». В крайнем случае — подсмотреть в шпаргалке.

Инициатива «Честные люди» отмечала, что, судя по озвученным именам, «тренировка» могла проходить на участке №48 в минской гимназии №39.

Очередь на участок № 42 в Минске 9 августа 2020-го, фото Руслана Горбачева

В основной день голосования на избирательных участках выстроились огромные очереди. Такая картина наблюдалась не только в Минске и других городах Беларуси, но и у посольств страны за рубежом.

Наблюдатели не исключают, что это стало итогом манипуляций избиркомов во время досрочного голосования.

— Местные власти соответственно законодательства составляют списки избирателей, участковые комиссии их уточняют и получают необходимое количество бюллетеней соответственно списка. Невозможно, чтобы госструктуры пропустили четверть избирателей и не внесли в списки. А люди сегодня пришли и бюллетеней не хватает, — комментировал ситуацию в Бресте 9 августа правозащитник Владимир Величкин.

Итоги досрочного голосования позволяют говорить о новом «рекорде»: в целом по стране официальная явка за пять дней досрочки составила 41,7%. Были и региональные сверхдостижения. Так, в Гомельской области выборы состоялись досрочно — явка 54,44%. Немного не дотянула Могилевщина: 49,92%.

Одним из символов этой кампании стали бюллетени с пометками, фото которых публиковали избиратели. В прессу попали снимки бюллетеней, на которых четко видна точка в поле для голосования за Александра Лукашенко. Наблюдатели напоминали, что в таких случаях бюллетень не оставлял гражданину других вариантов волеизъявления.

Также поступали жалобы на отсутствие одной из подписей на обратной стороне бюллетеня.

В первые часы после закрытия участков для голосования в соцсетях стали появляться фото итоговых протоколов, свидетельствующих об убедительной победе Светланы Тихановской. Позже стало известно, что это далеко не единичные случаи.

По мнению экспертов, «протоколы с большим перевесом Тихановской ломают общую картину».

— Эти протоколы и те цифры, которые озвучил ЦИК, абсолютно не коррелируют. Так не бывает по законам математики, чтобы в одном городе был такой контраст на отдельных участках. Значит, что-то тут не так, — комментировал «Салідарнасці» ситуацию политолог Валерий Карбалевич.

Демарш некоторых их комиссий не остался без внимания властей. Один из таких разборов полетов получил широкую известность благодаря попаданию в интернет.

В опубликованном на Youtube ролике указывается, что речь идет об участке №25 в Октябрьском районе Витебска. В разговоре участвовал чиновник — предположительно глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский, который настойчиво убеждал членов избирательной комиссии «сделать все по-другому».