“Гра в кальмара по-путінськи”: як раптово та масово помирають топменеджери держсектору РФ в період війни

Головною темою обговорення в російських й не тільки соцмережах цього тижня стало нібито самогубство міністра транспорту і колишнього глави Курської області РФ Романа Старовойта. Смерть Старовойта обговорюють на тлі інших загадкових смертей російських чиновників і функціонерів останнього часу – і, звісно, сумніваються в тому, що його відхід від життя був добровільним.

Період з початку 2022 року до середини 2025 року позначений низкою резонансних смертей серед високопоставлених російських чиновників, бізнесменів та топменеджерів великих компаній. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm проаналізували десятки випадків загибелі при дивних обставинах російських топменеджерів держсектору, що сталися в період з 30 січня 2022 року по 7 липня 2025 року.

Переважна більшість загиблих обіймали ключові посади у стратегічно важливих для Росії галузях: нафтогазовій, фінансовій, оборонній промисловості, а також у сфері транспорту та державного управління. Аналіз ґрунтується на повідомленнях з відкритих джерел.

До цього аналізу було включено 34 випадки, які можна вважати тенденцією як за типом скоєння самогубства, так і спробами третіх осіб або спецслужб РФ приховати корупційні чи інші секрети, усунувши ключових гравців, підлаштувавши вбивства під суїцид. Ми не робимо висновки, а лише вказуємо на тенденції, які в подальшому можуть бути пов’язані з іншими дослідженнями, розслідуваннями та подіями в Російській Федерації. Для зручності ознайомлення зі статистикою публікуємо інфографіку з подальшим більш деталізованим описом випадків та тенденцій.

(Інфографіка збільшується за кліком)

Розподіл смертей зі списку за роками:

2022 рік: 19 випадків

19 випадків 2023 рік: 9 випадків

9 випадків 2024 рік: 3 випадки

3 випадки 2025 рік: 3 випадки (станом на 7 липня)

Пік смертей припав на 2022 рік, що збігається з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та значним посиленням міжнародних санкцій. Цей період міг бути позначений зростанням внутрішньої напруги та, можливо, певними “чистками” всередині російських еліт, що з високою вірогідністю мали пряме відношення до виводу та відмивання грошей. У 2023 році кількість смертей зменшилася, що може бути результатом зміни обставин або посиленням контролю за інформацією. Поточні дані за 2024 та 2025 роки показують подальше зниження, але для остаточних висновків потрібен час.

Левова частка померлих так чи інакше пов’язана з нафтогазовою промисловістю (“Газпром”, “Лукойл”, “Новатек”, “ТАІФ”) та фінансовим сектором (“Газпромбанк”, “Локо-Банк”, “РосЄвроБанк”, “Московська біржа”). Також у списку є представники оборонної промисловості, логістики та урядових структур.

Це свідчить, що нез’ясовані обставини смертей торкаються ключових для функціонування російської економіки та політичної системи сфер.

Аналіз обставин цих смертей виявляє кілька повторюваних “сценаріїв”, що вказують на централізовані спрямовані діі, а також ознаки впливу на діі слідчих та висвітлення версій подій у російських ЗМІ у “правильному ракурсі” :

“Суїциди” та “сімейні трагедії”: Це найпоширеніша категорія, що в ряді кейсів супроводжувана смертю членів родини. Приклади: Леонід Шульман, Олександр Тюляков, Михайло Толстошея, Владислав Аваєв, Сергій Протосеня, Павло Пчельников, Володимир Макаров, Віталій Робертус.У багатьох із цих випадків виникають закономірні підозри щодо інсценування самогубства.Наприклад знайденого застреленим Владислав Аваєва звинуватили у тому, що перед тим як застрелитись він нібито катував вагітну дружину і доньку з інвалідністю, нібито тому, що в нього раптово зʼявились причини вважати, що вагітність не від нього. Також через день після смерті родини Аваєвих в Іспаніі були знайдені тіла Сергія Протосені, його 53-річної дружини Наталії та 18-річної доньки Марії (19 квітня 2022) року на орендованій віллі в місті Льорет-де-Мар, Іспанія, де родина проводила пасхальні канікули. Сергій Протосеня був знайдений повішеним на поручні в саду вілли, а дружина та донька були знайдені мертвими в ліжках із ознаками насильства: тупими ударами (імовірно, сокирою) та ножовими пораненнями.Незважаючи на те, що іспанська поліція схилилася до версії, що нібито Сергій вбив дружину і доньку, а потім скоів самогубство, виникли значні сумніви.Згідно з деякими повідомленнями, на тілі Протосені не було знайдено крові, незважаючи на жорстокість вбивств дружини та доньки. На місці злочину були знайдені закривавлені шкарпетки, які, можливо, використовувалися як імпровізовані рукавички для запобігання відбитків пальців на знайдених знаряддях вбивства (сокирі та ножі). Федір Протосеня, старший син Сергія, який перебував у Франції на момент трагедії, категорично відкинув версію, що його батько міг бути вбивцею. Він наполягав, що його батько був люблячим сім’янином, і вимагав повного та неупередженого розслідування. Він вважав, що його батьки та сестра були вбиті. Падіння з висоти: Другий за частотою сценарій. До цієї категорії належать Равіль Маганов (випав з вікна лікарні), Марина Янкіна (випала з вікна квартири), Христина Байкова (випала з вікна 11-го поверху), Михайло Рогачов (випав з вікна 10-го поверху), Андрій Бадалов (випав з балкона 17-го поверху). Особливо резонансним є випадок Павла Антова, який випав з вікна того ж готелю в Індії, де незадовго до цього “раптово помер” його друг Володимир Биданов, падіння з гірської стежки Андрія Круковського. “Нещасні випадки” та “раптові” смерті: Деякі випадки подаються як нещасні випадки Іван Печорін (випав з катера), падіння з яхти Георгія Чибісова або раптові смерті від хвороб (Дмитро Тесленко, Олександр Суботін, Дмитро Конопльов, Олександр Бузаков, Володимир Некрасов, Петро Чувілін, Сергій Гришин). Однак, швидке закриття справ та відсутність незалежних розслідувань породжують сумніви.Цікавий кейс Олександра Суботіна, колишнього члена правління ТОВ “Торговий дім Лукойл” і рідного брата екс-віце-президента “Лукойлу” Валерія Суботіна. Telegram-канал Mash та інші ЗМІ одразу поширили інформацію, що нібито Суботін прийшов до шамана, щоб “вилікувати похмілля”. Шаман та його дружина, за повідомленнями, практикували нетрадиційні методи “лікування”, зокрема, “лікування” отрутою жаби. Цей метод полягав у нанесенні надрізів на шкірі та крапанні туди отрути жаби, після чого у пацієнта нібито наставало поліпшення стану після блювоти. Також згадувалися ритуали із “викликом духів”, жертвопринесенням тварин та “купанням у крові півнів”. Коли Суботіну стало зле, шаман нібито не викликав швидку допомогу, а “дав йому корвалол і поклав спати у підвал”, де той і помер. Подружжя шаманів заявило поліції, що вони “просто дружили” з померлим.Незважаючи на офіційну причину смерті (“гостра серцева недостатність”), обставини, пов’язані з “лікуванням” у шамана та можливим використанням отруйної жаби, викликали значний резонанс і сумніви щодо справжньої причини смерті, натякаючи на можливе отруєння. Однак, офіційних підтверджень версії про отруєння або додаткових розслідувань, що спростовують “серцеву недостатність”, у відкритих джерелах не було. Смерті від насильства: У випадках Василя Мельникова та Юрія Воронова йдеться про ножові та вогнепальні поранення, причому смерть Мельникова супроводжувалася вбивством його дружини та дітей. Смерть у СІЗО: Ігор Шкурко був знайдений мертвим у СІЗО Якутська, що викликає питання щодо умов утримання та дотримання прав людини. “Знайдений мертвим”: Декілька осіб, як-от Олексій Огарьов і Олег Зацепін, були просто “знайдені мертвими” без деталізації обставин.

Більшість смертей сталися на території Росії (Москва, Підмосков’я, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Сочі, Якутськ). Однак, географія охоплює і закордонні території: Аргентина (Дмитро Тесленко), Велика Британія (Михайло Толстошея), Іспанія (Сергій Протосеня), Індія (Володимир Биданов, Павло Антов). Це свідчить, що так би мовити “географія смертей” не обмежувалася лише російською територією.

Найбільш вірогідна версія причин смертей, якщо розглядати через призму насильницькоі смерті – прибирання свідків.

Багато з померлих обіймали посади, що давали доступ до конфіденційної інформації про корупційні схеми, фінансові махінації з відмиванням грошей або інші секрети, пов’язані з вищим керівництвом чи великими проєктами. (яскравий приклад Пьотр Чувілін, що раптово загинув під час операціі на коліні у приватному медцентрі у Москві. Чувілін, екс-банкір, проходив свідком по справі “Ландромату”, а саме по філіі цієі мережі по видмиванню грошей чекістами у “молдавському ландроматі”).

Лише у деяких випадках не можна виключати кримінальний підтекст, пов’язаний з бізнес-конфліктами або боргами.

Дуже малоімовірно, щоб тиск ззовні, невизначеність та загрози могли спричиняти загострення хвороб (включно з психічними) або призводити до неадекватних дій по самогубству, чи вбивству родичів.

Загальна картина “загадкових” смертей російських топменеджерів у період 2022-2025 років свідчить про глибокі та деструктивні процеси всередині російської еліти.

Висока концентрація смертей, що офіційно кваліфікуються як самогубства або нещасні випадки, особливо серед осіб, пов’язаних з критично важливими галузями, викликає серйозні запитання про реальні обставини цих трагедій.

Ці події схоже мають на меті створити атмосферу страху та непередбачуваності серед російської еліти. Без прозорих та незалежних розслідувань справжні причини цих смертей залишатимуться предметом припущень.

Однак загальна тенденція вказує на цілеспрямовані та централізовані дії, спрямовані на контроль та залякування еліт у нестабільний для Росії період.

Лєонід Шульман (60 років) 30.01.2022

Керівник транспортної служби “Газпром інвест”.

Знайдений у ванній заміського будинку з ознаками суїциду.

Дмітрій Теслєнко (61 рік) 06.02.2022

Начальник фінансово-економічного управління АТ “ТАІФ”.

Під час експедиції в Аргентині знепритомнів і помер на висоті 6,1 тис.м. над рівнем моря.

Алєксандр Тюляков (61 рік) 25.02.2022

Топменеджер фінансового підрозділу “Газпрому”.

Знайдений мертвим у гаражі свого будинку під Петербургом.

Міхаіл Толстошея (Уотфорд) (57 років) 28.02.2022

Бізнесмен із нафтогазової промисловості.

Друг Бориса Березовського.

Знайдений повішеним у гаражі в маєтку Вентворт у графстві Суррей, Велика Британія.

Васілій Мєльніков (44 роки) 22.03.2022

Директор “Медстом” (постачання медобладнання з ЄС).

Знайдений мертвим із дружиною та двома дітьми з ножовими пораненнями у приватному будинку в Нижньому Новгороді.

Владіслав Аваєв (51 рік) 18.04.2022

Колишній віце-президент “Газпромбанку”.

Знайдений застреленим у квартирі на Університетському проспекті в Москві. За версією слідства, Аваєв убив доньку-інваліда, катував і вбив дружину, а після наклав на себе руки.

Сєргей Протосєня (55 років) 19.04.2022

Колишній топменеджер “Новатека”.

Тіло виявлено на віллі в Іспанії. Поруч – тіла дружини та доньки.

Андрєй Круковській (37 років) 30.04.2022

Генеральний директор курорту Газпрому “Червона Поляна”.

Загинув внаслідок падіння з гірської стежки в Сочі.

Алєксандр Субботін (43 роки) 08.05.2022

Колишній член правління “Лукойлу”.

Смерть від серцевої недостатності у підвалі будинку шамана у Підмосков’ї.

Алєксєй Огарьов (65 років) 17.06.2022

Ексглава “Росозброєння”.

Знайдений мертвим у своєму будинку в Московській області.

Юрій Воронов (61 рік) 04.07.2022

Директор компанії-підрядника “Газпрому” (“Астра Шиппінг”).

Знайдений із вогнепальним пораненням у басейні свого будинку під Петербургом.

Дмітрій Конопльов (45 років) 22.07.2022

Директор “Конструкторського бюро приладобудування ім. академіка Аркадія Шипунова”.

Помер під час сеансу ксенотерапії у клініці Xeospa, Москва.

Равіль Маганов (67 років) 01.09.2022

Голова ради директорів “Лукойлу”.

Випав із вікна Центральної клінічної лікарні Москви.

Іван Печорін (39 років) 10.09.2022

Директор державної корпорації розвитку Далекого Сходу і Арктики.

Випав із катера на прогулянці морем біля острова Русский.

Павел Пчєльніков (52 роки) 28.09.2022

Директор із комунікацій “Цифрової логістики” (РЖД).

Знайдений із ознаками суїциду на балконі своєї квартири у Москві.

Олєг Зацепін (47 років) 16.12.2022

Директор ПП “Когалимнафтогаз” ТОВ “ЛУКОЙЛ – Західний Сибір”.

Знайдений мертвим у кабінеті.

Владімір Биданов (61 рік) 22.12.2022

Бізнесмен, друг Павла Антова.

Помер у готелі в Індії від серцевого нападу, через зловживання алкоголю чи наркотиків.

Павел Антов (65 років) 24.12.2022

Депутат, засновник “Владімірського стандарту”.

Випав із вікна того ж готелю в Індії, де помер В. Биданов.

Алєксандр Бузаков (66 років) 24.12.2022

Генеральний директор АТ “Адміралтейські верфі”.

Раптово помер.

Владімір Макаров (72 роки) 13.02.2023

Ексзаступник начальника головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом.

Застрелився з рушниці у Підмосков’ї.

Маріна Янкіна (58 років) 15.02.2023

Начальник управління фінансів Західного військового округу.

Випала з вікна квартири у Санкт-Петербурзі.

В’ячеслав Ровнєйко (59 років) 22.02.2023

Директор Міжрегіонального паливного союзу.

Засновник Urals Energy.

Співвласник Nafta (B) N.V.

Знайдений мертвим у своєму будинку на Рублівці.

Пьотр Чувілін (54 роки) 26.02.2023

Банкір, учасник і свідок у справі молдовського “Ландромату”.

Ексрадник Р. Кадирова.

Помер від серцевої недостатності у приватній медклініці.

Сєргей Грішин (56 років) 06.03.2023

Російський мільярдер.

Ексвласник банку “Луб’янка” (“РосЄвроБанк”).

Помер у Москві

Іґорь Шкурко (51 рік) 04.04.2023

Перший заступник голови “Якутськенерго”, ексдепутат “Єдіной Росії”.

Знайдений мертвим у СІЗО Якутська.

Крістіна Байкова (28 років) 24.06.2023

Віцепрезидент “Локо-Банку”.

Випала з вікна 11-го поверху своєї квартири після вечірки.

Антон Черєпенніков (40 лет) 22.07.2023

Власник більшості систем прослуховування телефонів і збереження інтернет-трафіка, засновник “ИКС Холдинга”.

Тіло знайдено вночі в офісі на Мічурінському проспекті в Москві.

Владімір Нєкрасов (66 років) 24.10.2023

Голова ради директорів ПАТ “Лукойл”.

Помер від гострої серцевої недостатності.

Віталій Робєртус (53 роки) 13.03.2024

Віцепрезидент ПАТ “Лукойл”.

Знайдений мертвим у кабінеті офісу “Лукойл” на Стрітенському бульварі з ознаками суїциду.

Ґеорґій Чібісов (44 роки) 27.07.2024

Директор з реклами та медіа Московської біржі.

Загинув після падіння з яхти під час прогулянки Москва-рікою.

Міхаіл Рогачьов (66 років) 19.10.2024

Виконавчий директор ОНЕКСІМ (2008-2011).

Глава Російського фонду технологічного розвитку (2011-2015).

Випав із вікна 10-го поверху житлового будинку в Москві.

Андрєй Бадалов (62 роки) 04.07.2025

Віцепрезидент з ІТ ПАТ “Транснєфть”.

Випав із балкона 17-го поверху будинку на Рублівці.

Роман Старовойт (53 роки) 07.07.2025

Міністр транспорту РФ.

Смерть в день указу Путіна про звільнення.

Знайден з вогнепальним пораненням в особистому автомобілі в Одинцовському міському окрузі Московської області РФ. Офіцна версія СК “самогубство”.

Володимир Путін звільнив Романа Старовойта з посади міністра транспорту РФ. Відповідний указ розміщено в понеділок, 7 липня, на порталі правових актів і він набув чинності з моменту підписання. Причин звільнення Старовойта не називають.

Алексей Корнейчук (42 роки) 07.07.2025

Топ-менеджер “Росавтодор” – заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту.

Раптова смерть у будівлі Мінтрансу.

Далі буде…

P.S. У 2016 році спільнота InformNapalm публікувала іншу цікаву статистику та інфографіку — «Похоронний марш російських генералів». Аналіз наочно показував, що найбільша кількість «нещасних випадків» і загадкових смертей російських генералів припадала саме на періоди російських військових кампаній.