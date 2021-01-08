Как штурм Капитолия подорвал позиции Трампа: кто громил здание во время утверждения победы Байдена

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа не смог помешать утверждению победы Джо Байдена в Конгрессе и заставил лидеров Республиканской партии, представителей крупного бизнеса в США и даже членов администрации Белого дома заговорить о возможном отстранении президента от власти еще до окончания официального срока его полномочий.

Сторонники президента Трампа начали съезжаться на объявленный президентом марш под названием «Спасем Америку» еще в начале недели.

Уже к вечеру вторника в гостиницах американской столицы не осталось свободных мест, а утром в среду Национальную аллею — обширный сквер в самом центре Вашингтона — заполнила многотысячная толпа, над которой развевались флаги избирательной кампании Трампа и лозунги с требованием отменить победу на выборах Джо Байдена. Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах президента. Демократы начинают процедуру импичмента Трампа

«Демократы украли у нас победу, но мы будем поддерживать Дональда Трампа и никогда не согласимся с результатами», — заявил корреспонденту Русской службы Би-би-си Дрисколл Хиггинс, приехавший в столицу из штата Северная Дакота.

За два часа до начала совместного заседания сената и Палаты представителей, на котором должна была быть официально сертифицирована победа Джо Байдена, Трамп выступил перед своими сторонниками, призвав их выйти к Капитолию и поддержать законодателей-республиканцев, которые намеревались опротестовать результаты президентских выборов.

Фото, EPA «Мы собираемся прийти к Капитолию», — сказал президент США

«Мы собираемся прийти к Капитолию, — сказал президент США. — Мы собираемся поддержать наших смелых сенаторов, членов Конгресса… Вы никогда не сможете вернуть себе нашу страну, если будете слабыми, вы должны продемонстрировать силу и вы должны быть сильными».

В заключении своего выступления президент пообещал, что он сам вместе с демонстрантами пойдет к зданию сената.

«Мы пройдем по Пенсильвания-авеню!» — сообщил Трамп. Вместо этого, правда, глава государства сел в черный внедорожник и вернулся в свою резиденцию. Уже через час после этого полицейские барьеры, установленные вокруг Капитолия, были сметены толпой, и несколько сотен сторонников Трампа ворвались в здания.

Как был захвачен Капитолий?

Первые группы демонстрантов вошли в сенатские здания на Капитолийском холме под видом обычных туристов. Для прохода в помещения, где проходят заседания комитетов обеих палат, не требуется пропусков: достаточно лишь пройти через рамку обычного металлодетектора, никак не объясняя полицейским причин своего визита.

Но уже спустя всего лишь полчаса сотни демонстрантов начали настоящий штурм.

Фото, EPA. В среду утром Национальную аллею — обширный сквер в самом центре Вашингтона — заполнила многотысячная толпа

Накануне мэрия Вашингтона попросила Пентагон направить в столицу дополнительные подразделения Национальной гвардии, но этот призыв так и остался без ответа.

Позднее в среду в социальных сетях появились видеокадры, на которых полицейские, охраняющие Капитолий, сами убирали заградительные барьеры, позволяя демонстрантам беспрепятственно войти на территорию.

Уже в 14:30 по местному времени на Капитолии объявили о всеобщей эвакуации. Вице-президент Майкл Пенс, спикер Конгресса Нэнси Пэлоси и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл были уведены из зала заседаний сотрудниками Секретной службы США.

Остальным законодателям правоохранители рекомендовали запереться в собственных офисах. Некоторые из них укрылись под стульями в зале заседаний. Протестующие ворвались в здание сената, по дороге разбивая окна и круша мебель.

Один из демонстрантов занял кресло в зале заседаний, где еще несколько минут назад сидел вице-президент США. Группа сторонников Трампа проникла в кабинет спикера Конгресса, оставив на ее рабочем столе записку «Мы не отступим».

Фото, Reuters. Подпись к фото, Демонстранты смогли беспрепятственно войти на территорию Капитолия

Вскоре в здании раздались выстрелы. Позднее полиция подтвердила, что в результате смертельное ранение получила женщина, приехавшая для участия в протестах из штата Калифорния, ветеран вооруженных сил. Причины, по которым правоохранители были вынуждены открыть огонь, до сих пор не называются.

Позже на территории Капитолия были обнаружены еще трое погибших — женщина и двое мужчин. Причиной смерти, как сообщается, стали происшествия, которые требовали неотложной медицинской помощи.

В ходе беспорядков пострадали как минимум 14 сотрудников полиции. Двое были госпитализированы — один из них получил серьезные травмы после того, как его затащили в толпу, а другой был ранен в лицо. Полицейские также применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, пытаясь вытеснить демонстрантов с верхних этажей сенатского здания.

Как стало известно, специалисты ФБР нашли и обезвредили на Капитолийском холме два самодельных взрывных устройства. Одно из них было заложено неподалеку от штаб-квартиры Республиканской партии. Только через два часа после того, как сторонники Трампа оккупировали Капитолий, на место прибыли первые отряды Национальной гвардии.

Вместе со спецподразделениями ФБР они начали зачистку зданий. При этом протестующие, еще недавно крушившие мебель и расписывавшие лозунгами «Смерть прессе!» стены сенатского комплекса, выходили из зданий совершенно спокойно. По официальным данным, задержано было лишь полтора десятка человек, позже это число увеличилось до 50.

Как отреагировали на захват Капитолия?

Большинство демократов и республиканцев обвинили в произошедшем лично президента Трампа, назвав беспорядки попыткой государственного переворота. «Это прямое следствие привычки президента всюду сеять хаос», — заявил сенатор-республиканец Бен Сасси.

Фото, Reuters. В 17:30 администрация сенатских зданий объявила, что протестующие покинули территорию

«Все, что произошло сегодня, это мятеж, организованный президентом Соединенных Штатов», — подчеркнул сенатор-республиканец Митт Ромни.

«У меня нет сомнений в том, что президент организовал эту толпу, вдохновил эту толпу, и…именно он начал пожар», — считает член Конгресса, республиканка Лиз Чейни.

После начала событий на Капитолийском холме Белый дом упорно отказывался от каких-либо комментариев. Через несколько минут после того, как обе палаты Конгресса были эвакуированы, Дональд Трамп написал в своем «Твиттере»: «Я обращаюсь ко всем, кто сейчас находится в Капитолии, с призывом сохранять миролюбие».

Чуть позже он опубликовал в «Твиттере» видеообращение с призывом к протестующим разойтись по домам, добавив, что лично он любит их и считает особыми людьми.

Лишь в 17:30, через три часа после начала первых столкновений у заграждений, выставленных вокруг Капитолийского холма, администрация сенатских зданий объявила, что протестующие покинули территорию. Через полчаса после этого сенаторы вернулись в зал заседаний и возобновили сертификацию результатов выборов.

По традиции, избирательные бюллетени утром в среду были доставлены в здание сената в специальных деревянных ящиках. Когда протестующие ворвались в зал заседаний, сотрудники аппарата Конгресса сумели эти ящики вынести.

Уже вечером стало известно, что главы крупнейших компаний США и бизнес-объединений, включая Citi Bank и Палату промышленников обратились к законодателям с требованием немедленно отстранить Дональда Трампа от власти, воспользовавшись правом, которое дает 25-я поправка к Конституции США. JUST IN: “This is not news we deliver lightly,” @margbrennan says as she reports: Trump Cabinet secretaries are discussing invoking the 25th Amendment to remove President Trump. Nothing formal yet presented to VP Pence. “I’m talking about actual members of the Cabinet,” she says — Ed O'Keefe (@edokeefe) January 7, 2021 Эту возможность, по сообщениям американских СМИ, обсуждают и действующие члены кабинета министров. Сам Трамп пока никак не прокомментировал события в собственной столице. Вечером в среду компания Twitter объявила, что на 12 часов лишает действующего президента права размещать в соцсетях какие-либо сообщения, пригрозив, что может заблокировать его пожизненно.

Позже о блокировке аккаунтов Трампа и удалении его видеобращения сообщили и другие крупнейшие соцсети — Facebook, Instagram и YouTube. Ультраправые и борцы с закулисой: кто громил Капитолий во время утверждения победы Байдена ФОТО,GETTY IMAGES По меньшей мере четыре человека погибли в результате беспорядков в столице США в среду, когда толпа сторонников уходящего президента Дональда Трампа ворвалась в здание Капитолия в надежде сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах в ноябре. В связи с беспорядками были арестованы как минимум 68 человек, однако поиск виновных продолжается. ФБР обратилась к гражданам за помощью, а журналисты-расследователи — в том числе Bellingcat — анализируют фото, видео и прямые трансляции, которые вели сами протестующие в соцсетях. Судя по первоначальным данным, очевидна связь беспорядков с маргинальными течениями в рядах сторонников Трампа — в их числе ультраправые активисты, неонацисты и адепты теории заговора QAnon. Антисемиты и влогеры ФОТО,EPA Сторонник Трампа с флагом Конфедерации в здании Капитолия На кадрах протестующих перед Капитолием и внутри здания журналисты и исследователи опознали участников целого ряда националистических и ультраправых группировок, популярных в соцсетях. Многие из них принесли свою символику. Так, один из ворвавшихся в здание сторонников Трампа нес флаг Конфедерации, который в США сейчас многие считают символом расизма. Другой пришел в толстовке с надписью «Camp Auschwitz» («лагерь Освенцим») на груди и Staff («персонал») на спине — отсылка к концлагерю, в котором нацисты убили больше миллиона евреев. This was the Founders' nightmare.

(via @itvnews)https://t.co/4Ka9keyxXz pic.twitter.com/1yQGUnj6rd — Mike DeBonis (@mikedebonis) January 6, 2021 В кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сфотографировался житель Арканзаса по имени Ричард Барнетт. Газета Washington Post нашла его аккаунты в соцсетях — оказалось, что он называет сам себя «белым националистом», фотографируется с огнестрельным оружием и распространяет теории заговора про коронавирус. ФОТО,EPA Ричард Барнетт сидит в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Селфи с сигаретой в зубах в здании Капитолия сделал и представитель Proud Boys («Гордых парней») — ультраправой группировки, которая борется с иммигрантами, левыми активистами и поддерживает Трампа. На этом фото он — справа. Селфи правых активистов в здании Капитолия Двое «гордых парней» были осуждены за нападения на активистов антифа в Нью-Йорке, а ее лидеру накануне 6 января был запрещен въезд в Вашингтон. «Фейсбук», «Инстаграм», «Твиттер» и YouTube удаляют аккаунты членов этих группировок, и они чаще всего общаются на альтернативных форумах и соцсетях, которые не модерируют контент. Исследователи Bellingcat в преддверии митинга в среду изучали посты на этих форумах — и обнаружили нацистскую символику и призывы к насилию. «Ночью мы станем свидетелями ужасного уличного насилия», — предупреждал автор Bellingcat. Прямую трансляцию из здания американского парламента вел и популярный в соцсетях сторонник Трампа и ультраправый блогер Тим Джионет, известный под псевдонимом Baked Alaska «Печеная Аляска». ФОТО,TWITTER Трансляция блогера «Печеная Аляска» из Капитолия Его трансляцию смотрели больше 16 тыс. человек — и в комментариях предлагали повесить всех членов Конгресса. YouTube удалил его канал в прошлом году за видео, на которых он заходил в помещения без маски, вопреки правилам, и отказывался слушаться сотрудников — и получил за это пожертвования от своих фанатов. Сейчас он ведет стримы на нишевой игровой платформе, где пожертвования можно переводить в биткоинах. Адепты QAnon ФОТО,GETTY IMAGES Шаман QAnon стал одним из лиц беспорядков Одним из заметных участников нападения на Капитолий стал человек в гриме, шлемами с рогами и в мехах на голое тело. В нем узнали Джейка Анджели, который называет себя шаманом QAnon, теории заговора о мировой закулисе педофилов-сатанистов. Он был не единственным — у многих протестующих была замечена символика «Q». Человек в футболке с символом движения был в первых рядах толпы, ворвавшейся в Капитолий. Эта теория заговора тесно связана с поддержкой Трампа: ее адепты верят, что президент противостоит звездам и чиновникам, которые контролируют Голливуд и Вашингтон, торгуют детьми и хотят разрушить США. 2020 год стал крайне успешным для сторонников этой конспирологической теории: ее адепт из штата Джорджия Мэрджори Тэйлор Грин была избрана в Конгресс США, и она далеко не единственный член Республиканской партии, заигрывающий с идеями учения. Кроме того, она пошла на экспорт: митинги ее сторонников в прошлом году состоялись в Лондоне и Берлине. Ветеран ВВС и адепт QAnon Судя по аккаунту в «Твиттере», в теорию о сатанистах-педофилах верила и 35-летняя Эшли Бэббитт, убитая прошлым вечером в Капитолии. ФОТО,TWITTER/ASHLI BABBITT На опубликованной в соцсетях видеозаписи из Капитолия женщина, которую исследователи идентифицируют как Бэббитт, вместе с другими сторонниками Трампа пытается прорваться через запертую дверь. Полицейский держит группу протестующих на прицеле пистолета. Затем женщина пытается забраться на карниз возле двери, и в этот момент раздается выстрел. Женщина падает. Полиция Капитолия утверждает, что офицер выстрелил из служебного оружия в группу протестующих, которая прорывалась в зал Палаты представителей, где скрывались от толпы члены конгресса. Бэббитт была госпитализирована с огнестрельным ранением и вскоре скончалась. Стрелявший в нее полицейский временно отстранен от исполнения обязанностей, его имя не называется. Свекровь женщины рассказала, что семья узнала о ее смерти из новостей — никто из официальных лиц не предупредил их. Бэббит — ветеран ВВС США. По словам бывшего мужа, она служила в Афганистане, Ираке, Кувейте и Катаре. Недавно она вышла замуж во второй раз за Аарона Бэббитта. Вместе они работали в компании по обслуживанию бассейнов. «Нас ничто не остановит. Они могут попытаться, но идет гроза, и она разразится над Вашингтоном меньше, чем через 24 часа», — написала она накануне событий среды. Бэббитт называла себя либертарианкой и патриотом и активно выступала в соцсетях в поддержку Трампа, в том числе повторяя его ложные утверждения о масштабных нарушениях на выборах. ФОТО,TWITTER/ASHLI BABBITT Бэббитт (справа) в футболке с символикой QAnon «Ее можно было любить или ненавидеть — такой уж у нее был характер, — сказал ее бывший муж в интервью общественной радиостанции NPR. — Она не стеснялась этого… Она гордилась этим — как гордилась своей страной и тем, что она — американка». В сентябре Бэббитт опубликовала фотографию с лодочного парада в поддержку Трампа в Сан-Диего, Калифорнии, где она жила. На снимке она запечатлена в футболке с символикой QAnon.

Автор: Кирилл Белянинов; Би-би-си, Вашингтон