Оккупация Крыма: ложь и правда об этих днях… семь лет назад

На минувшей неделе в Симферополе началась очередная сессия оккупационного парламента. Вступительной речью открыл ее спикер Владимир Константинов, пишет «День«. Он делает вид, что и сегодня ни в Киеве, ни в Крыму, ни в странах Европы, ни в международных организациях никто не понимает, каким образом Россия оккупировала Крым.

Он словно живет в параллельной реальности, где Война — это Мир, где Ложь — это Правда. Вот что он говорил о событиях февраля 2014 года:

Владимир Константинов, ложь: Мы возобновляем работу в день 67-й годовщины передачи нашего полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Именно 19 февраля 1954 года издан указ Президиума Верховного Совета СССР, который определил судьбы нескольких поколений крымчан. До сих пор идут споры, насколько легитимной была процедура передачи. Но в Крыму это решение всегда воспринималось как акт вопиющей несправедливости, политической и юридической глупости, яркий пример характерного для того времени волюнтаризма.

Правда: Отнюдь не всегда. Сомнения о передаче Крыма Украине начали появляться только после 1991 года. А после 19 февраля 1954 года и до конца СССР это НИКОГДА не воспринималось «как акт вопиющей несправедливости, политической и юридической глупости, яркий пример характерного для того времени волюнтаризма». Наоборот, не только крымские, а и другие газеты публиковали статьи, в которых выражали понимание того, что Крым передан именно для восстановления его хозяйства после разрухи войной, потому что Россия оказалась неспособной это сделать, а также в связи с «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР», а также в связи с 300-летием Переяславской Рады. Особая ложь о волюнтаризме. Никита Хрущев, возможно, и подал идею о передаче как эффективном методе спасения Крыма, но даже Википедия сегодня считает, что «это утверждение не соответствует истине и гораздо большую роль в передаче Крыма сыграли более влиятельные на тот момент Маленков, Ворошилов, Каганович и другие члены Президиума ЦК КПСС». К тому же о каком волюнтаризме речь, когда в соответствии с решением Президиума Верховного Совета СССР, кстати, подписанного Ворошиловым и Пеговым, а не Хрущевым, к нему обратились Верховный Совет РСФСР и Верховный Совет Украинской ССР с просьбой о передаче Крымской области. В процессе передачи участвовали тысячи чиновников России. Какой волюнтаризм?

Владимир Константинов, ложь: «Символично, что в эти же февральские дни, в 2014 году, мы с вами решительно покинули украинский берег, чтобы покончить с несправедливостью и вернуться в Россию. Сделано это при массовой поддержкеи крымчан, выразивших свое мнение на референдуме … Замечу, Россия в тот момент еще не пришла к нам на помощь и мы готовились фактически в одиночку противостоять силам, устроившим переворот в Киеве. В защиту парламента вышли простые крымчане. Они были хуже подготовлены, чем экстремисты, среди которых вовсю орудовали эмиссары «евромайдана». Но они защищали СВОЮ республиканскую власть. И в конце концов сумели это сделать. Какие же нужно иметь вывихнутые мозги, чтобы считать их «оккупантами» и почитать тех, кого в Крыму и следа не было! .. «

Правда: У спикера оговорка по Фрейду, он говорит, что «в февральские дни покинули украинский берег», и «сделано это при массовой поддержке крымчан, выразивших свое мнение на референдуме». Спикер забыл, что незаконный и фальсифицированный «референдум» они провели 16 марта, и говорит, что в февральские дни «уже покинули украинский берег».

Традиционной ложью является словеса о том, что Россия в то время еще не пришла на помощь Константинову и они готовились сами воевать. Он скрывает, что здание Верховной Рады уже было под охраной российского спецназа, а на «защиту парламента» вышли не простые крымчане, а переодетые российские военные. Об этом уже написано несколько книг, среди которых «Вторжение в Крым. 2014» очевидица событий Татьяны Журидовой.

Вот хронология захвата Крыма в 2014 году, составленная очевидцем тех событий главным редактором информагентства «Черноморские новости» Андреем Клименко. Вот что происходило в те дни на самом деле:

Андрей Клименко: Спецоперация РФ по захвату Крыма началась 20 февраля 2014 года за три дня до окончания зимней Олимпиады в Сочи, которая длилась с 7 по 23 февраля 2014 года.

21 февраля 2014 года Янукович сбежал из Киева, 22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины лишила Януковича полномочий президента Украины. 23 февраля 2014 года Турчинов согласно Конституции официально стал исполняющим обязанности президента.

20 февраля 2014 года из Казачьей бухты Севастополя, где базируется 810 бригада морской пехоты Черноморского флота России (ЧФ РФ), на выезде из Севастополя вышла колонна бронетехники.

20 — 23 февраля 2014 года из Тольятти в Крым была направлена ??отдельная бригада спецназа ГРУ Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

23 февраля 2014 года под контроль РФ фактически перешел Севастополь — в городе на митинге был избран «народный мэр» и созданы «отряды самообороны».

23 февраля 2014 года в Симферополе начали создаваться отряды «крымской самообороны».

24 февраля 2014 года российские бронетранспортеры (БТР) полностью перекрыли въезды в Севастополь.

24 февраля 2014 года «олимпийская» эскадра ЧФ РФ приняла на борт в Новороссийске части спецназа воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты с боевой техникой для оккупации Крыма и вышла курсом на Севастополь.

В Черном море, в районе Сочи-Новороссийск, в дни переворота в Симферополе находились ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Сметливый», малый противолодочный корабль «Александровец», «Муромец», морской тральщик «Ковровец», «Турбинист», средний разведывательный корабль «Приазовье». Кроме них, в состав эскадры ВМФ РФ в Черном море входили крупные десантные корабли (БДК) Черноморского, Северного и Балтийского флотов, которые регулярно обеспечивали военный контингент РФ в пункте базирования ВМФ РФ в Тартусе (Сирия) и доставляли военную технику сирийскому режиму Б.Асада с военно-морской базы ЧФ РФ в Новороссийске. С 20 февраля по 25 марта 2014 года в Черном море находилось девять крупных десантных кораблей, девять кораблей ЧФ РФ из Новороссийской военно-морской базы, восемь кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.



КАДР ИЗ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ МОМЕНТ, КОГДА «ЗЕЛЕНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» ЗАХВАТИЛИ ЗДАНИЕ КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА 27 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

25 февраля 2014 года в Крым прибыло подразделение спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ из Ульяновска.

26 февраля 2014 года в Крым прибыла первая группа Кубанского казачьего войска (официальные военизированные формирования РФ) в составе 50 человек. Кубанское казачье войско (Краснодарский край РФ) официально заявило о поддержке российского населения 28 февраля 2014 года. Реально в эти дни в Крыму только официально находилось 1 тыс. Кубанских казаков, а на самом деле — до 6 тыс. Известно, что каждый казак получал 1000 рублей в день за пребывание на территории Крыма.

Главная причина ввоза в Крым такого большого количества кубанских казаков состоит в том, что местные пророссийские организации, которые преимущественно объединялись партией «Русское единство» Сергея Аксенова, были слишком малочисленны и не могут организовывать массовые акции.

26 февраля 2014 года — под крымским парламентом собралось несколько тысяч сторонников крымскотатарского Меджлиса с целью недопущения принятия депутатами сепаратистских решений. Им оппонировало несколько тысяч сторонников партии «Русское единство».

Организаторами выступили глава Меджлиса Рефат Чубаров и Сергей Аксенов, в то время лидер «Русского единства», а ныне де-факто глава республики. В результате в толпе погибли два человека (обе смерти не имели криминального характера, а произошли вследствие состояния здоровья пожилых людей).

В этот же день, 26 февраля 2014 года, по приказу президента РФ, была объявлена неожиданная проверка боевой готовности войск Западного военного округа, двух армий Центрального военного округа и командования воздушно-десантных войск.

К проверке были привлечены около 150 тыс. военных, до 90 самолетов, более 120 вертолетов, до 880 танков, более 1200 единиц военной техники и до 80 кораблей и судов.

В ночь на 27 февраля 2014 года разведывательно-диверсионной группой спецназа воздушно-десантных войск РФ, прибывшей из Севастополя в военной форме без опознавательных знаков (именно они получили название «зеленых человечков»), были захвачены здания Верховного и Совета Министров АР Крым в Симферополе. Эта операция проводилась военнослужащими 45-го отдельного полка спецназначения воздушно-десантных войск РФ — именно из состава Западного военного округа России. Заметим, что в апреле 2014 года военнослужащие этой российской части активно участвовали в экстремистских акциях на востоке Украины, став «ударным ядром» и основными исполнителями захвата органов местной власти и зданий силовых структур. Например, захват административных зданий в Славянске (Донецкая обл.) происходил именно военнослужащими 45-го отдельного полка спецназначения.

27 февраля 2014 года российские бронемашины типа «Тигр», что находились на вооружении военного спецназа РФ только что доставленные в Крым, на десантных кораблях в Севастополь, появились около стратегических объектов Крыма.

В этот же день, 27 февраля 2014 года, в присутствии этих военных состоялась сессия парламента Крыма, во время которой правительство Крыма было отправлено в отставку. С нарушением законодательства Украины председателем Совета Министров Крыма был назначен лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов.

27 февраля 2014 утром войска Российской Федерации установили блокпосты на Перекопском перешейке и полуострове Чонгар. Министерство обороны РФ сообщило, что соединение и военные части Западного и Центрального военных округов РФ начали масштабную передислокацию в определенные районы.

28 февраля 2014 выход из Балаклавской бухты (Севастополь), где дислоцировались корабли морской пограничной охраны Украины, был заблокирован ракетным катером «Ивановец».

28 февраля 2014 со стороны Севастополя и аэродрома ЧФ РФ «Гвардейское» вблизи Симферополя в сторону крымской столицы выдвинулись колонны бронетехники, среди которых были бронемашины «Тигр» и другие образцы вооружения, которых не было раньше в военных частях РФ в Крыму; военный спецназ РФ захватил аэропорты «Симферополь» и «Бельбек» (Севастополь). 11 российских боевых вертолетов МИ-24 нарушили воздушное пространство Крыма со стороны России, еще восемь российских военно-транспортных самолетов Ил-76 приземлились на аэродроме ЧФ РФ в Гвардейском вблизи Симферополя, не ожидая согласования с Государственной пограничной службой Украины.

1 марта 2014 года Сергей Аксенов самовольно подчинил себе силовые структуры Крыма и обратился за помощью к президенту России. Аксенов заявил, что референдум относительно статуса Крыма состоится не 25 мая, а 30 марта.

1 марта 2014-го в Севастополь вошли два больших десантных корабля Балтийского флота РФ «Калининград» (102) и «Минск» (127) с десантниками и техникой из Новороссийска. Феодосийский залив и Феодосийский порт были перекрыты ракетным кораблем на воздушной подушке Черноморского флота РФ. Российские войска заняли бывший военный аэродром в Джанкое .

2 марта 2014-го с десантниками и техникой на борту из Новороссийска в Севастополь прибыли два больших десантных корабля: «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец» Северного флота РФ. Было захвачено здание представительства президента Украины в Крыму, заблокированы батальоны морской пехоты ВМС Украины в Феодосии и Керчи, гарнизон бригады береговой обороны ВМС Украины в селе Перевальное, захвачены штабы Азово-Черноморского регионального управления и Симферопольского пограничного отряда Пограничной службы Украины.

3 марта 2014-го корабли и вспомогательные суда ЧФ РФ заблокировали выход из Севастопольской бухты. Началось блокирование всех военных частей Украины в Крыму. Командующий Черноморского флота РФ адмирал Александр Витко поставил ультиматум украинским военным: если до пяти утра 4 марта 2014 они не сдадутся, начнется штурм подразделений и частей ВС Украины по всему Крыму. Российский спецназ захватил пограничный пункт пропуска на Керченской паромной переправе и Керченский морской пограничный отряд. Штаб Военно-морских сил Украины и несколько украинских военных частей в Севастополе подверглись нападению, в результате чего два офицера Севастопольской бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины на аэродроме «Бельбек» получили травмы. Российские военные заблокировали украинскую военную часть в Бахчисарае, а корабли Черноморского флота РФ заблокировали в Севастопольской бухте украинский корвет «Тернополь» и корабль управления «Славутич». Представитель Черноморского флота РФ выдвинул командованию авиационной части в Бельбеке требование перейти на сторону «крымской власти».

4 марта 2014-го во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что блокирование объектов ВСУ осуществляется местными силами самообороны, а не российскими военными. 5 марта 2014-го министр обороны РФ Сергей Шойгу категорически опровергал присутствие российских военных в Крыму. Восемь подразделений Государственной пограничной службы Украины были заблокированы военнослужащими РФ. Были разрушены объекты зенитно-ракетного полка в Севастополе. Военных наблюдателей ОБСЕ не пропустили на блокпостах на въезде в Крым. Миссия наблюдателей состояла из представителей 15 стран ОБСЕ.

В Симферополе «крымская самооборона» заблокировала представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Дунью Миятович, которая встречалась с редакторами крымских СМИ и гражданскими активистами.

Мужество и героизм, потому что, как видим, они были только с флагами и лозунгами против вооруженных российских спецназовцев, за спинами которых прятался Константинов. А в Киеве, напомним спикеру, когда бежал в Ростов президент Янукович, за которого голосовали пророссийские силы в Крыму, парламент работал без каких-то переворотов и оставался легитимным органом власти, чего никто в мире не отрицает. Согласно Конституции, исполняющим обязанности президента стал спикер парламента. Тоже легитимная замена. Никто в мире не говорит, что это был переворот, а захват Крыма признан оккупацией решениями ООН и всех международных организаций

5 марта 2014-го сразу пять БДК ВМФ РФ опять прибыли в Севастополь с десантом и техникой с очередного рейса в Новороссийск: десантные корабли Балтийского флота («Минск», «Калининград»), Северного флота («Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец»), Черноморского флота («Азов»). С каждого корабля было выгружено не меньше как 300 человек и 20 единиц автомобильной техники. Из БДК «Азов» было выгружено семь единиц БТР-80 и противотанковые комплексы «Штурм».

6 марта 2014 года у входа в озеро Донузлав вблизи Евпатории, где базировались корабли ВМС Украины, Черноморским флотом РФ были взорваны и затоплены старый списанный большой противолодочный корабль (БПК) «Очаков» и спасательно-буксирное судно «Шахтер» из состава ЧФ РФ для блокировки фарватера с целью не допустить выхода украинских кораблей к Одессе.

7 марта 2014 года в Крыму войсками РФ уже были захвачены все административные здания, перекрыты пути въезда на полуостров и блокированы все пункты дислокации ВМС Украины и другие военные гарнизоны. Военными кораблями РФ были переброшены на полуостров примерно 10 000 военных и техника, в частности мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы (БРК) «Бастион». В этот день продолжалась активная передислокация войск РФ через захваченную Керченскую паромную переправу. 18 грузовиков с военнослужащими РФ прибыли в район мыса Чауда на побережье Феодосийского залива между Феодосией и Керчью и развернули полевой лагерь на территории украинского военного полигона для приема пополнения морем из десантного корабля.

7 марта в здании Верховной Рады АРК, которое оставалось под охраной российских военных, было проведено внеочередное заседание крымского парламента, где было принято решение о проведении референдума 16 марта (то есть через девять дней). Было принято постановление о вхождении Крыма в состав Российской Федерации как субъекта Российской Федерации. 7 марта 2014 года перед началом штурма командование оперативной группы украинских Военно-воздушных сил в Крыму российскими военными в Севастополе, казаки снесли ворота базы, въезжая туда на грузовиках.

8 марта 2014 года 100 человек из числа так называемой «самообороны Крыма» вместе с казаками и российскими военными с автоматическим оружием, бронежилетами и рациями прибыли в трех автобусах в военный комиссариат в Симферополе и установили гранатометы на всех этажах. Российские военные захватили украинский пограничный пропускной пункт Щелкино на мысе Казантип.

9 марта 2014 года — в поселке Черноморское российские военнослужащие захватили украинскую пограничную заставу.

10 марта 2014 года — российские военные захватили ракетную часть в с. Черноморском и военную часть в Бахчисарае.

13 марта 2014 года — российские военные и члены «крымской самообороны» заблокировали территорию вооруженной базы в Инкермане (Севастополь).

14 марта 2014 года — состоялся штурм подразделения Службы внешней разведки Украины в Алуште. Из Керчи вглубь полуострова направилась колонна военной техники РФ, в составе которой были зафиксированы крупнокалиберные пушки. С Керченской паромной переправы вглубь Крыма прошел железнодорожный эшелон с 14 зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «С-300 ПМУ».

15 марта 2014 года — были захвачены объекты пограничной службы Украины в поселках Массандра и Гурзуф (Ялта). В Крым доставили зенитно-ракетный дивизион в составе четырех батарей.

Правда: таким образом, к 16 марта 2014 года российскими военными Крым уже был полностью захвачен, а «референдум» проходил под давлением войск, и фальсификации проводились ночью под охраной российского спецназа. А Владимир Константинов в эти дни, как свидетельствуют очевидцы, ходил по зданию Верховной Рады бледный и растерянный, все документы готовили российские «советники», они же всем руководили, а спикер был ничем. Он был растерян еще и потому, что, с одной стороны, был под контролем ФСБ, с другой — над ним висел груз долга украинским банкам более миллиарда гривен и уголовное дело со стороны Украины, и его судьба полностью зависела от того, удастся ли российским войскам завершить спецоперацию. Так оккупанты или не оккупанты?

Владимир Константинов, ложь: «Однако, как выясняется, при желании все можно перевернуть с ног на голову. В этом чемпионами мира являются наши заклятые небратья — представители террористического режима, сложившегося на территории Украины вследствие государственного переворота. При этом неважно, кто этот режим возглавляет: кровавый пастор, вороватый олигарх или клоун-самоучка. Суть режима от этого не меняется. Не меняется и способность все видеть в кривом зеркале, в котором «победа» становится «предательством», и наоборот. Через неделю туземная администрация оккупированной Украины будет отмечать «День сопротивления «оккупации» Крыма и Севастополя» и чествовать экстремистов, которые 26 февраля 2014 года предприняли попытку сорвать заседание Верховной Рады Крыма. Оказывается, они проявили «мужество и героизм».

Правда: Да, мужество и героизм, потому что, как видим, они были только с флагами и лозунгами против вооруженных российских спецназовцев, за спинами которых прятался Константинов. А в Киеве, напомним спикеру, когда бежал в Ростов президент Янукович, за которого голосовали пророссийские силы в Крыму, парламент работал без каких-то переворотов и оставался легитимным органом власти, чего никто в мире не отрицает. Согласно Конституции, исполняющим обязанности президента стал спикер парламента. Тоже легитимная замена. Никто в мире не говорит, что это был переворот, а захват Крыма признан оккупацией решениями ООН и всех международных организаций.

Здесь важно, что спикер от бессилия перешел на хамский базарный сленг — «кровавый пастор, вороватый олигарх, клоун-самоучка», хоть первого никто не обвинил в кровопролитии, по второму нет никаких доказательств воровства, а третий, как видим, обеспечивает развитие страны лучше, чем это делает крымская администрация. Спикер не знает также значения слов, которые употребляет. Туземная — это местная, а в столице страны туземных не бывает, зато на отдельном полуострове, искусственно отрезанном от материка, как раз обычно и бывают именно туземные администрации.

Автор: Николай СЕМЕНА; ДЕНЬ