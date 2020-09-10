Пять лет работы Нацполиции Украины: что это — успех или провал?

Ровно 5 лет назад (2 сентября 2015 года) правительство Украины дало добро на создание Национальной полиции, подчиненной МВД. Реформу полиции назвали тогда одним из немногих достижений после Революции Достоинства. А как оценить сейчас: работа Национальной полиции ‒ успех или провал?

В Радіо Свобода собрали мнения в пользу «перемоги» и «зради» и добавило статистику.

Поменялась за эти пять лет только вывеска. Вместо «милиции» ‒ «полиция», но орган для настоящего предупреждения, эффективного раскрытия преступлений так и не создали. В этом убеждает Радіо Свобода журналист, с 90-х годов исследующий криминальные темы Олег Ельцов.

«Во время действительно назревшей реформы правоохранительных органов отдано предпочтение внешнему эффекту. Так, все мы помним, как начиналось пять лет назад. Красивая форма, огромный резонанс в прессе, постоянные заявления министра внутренних дел Авакова, что мол в ряды той же патрульной полиции берут только квалифицированных, образованных сотрудников и только после тщательного конкурса. «У нас такой конкурс» говорили тогда. Кстати, сейчас уже нет конкурса. А недобор есть», ‒ констатирует Олег Ельцов.

Статистика

Общий уровень некомплекта патрульных по Украине достигает 17%. Об этом говорится в ответе Департамента патрульной полиции на информационный запрос «Укринформа» (данные от 20 января этого года). Больше всего не хватает «копов» в Черкасской области ‒ 22% и в Донецкой области ‒ более 20; меньше всего ‒ в Ивано-Франковской и Черновицкой области ‒ 9%. В Киеве недобор ‒ более 16%.

Олег Ельцов в свое время немало критиковал работу милиции девяностых-нулевых, в частности известного главу МВД Украины Юрия Кравченко. Но теперь журналист считает, что острота проблемы относительно органа, работников которого критики еще с советских времен называют «ментами», остается. Действенной структуры борьбы с преступностью в Украине сейчас нет, говорит Олег Ельцов.

«Того же Кравченко тогда только ленивый не критиковал, и я тоже. Но сейчас есть поводы, чтобы задать вопрос: чем нынешние «нементы» отличаются от тех «ментов»?! Вот такой пример я вам приведу: со времен Кравченко на улицах не торговали сигаретами. Это ‒ подакцизные товары, это ‒ грандиозные деньги в бюджет, где у нас недобор, если не ошибаюсь, десятки миллиардов гривен. И в такой ситуации снова появились эти торговцы подакцизным товаром. И мало того, что они торгуют табаком, они торгуют контрафактом. Такой вывод можно сделать и по ценам, и по полиграфии. Этого давно не было и вот вернулось. Кто это «крышует»? Однозначно, все уличные торговцы платят «ментам». Еще примеры. Кто сейчас главные сутенеры? «Менты». Кто главные наркоторговцы? «Менты», ‒ утверждает Олег Ельцов.

Благодаря полиции Украина становится более безопасной?

В Национальной полиции категорически отвергают утверждение о «крышевании» криминального бизнеса. При всех проблемах в Украине за эти пять лет действительно появился эффективный орган борьбы с преступностью, отметил в комментарии Радіо Свобода советник министра внутренних дел Иван Варченко. Его ключевой аргумент ‒ уровень преступности именно за пять лет деятельности Национальной полиции в Украине снизился.

По абсолютному большинству показателей Украина находится в среднем статистическом европейском поле по уровню преступности

«Мы имели абсолютно понятный тренд роста преступности в Украине ‒ 2014-й, 2015-й и первая половина 2016-го года. Понятно, что этот тренд надо было ломать, серьезно ломать. И с середины 2016-го года, конца того года стабильно уровень преступности в Украине снижается. А в 2017-м, 2018-м годах было существенное снижение по всем параметрам. Начиная с особо тяжких преступлений, таких как убийство, тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом и заканчивая мелкими кражами и тому подобное. То есть, Украина становится безопасной. На сегодняшний день по абсолютному большинству показателей Украина находится в среднем статистическом европейском поле по уровню преступности.

Статистика

В прошлом году в Украине зафиксировали самое маленькое за всю историю независимости количество убийств. Меньше стало и грабежей, и разбоев, констатируют в МВД (именно оно ведет такую статистику в Украине, она является официальной). По этим данным, в 2019 году было зарегистрировано 1428 убийств, а например в 2018 их было 1508. Кроме того, случаев умышленных тяжких телесных повреждений в прошлом году зарегистрировано тоже меньше всего за годы независимости ‒ 1916 (2069 ‒ в 2018-м). Разбоев в прошлом году зарегистрировано 11080, что почти на 2,5 тысячи меньше, чем в 2018 году. Случаев грабежа 1658 (2190 ‒ в 2018 г.). В Киеве в течение 2019 года было совершено 69 умышленных убийств. В прошлом году было 87.

Национальная полиция, Патрульная полиция начинала вообще с очень низкого старта. Это были молодые люди, которые вообще до прихода в эту структуру не занимались правоохранительной деятельностью

В то же время Иван Варченко признал и определенные проблемы с кадрами для полиции, с опытом сотрудников, способностью некоторых из них строго соблюдать нормы. Но нельзя обойтись без отдельных «паршивых овец» в коллективе, который в целом насчитывает 130 тысяч сотрудников, отмечает Варченко.

«Сейчас мы имеем 130 тысяч полицейских. И я могу сказать, что у большинства из них сформирована корпоративная культура, которая позволяет говорить о том, что критический момент «выдавливания» полицейскими из себя «паршивой овцы», он пройден. То есть, это та структура, которая в этом плане имеет положительные результаты. Я понимаю, что Национальная полиция, Патрульная полиция начинала вообще с очень низкого старта. Это были молодые люди, которые вообще до прихода в эту структуру не занимались правоохранительной деятельностью. Но они достаточно быстро тренируются. И они понимают запросы которое перед ними выставляет общество», ‒ уверяет Иван Варченко.

Аваков ‒ проблема или политическая воля?

Ключевая фигура и при создании Национальной полиции и последующих пяти лет ее работы ‒ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Ведь именно МВД подчиняется Нацпол.

Олег Ельцов не считает Авакова реформатором.

«Я думаю одна из главных проблем ‒ это господин Аваков. Который совсем не имеет отношения к этой структуре, совсем не хочет ее реформировать. Фактически мы создали монстра ‒ это корпорация, очень коррумпированная структура. Да, у нас есть патрульная, дорожная полиция, действительно отличающаяся от ГАИ. Действительно, не так нагло берут взятки. Но берут. И все больше берут, особенно в регионах. И вообще о нынешнем министре… Даже если вместо него пришел бы «мент», то хуже точно не будет. Главное, чтобы пришел человек, который не будет создавать «схемы», ‒ утверждает Олег Ельцов.

Иван Варченко не разделяет таких оценок. Он аргументирует свою оценку Авакова своей совместной работой с министром, во время которой Варченко наблюдал за всеми этапами создания Нацпола ‒ от идеи до реализации

«Я давно работаю с Арсеном Борисовичем Аваковым. Я знаю его ответственность как министра внутренних дел и главное ‒ государственную позицию. Без политической воли министра Арсена Авакова ничего бы осуществить в Национальной полиции не удалось. Я в этом убежден. Ведь политическая воля для реформ ‒ это очень важно», ‒ отметил Иван Варченко.

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Автор: Александр Лащенко; Радіо Свобода

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