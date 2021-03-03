«Сегодня мы отмечаем День памяти и благодарности. Это день, когда боль утраты встречается с надеждой. С надеждой на будущее в мире и целостности, на будущее с зарубцованными ранами. На будущее, над которым мы должны вместе работать день за днем. На будущее, в котором каждый будет чувствовать себя уважаемым и уверенным в себе и своем окружении. Конфликт на Днестре обрушился на нас внезапно. Река, объединявшая берега, населенные пункты, людей и приносившая многочисленные экономические выгоды, превратилась в злую судьбу. Между нашими населенными пунктами, деревнями и городами, между нашими судьбами выросла стена. Границы не проходят по рекам, границы проходят через души. Мы потеряли человеческие жизни, наши семьи потеряли покой, мы заплатили и продолжаем расплачиваться за этот искусственно поддерживаемый конфликт», – сказала глава государства.

Президент Молдовы заявила, что в память о тех, кто отдал жизнь, защищая свою страну, следует строить общество справедливости и благосостояния для всех.

Майя Санду выразила благодарность ветеранам вооруженного конфликта на Днестре за защиту целостности и независимости Республики Молдова.

«Мы чувствовали ваше участие в каждом поворотном для нашей страны моменте. Каждый раз вы умели отделить зерна от плевел и не боялись говорить правду, даже если приходилось дорого за нее заплатить. Я рассчитываю на вас и в дальнейшем», – подчеркнула Майя Санду.

2 марта, в день нападения РФ на Молдову в 1992, Президент Майя Санду приняла участие в траурной церемонии в память героев, павших за территориальную целостность Додон возложил цветы к месту боёв и поблагодарил российских оккупантов за мир война идёт, она далека от завершения.. pic.twitter.com/vQBuLzH1HB — Румынская сотня 🇷🇴🇪🇺 (@latiniano) March 2, 2021

Еще в начале своей каденции в интервью «Европейской правде» Санду заявила, что необходимо определить принципы урегулирования, приемлемые для всех, и отметила, что Россия – часть переговорного формата в Приднестровье. Однако она исключила федерализацию Молдовы, а также выступила за полный вывод российских войск с территории страны.

Как сообщает «Радио Свобода», оперативная группа российских войск в Приднестровье сейчас насчитывает около 1700 военнослужащих. Часть из них входит в состав миротворческих сил. Также российские военные охраняют крупные склады боеприпасов в поселке Колбасна. Власти Молдовы неоднократно призывали к выводу российских войск, однако вопрос так и не был решен.

По официальным данным, которые приводит сайт Президентуры, участниками вооруженного конфликта в Приднестровье стали более 30 тыс. человек, из которых 300 военных и гражданских лиц погибли, а 3500 были ранены.

На оккупированную Россией часть Молдовы попасть зарубежному журналисту – сверхсложная задача. Снимать видео можно только с согласия российских надзирателей. В марте 2015 г. журналист «5 канала» Сергей Барбу на скрытую камеру зафиксировал то, во что превратился молдавский регион – оккупирован фактически по тому же сценарию, что и земля украинского Донбасса.

Источник: 5 канал