Семь лет с начала активного сопротивления Украины российской агрессии: важные цифры и факты

Семь лет назад, 13 апреля 2014 года, и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Так Украина отреагировала на вторжение подразделений России в восточные области нашего государства.

За день до этого, 12 апреля 2014 года, российские диверсионные отряды силой взяли под контроль управления МВД в Славянске и Краматорске, начав аналогичное наступление в других населенных пунктах Донбасса. В ответ на это Турчинов объявил о начале АТО без введения военного положения – в конце мая в Украине должны были состояться выборы президента, которые было бы невозможно провести при таких условиях.

С 30 апреля 2018 года формат АТО был изменен на общевойсковую Операцию Объединенных сил (ООС). Командование операцией с тех пор передали от СБУ Объединенному оперативному штабу ВСУ. «Новое время» собрало факты и цифры о важнейших итогах и знаковых страницах событий последних семи лет на востоке Украины.

1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОТЕРИ

Самые свежие данные об общих человеческих потерях за семь лет войны на Донбассе обнародовало в феврале 2021 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (по запросу «Радио Свобода»).

Согласно этим данным, за период с апреля 2014 года до конца декабря 2020-го на востоке Украины погибли 13,1-13,3 тыс. человек, из которых:

по крайней мере 4150 украинских военных (не учтено еще 27 военнослужащих ВСУ, погибших в зоне ООС за первые месяцы 2021 года в результате новой серии атак боевиков);

минимум 3375 гражданских лиц;

примерно 5700 членов поддерживаемых Россией военных формирований боевиков.

ООН относит к статистике смертей военных не только боевые потери, но и все случаи в зоне конфликта, в частности гибель в результате неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортных происшествий, болезней во время службы, убийств и самоубийств.

Для сравнения – потери ВСУ на востоке Украины уже превысили количество украинцев, убитых за 10 лет войны в Афганистане (более 3 тыс. украинских военнослужащих).

От 29,5 тыс. до 33,5 тыс. человек, по данным ООН, получили ранения, из них:

9,7-10,7 тыс. украинских военных;

7-9 тысяч гражданских лиц;

12,7-13,7 тыс. членов вооруженных групп боевиков, контролирующих территорию ОРДЛО.

На гражданских лиц приходится четвертая часть (25-26%) всех погибших в зоне военного конфликта на востоке Украины, такое же соотношение касается и ранений.

Однако эта пропорция очень изменилась, если сравнить с первым годом войны. Если в 2014-м на двух погибших из числа ВСУ или боевиков приходилась смерть одного гражданского лица (33-34% всех потерь), то в 2019-2020 годах эта цифра снизилась до 4-5%. То есть в последние два года гражданские гибли реже.

В список погибших гражданских вошли 298 человек, которые находились на борту сбитого пассажирского самолета Boeing (пассажиры и экипаж). Рейс MH17 Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит российской ракетой «Бук» 17 июля 2014 года в небе над оккупированной территорией Донецкой области.

2. КАКУЮ ТЕРРИТОРИЮ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ОККУПИРУЕТ РФ

Площадь территории на востоке Украины, где при поддержке российской армии удерживают контроль боевики «Л/ДНР», составляет около 18 тыс. кв. км. Это почти 3% всей территории Украины (603,7 тыс. кв. км), или третья часть совокупной площади Донецкой и Луганской областей (53,2 тыс. кв. км). Оккупированную часть Донбасса можно также сравнить с территорией Словении (20, 2 тыс. кв. км).

Вместе с оккупированным Крымом (его площадь около 27,1 тыс. кв. г) Россия оккупирует 45 тыс. кв. м украинских земель – 7,5% территории Украины. Площадь временно оккупированных территорий Украины (с учетом Крыма) даже больше, чем площадь Швейцарии (41,3 тыс. кв. км), Нидерландов (41,5 тыс. кв. км) или Дании (43,1 тыс. кв. км).

Еще большими являются демографические потери, поскольку на 7,5% оккупированных территории нашего государства в соответствии с переписью 2001 года проживало 14,3% населения Украины. А на территории ОРДЛО проживало 4,4 млн человек, или 60% общего количества населения Луганской и Донецкой областей.

По состоянию на январь 2021 года площадь оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей была на 1,4 тыс. кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, заявлял в феврале представитель украинской делегации в Минской ТКГ Сергей Гармаш.

3. ТРАГЕДИЯ ИЛ-76. КРУПНЕЙШАЯ ОДНОМОМЕНТНАЯ ПОТЕРЯ ВСУ В НАЧАЛЕ АТО

В первые месяцы АТО каждая смерть украинских военных на востоке страны была шокирующей. Крупнейшей одномоментной потерей ВСУ тогда стала катастрофа сбитого украинского Ил-76 в Луганске.

После того, как в начале июня 2014 года боевики захватили Луганский авиаремонтный завод, удержание Луганского аэропорта стало самой важной стратегической задачей. Именно поэтому командование АТО решило увеличить количество своих сил в этом районе. До трагедии Ил-76 самолеты 25-й бригады транспортной авиации ВСУ совершили 16 успешных перелетов в Луганский аэропорт, напоминает «Армия.информ».

Ночью 14 июня 2014 года совершали очередной такой рейс: военно-транспортный Ил-76 из состава той же 25-й бригады Воздушных сил ВСУ летел в Луганский аэропорт в составе конвоя из трех самолетов. Ил-76 должен был садиться вторым, однако был сбит во время посадки.

По самолету, находившемуся на высоте 200 метров, открыли огонь из ПЗРК. По меньшей мере одна ракета попала в цель. Украинский самолет взорвался в воздухе.

В результате теракта погибли все 49 человек, находившихся на борту: 9 членов экипажа и 40 десантников. На тот момент это была крупнейшая потеря Вооруженных сил Украины за период независимости.

На позиции террористов возле Луганского аэропорта, с которой был поражен Ил-76, были найдены три пусковые трубы от переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», который есть на вооружении у регулярной армии РФ.

4. ИЛОВАЙСК. ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОГИБШИХ

Иловайская операция, длившаяся с 7 по 31 августа 2014 года, стала периодом самых тяжелых потерь для ВСУ.

Согласно данным Национального военно-исторического музея, в эти дни погибло 368 украинских бойцов, еще 18 до сих пор считают пропавшими без вести. Около 40 человек еще до недавнего времени оставались не идентифицированными окончательно – по ним либо нет совпадений по ДНК-тестам, которые сдавали родственники без вести пропавших бойцов, либо семьи категорически отказываются верить в смерть своих близких, даже несмотря на ДНК-совпадения.

Из всех погибших бойцов 254 военнослужащих были убиты непосредственно во время выхода из окружения по так называемому «зеленому» коридору – в дальнейшем эти события стали известны как Иловайский котел.

Тогда украинские подразделения, которые значительной частью состояли из добровольческих батальонов, должны были вернуть под контроль ВСУ Иловайск на пути в оккупированный Донецк. Предыдущие недели лета 2014-го принесли украинской армии серию успехов: один за другим города и поселки Донецкой и Луганской областей были освобождены от боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Роман Зиненко, тогда боец батальона «Днепр-1», в интервью «ВВС Украина» рассказал: «Задача под Иловайском была одной из многих среди тех, которыми мы занимались почти все лето 2014 года – армия окружила город, а добровольческим батальонам МВД надо было зайти и зачистить».

Однако дальнейшие события превратили те августовские недели в трагедию, которая повлияла на ход всей войны. Немногочисленные на момент начала операции отряды боевиков усилили подразделения регулярных войск РФ, которые зашли с российской территории и окружили украинские силы под Иловайском и в самом городе. В ночь на 29 августа Владимир Путин обратился к боевикам с призывом открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных, причем выход должен был происходить без оружия. На самом же деле коридор стал ловушкой: российские войска открыли огонь, расстреляв украинские колонны на марше.

«С нами шел КамАЗ с ранеными, который мы обозначили белым флагом с красным крестом, чтобы его не обстреливали. Уже потом его одним из первых и подбили – легкая цель», – рассказал военнослужащий ВСУ Сергей Мищенко в интервью «ВВС Украина».

5. ЗАЩИТА ДОНЕЦКОГО АЭРОПОРТА. САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ БОЙ ЗА ВРЕМЯ ООС

Оборона Донецкого аэропорта, которая длилась с первого боя за аэропорт 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года, стала самой длительной операцией с участием добровольцев и сил ВСУ за семь лет АТО/ООС. По ее стратегической целесообразности до сих пор вспыхивают споры, однако именно эти 242 дня увековечили героизм украинских военных как «киборгов». Такое прозвище «подарили» воинам сами боевики.

Формальный контроль над Донецким аэропортом боевики «ДНР» попытались установить уже через 10 дней после объявления квазиреспублики: 17 апреля 2014-го над входом в аэропорт был вывешен флаг «ДНР». Однако объект остался под украинским контролем, работа аэропорта была приостановлена лишь 6 мая 2014 года из-за угрозы безопасности полетов.

26 мая боевики вместе с группой российских спецназовцев и наемников впервые попытались взять аэропорт боем, однако штурм был неудачным.

Активные бои за Донецкий аэропорт возобновились в сентябре 2014 года, вскоре после подписания Минских соглашений. Чем дальше они продолжались, тем более символическое значение имела защита аэродрома.

Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта, тогда опорным пунктом был поселок Пески – через него защитникам аэропорта поставляли провизию и боеприпасы, осуществляли ротацию бойцов. В этом же поселке базировалась артиллерия огневой поддержки. Пророссийские силы атаковали аэропорт из прилегающего к нему Киевского района Донецка, с территории монастыря на юге и поселка Спартак на востоке.

За почти полгода ожесточенных боев инфраструктура аэропорта была полностью разрушена.

В декабре 2014 года масштабным разрушениям подвергся старый терминал, 13 января 2015 года упала диспетчерская башня с украинским флагом. В новом терминале бои шли даже за разные этажи: на финальных этапах осады украинские «киборги» удерживали первый этаж, тогда как подвал и верхние этажи контролировали боевики.

20 января 2015 года пророссийские силы взорвали новый терминал, под его руинами погибли многие украинские защитники. 22 января 2015 года те из них, кому удалось уцелеть, покинули терминал. Однако многие раненые и контуженные украинские бойцы попали в плен.

Защищая Донецкий аэропорт, погибли около 100 украинских военных, еще более 300 получили ранения.

6. «ШКОЛЬНЫЕ», «ХЛЕБНЫЕ», «НОВОГОДНИЕ» ПЕРЕМИРИЯ. БОЛЕЕ 10 ТЩЕТНЫХ ПОПЫТОК ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ НА ДОНБАССЕ

За семь лет войны на Донбассе украинская сторона неоднократно пыталась договориться о прекращении огня в зоне конфликта, однако боевики «Л/ДНР» и оккупационные российские войска каждый раз срывали эти договоренности.

Большинство попыток заключить перемирие было достигнуто после переговоров в Минской ТКГ или вследствие контактов в Нормандском формате. Хотя самый первый случай прекращения огня Украина осуществила в одностороннем порядке.

20 июня 2014 года президент Петр Порошенко во время своей первой рабочей поездки на Донбасс отдал приказ силам АТО прекратить боевые действия, предложив для рассмотрения план мирного урегулирования ситуации. «Тишина» должна была длиться минимум неделю, однако уже через четыре дня (24 июня) боевики сбили вертолет ВСУ из ПЗРК возле Славянска. Погибли все девять человек, находившихся на борту украинского Ми-8.

Аналогичным образом срывались все попытки прекратить огонь в зоне конфликта. Перемирие пытались объявить более 10 раз, большинство из них должны были стать «полными и бессрочными»:

с 5 сентября 2014-го;

с 15 февраля 2015-го;

с 1 октября 2015-го;

с 30 апреля 2016-го («пасхальное перемирие»);

с 1 сентября 2016-го («школьное перемирие»);

с 24 декабря 2016-го («новогоднее перемирие»);

с 24 июня 2017-го («хлебное перемирие»);

с 25 августа 2017-го («школьное перемирие»);

с 23 декабря 2017-го («новогоднее перемирие»);

с 5 марта 2018-го;

с 30 марта 2018-го («пасхальное перемирие»);

с 21 июля 2019-го (первое перемирие после избрания Владимира Зеленского, но уже до конца сентября того же года погибли 26 украинских военнослужащих, еще 75 получили ранения);

с 27 июля 2020 года – последнее крупное перемирие, которое украинские власти формально называли самым продолжительным за семь лет войны.

Владимир Зеленский неоднократно упоминал его в своих речах, в частности ко Дню независимости и в новогоднем поздравлении, как значительное достижение своего президентства. Однако с июля по декабрь 2020 года случаи обстрелов украинских позиций регулярно происходили: Генштаб ВСУ признал боевыми потерями в зоне ООС гибель четырех солдат за этот период, гибель еще 15 человек назвали «небоевыми потерями», а ранения в зоне конфликта за первые месяцы перемирия получил 21 военный.

После того, как зимой и весной 2021 года Россия заметно активизировала агрессию на Донбассе, и нападения боевиков участились, на официальном уровне в Украине еще не звучало заявлений об окончательном срыве перемирия. Хотя с начала года в зоне ООС погибло 27 военных.

«Сейчас главной задачей является возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня – это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный, по крайней мере, три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему (перемирию – ред.)», – заявлял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 29 марта.

7. ЧИСЛЕННОСТЬ ВСУ ВЫРОСЛА НА 75% ЗА ВРЕМЯ АТО/ООС

До начала войны на Донбассе Вооруженные силы Украины насчитывали почти 140 тысяч человек, тогда как сейчас в ВСУ – чуть более 246 тыс. (с учетом гражданских работников).

Итак, состав ВСУ за последние семь лет вырос более чем на 100 тыс. человек.

По состоянию на 2020 год в ВСУ:

количество военнослужащих – 194,2 тыс.;

участвуют в ООС – 40,1 тыс. военных;

служат за границей – 356 человек;

работают в штате на должностях военнослужащих – 5,2 тыс.;

работают как госслужащие и гражданские работники ВСУ (без учета предыдущей категории) – 47 тыс. человек.

Согласно рейтингу Global Firepower Index 2021, Вооруженные силы Украины занимают 25 место в списке 140 самых мощных армий мира (в прошлом году было 27 место, в позапрошлом году – 29-е). На первых трех ступеньках в этом перечне – США, Россия и Китай.

Позиция ВСУ – лучшая среди европейских стран, которые не входят в состав НАТО (если не брать во внимание РФ). В этом рейтинге украинская армия опережает такие страны, как Норвегия, Швеция, Швейцария и Чехия.

8. ПРИМЕРНО 4% НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕТЕРАНАМИ АТО/ООС

Согласно данным Министерства по делам ветеранов Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года в нашей стране насчитывалось свыше 403 тыс. лиц, которые получили статус участника боевых действий (УБД) из числа лиц, защищавших территориальную целостность Украины и принимавших участие в АТО/ ООС.

Это означает, что сейчас в Украине примерно 4% населения являются ветеранами АТО/ООС.

9. ВСУ – ЛИДЕР ДОВЕРИЯ УКРАИНЦЕВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЛЕТ ВОЙНЫ

Социологические опросы показывают, что ВСУ остаются лидером доверия все годы, пока продолжается АТО/ООС на востоке Украины.

Весной 2021 года доверие к Вооруженным силам выражают более двух третей украинцев – это максимальный уровень доверия среди всех украинских государственных институтов и организаций, который зафиксировали социологи службы Центра Разумкова.

Согласно данным, обнародованными в марте 2021 года:

Вооруженным силам Украины доверяют 70% опрошенных;

волонтерским организациям – 65%;

церкви – 64%;

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям – 63%;

Государственной пограничной службе – 60%;

Национальной гвардии – 56%;

главе города (поселка, села), где проживает респондент – 56%;

добровольческим батальонам – 55%;

общественным организациям – 53%.

Всем остальным институтам, в частности президенту, Верховной Раде и Кабмину, недоверие выражают чаще, чем доверие.

10. СЕДЬМАЯ ГОДОВЩИНА АТО/ООС. НАИБОЛЬШАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РОССИЙСКИХ ВОЙСК У ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ

Накануне седьмой годовщины с начала АТО Россия сконцентрировала на границе с восточными областями Украины и в Крыму больше всего своих войск с 2015 года. К такому выводу пришли исследователи из Conflict Intelligence Team, которые документально зафиксировали сосредоточение мотострелковых, артиллерийских, десантных и танковых подразделений российской армии, в основном в Воронежской области и в оккупированном Крыму.

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил, что Россия наращивает свои войска на границе с Украиной. Президент Украины сообщил генсеку НАТО о готовности российских войск к наступательным действиям.

Россия тем временем отказалась объяснять причины наращивания количества своих войск вдоль украинской границы – и этим нарушила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности. С таким заявлением выступил МИД Украины.

В свою очередь ОБСЕ осудила концентрацию российских войск у границы с Украиной и требует объяснений. А в ЕС призвали ужесточить санкции против России в случае дальнейшей эскалации на границе Украины.

G7 тоже призвали РФ немедленно прекратить свои провокации.

Источник: 5.ua