Миграционный криминал: ВНЖ через фиктивных жен, методы вербовки сексработниц, «липовое» трудоустройство

В Национальной полиции создается новое подразделение – миграционная полиция, которая не только будет расследовать преступления, связанные с легализацией иностранцев и их незаконной деятельностью на территории нашей страны, но и займется борьбой с торговцами людьми, вербующими наших сограждан.

О том, как представители криминалитета меняют паспортные данные, чтобы получить гражданство или вид на жительство, сколько стоит фиктивный брак и зачем нужно поддельное приглашение на учебу в вуз, а также как изменились методы вербовки из-за ковида, в интервью изданию «Цензор.НЕТ» рассказал начальник Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

«СЕКСУАЛЬНАЯ И ТРУДОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАЛИ БОЛЕЕ ЗАКОНСПИРИРОВАННЫМИ, ИЗМЕНИЛИСЬ МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ»

– Миграционная полиция создана на базе подразделения, которое расследовало преступления, связанные с торговлей людьми. Что подтолкнуло к реформе? Какие функции были упразднены, а что появилось нового?

– Раньше больше внимания уделялось выявлению и противодействию торговле людьми, связанной с сексуальной эксплуатацией, в том числе и преступлениям в сфере общественной нравственности.

В то же время, очень мало уделялось внимания преступлениям в сфере миграционной безопасности страны, а именно организованной преступности в сферах нелегальной миграции и незаконной легализации иностранцев в Украине.

Поэтому руководством Национальной полиции в декабре прошлого года принято решение о кардинальном изменении вектора работы службы и ее реорганизации в миграционную полицию.

Основная миссия подразделения будет заключаться в широкоформатном подходе к противодействию уголовным правонарушениям, связанным с эксплуатацией людей, контрабандой мигрантов и незаконной легализацией иностранцев. Это позволит нам дать качественный результат и документировать преступления, начиная от организаторов и заканчивая исполнителями. Раньше было наоборот: задерживали исполнителей, а к организаторам доходили лишь эпизодически. Параллельно мы будем проводить мероприятия, направленные на улучшение национальной миграционной безопасности, в частности принудительное выдворение иностранцев, которые совершили правонарушения, установление им запрета на дальнейший въезд в Украину, отмену им разрешений на проживание в нашей стране и т.д.

Подразделения миграционной полиции будут в каждой области в виде управлений или отделов. Все кандидаты на руководителей прошли несколько этапов отбора, начиная со знаний профильного законодательства, интеллектуальных и профессиональных качеств, умения управления персоналом, полиграфа и собеседований. Аналогичную процедуру сейчас проходят оперативники.

Общество постоянно трансформируется, появляются новые виды преступлений, и мы обязаны на это оперативно реагировать и быть к этому готовыми.

– Какие?

– В настоящее время правительство развивает в стране систему трансплантации, в частности создается Единая государственная информационная система трансплантации, проводятся широкие информационные кампании для популяризации донорства органов и тому подобное. Также модернизировано соответствующее законодательство, в разработке которого мы принимали активное участие.

С целью превенции на этом направлении создан сектор по борьбе с торговлей людьми в медицинской сфере. Он будет обеспечивать оперативное реагирование на сигналы общества для своевременного предупреждения возможной противоправной деятельности, связанной с трансплантацией.

Кроме этого полицией расследуются уголовные производства, связанные с торговлей детьми под видом суррогатного материнства.

Также выявляются факты торговли людей с целью вовлечения в преступную деятельность, есть множество зарегистрированных фактов мошенничества в сфере трудоустройства граждан Украины за границей, имеет место трудовая эксплуатация граждан внутри страны. Поэтому в структуре Департамента миграционной полиции создан отдел по борьбе с такими видами преступлений.

– Можете рассказать о расследовании фактов продажи детей под видом суррогатного материнства?

– Такая преступность носит транснациональный характер, сейчас созданы международные следственные группы. Вместе с нашими зарубежными коллегами проводятся активные следственные действия. Как только будут результаты, общественность о них обязательно узнает.

– Пандемия COVID-19 и меры, принятые для ее сдерживания в различных странах мира, в том числе карантин, ограничения на передвижение и режим самоизоляции, привели к снижению темпов экономического роста, глобальной рецессии и высокому уровню безработицы. Использует это в своих целях криминалитет?

– Если сравнивать 2019 и 2020 годы, то количество преступлений снизилось. Закрытие границ и другие ограничительные меры, примененные в период пандемии, существенно повлияли на криминогенную обстановку, связанную с торговлей людьми, и заставили криминалитет несколько адаптировать преступные схемы к реалиям сегодняшнего дня.

В частности, изменились методы вербовки, перемещения и виды эксплуатации, а именно привлечение граждан в период активной фазы пандемии переместилось на просторы интернета, сексуальная и трудовая эксплуатация стали более законспирированными. Анализом выявленных в 2020 году фактов торговли людьми установлено, что чаще всего граждане Украины подвергались сексуальной и трудовой эксплуатации, вовлекались в преступную деятельность и попрошайничество.

– Недавно миграционная полиция разоблачила схему незаконной легализации иностранцев на территории Украины через фиктивные браки и под видом трудоустройства. Как известно из открытых источников, благодаря ей вид на жительство успели получить около 200 человек. А с какой целью эти люди приехали в нашу страну?

– Цели были разные. Были те иностранцы, которые стремились влиться в криминальную среду и совершать преступления на территории нашей страны. Некоторые нелегально работали в различных уличных фастфудах или торговали на рынке. Также этой схемой пользовались граждане других государств, пытаясь скрыться от розыска за совершение преступлений в своей стране.

Сейчас перед нами стоит задача колоссального масштаба – нужно идентифицировать около полутысячи иностранцев воспользовавшихся указанной схемой, провести с ними следственные действия, в результате которых мы получим дополнительные доказательства вины организаторов такого преступного механизма.

«ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО ИНОСТРАНЦЫ ПЛАТИЛИ 1,5-2 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ, ИЗ НИХ ФИКТИВНЫМ ЖЕНАМ ОТДАВАЛИСЬ ОКОЛО 300 ДОЛЛАРОВ»

– Как действовала схема?

– Участники схемы помогали им готовить пакеты документов для подачи в государственные органы, в том числе и в Государственную миграционную службу. Для того, чтобы иностранцу получить вид на жительство, нужно либо подтвердить, что он состоит в браке с гражданкой Украины, либо предоставить контракт с предприятием, которое берет его на работу. Такие трудовые контракты в этом случае, как правило, заключались со специально зарегистрированными фирмами. В некоторых случаях их руководителями были фиктивные жены иностранцев.

Правда, сами женщины об этом не подозревали, предприятия регистрировали на них без их ведома. Контракты, которые предоставлялись в центры занятости, были поддельными.

– Сколько человек входило в группу?

– Один из организаторов – иностранец, который в свое время получил документ на жительство таким же путем. Очевидно, понял, что в законодательстве есть лазейки и можно это использовать. Он приблизил к себе адвоката, который ему тогда помогал. Также они привлекли бывшего сотрудника Государственной миграционной службы, который проработал много лет в этой сфере и знал все тонкости, связанные с получением вида на жительство.

Объединив усилия, они подобрали еще двух женщин, которые вербовали девушек для фиктивных браков.

– За какую сумму можно было купить фиктивный брак?

– За получение вида на жительство иностранцы платили 1,5-2 тысячи долларов США. Из этой суммы фиктивным женам отдавали около 300 долларов.

– Как быстро расторгались такие браки?

– Женщинам запрещали их расторгать несколько лет, это сразу оговаривалось. Если фиктивные жены пытались расторгнуть брак по своей инициативе, возникали конфликты и угрозы. Это также было задокументировано следственным путем.

– Вспомнились американские фильмы, где обыграны подобные ситуации. Но там также показано, что сотрудника миграционной службы нелегко убедить в подлинности брака, они все проверяют, вплоть до того, что приходят домой, общаются с соседями и т.п. У нас верят на слово или тоже проверяют?

– Реформируя подразделение, мы используем в том числе и практику США. Изучая международный опыт в сфере противодействия нелегальной миграции, мы видим, что они на несколько шагов впереди.

Если ранее действительно на такие фиктивные браки не обращали внимание, то сейчас мы готовим специалистов, которые смогут выявлять все схемы незаконной легализации в нашей стране. Так как заключение фиктивных браков – это лишь один из способов легализации иностранцев. Есть и другие. Кроме незаконного трудоустройства, волонтерской деятельности, практикуется схема приглашения на учебу в вузы – иностранцы получают вид на жительство, но не обучаются.

– Это решается на уровне руководства учебного заведения? Ректоры тоже участвуют в таких схемах?

– По-разному. Но в большинстве случаев между вузами и иностранцами стоят фирмы-посредники, которые предоставляют недостоверную информацию с целью получения иностранцем вида на жительство. Такой лжестудент в дальнейшем успешно нелегально работает у нас или планирует свой незаконный выезд в Евросоюз. Поэтому важно проводить соответствующий мониторинг и сверку. Это одна из основных задач, которая сейчас стоит перед нашей службой.

– Раньше нелегальные мигранты использовали нашу территорию преимущественно как транзитную, чтобы попасть в страны Евросоюза. Изменилась ли как-то ситуация? Увеличилось ли количество тех, кто едет, чтобы остаться в Украине?

– Я бы хотел разделить свой ответ на несколько блоков. Есть иностранцы, которые приезжают, чтобы заработать. Для них непринципиально, будут ли они официально трудоустроены или нет. Они работают в сфере торговли или общепита, на строительных площадках или местах ремонта автомобилей и т.п.

Вторая категория иностранцев – это те, кто приезжает на время с целью дальнейшего прыжка в Евросоюз. Это полный цикл нелегальной миграции, которая происходит через нашу страну. Третья группа – иностранцы, умышленно прибывающие в нашу страну для совершения преступлений.

Если говорить о второй категории, то за 2020 год совместно с пограничниками мы задержали 400 нелегальных мигрантов в составе 93 групп, которые заехали к нам, используя различные схемы. Они некоторое время здесь пожили, но потом предприняли попытки переместиться в страны Евросоюза. Например, в Закарпатье задержано 35 групп, а это более двухсот нелегалов. Там есть граница с несколькими странами ЕС, этим и объясняется такое большое количество желающих осуществить переход именно в этом регионе.

Подавляющее большинство нелегальных мигрантов составляли граждане Бангладеш, Турции, Афганистана и Индии.

В этом году уже задержана 21 группа, в них было почти 70 нелегальных мигрантов.

– Сейчас вы говорите о выезде. А что с въездом? Как они попадают в нашу страну?

– Многогранность каналов нелегального въезда широка и с каждым блокированным каналом мы убеждаемся в этом.

Есть многочисленные попытки нелегалов попасть в Украину в обход пунктов погранконтроля со стороны Российской Федерации, другие стараются найти возможность любым путем получить украинскую визу, и, прибыв к нам, ищут способы нелегального выезда в Евросоюз. Также налаживаются новые маршруты незаконного транзита.

Так, в прошлом году нами был раскрыт канал нелегальной миграции в Одесской области. Мигрантов переправляли через паромную переправу «Турция–Черноморск» в фурах. Они прятались в грузах. Преступная группировка, куда входили иностранцы и наши граждане, организовывали им по прибытии переезд в разные регионы нашей страны, обеспечивали жильем и продуктами. Их основной целью было доставить нелегалов до Львовской или Закарпатской областей и там уже пытаться незаконно переправить их через границу.

– Надолго им обеспечивали проживание?

– По-разному. Много зависело от погодных условий, команд организаторов, которые просчитывали маршруты, изучали передвижение пограннарядов и т.д.

– Организаторов удалось задержать?

– Да, мы задержали организаторов и четыре группы нелегальных мигрантов. Я считаю, что этот канал был создан из-за ситуации с ковидом, потому что после закрытия аэропортов во время жесткого локдауна попасть в страну было невозможно, но грузы шли. И они этот путь использовали. Люди сутки плыли без еды и воды в контейнерах. Садясь на паром в Турции, они или их родственники отдавали по 10-15 тысяч долларов США организаторам.

– Как долго работал этот канал?

– Он существовал на протяжении года. Мы его ликвидировали за два месяца. Для нас важна ликвидация таких каналов еще и потому, что люди могут ехать к нам, чтобы совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом их приезд юридически нигде не зафиксирован. Также среди нелегальных мигрантов могут оказаться лица, причастные к террористическим или экстремистским организациям.

– Откуда у мигрантов, которые едут в Евросоюз в поисках счастья, такие средства?

– Я тоже задавался этим вопросом. И как мне удалось выяснить, те члены диаспор, которые обжились в Евросоюзе, какую-то часть заработков перечисляют в страну, из которой приехали, чтобы обеспечить функционирование таких каналов и помочь перебраться другим людям. Некоторые едут в долг, и после прибытия в страну назначения обязаны отработать деньги за свой незаконный транзит.

– Какова дальнейшая судьба людей, которых выявили в фурах?

– По нашему законодательству, они не подпадают под уголовную ответственность. После задержания нелегалы будут находиться в пунктах временного пребывания иностранцев, пока им не восстановят документы и не вернут домой.

– Каким образом легализуются в нашей стране воры в законе, которые приезжают из других государств? Вы сотрудничаете с департаментом стратегических расследований по этой категории лиц, выявляете такие факты?

– Одну из таких преступных схем мы раскрыли совместно с коллегами из Государственного бюро расследований. Она действовала на территории Черновицкой области и по ней криминальные элементы могли получить гражданство Украины. Оформлялись паспорта. Среди этих криминальных элементов был и так называемый вор в законе, а также ряд иностранцев, которые разыскивались правоохранительными органами других стран. Таким образом представители криминалитета получали новую фамилию и имя. И меняя личность, пользовались нашим гражданством для безвизового въезда в Евросоюз.

– Скольким людям по этой схеме удалось получить гражданство?

– Порядка 150 человек. Причем часть из них была в международном розыске. Но они получили гражданство на основании поддельных документов на другие анкетные данные. Схема базировалась на признаках территориального происхождения. Лица, претендующие на гражданство, предоставляли сфальсифицированные справки из сельсоветов о том, что на территории Черновицкой области до независимости Украины проживали их близкие родственники. В процессе реализации схемы участвовали несколько глав сельских советов, а также один из руководителей миграционной службы региона.

После выявления этого преступления мы ориентировали наши подразделения во всех регионах, чтобы обратить внимание на такую схему, и она больше нигде не могла работать. Как правило, если придуманная преступниками схема дает результат, она очень быстро возникает и в других регионах.

«В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН, ГДЕ ЛЕГАЛИЗОВАНА ПРОСТИТУЦИЯ, СУТЕНЕРСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБО ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ»

– Как миграционная служба может узнать, что человек, претендующий на получение вида на жительство или гражданство, с криминальным прошлым, если документы поддельные? Вы взаимодействуете в этой части, есть совместные мероприятия?

– Действительно, мы взаимодействуем. Например, миграционная служба во время оформления разрешения на иммиграцию обращается к нам для проверки иностранца по базам учета полиции. Мы проверяем не привлекался ли он к уголовной или административной ответственности, не несет ли угрозу публичной безопасности или пребывает в розыске, в т.ч. по линии Интерпола.

Также постоянно проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия с целью выявления иностранцев-нарушителей миграционного законодательства.

– А такие рейды не нарушают права людей? На каком основании вы их проводите?

– Никоим образом. Это все элементы миграционного контроля, и их цель пресекать нарушения миграционного законодательства. Мы должны понимать, есть ли у гражданина другой страны законные основания находиться на территории Украины. Кроме того, мы должны совместно реагировать на факты других правонарушений, которые совершаются иностранцами. Объясню на примере конкретной ситуации, которая была в Харькове в конце прошлого года. Студент из Египта шесть раз привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде и мелкое хулиганство. В последующем, он уже совершил уголовное преступление, когда нанес несколько ударов ножом девушке, сделавшей ему замечание. После задержания суд выпустил его под залог. Через некоторое время этот же иностранец снова совершил резонансное преступление, которое чуть не закончилось трагедией. Превысив скорость, он сбил на пешеходном переходе четырех пешеходов, в том числе женщину с ребенком. Они чудом остались живы.

Наше подразделение создано недавно, и мы не могли включиться в ситуацию с самого начала. Но я привел вам этот пример неслучайно.

– Хотите сказать, что не надо ждать, пока соберется целый «букет подвигов»?

– Да, и для нас, и для миграционной службы факт привлечения к административной ответственности даже в первый раз должен стать своего рода сигналом. Иностранец, приехавший в нашу страну, не соблюдает наше законодательство. Нужен ли он для нашего общества? Или мы будем ждать пока от его дальнейших противоправных действий пострадают люди, публичная безопасность и общественный порядок? Конечно же мы, взаимодействуя с миграционной службой, блокируем его дальнейшее пребывание в Украине, отменив ему вид на жительство или обеспечив его выдворение. По сути, наши подразделения являются авангардом всей правоохранительной системы в этом направлении.

Замечу, что в 2020 году составлено более 78 тысяч административных протоколов по правонарушениям, совершенным иностранцами. Наибольшее их количество совершено гражданами Молдовы, Азербайджана, Российской Федерации, Республики Беларусь, Турции.

– Какие это правонарушения чаще всего?

– Превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или без документов, а также мелкое хулиганство.

– А что с уголовными преступлениями? Можете назвать цифры?

– В прошлом году уведомлены о подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений около 1700 иностранцев. Это грабежи, разбои, угоны, кражи (квартирные и карманные в транспорте), даже убийства и причинение тяжких телесных повреждений.

Наибольшее количество таких преступлений зафиксировано на территории Одесской, Днепропетровской, Харьковской областей и в Киеве.

В основном это граждане Грузии, Росси, Азербайджана и Молдовы.

– Если речь идет о рабстве внутри страны, какие именно категории граждан чаще всего в него попадают и почему?

– К сожалению, в нашей стране достаточно низкий уровень жизни, особенно если сравнивать со странами Европейского Союза, поэтому большое количество людей готовы воспользоваться любой возможностью, чтобы трудоустроиться.

Почти в каждом крупном городе существуют ситуативные так называемые «пятачки», на которых можно получить предложение о краткосрочной работе. В таких местах скапливаются люди особенно уязвимых категорий, в том числе бездомные. Соглашаясь на предложение подзаработать, человек фактически попадает в рабство, из которого сложно выбраться. Причем если говорить о трудовой эксплуатации, которая в прошлом году вышла на второе место среди преступлений, связанных с торговлей людьми, то тут жертвами чаще всего становятся мужчины в возрасте 25-45 лет. У них тяжелое материальное положение, без постоянного места жительства, а также лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом, хотя риски существуют для каждого.

Например, нашим подразделением в Днепропетровской области разоблачена преступная группа, которая вербовала социально незащищенных людей для трудовой эксплуатации. Их удерживали в так называемых «реабилитационных центрах». Там были лица с инвалидностью, пожилые люди, лица с алкогольной и наркотической зависимостями. Участники преступной группы под заказ заставляли потерпевших выполнять черновые работы в городе Днепр.

Нам удалось освободить 172 человека. Сейчас эти люди находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

– Что грозит тем, кто занимается такими преступлениями?

– Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

– Пандемия усилила угрозу торговли людьми, особенно для женщин. Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН, опубликованном осенью прошлого года. Вы упомянули, что женщин чаще вербуют в интернете. Каким образом это происходит? Это же не разговор «по душам», когда можно подсесть на лавочке в парке.

– Создаются телеграмм-каналы, группы в социальных сетях, форумах заманивают предложениями о работе и хорошей заработной плате. Нами выявлены случаи, когда вербовали для выезда за рубеж под видом кастингов в модельных агентствах. Девушка едет в другую страну, чтобы поучаствовать в каком-то проекте, даже не подозревая, что ее там ждет на самом деле. Когда она приезжает в другую страну, у нее забирают документы и заставляют заниматься проституцией.

Самое страшное, что о таких преступлениях мы, как правило, узнаем уже тогда, когда обращаются родители или девушке удается сбежать от преступников. Либо же коллеги из других стран сообщают нам информацию через каналы Европола и мы совместно документируем преступную деятельность таких групп, занимающихся сексуальной эксплуатацией. Сейчас работает несколько международных следственных групп, созданных совместно с коллегами из Чехии, Франции, Швеции. Преимущество таких групп в том, что мы можем использовать доказательства, полученные следствием в другой стране, а они – то, что собрано нами.

– В ноябре прошлого года во время масштабной спецоперации против торговли детьми в Европе задержали почти 400 человек. Ее цель – разоблачить преступные группировки, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как рабочую силу, а также втягивают в попрошайничество и контрабанду. Украинские правоохранители принимали в ней участие?

– Насколько нам известно, спецоперация была направлена против преступных группировок различных стран, не связанных между собой, в ходе которой задержано 388 подозреваемых в незаконной деятельности. Мы не принимали участия в этой спецоперации, поскольку в ней были задействованы только страны-участницы ЕС.

– Выявляете такие группировки в Украине?

– Торговля детьми в Украине не достигла таких масштабов, как в некоторых других странах, однако такие случаи время от времени проявляются. Например, в Донецкой области задержана женщина, которая решила продать своего новорожденного сына за 15 тысяч долларов. Причем о сделке она договорилась еще на седьмом месяце беременности. Ее задержали при передаче части денег в суме 400 тысяч гривен. Она осуждена к 6 годам лишения свободы.

– Детей скупают группировки, которые профессионально занимаются попрошайничеством?

– Нельзя утверждать, что группировки, поскольку речь идет о единичных случаях. В последний раз мы быстро отреагировали, задокументировав преступные намерения матери. Ребенка под опеку взяло государство.

– Время от времени поднимается вопрос о легализации проституции. Вы поддерживаете такую идею?

– Не думаю, что мое мнение в этом вопросе решающее. Надо понимать, насколько к этому готово общество.

Я бы рассматривал лиц, оказывающих такие услуги, как жертв эксплуатации. И одна из наших основных задач — задокументировать организаторов такого бизнеса, которые на них зарабатывают.

– Если бы такой бизнес был легальным, не пришлось бы документировать.

– В большинстве стран, где легализирована проституция, сутенерство является особо тяжким преступлением, которое приравнивается к торговле людьми.

«СРЕДИ НАШИХ МОРЯКОВ ЕСТЬ ПРИГОВОРЕННЫЕ К 150 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

– В феврале этого года на территории международного аэропорта «Киев» задержали одессита, которого подозревают в вербовке украинских моряков для работы на судах, переправлявших нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза. Можете рассказать об этой ситуации подробнее? Знаю, что до того, как возглавить департамент, вы занимались этим делом, работая руководителем следственного управления полиции Крыма.

– В ближайшее время планируется направление в суд обвинительных актов в отношении двух организованных групп, в состав которых входили жители Херсонщины и Одесской области, а также граждане Турции и Ирака. Нами задокументирована их причастность к вербовке и эксплуатации более 30 украинцев. Если суд признает их вину, торговцы людьми могут получить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

– Как проходила вербовка? Под какие задачи? Прямо говорили, что будут перевозить нелегалов на судах?

– По-разному, в некоторых случаях говорили, в некоторых нет. Знание и согласие завербованных на то, что они будут вовлечены в преступную деятельность (а это и есть одна из форм эксплуатации), не влияет на квалификацию действий торговцев людьми. Тут главные элементы преступления — это обман жертв, контроль над ними и получение преступной прибыли от их эксплуатации.

– Отказаться не было возможности? Забирали документы?

– Были и такие случаи. У кого-то забирали документы и принуждали к преступной деятельности. Иногда убеждали, что это безопасно и прибыльно. Но в большинстве случаев люди соглашались на эти действия, потому что не было другого выхода. В основном надеясь на то, что не будут задержаны. Но в 90% случаев наши граждане были арестованы и осуждены.

– Какие сроки предусмотрены за такую деятельность в тех странах, где были наши моряки?

– Среди наших моряков есть приговоренные к 150 годам лишения свободы, потому что за каждого нелегального мигранта насчитывали по несколько лет. Также суд учитывал такие факторы, как отсутствие спасательных жилетов, плохое состояние судна, опыт управления им, как угрозы жизни мигрантов.

– Это в какой стране?

– В Италии и Греции. Срок впоследствии могут пересмотреть, если человек не нарушает режим, но меньше 18-20 лет все равно не будет.

– Кем были пассажиры на таких суднах?

– В основном сирийцы, иракцы, афганцы, пакистанцы.

– Откуда наши правоохранители узнали о завербованных моряках?

– Источники были абсолютно разными — от иностранных правоохранительных органов и наших посольств, заканчивая родственниками моряков. К нам обращались жены, матери. Они были уверены, что их близкие легально работают за границей, а потом узнавали, что те попали в тюрьму. Когда мы проанализировали такие обращения, провели оперативно-разыскные мероприятия, то поняли, что речь идет о системной вербовке.

– Сколько морякам обещали за работу?

– Заработная плата зависела от количества маршрутов. Один член экипажа за одну «ходку» получал в районе 2 тысяч долларов. Иногда оплата зависела от числа мигрантов на судне или страны назначения.

– В рамках уголовных производств, которые расследует Нацполиция, их признают потерпевшими?

– Конечно. Те, кто рассказал правду и официально обратился с заявлениями, признаны жертвами торговли людьми в нашей стране. Также были обращения родственников. Но за каждым случаем признания потерпевшими стоял целый комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

– Это позволяет их вернуть в Украину?

– Признавая их потерпевшими, мы вместе с Министерством иностранных дел пытаемся добиться того, чтобы им смягчили наказание и они могли вернуться в свои семьи. Но это непросто.

По данным Министерства иностранных дел, в пенитенциарных заведениях Греции и Италии в качестве задержанных или осужденных за контрабанду мигрантов морем находится около 300 граждан Украины. Сегодня продолжаются следственные действия почти в 20 уголовных производствах по фактам торговли людьми. Еще несколько — на рассмотрении в суде.

В июне прошлого года в Одесской области вынесен первый приговор в отношении вербовщика «шкиперов», который осужден к 5 годам лишения свободы. Такая судебная практика нам раскрывает положительные перспективы доказывания вины других торговцев людьми, которые специализируются на аналогичных схемах эксплуатации украинцев.

— Не сравнить со 150 годами…

– Согласен. Но и такое решение есть доказательством правильности квалификации действий преступников. Благодаря задержаниям вербовщиков и их координаторов за последние три года удалось уменьшить количество завербованных моряков. Например, если в 2018 году задержано 86 украинцев, то в 2019 году таких задержаний было около 60, а в 2020 – задержано чуть больше 40.

Мы активно продолжаем преследование трафикеров, и в прошлом году нами инициировано создание соответствующих совместных следственных групп с Грецией, Италией и Турцией, вопрос прорабатывается Офисом Генерального прокурора.

Кроме этого в феврале прошлого года по совместной инициативе украинских и итальянских правоохранителей Европол создал межгосударственную оперативную группу. В ее состав вошли представители Итальянской полиции, Греческой полиции и Береговой охраны, Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Центра противодействия контрабанде мигрантов Европола. В состав этой группы входит представитель департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины. Цель этой группы – создание совместных международных следственных групп для пресечения деятельности преступных организаций, специализирующихся на контрабанде мигрантов по Восточному средиземноморскому маршруту, проведение разведывательных и опережающих мер по блокированию такой криминальной активности, координации совместных полицейских операций.

Кроме того, мы инициировали внесение изменений в Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание по 149-й статье (торговля людьми, -ред.). Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его цель – лишить организаторов таких схем возможности «уходить» на условный срок. Анализируя приговоры судов, мы выявили, что практически в 80% случаев торговцы людьми не получают реальные сроки.

– В Винницкой области будут судить мошенников, которые обманули граждан на 2 млн грн, обещая легальную работу за рубежом. Как изменилась ситуация с агентствами по трудоустройству за рубежом в период коронавируса? Увеличилось количество мошенников, появились новые схемы?

– Необходимым условием легального трудоустройства за границей является получение до въезда в страну разрешения на работу. Для получения такого разрешения, как правило, требуется подтверждение от службы занятости соответствующей страны, наличие страхового полиса и других необходимых документов от иностранного работодателя.

Нелегальное трудоустройство за рубежом является правонарушением, которое карается законом и влечет за собой административную, а в некоторых странах – и уголовную ответственность, с последующей депортацией из страны и запретом въезда в нее на определенный срок.

Сегодня в полицию обращается большое количество граждан, которых псевдоагентства по трудоустройству за рубежом обманули на крупные суммы. Проанализировав обращения граждан за 2020 год, департамент установил около тысячи случаев мошеннических действий, связанных с оплатой услуг под предлогом трудоустройства граждан Украины за рубежом.

Самая распространенная преступная схема выстроена следующим образом. Злоумышленники открывают офис и дают объявления, предлагая клиентам официальное трудоустройство за рубежом и высокую заработную плату. В ходе беседы предлагают подписать договор якобы по трудоустройству и требуют предоплату за посреднические услуги. А через несколько месяцев фирму закрывают, чтобы открыть уже в другом месте.

На самом деле такие агентства никого не трудоустраивают, а договор, который человек подписывает, не касается официального трудоустройства, в нем идет речь о предоставлении консультативных услуг.

На сегодня уже существует судебная практика признания договора о предоставлении консультационных услуг как такого, который способствовал совершению преступления.

– Но это же не единственная схема?

– Нет. По другой схеме преступники работают удаленно, не встречаясь лично с потенциальными жертвами. Размещают объявления и предлагают работу во время разговоров и переписок в различных мессенджерах. Получив от определенного количества граждан средства, меняют номера телефонов.

Важно подчеркнуть, что согласно условиям лицензирования, лица, которые действительно трудоустраивают украинцев за границу, не могут брать деньги за трудоустройство или подбор работы. Они имеют право брать деньги за проезд, оформление документов (визовый сбор), но не за то, что найдут работу. Поэтому прежде всего гражданам необходимо проверить наличие лицензии у посредника, который помогает в поиске работы за рубежом. Кроме лицензии, фирма-посредник должна иметь свидетельство о государственной регистрации и договор с иностранной фирмой-работодателем.

Еще один маркер нелегальной работы – часто обещают платить больше, чем при легальной. Многие забывают об осторожности и, соблазненные высокими заработками, попадаются на крючок аферистов.

Ни в коем случае не нужно подписывать документы вслепую, необходимо внимательно читать договор, который, кстати, должен быть переведен на родной язык.

В случае, если человека обманули, советуем немедленно обращаться в полицию, это даст возможность привлечь виновных к ответственности и не допустить совершения мошеннических действий в отношении других лиц.

Автор: Татьяна Бодня, «Цензор.НЕТ»

Фото: Наталия Шаромова, «Цензор.НЕТ»