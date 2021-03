«АлексКоин» и «Зайчи». Чехия экстрадировала в США двух подозреваемых в киберпреступлениях украинцев

В федеральной прокуратуре Северного округа Техаса в Далласа сообщили, что 3 марта из Праги в Даллас были экстрадированы арестованные там годом раньше граждане Украины: 39-летний Виктор Воронцов, он же «Алекс» и «АлексКоин», и 40-летняя Злата Ханска Мужук, она же Юлия Мужук, Злата Ханска, Десислава Николова, «Зайчи» и «Дезире» в двух написаниях.

В период предполагаемой преступной активности Воронцов жил в столице Чехии Праге и в Интернете называл себя «Alex» и «AlexCoin». Злата Мужук в тот же период постоянно жила в украинском городе Черкассы и в Интернете называла себя приведенными выше именами и прозвищами. Кроме них по делу №3-20CR проходит сообщником (Co-Conspirator или СС), но не обвиняется, гражданин России, постоянно проживающий в Венгрии.

4 марта Воронцова и Мужук доставили к федеральному судье-магистрату Рене Толивер, которая ознакомила их с обвинением в отмыванием денег и оставила под стражей в распоряжении маршальской службы, ведавшей их экстрадицией. Прокуратура настаивала на такой мере пресечения, так как арестованные иностранцы а) могут скрыться и б) обязаны являться в суд по требованию. Оба получили назначенных судом адвокатов, и Воронцова представляет Кортни Стампер, а его предполагаемую сообщницу Кевин Рос. Дело слушается при украинской переводчице Наташе Ксендзофф. Обвинение представляет помощник федерального прокурора Северного округа Техаса Роберт Николс.

Где держат подсудимых, не уточняется, но в базе данных федеральных тюрем Воронцова и Мужук пока нет. Как считает обвинение, они были «членами международной организованной группы, которая помогала киберпреступникам обналичивать и отмывать деньги», действуя в течение всего 2017 года. Конкретно в деле идет речь о 7 электронных переводах в октябре и ноябре 2017 года на общую сумму «почти 500 тыс. долларов». В пресс-релизе прокуратуры поясняется, что киберпреступники, которым помогали Воронцов и Мужук, «пользовались украденными данными для проникновения на банковские счета, с которых обманом переводили деньги на счета, открытые и контролируемые другими преступниками». Воронцов и Мужук за плату предоставляли преступной группе такие открытые счета, а также «денежных мулов» для получения, перевода и сокрытия денег, добытых мошенническими компьютерными переводами».

Интересно, что участники этой преступной группы в деле названы «игроками» (actors) различных амплуа – «кибер-игроки» (cyber actors) получали деньги, а «игроки-обнальщики» (cash-out actors) их отмывали. «Денежные мулы» подчинялись «игрокам-обнальщикам», и по их указаниям открывали подставные компании и банковские счета, на которые поступали и с которых уходили деньги, украденные «кибер-игроками». В частности, этим занимался проживающий в Венгрии россиянин СС, который открывал там KFT – венгерская аббревиатура нашей LLC (Limited Liabilitity Corporation). СС и еще один «игрок» открыли в венгерском банке MagNet Magyar Kozossegi корпоративный счет на имя KFT Baltic Cold Lady. В деле также фигурируют Oberbank AG в Австрии, где СС открыл личный счет в марте 2016 года, и BRE Bank в Польше, в котором Злата Мужук открыла два счета на имя Десиславы Николовой.

Пострадавшая от кибермошенников «компания А» находилась в Далласе, а ее счет был открыт в местном отделении банка Chase. Другая жертва – «компания Б», находилась в городе Фуллертон, штат Калифорния, со счетом в местном отделении Commercial Bank. Кроме них жертвами жуликов значатся частные граждане «№1» со счетом в брокерской фирме Charles Schwab and Co., а также «№2», «№3» и «№4» со счетами в Bank of America. В обвинении, которое пока уместилось на 9 страницах, перечислены 6 из 7 эпизодов переводов украденных денег из США в Европу с 11 октября по 13 ноября 2017 года на общую сумму 498 820 долларов. Куда делся упомянутый в пресс-релизе седьмой эпизод, не ясно, да и денег на него из отмеченных в пресс-релизе «почти полумиллиона» не осталось. Судя по масштабам обвинения, Виктор Воронцов и Злата Мужук – мелкая киберпреступная сошка, но, тем не менее, в связи с их экстрадицией «Радио Прага» 6 марта с ссылкой на представителя отдела полиции по борьбе с организованной преступностью назвало их «двумя высокопоставленными членами группы, которая пользовалась изощренными методами кибервремени и открывала в этой стране банковские счета по фальшивым документам».

У страха глаза велики, а у страха бывшей Чехословакии перед бывшим «Большим Братом» СССР тем более. В середине августа прошлого года то же «Радио Праги», но уже с ссылкой на «секретную службу» сообщило об аресте российского дипломата, который «незаконно покупал боеприпасы, включая детали снайперской винтовки», в поселке Рикани в 23 километрах от Праги. Дипломат работал в офисе военного атташе российского посольства, был освобожден в связи с иммунитетом и незамедлительно улетел в Москву. Тогда же сообщалось, что в апреле 2020 года мэра Праги пришлось взять под усиленную охрану. По данным сетевой службы новостей Respekt, которое сослалось на анонимный «источник в разведке», в Прагу прибыл гражданин с российским диппаспортом и заданием отравить градоначальника Зденека Гржиба ядом рицин. Дальнейшего подтверждения это сообщение не получила, и 39-летний мэр остался жив, здоров и невредим.

Не вдаваясь в подробности, федеральная прокуратура Северного округа Техаса сообщила, что расследованием этого дела занималось наше ФБР совместно с Национальным агентством по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Чехии. В конце января 2020 года NCOZ сообщило ФБР, что Мужук гостит у Воронцова в его доме в Праге, и тогда же федеральный судья-магистрат в Далласе выдала ордер на их арест, а агент ФБР вылетел в Прагу. 6 февраля 2020 года Мужук и Воронцов были арестованы, при аресте и обыске у них изъяли ценные вещественные доказательства. В пресс-релизе далласская прокуратура назвала их арест «беспрецедентно быстрой» реакцией властей двух государств. Оба сопротивлялись экстрадиции, но министерство юстиции Чехии вынесло такое решение в отношении Мужук 4 декабря 2020 года, а Воронцова – 21 января 2021 года. 3 марта оба были экстрадированы.

Виктор Воронцов и Злата Мужук пока считаются невиновными, но если суд решит иначе, они станут вторыми украинскими погонщиками «денежных мулов», экстрадированными в Соединенные Штаты за два последних года. Как уже сообщалось, 11 февраля этого года в федеральном суде Западного округа штата Северная Каролина в городе Шарлотт приговорили к 87 месяцам лишения свободы 38-летнего Александра Сергеевича Мусиенко, уроженца Одессы и гражданина Украины. Присяжные большого жюри федерального суда Западного округа Северной Каролины в июне 2016 года заочно предъявили «Александру Мусиенко, он же Олександр Серхиович Мусиенко, он же Роберт Дэвис и он же ‘Пли’ «, обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

По выданному судьей в Шарлотт ордеру на арест Мусиенко он был объявлен в международный розыск, и в 2018 году арестован в Южной Корее. В конце марта 2019 г. Мусиенко экстрадировали в США, и 20 ноября того же года он признал себя виновным только в мошенничестве с электронными переводами, а точнее, в том, что был «организатором, лидером, менеджером или руководителем преступной активности». При этом он «сознательно и ложно регистрировал базы данных и сознательно пользовался ими для совершения правонарушений», причем сумма установленного или предполагаемого ущерба от его действий «превышала 3,5 млн долларов и не превышала 9,5 млн», а «пострадавших было больше 10».

Как утверждало обвинение и согласился обвиняемый, с 2009 по 2012 год Александр Мусиенко сотрудничал с «киберпреступниками стран Восточной Европы», которые за это время похитили минимум 2,8 млн долларов с банковских счетов граждан США и отмывали украденные деньги за границей. В одном из документов дела утверждается, что за это же время «киберпреступники из Восточной Европы похитили в США и отмыли около 5 млн долларов». Роль Мусиенко в этой афере заключалась в том, что он находил и вербовал «мулов», которые за вознаграждение получали украденные деньги на свои банковские личные и корпоративные счета и переводили их по указанным адресам за пределы США, получая за это 5% суммы каждого перевода, а доля Мусиенко при этом составлял 25%.

Комментируя подобные преступления, российский блоггер Тимур Мусин популярно разъяснил, что «в зоологии мул это гибрид осла и лошади, который одинаково схож с обоими своими родителями, но обладает преимуществами в большой силе и выносливости. Идеальное вьючное животное. В свою очередь, в науке о финансах, под денежным мулом (в русскоязычном просторечье – «обнальщик») понимается лицо, которое используется для миграции денежных средств от одних лиц и организаций другим. Стоит отметить, что, как правило, данные деньги носят преступный характер и получены от различных видов преступлений (торговля наркотиками, проституция, торговля людьми, коррупция или уклонение от налогов). Услуги мулов-обнальщиков призваны придать им легальный вид, вывести деньги из страны, избежать налогов, а также скрыть реальный, а точнее, преступный, источник их происхождения».

Автор: Александр Грант; rusrek.com