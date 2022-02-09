«Дурь везде»: в оккупированных Крыму и Севастополе растет количество наркозависимых и наркопреступлений

Уровень преступности в сфере оборота психотропных веществ и наркотиков в оккупированном Крыму увеличился на 12,8% в 2021 году. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России за январь-декабрь прошлого года. Крым в статистике ведомства занимает второе место.

Лидером «антирейтинга» является Красноярский край России – 13,4%, а на третьем месте Краснодарский край – 12,3%. Удельный вес преступлений данной категории в Крыму в общей структуре преступности составляет 12,3%. Отдельных сведений по Севастополю в статистике нет отмечает издание Крым.Реалии.

Сводки о наркопреступности

Если мониторить криминальные новости на сайте российского МВД в оккупированном Крыму, можно заметить, что сообщения о преступлениях с наркотиками составляют приблизительно четверть в криминальной хронике. Посудите сами.

Так, 31 января в Симферополе при досмотре у местного жителя найден в кармане сверток с метадоном.

28 января в Советском районе задержан житель села Николаевка, который хранил марихуану в помещении своего гаража. В тот же день в Ялте у пытавшегося скрыться от правоохранителей на автомобиле гражданина изъяты при досмотре стеклянная колба и сверток фольги с N-метилэфедроном.

В Саках 27 января полицейские задержали 51-летнего мужчину с признаками опьянения, перевозившего на мопеде коноплю. В тот же день в Симферополе сотрудники полиции пресекли распространение крупной партии наркотиков. У 18-летнего местного жителя обнаружено и изъято 9 полимерных свертков с N-метилэфедроном, которые парень приобрел через интернет и планировал сбывать с помощью закладок. В телефоне молодого человека, как утверждается, «имелись фотографии с местами закладок».

Также 27 января сотрудники ФСБ задержали жителя Бахчисарайского района, который приобрел наркотики для перепродажи. «Установлено, что гражданин приобретал у неустановленных лиц наркотическое вещество метадон (фенадон, долофин) с целью дальнейшего сбыта на территории Бахчисарайского района. В его домовладении обнаружены и изъяты наркотические средства – метадон, марихуана – в значительном размере», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

24 января в Феодосии патрульные задержали 28-летнего жителя Симферополя, который, как утверждают в полиции, пояснил, что прибыл для оборудования тайников с наркотическими средствами в районе горного массива. В ходе личного досмотра из карманов куртки полицейские изъяли 20 свертков и 2 таблетки в виде капсул золотистого цвета. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр рюкзака подозреваемого, в котором находилось еще 110 свертков. Проведенная позже экспертиза показала, что это наркотическое вещество, называемое «солью».

Это только сводка за последнюю неделю, но предыдущие недели и месяцы не менее насыщены подобными новостями. В Севастополе, несмотря на его меньшие размеры в сравнении с Крымом, ситуация не лучше, но на сайте УМВД в январе всего два сообщения.

Так, 24 января в арендуемом севастопольцем гараже сотрудники полиции обнаружили оборудованную теплицу для выращивания наркосодержащих растений и марихуану.

А в новогоднюю ночь, по данным силового ведомства, «неравнодушный житель Севастополя помог полицейским» задержать подозреваемого в хранении синтетических наркотиков.

Зато, как сообщается в сводках, севастопольских наркодилеров регулярно отлавливают в Крыму. Например, 19 января сотрудники управления МВД России по Симферополю задержали 28-летнего жителя Севастополя с более чем 50 свертками порошкообразного вещества разного цвета. «Экспертиза установила, что содержимым пакетиков являются наркотики химического и растительного происхождения», – сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Судебная система также не стоит в стороне, наркоманов и наркодилеров судят пачками. На днях российская прокуратура Севастополя утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении трех местных жителей в возрасте 41, 25 и 24 лет. Они обвиняются в совместном покушении на сбыт психотропных веществ.

«По версии следствия, мужчины планировали расфасовать и незаконно сбывать на территории города Севастополя с использованием сети интернет амфетамин в особо крупном размере», – сообщила пресс-служба прокуратуры.

Мужчины были задержаны в ноябре прошлого года в лесу, где извлекали закладку амфетамина, который заказали через интернет. Изъято 9,8 килограмм этого наркотика, утверждают в прокуратуре.

А 20 января российский Севастопольский гарнизонный суд отправил младшего сержанта Черноморского флота в колонию на 10 лет и 6 месяцев за торговлю наркотиками. «В августе 2020 года получил указания при помощи информационно-телекоммуникационной сети интернет о месте нахождения произведенной закладки наркотических средств – производное N-метилэфедрона-альфа-пирролидиновалерофенона (альфа-PVP) в расфасованном виде, общей массой не менее 4,509 граммов, – говорится в сообщении пресс-службы суда. – Выполняя отведенную ему роль, забрал указанную закладку в оборудованном тайнике и затем сам оборудовал восемь отдельных тайников».

Во всех приведенных случаях нет позиции задержанных и обвиняемых, комментарии их адвокатов также отсутствуют.

Трафик через мост

Говорить о том, что до российской оккупации Крыма на Крымском полуострове наркотиков не было, будет неправильно. Во всеукраинском рейтинге регионов Крым и Севастополь в этом криминальном аспекте никогда не выпадали из первого десятка «лидеров». Но после 2014 года ситуация быстро стала меняться в худшую сторону. А иначе и быть не могло в государстве, в котором кокаин на самолетах перевозят с дипломатической почтой.

Новый «рынок сбыта» кинулись осваивать российские наркодельцы, благо Краснодарский край России, который в российском рейтинге неблагополучных насчет наркотиков регионов также находится в первом десятке, совсем рядом – через Керченский пролив. И если до строительства Керченского моста доставщики наркотиков могли испытывать определенные сложности, то после ввода в строй транспортного перехода через пролив объем поставок резко возрос.

Проследить это можно как по криминальной хронике и официальным сводкам российского МВД, так и по заметкам и комментариям в соцсетях. Крымчане, особенно в крупных городах, используя уголовный жаргон начали жаловаться, что «дурь везде».

Российские СМИ неоднократно упоминали, что в наркотрафике участвуют военные, так как их транспорт не имеет права проверять полиция, военные корабли также заходят в порты без досмотра.

Заборы и стены домов исписаны рекламой «соли» и других наркотиков, с указанием аккаунтов в Телеграм и Инстаграм, а также так называемых «разовых» сайтов, которые работают, пока их не заблокирует Роскомнадзор. Между тем, наркологи заявляют, что «соли» – синтетические катиноны (МДПВ-метилендиоксипировалерон, метилон и мефедрон) – по своему отравляющему действию на организм опаснее, чем героин.

Российские власти временами проводят кампании по очистке стен от подобной рекламы, привлекая волонтеров и СМИ, а полицейские даже иногда умудряются поймать «закладчиков». Граждане тоже не дремлют, сообщая в полицию о местах скоплений наркоманов и о подозрительных личностях, рыскающих по улицам частного сектора и лесопосадкам.

Дело дошло до того, что в январе этого года у села Полюшко под Севастополем мужчина избил 15-летнего подростка, приняв его за закладчика наркотиков в то время как ребенок шел через дачные участки к остановке общественного транспорта. По заявлению родителей полиция возбудила уголовное дело.

Работают криминальные личности как организованными группами, так и в одиночку. Весной прошлого года в Севастополе судили группу, которую назвали участниками ОПГ. Двенадцати участникам организованной группы были предъявлены обвинения в сбыте наркотических средств и психотропных веществ на территории Крымского полуострова.

«По версии следствия, организованная группа была создана в апреле 2018 года и функционировала до августа 2019 года. В ее состав входили организатор, а также так называемые кадровики и кураторы, которые давали поручения фасовщикам и закладчикам. Распределение наркотиков между участниками и последующий сбыт происходили бесконтактным способом через тайники-закладки. Координация действий осуществлялась с использованием различных интернет-мессенджеров. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов изъято свыше шести килограммов синтетических наркотиков и более 850 граммов психотропного вещества. Задержаны 12 активных участников организованной группы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сентябре подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя признал несовершеннолетнюю местную жительницу 2003 года рождения виновной в покушении на торговлю наркотиками. Сообщается, что девушка исполняла функции закладчика и была осуждена к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Реальные сроки с отбыванием в исправительной колонии общего режима в октябре получили 18-летний и 19-летний севастопольцы, также за закладки наркотиков, во время одной из которых парней, по утверждению силовиков, взяли с поличным.

В ноябре подконтрольный России Балаклавский районный суд Севастополя отправил за решетку двух оптовых наркокурьеров – парня 1990-го года рождения и его подругу 2000-го года рождения. У них изъяли около килограмма наркотического средства «N-метилэфедрон», привезенного ими из российского Липецка для сбыта в Севастополе. Суд приговорил мужчину, как организатора преступной схемы, к наказанию в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщницу – к 8,5 годам колонии общего режима.

Таких примеров – десятки. Наркодельцы организовывают поставки, используя почтовую службу, а также службы доставки. Широкая торговля идет через интернет. Но те случаи, которые становятся достоянием гласности, лишь вершина криминального айсберга.

По официальным данным, на полуострове зарегистрированы около 11 тысяч наркоманов. По оценке специалистов, реальное их количество в десять раз больше. Это население среднего города, а в крымских реалиях – вместе взятые Феодосия и Бахчисарай или Ялта с Джанкоем.

И количество наркозависимых год от года продолжает расти. По словам специалистов, Крым захватывают новые препараты, относительно дешевые, но вызывающие привыкание уже со второго, а иногда и после первого приема.

Автор: ; Крым.Реалии