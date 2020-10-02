Министерство странных дел РФ. Как МИД и спецслужбы России помогают поставлять кокаин

И визит кадетов, и визит Гриота Близнюк с Ковальчуком надеялись использовать для переброски чемоданов с кокаином в Москву, но они не знали, что все их действия уже контролируются и записываются аргентинскими властями, которые позволили осуществить контролируемый перевоз наркотиков только тогда, когда к этому были готовы, и во время первых двух поездок под разными предлогами контрабандистам вывезти кокаин не дали. По договоренности аргентинского следствия с российским посольством в последний момент дипломаты изобретали предлоги, мешая забрать чемоданы: например, новый завхоз Игорь Рогов «оказался в командировке» в Мар-дель-Плата, куда он якобы увез ключи от помещения с чемоданами. Ковальчук организует чартерный рейс — «самолет от Босснера» для вывоза чемоданов.

Но сотрудник посольства Олег Воробьев сообщает: посла нет на месте, а только он может дать разрешение отправить микроавтобус с иммунитетом для подвоза чемоданов прямо к трапу, а у заместителя посла нет диппаспорта. «Не может быть!», — очень расстраивается Ковальчук, но ничего не может поделать. Сотрудники посольства Олег Воробьев и Игорь Рогов были проинструктированы отвечать Ковальчуку, что только в декабре 2017 он может вывезти все, что хочет, с самолетом официальной делегации России, который будет перевозить вещи посла (стр. 72 обвинительного заключения).

В итоге, судя по видео аргентинской полиции, чемоданы с мукой в упаковке, похожей на диппочту, перевозили самолетом RA-96023 специального лётного отряда «Россия» (им обычно пользуется Патрушев). При этом источники «Интерфакса» в Совбезе почему-то отрицали, что патрушевский самолет участвовал в операции. Вообще, выбор именно этого борта был бы и правда немного странным, если бы речь шла просто об операции по борьбе с наркотиками. Зато куда менее странно выглядит появление патрушевского борта в Аргентине, если Патрушев лично был вовлечен. Самолет Патрушева очень часто появляется в тех странах и в то время, когда Кремлю надо замять какой-то серьезный скандал.

Так, например, самолет Патрушева появлялся в Таиланде, когда там была арестована Настя «Рыбка» Вашукевич, грозившая передать США информацию о переговорах ее любовника Дерипаски о вмешательстве в американские выборы, Патрушев появлялся в Сербии ровно в тот момент, когда там разгорелся скандал с арестованными представителями российских спецслужб, пытавшихся организовать переворот в Черногории, и, наконец, после начала следствия по сбитому Россией «Боингу» MH17 Патрушев прилетал в Малайзию, где пытался склонить страну оспорить выводы JIT. Так что все-таки было в Аргентине, дипломатический скандал с наркотрафиком в российской диппочте или спецоперация, в ходе которой доблестные российские дипломаты пресекли попытки провезти кокаин?

Что на самом деле произошло в Аргентине

Сразу после того, как была озвучена полная противоречий и недосказанностей официальная версия, возникла версия альтернативная — кокаин в посольстве обнаружили вовсе не сотрудники посольства, а полиция Аргентины, обнаружившая давно существующую схему наркотрафика через диппочту, но после переговоров на политическом уровне Москве удалось замять скандал и сделать козлами отпущения рядовых исполнителей.

Намеки на то, что альтернативная версия верна, можно увидеть и в официальных заявлениях Аргентины. Скажем, Буллрич отмечала, что «наркотик поступил из Колумбии, и, как нам представляется, что он мог покинуть эту страну с дипломатической почтой, и можно представить, что он мог попасть в (Аргентину) таким же образом».В марте 2020 суд в Аргентине отказал Александру Чикало в освобождении под домашний арест, еще раз напомнив, что банда «собиралась использовать диппочту для перевозки наркотиков».

Но главное — сотрудник российского посольства признался сам, что упаковывал контрабанду в диппочту уже много лет. В материалах дела есть показания Али Абянова, который признает, что упаковывал и «просил упаковать» (кого именно — не уточняется) чемоданы Ковальчука как диппочту еще в 2012 и 2014 годах. Первый такой чемодан был вывезен через Уругвай на грузовом самолете, два других — на военном самолете в Россию. Абянов утверждает, что думал, что там «вино, кофе и печенье», но то же самое Абянов говорил по поводу последних 12 чемоданов Ковальчука, которые он разместил в посольской школе в 2015–2016 годах (сначала два, а потом еще десять).

Слова Абянова про вывоз через Уругвай особенно важны, так как в перехваченном разговоре Чикало и Близнюка они обсуждают, что раньше контрабанда шла именно через Уругвай и удивляются, почему этот маршрут изменился (и обсуждают они явно не печенье, хотя напрямую слово «кокаин» не употребляют, заменяя его то «гречкой», то «коньяком», то «шкурами», то «картиной»).

Исходя из совокупности разговоров, аргентинское следствие решило, что все участники контрабанды прекрасно знали, что перевозят кокаин, используя каналы посольства, а разные версии придумывают, опасаясь прослушки («американцы всех слушают» — Близнюк и Чикало в разговоре от 11 октября 2017). В этот же день, 11 октября 2017 Чикало заявил Близнюку (тогда попытки вывоза сорвались уже несколько раз, и подельники начинают беспокоиться, что их сделают крайними), что однажды обнаружил диски для отбивания запаха в чемоданах, которые ему оставлял Ковальчук. Ни для шкур, ни для коньяка и тем более для перевозки некой картины спецсредства с запахом для отпугивания служебных собак не нужны. И именно такие средства были найдены при осмотре чемоданов с кокаином в посольстве 14 декабря 2016, указано в обвинительном заключении (стр. 55 документа).

В МИДе стали опровергать любые намеки на использование диппочты, но опровергали это так неловко, что лишь только углубили эти подозрения: «Ничего диппочтой не отправляли, это невозможно. <Такие заявления> это просто незнание, что такое диппочта», — заявил дипломат и профессор МГИМО Александр Панов, добавив, что не только технические сотрудники посольства, но и простые дипломаты не имеют прямого доступа к формированию дипломатической почты. Но если технические сотрудники сами не имеют доступа к формированию диппочты, на что же рассчитывали тогда арестованные Близнюк, Ковальчук и Абянов? Или все-таки они действовали не в одиночку?

Неофициально аргентинские силовики говорят все прямым текстом. Еще в конце 2018 года колумбийское издание Semana опубликовало расследование «Дипломатические наркочемоданы», содержавшее интервью с анонимными аргентинскими следователями, недовольными тем, что расследование сосредоточилось на второстепенных персонажах. Они утверждали, что практика наркотрафика в российской диппочте является общей и для других латиноамериканских стран. Среди прочего один из следователей жандармерии Аргентины заявил:

«Дипломатические чиновники среднего звена, такие как Абянов и другие задержанные, не могли провести операцию такого масштаба. В том, что касается объема — 400 кг, очевидно, что происходило это не в первый раз, потому что торговцы наркотиками не рискуют отправлять первую партию такого объема, если они не уверены, что она достигнет места назначения. Кроме того, в деле не обвиняются другие должностные лица, которые явно были причастны, и это потому, что они не были простыми дипломатами из посольства. По крайней мере один из них работает в СВР».

Связь фигурантов дела с СВР журналу подтвердили сразу три источника. Semana, со ссылкой на следствие, также написала, что Абянов как минимум трижды вывозил наркотики из Уругвая, пользуясь дипломатическим статусом.

Материалы дела подтверждают слова аргентинских полицейских. Так, например, 11 октября 2017 полицейский Близнюк и его подельник Чикало по телефону обсуждают план перевозки чемоданов дипбагажом и как бы между делом упоминают, что до того как Ковальчук «поссорился с послом», он уже регулярно провозил наркотики диппочтой:

— Что думаешь о предложении нашего общего друга?

— Знаешь, если у тебя доверительные отношения с этими людьми, ничего не стоит перевести это как диппочту. Но в какой-то форме посольство должно участвовать.

— Конечно, по крайней мере машина с дипломатическим иммунитетом.

— Во-первых, машина с дипломатическим иммунитетом, во-вторых, документы, в которых написано, что это дипломатическая почта, что-то вроде. Иначе ты скажешь: «Мы хотим пройти без досмотра» и тебе ответят: «Да? Открывай-ка все».

<…>

— Теперь, когда перекрыт канал с диппочтой, потому что он поссорился с послом, он не знает, что делать. Может, что-то в этом духе происходит. Можешь представить себе объем наркотрафика, который отсюда раньше уходил?

— Да, конечно.

<…>

— Но если он раньше их перевозил, почему сейчас не может?

— Потому что сейчас он в ссоре с послом. Раньше он ему одалживал автомобиль, микроавтобус, с документами, что это дипломатическая почта. И сейчас он не знает, что делать. «Обращусь к Ивану». А раньше они точно так делали.

«Ссора с послом», судя по всему, была никакой не ссорой, а началом оперативных действий, когда посол Коронели, в рамках достигнутых с Аргентиной договоренностей, «сдал» Близнюка и Чикало. О том, что российские дипломаты были именно участниками, а не разоблачителями контрабанды кокаина, свидетельствует хакерская атака на сервера полиции Аргентины. Цитата из доклада аргентинских спецслужб Tetris Botnet от 29 мая 2018 года (имеется в распоряжении The Insider) :

«21 мая 2018 Дирекция управления технологиями Полиции по безопасности аэропортов обнаружила ряд мероприятий, нацеленных на Министерство безопасности и его управления. Самым значительным событием было массовое сканирование портов серверов, чьи IP адреса соответствуют официальным серверам Полиции по безопасности аэропортов, Аргентинской морской префектуры, Национальной жандармерии Аргентины и Министерства безопасности, с IP-адреса, принадлежавшего России. Впоследствии были произведены брутфорс-атаки на почтовый сервер Полиции по безопасности аэропортов через протокол SMTP с 14 адресов IP (ранее связанными с хакерскими атаками) расположенных в разных странах».

Спецслужбы Аргентины предположили, что целью атаки было извлечь информацию из конкретного сервера, а также создать «дымовую завесу», атакуя сразу несколько серверов. Хакерские атаки, нацеленные на то, чтобы получить информацию о расследовании в отношении России, — типичное явление: к примеру, хакеры из ГРУ пытались получить доступ к Швейцарскому Центру радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, который анализировал образцы «Новичка» после отравления в Солсбери, а также атаковали серверы JIT для получения документов о расследовании сбитого «Боинга» MH17 (и даже получили оттуда какие-то документы, правда, второстепенного значения).

Интересно, что в день атаки (21 мая 2018 года) было закончено обвинительное заключение, то есть, вероятно, российские спецслужбы хотели ознакомиться с документом, который не могли получить напрямую (он передается только судье). Трудно представить, что российские власти были бы так озабочены содержанием обвинительного заключения, если бы их роль заключалась лишь в помощи следствию.

Любопытно, что посла Коронели, казалось бы, по официальной версии героически поймавшего контрабандистов, по-тихому перевели в Мексику еще на этапе следствия. По словам источника The Insider, близкого к следствию в Аргентине, это напрямую связано с его участием в кокаиновой схеме. Не менее интересно и то, что 20 декабря 2016 года, всего через шесть дней после того как Коронели якобы по своей инициативе связался с МВД Аргентины, в Москве был убит Петр Польшиков, чрезвычайный и полномочный посол, главный советник департамента Латинской Америки МИД России, до этого — начальник отдела этого же департамента.

МИД России немедленно потребовал не связывать убийство с кокаиновым скандалом и назвал убийство «несчастным случаем, не связанным со служебной деятельностью погибшего», но когда в СМИ проникла информация о том, что Польшиков не просто «погиб», а был застрелен выстрелом в голову, причем пистолета рядом с телом не нашли, стало понятно, что замять это дело не удастся и списать его на «несчастный случай» тоже. Дело не раскрыто до сих пор, и никаких других версий убийства, кроме связи с наркотрафиком, предложено не было.

Фон Барон и Кремль

Начальник Ковальчука, Константин Лоскутников, на полном серьезе представляющийся бароном фон Босснером, на первый взгляд выглядит как комический персонаж — вечно в эпатажном костюме-тройке, с окладистой бородой и всегда с сигарой в зубах, интернет пестрит его — явно заказными — интервью, где он рассказывает о своих небывалых успехах (некоторые из этих интервью он публикует в собственном журнале о роскошной жизни, распростарняемом бесплатно). Официально источником своих доходов он называет сигарный бизнес, и бизнес этот действительно существует (он арендует фабрики в Никарагуа и Доминикане), но его прибыльность вызывает большие сомнения.

По словам источника The Insider, работавшего в офисе Босснера в Берлине, бизнес является «рахитичным» и не может быть основным источником его «благотворительности». Согласно данным коммерческого реестра Германии, с которым ознакомился The Insider, Golden Mile GmbH (марка Bossner) впервые зарегистрировала прибыль только в 2018 году размером в 197 тысяч евро в год, а до этого декларировала «минус» — до 800 тысяч евро в год убытков.

Офис Босснера выглядит так, как и должны выглядеть офисы контор, существующих только для прикрытия. Вот что рассказывает социолог Игорь Эйдман, проживающий в Берлине. «Я попал в этот офис за пару лет до того, как прогремела аргентинская история. Мне нужен был монтажер видео с оппозиционного митинга. Через знакомых мне дали этот адрес. Я пришел туда, и на двери было три таблички: коньяк-сигары Босснер, «православные меценаты» и «игровые автоматы». На все эти фирмы был один офис, где-то шесть комнат. Монтажер собирался прямо там, в этом офисе, монтировать видео (Босснер ведет еще и канал на Youtube, один ролик набирает от 20 до 200 просмотров). Я говорю ему: «Слушай, ты спроси у своего начальства, а то у вас тут какие-то православные меценаты, это, наверное, с Кремлем связано. И потом он мне перезвонил и сказал, что начальство запретило ему монтировать видео митингов».

Босснер пытался отрицать, что Ковальчук работает на него, но прослушками это опровергается. Так, Чикало и Близнюк (руководители общества православных меценатов Латинской Америки) упоминают, что Ковальчук прислал самолет «с коньяком от Босснера» для подарков полицейским (это была третья неудачная попытка вывезти чемоданы с кокаином, загрузив их на обратном пути): «[Ковальчук] дает мне 2 тысячи долларов, просит устроить встречу с моим начальством в ресторане, мы представляем его, как представителя барона…<> И у нас есть и другой вопрос, вот это и это, мы привозим на машинах из посольства, должны загрузить без досмотра. И говорить открыто, и они скажут, могут они или нет».