Фальшивомонетчики обнаглели. Как устроен бизнес на поддельных гривнях

Фальшивомонетчики в Украине уже особо и не прячутся. Напрямую пообщаться с ними можно буквально за пару кликов мышкой, а их специфический товар — получить по почте

Продажа фальшивых денег через Telegram-каналы

Так сложилось, что обозреватель издания DSNEWS.ua также владеет несколькими Telegram-чатами. С достаточно специфической (переехавшие в Украину белорусы), но при этом с «живой» аудиторией в несколько тысяч человек. Такие люди, конечно, привлекают спамеров: в чатах регулярно появляются анонимные аккаунты, которые рекламируют то услуги вроде эротического массажа, то финансовые пирамиды, то еще что-то подобное. Дежурные администраторы, конечно, все это быстро вычищают…

А с декабря прошлого года в чатах все чаще начал появляться вполне определенный рекламный спам — фальшивомонетчиков. Сперва несколько раз были прямые публикации: мол, продаем фальшивые гривни, столько-то по такой-то цене, пишите в личные сообщения. Понятно, что подобные объявления «жили», пока администратор не увидит, — то есть очень мало. Но потом стиль поменялся: начали появляться объявления вроде таких: «Предлагаю работу. Заработок 3000 грн в день. Специальная квалификация не требуется. Пишите в личку».

Пришлось написать, чтобы выяснилось: речь идет о продаже фальшивых купюр. В большинстве случаев — украинских гривень, реже — также поддельных долларов, еще реже — любых валют соседних с Украиной стран.

Скриншот телеграм-канала / Фото автора

Налицо были все признаки четкого, налаженного бизнеса. Прайс-листы с оптовыми ценами в зависимости от размера партии, инструкции для покупателей и т.д.

Скриншот телеграм-канала / Фото автора

В личной переписке продавцы фальшивок тоже очень конкретны и прямолинейны. Делают выгодное коммерческое предложение, прямо объясняют как купить их «продукцию».

Скриншот личной переписки / Фото автора

Присылают даже рекламный видеоролик, в котором, в частности, показан способ пересылки фальшивых денег.

Все — как учат в пособиях по маркетингу, включая отзывы клиентов. Более того, есть даже специальные Telegram-каналы с отзывами покупателей и чаты, в которых обсуждают качество и способы доставки фальшивок. Везде — сотни подписчиков.

Скриншот телеграм-канала / Фото автора

Что интересно, если еще пару лет назад продавцы «фальшака» скрывались в глубинах Даркнета, то теперь они не только открыто рекламируют себя в мессенджере Telegram, но и закупают рекламу у Google!

Скриншот поисковика / Фото автора

Как устроен бизнес на поддельных гривнях

По словам экспертов из правоохранительных органов, знакомых с проблемой (они рассказали об устройстве этого бизнеса, но попросили не называть имен и конкретных ведомств), сейчас в Украине стало немного меньше фальшивых денег. В частности, уменьшить их количество помог ряд успешных операций против фальшивомонетчиков, проведенных в прошлом году.

Пик же распространения поддельных гривень, по их словам, пришелся на 2017-2018 гг., причем даже сложно сказать, кто приложил для этого больше усилий: собственный криминал, международная преступность или «товарищи из-за поребрика». Спецслужбам известно о подпольных типографиях денег на неподконтрольных территориях, а также в Молдове и в Приднестровье. Хотя, по понятным причинам, чаще всего попадаются собственные — украинские — фальшивомонетчики. С теми, кто действует из-за рубежа, сложнее: им перекрыли один канал сбыта — они тут же наладили другой.

Наиболее часто подделывают купюры в 100 и 200 грн. Фальсифицировать купюры меньшего номинала нет смысла: при тех же трудозатратах рентабельность процесса оказывается очень низкой. Подделывать купюры в 500 грн сложнее (хотя обозревателю «ДС» предлагали купить именно такие), а фальшивки номиналом 1000 грн — пока лишь единичные случаи, но технологии мошенников не стоят на месте.

Кроме того, купюры номиналом 200 грн — еще и самые распространенные в Украине, то есть фальшивки проще прятать в общей массе купюр. Кроме того, как недавно сообщали СМИ, 200-гривневые купюры теперь научились подделывать так, что фальшивку нередко не распознают даже профессиональные кассиры.

Что еще интересно? Раньше платежи за фальшивые деньги их производители принимали в криптовалютах, что резко затрудняло возможность отслеживать транзакции. Теперь же словно отпала необходимость перестраховываться: оплату за «фальшак» преступники принимают через официально работающие платежные системы (в переписке упоминается, например, EasyPay), и более того — отсылают наложенным платежом через «Новую почту», то есть отправитель потом получает деньги от покупателя фальшивок вполне официально.

Скриншот личной переписки / Фото автора

Тут, конечно, возникают вопросы уже к «Новой почте». Хотя там свои правила, диктуемые законом: если посылка правильно упакована, проверять ее не имеют права. Другой вариант доставки «фальшака» аналогичен торговле наркотиками: курьер делает «закладку» где-нибудь в парке, во дворе или «за гаражами», фотографирует место и отправляет фото вместе с GPS-координатами закладки клиенту. Тот расплачивается через платежный сервис или криптовалютой — и забирает товар.

Также фальшивомонетчики охотно консультируют своих покупателей относительно того, где и как правильно сбывать фальшивки. Здесь все просто — расплачиваться ими нужно там, где у получателя купюры нет возможности проверить ее на детекторе, а также тщательно рассмотреть при ярком свете. То есть точки размена фальшивок — рынки, маршрутки, встречи для реализации товара с рук, покупка криптовалют за наличные и т.д.

Преступление есть, наказание — под вопросом

Бороться с фальшивомонетчиками достаточно сложно. Да, соответствующая статья (№199) Уголовного кодекса предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Но вот доказать вину бывает проблематично. Одно дело — взять изготовителя фальшивок прямо в подпольной типографии. Тогда отвертеться ему будет непросто. Другое дело — ловить распространителей, сбытчиков «фальшака». О том, почему это сложно делать, «ДС» рассказали юристы.

» Ст. 199 УК Украины предусмотрена ответственность за изготовление, хранение, приобретение, перевозку, пересылку, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег. Это наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. В случае рецидива или по предварительному сговору группой лиц либо в крупном размере — от пяти до десяти лет, организованной группой либо в особо крупном размере — от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, — пояснил адвокат Gracers Law Firm Денис Соловей. — Если правоохранителями будет доказано, что человек умышленно заказал эти деньги и потом получил — можно говорить о наличии состава преступления. В случае задержания лица по подозрению в совершении данного преступления, вина должна быть доказана правоохранителями с помощью надлежащих доказательств».

Это к вопросу о том, что если сбытчика фальшивых купюр поймают, когда он ими расплачивается, но не знают, что он их заказывал — он может отвертеться и сказать: «Я не в курсе, мне тоже подсунули». Как считает юрист, ответить на этот вопрос точно можно лишь с учетом обстоятельств конкретного дела.

В случае с пересылкой фальшивок через «Новую почту» также должен быть установлен факт умышленного противоправного деяния, говорит эксперт. При установлении такого факта ответственность за него понесет конкретное лицо.

«Если получение посылки с фальшивыми деньгами рассматривать изолированно от всего, то это само по себе не преступление. Чтобы оно стало таким, нужно доказать все элементы состава преступления, в том числе вину в виде умысла или неосторожности, — сказал «ДС» управляющий партнер ЮФ Jurimex Юрий Крайняк. — Потому если человек получил по ошибке чемодан с фальшивыми купюрами (как почтой, так и, к примеру, нашел на улице), но при этом не доказано, что он был хоть каким-то образом вовлечен в преступление, связанное с их изготовлением или оборотом, оснований для уголовной ответственности в таком случае не будет».

Другое дело, говорит эксперт, что факт получения такого чемодана почтой является как минимум основанием для расследования. К примеру, если получатель является курьером, то перевозка такого груза уже ближе к составу преступления. Потому в таких делах следователям нужно не просто установить факт получения поддельных купюр в почтовом отделении, но и роль получателя в схеме их незаконного изготовления и сбыта.

В случае же поимки человека, сбывающего фальшивые купюры, все зависит от конкретных ситуаций

«Действительно, каждый из нас имеет риск получить фальшивую купюру. Причем купюра может быть высокого качества, и даже светиться в ультрафиолете у кассира супермаркета. Потому легко можно представить ситуацию, когда покупатель не в курсе, что используемая ним купюра является фальшивой, — говорит Юрий Крайняк. — В таких случаях, скорее всего, обладатель купюры отделается потерей поддельных купюр, которые должны быть изъяты как вещественное доказательство в уголовном деле. Но если будет установлено, что этот же человек использовал несколько таких купюр, теоретически это может стать основанием для более веских претензий со стороны следствия. И опять-таки, ключевым будет доказывание вины обладателя купюр — если был установлен умысел на сбыт фальшивых купюр, тогда уголовное наказание будет вполне вероятным».

Ну и почта несет ответственность только если докажут, что она знала или по всем признакам должна была знать, что пересылаются фальшивые деньги.

Автор: Денис Лавникевич; Власть денег