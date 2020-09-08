Украинский рынок фальшивых документов: почем продают «липу»

За полгода в Украине были зафиксированы почти 6 тысяч преступлений, связанных с подделкой документов. Эта цифра – лишь те преступления, которые были официально зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований и по которым ведется и велось следствие. Но, на самом деле, таких нарушений закона в стране намного больше. Ведь не каждый пострадавший обращается в полицию, аргументируя это тем, что не видит смысла. Огромная доля и тех, кто целенаправленно пользуется фальшивыми документами, естественно, не обращаясь в органы правопорядка. В издании «Сегодня» выяснили, что сейчас пользуется спросом, каковы «новые веяния» на так называемом рынке фальшивок.

Что самое востребованное

Как рассказали правоохранители, в начале сентября, на старте периода деловой активности и учебного года, всплеск популярности произошел в сегменте традиционных фальшивок, которые уже много лет остаются актуальными. Дельцы, удовлетворяя повысившийся спрос, предлагают купить поддельные справки о прививках, справки о прохождении медосмотров, которые требуют для посещения бассейнов, справки от нарколога и психиатра для обучения в автошколах или для разрешительной системы МВД. Как правило, их цена колеблется от 150 до 300 грн.



Но после объявления в стране карантина из-за эпидемии COVID-19, появился и спрос на новый вид справок. Естественно, и цена на них на порядок выше, чем на «липу» для бассейна.

Одной из самых дорогих оказалась справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Под видом покупателя мы позвонили по одному из объявлений, размещенных в Сети, и расспросили продавца об условиях продажи такой справки.

«Она стоит 650 грн. Кроме того, Вам придется заплатить за ее доставку, потому как мы не контактируем с покупателями, документ пересылаем почтой», – сообщил нам продавец.

По его словам, документ по своему внешнему виду выглядит как настоящий и сомнений не вызывает.

«Чтобы оформить заказ, Вам необходимо прислать паспортные данные лица, для которого необходима справка. Через сутки-двое справка будет готова», – сообщил нам продавец подделки.

Для юристов, работающих в огромном обороте документов, информация о поддельных документах не является новинкой. Но, по словам юристов, таких фальшивок в десятки раз больше, нежели регистрируется случаев их использования и фиксируется правоохранителями для проведения расследований.

Как отличить фальшивую гривну из бандитских «ЛНР/ДНР»

Адвокат Иван Либерман говорит, что подобных фактов в Украине не несколько тысяч, а сотни тысяч. И достаточно суровая ответственность никого не пугает.

«Уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовил такие документы, но и для тех, кто заказал и использует их, – говорит Либерман. – В таком случае человеку может грозить до 5 лет тюрьмы».

Можно ли отличить?

Очень много подделок идет сейчас на пластике. Так, по результатам исследования сотен поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС (техпаспортов), эксперты предположили, что в обороте их тысячи и десятки тысяч! И качество фальшивок возрастает.

Отличить их от оригинала трудно. В сети сейчас продается все: техпаспорта, государственные знаки, даже можно купить пластинку с идентификационным номером авто.

«Потому настоятельно советую всем, кто покупает машину с рук или даже в салоне, но бывшую в употреблении, лучше закажите у нас экспертизу и будете уверены, что приобрели законно и у вас это авто не заберут как краденое. Как отличить фальшивку, в деталях известно только нам, специалистам. В быту можно проверить техпаспорт по нанесенному значку карты Украины, он будет то золотистым, то зеленым, в зависимости от угла зрения. Это применена специальная краска. На обычных подделках этого нет. Если фальшивая пленка, мы это увидим, в быту — нет», – отмечал сотрудник отдела Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста Украины Сергей Науменко.

Как делают «бизнес»

По словам правоохранителей, в последние годы одним из самых выгодных направлений в подделках стали документы на автомобили и водительские права. Стоимость «липы» колеблется от 200 до 300 долларов США. За срочность – наценка.

По мнению силовиков, такой расцвет в подделывании документов на авто, скорее всего, связан с огромным количеством «евроблях», хлынувших в Украину в последние 4 года. Далеко не всегда эти автомобили честно растаможивались и переоформлялись. А разыскать такой угнанный автомобиль – вообще задача из разряда нереальных.

Как стало известно «Сегодня», промыслом поддельных документов на автомобили иногда занимаются целыми семьями, чтобы не делиться прибылью от «семейного бизнеса».

В Харьковской области вскоре начнут судить эдакую местную «Коза Ностру» – семью, которая изготавливала и продавала поддельные водительские права, а также документы на угнанные авто.

Как рассказал сайту «Сегодня» начальник Управления противодействия киберпреступлениям в Харьковской области Валерий Береза, полиция доказала причастность группировки к 44 эпизодам преступной деятельности. Сейчас материалы этого уголовного производства переданы в суд.

«Было установлено, что к этой деятельности, к подделке документов, причастны трое человек – 57-летний организатор и двое 30-летних исполнителей. Организатор и один из исполнителей – это отец и сын», – сообщил нам Валерий Береза.

По данным киберполиции, семейный подряд рекламировал свой товар в интернете. Как правило, дельцы предлагали купить у них документы на угнанные авто.

«За каждый такой документ они просили 300 долларов США», – уточнил Валерий Береза.

Если вина этого трио будет доказана в суде, то мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: Игорь Серов; СЕГОДНЯ