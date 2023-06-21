Как «вагнеровцы» терроризируют ЦАР. Убийство журналистов было только началом
Почти пять лет назад, 30 июля 2018 года, в Центральноафриканской республике убили трех российских журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Репортеры отправились в ЦАР, чтобы подготовить материал о деятельности наемников группы «Вагнер» в этой стране.
После продолжительного расследования Центр «Досье» пришел к выводу, что к убийству были причастны структуры основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина. С тех пор для российских наемников в ЦАР внесудебные казни гражданских лиц, мародерство, избиения священников и стрельба по сотрудникам ООН стали нормой. Все эти события они подробно описывают в своих отчетах.
Спустя пять лет, благодаря утекшим внутренним архивам #Wagnerleaks, мы можем ответить на вопрос, интересовавший погибших журналистов: чем именно занимается в ЦАР группа «Вагнер». Центр «Досье» совместно с изданиями Le Monde, Capa Presse и Die Welt изучил внутренние документы пригожинских структур, которые раскрывают подробности массового военного развертывания группы наемников «Вагнер» в ЦАР, а также последствия их работы в стране.
Похищения и убийства
В мае 2023 года жители квартала «5-й километр» в столице Центральноафриканской республики Банги закрыли свои предприятия и провели акцию протеста против непрекращающегося насилия со стороны наемников группы «Вагнер». По словам местных, бойцы частной армии Евгения Пригожина преследуют, похищают, насилуют и пытают центральноафриканцев. Акции протеста предшествовала серия похищений местных жителей: наемники схватили Чеха Самджида Махамата Чибеке, его родственника, чье имя было указано как Харун, а также 70-летнего Махамата Амата Хафида Мусу Бачира. После нескольких часов пыток «вагнеровцы» отпустили двоих. Чибеке, по данным местного издания CNC, попал в больницу и впал в кому. Судьба пожилого Бачира остается неизвестной.
Протесты наделали столько шума, что к центральноафриканцам приехал российский советник президента ЦАР Виталий Перфильев. Он настаивал, что «вагнеровцы» проводят все операции совместно с жандармерией ЦАР. Однако десятки внутренних отчетов и справок пригожинских структур показывают, что это не так.
Судя по документам, находящимся в распоряжении «Досье», российские наемники в ЦАР быстро включились в привычную для них жизнь — с алкоголем, насилием и убийствами. С убийства Джемаля, Радченко и Расторгуева в 2018 году их беспредел только начался.
По информации «Досье», люди Пригожина в ЦАР могут стоять за еще одним похищением: ключевой свидетель убийства репортеров Бьенвеню Дувокама пропал в 2021 году. Дувокама был за рулем машины, на которой журналисты ехали в западню — на встречу c несуществующим фиксером Мартином. По словам источника «Досье» в Банги, Дувокаму похитили в Камеруне лица, работавшие в интересах Пригожина, и увезли обратно в ЦАР в конце 2020 года. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Ранее «Досье» удалось установить, что на протяжении всей командировки журналистов водитель поддерживал связь с местным жандармом Эммануэлем Туагенде Котофио, который следил за ними. Котофио, в свою очередь, постоянно общался с пригожинскими сотрудниками в Центральноафриканской республике. Дувокама был готов поделиться сведениями об убийстве россиян с журналистами — вероятно, из-за этого его и похитили.
В январе 2019 года «вагнеровцы» засветились в еще одной истории с похищением — на этот раз местного жителя Махамата Нура Мамаду. После ложного доноса о связи с мусульманской группировкой «Селека» солдаты FACA задержали Мамаду и привезли на базу, которую они делят с российскими наемниками. Оттуда бойцы «Вагнера» перевезли его на свою отдельную базу, где допрашивали и пытали. «Мне связали руки и накрыли голову курткой, били кулаками. Ночью связали. Потом отвезли на свою базу», — рассказал Мамаду. Пытки включали избиение, подвешивание и отрезание фаланги пальца. Позднее Мамаду отпустили, а после того как его дело дошло до ООН, мужчину убили при невыясненных обстоятельствах.
Последствия пыток Мамаду. Источник: Центр «Досье»
Во внутреннем отчете пригожинских структур от 26 февраля 2019 года инцидент описан следующим образом : «2 местных жителей ЦАР задержанные в ходе боя, по подозрению в участии группировки „Селека“ при неизвестных обстоятельствах – 200, 1 местный житель ЦАР (задержанный в ходе боя, по подозрению в участии группировки „Силека“ — 300 в ходе допроса применялись пытки, и ампутирована 1 фаланга правой руки».
«Двухсотыми» обозначают убитых, «трехсотыми» — раненых. Описание ранения полностью совпадает с пытками гражданина ЦАР Мамаду. Таким образом, помимо Мамаду, который в отчете обозначен как «трехсотый», был еще один местный житель, которого без суда и следствия убили сотрудники Евгения Пригожина.
Также «Досье» и партнеры выяснили, что в мае 2021 года сотрудники «Вагнера» ворвались в дом к мяснику по имени Мамадзен в городе Кага-Бандоро и забрали его вместе с его знакомым. По словам очевидцев , их привезли на базу «Вагнера», расположенную на выезде из Кага-Бандоро. Что именно происходило с африканцами, неизвестно, но спустя два дня местные жители обнаружили их тела возле дороги в нескольких километрах от города. Свидетели утверждали, что во время убийства на базе «Вагнера» был некий наемник с позывным «Бага». Судя по списку сотрудников «Вагнера», в группе действительно числился человек с таким позывным — Марат Шамилевич Багауетдинов (личный номер М-1587). Он присоединился к «Вагнеру» в июне 2015 года. В 2017 году его планировали уволить, но он все же оказался в ЦАР. В 2021 году Багауетдинов, по информации источника в ЦАР, работал у наемников водителем, что совпадает с его анкетой при приеме в группу «Вагнера». Другими доказательствами о его возможной причастности к преступлению, кроме опознания местными жителями, «Досье» не располагает. На несколько доступных номеров, связанных с Багауетдиновым, ответила его сестра, которая утверждает, что ее брат никогда не был в Африке.
В 2022 году он, судя по всему, вернулся в родную Уфу .
В разговоре с журналистом Le Monde французский военный источник привел еще несколько недавних примеров насилия со стороны группы «Вагнер».
31 марта 2023 года наемники задержали двух мужчин и доставили их в полицейский участок «Буар». «Вагнеровцы» настаивали, чтобы их поместили под стражу. Затем, по словам собеседника Le Monde, наемники стали пытать мужчин, а после доставили «подозреваемых» в больницу в крайне тяжелом состоянии. Один умер в тот же день, а другой — на следующее утро. Личность одного из них, 33-летнего Чарльза Ябенинджи, установлена, о втором мужчине известен лишь его возраст — 28 лет.
3 апреля 2023 года в Кабо, городе возле границы с Чадом, местные власти и силы безопасности сообщили полиции ООН (UNPOL) о панике среди местного населения. Как выяснилось, у въезда на базу «Вагнера» в Кабо взорвался мотоцикл. В ответ разгневанные наемники избили прикладами автоматов двух сотрудников центральноафриканской армии FACA, которые находились на базе. Обоим понадобилась медицинская помощь. На следующее утро наемники избили священнослужителей (викария и его стажера). Затем они запретили всю коммерческую деятельность в коммуне и стали обыскивать дома, в том числе здание жандармерии. Позднее наемники задержали нескольких местных жителей и удерживали их на своей базе.
В социальных сетях и местной прессе можно насчитать еще с десяток сообщений о подобных происшествиях и убийствах, в которых прямо или косвенно обвиняют наемников группы «Вагнер».
Помимо убийств, «вагнеровцы» в ЦАР, судя по внутренней документации, практикуют «стрельбу по инструкторам ООН», мародерство, употребление наркотиков и алкоголя. Сотрудников ООН в 2019 году обстреляли бойцы с позывными «Борзый» (Денис Борозан, личный номер М-5090) и «Дин» (Денис Галичкин, личный номер М-5055). За нападение на представителей международной организации они отделались штрафами (150 и 300 тысяч рублей) и увольнением из «Вагнера». Отношения между «Вагнером» и ООН в ЦАР всегда были напряженными, но это первый случай, когда в отчетах сообщают о горячих столкновениях.
Мародерство и пьянство
Между пытками, похищениями и убийствами бойцы «Вагнера» не забывают и грабить местное население. Их жертвой может стать любой — от простого африканца до высшего государственного деятеля. Например, в одном внутреннем отчете описан случай кражи на даче тогдашнего премьер-министра ЦАР Фирмена Нгребады:
«Забрали всю бытовую технику и часть мебели (мякиши на кресла) из дачи премьер министра. Так забрали телевизор, музыкальный центр отправили на Пески (Так пригожинские сотрудники называют Сирию. — прим. «Досье»), беговую дорожку на Липецк (Так пригожинские сотрудники называют Ливию. — прим. «Досье»). Телевизор вернули после того, как премьер обратился к КБ ».
Многие пригожинские сотрудники по приезде в Африку уходят в запой — иногда с летальным исходом.
В 2018 году сотрудники Пригожина договорились о строительстве мясоперерабатывающего завода-комбината в районе города Алиндао — во внутренних документах проект назывался «Мясники». Готовый завод должны были передать главе группировки «Союз за мир в Центральноафриканской республике» (UPC) Али Дарраса . В разгар работ в медицинский пункт пригожинских сотрудников доставили строителя-сантехника с «острым заболеванием». Пациент «не мог самостоятельно передвигаться из-за развившейся слепоты, был бледен и ослаблен». Лечение от малярии не помогало, больного переправили в медицинский пункт на базе «Бамбари», а затем пытались эвакуировать в столицу ЦАР, но у сантехника остановилось сердце. Сотрудникам Пригожина удалось выяснить, что мужчина отравился метанолом.
На следующий день со схожими симптомами поступил кладовщик завода — спасти его тоже не удалось. Их бытовая трагедия была зафиксирована в рапорте на имя начальника службы безопасности «Вагнера»:
«Малышев, Пономарев и Барабкин (сотрудники проекта «Мясники». — прим. «Досье») в период с июня по август 2019 года употребляли алкоголь в больших количествах, практически каждый день. За исключением дней прохождения ежемесячных транзитных колонн снабжения (2-3 дня в месяц). Также сотрудники прекращали употребление алкоголя в связи с окончанием денежных средств на его закупку — максимум неделя в месяц. После поступления с колонной снабжения командировочных — распитие продолжалось. Распивали предпочтительно джин и пиво».
Переводчик, работавший на проекте, рассказал составителям отчета:
«Саша, Женя и Славик, когда у них были деньги пили очень много, до поздней ночи. Потом ложились спать, а когда просыпались продолжали распитие. Периодически сотрудники напивались до бессознательного состояния, обсыкались и рыгали прямо там, где спали (в палатке) из-за этого старшего проекта Саша, который пил больше всех выселили спать на улицу. Также сотрудник проекта во время употребления алкоголя часто забывали куда положили свои вещи и говорили охранникам завода (представители местного населения, мусульмане из группировки UPS) что их обворовали работники завода, охранники верили и избивали работников в качестве наказания. Позже сотрудники проекта „Мясники“ находили свои вещи, но этого не озвучивали».
После двух месяцев пьянства «Мясники» перешли на дешевый аптечный спирт по 80 центов за флакон, который разбавляли водой в пропорции 1 к 1. Роковую партию спирта они купили в последний день лета — 31 августа. Флаконы были не похожи на предыдущие банки, а спирт сильно пах жженой резиной, но «Сашу, Женю и Славика» это не остановило — они замаскировали неприятный запах лимоном. Впоследствии выяснилось, что спирт был метиловым.
Помимо самопальных коктейлей, структуры Пригожина в ЦАР выпускают свою водку под брендом Wa Na Wa. На этикетке — изображение носорога и слоган: «Сделано в Центральноафриканской республике по российской технологии».
Другие алкогольные инциденты оказались менее трагичны: например, 31 июля 2021 года на базе «Касаи» наемники, напившись с солдатами FACA и местной проституткой, потеряли пистолет АПС.
«В 21:30 31.07.2021 г. на территории склада РАВ, база „Касаи“, произошел инцидент между выше указанными сотрудниками 2 ШО и сотрудниками 5 ШО нёсшими службу по охране и обороне бригадных складов РАВ, (старший ВОП сотрудник 5 ШО „Паскаль“). Так, сотрудник 5ШО „Мизгирь“ Б-36888 сделал замечание сотруднику „Шубе“ и потребовал покинуть охраняемый объект. В следствии чего произошла словесная перепалка и драка с сотрудником „Мизгирь“, который дал пизды этим клоунам. В момент потасовки, солдат FAKA и проститутка покинули место данного инцидента, при этом пропал табельный пистолет АПС, который лежал на пассажирском сидении автомобиля УАЗ „Патриот“. Поиск на месте пистолета АПС оказался безрезультатным. После чего сотрудники 2 ШО вернулись на ПВД „Касаи“ где и были обнаружены сидящими в автомобиле, начальником оперативного направления бригады „Пиратом“ и и. о начальника РАВ „Варягом“*»
Впрочем, оружие сотрудники Пригожина теряют и в трезвом состоянии. В 2020 году, вооружившись пистолетами Макарова и автоматами Калашникова, политологи Антон Дубель, Магомед Гасанов, Мухаммад Дико и Владимир Головачев прибыли в город Кага-Бандоро для проведения социологических исследований. Осматривая местные достопримечательности, они заглянули в жандармерию, где им пришлось сдать оружие. Местные жандармы обещали вернуть его в целости и сохранности, но в итоге Дубель лишился автомата, а Гасанов — пистолета, следует из объяснительной записки. Впрочем, договоренности между Россией, ЦАР и Совбезом ООН вообще не предполагали, чтобы гражданские лица из России имели при себе оружие.
Как в ЦАР появились «пригожинские»
Сотрудники Пригожина и российское оружие в Центральноафриканской республике появились неслучайно. Судя по календарю «повара Путина» (находится в распоряжении «Досье» и партнеров), первая запись, связанная с ЦАР, датирована еще 22 августа 2017 года. В ней было указано имя тогдашнего посла ЦАР в РФ Клода Безо. С этого момента Пригожин и представители его «компании» стали наращивать свое присутствие в Центральноафриканской республике.
Уже через месяц после календарной пометки семь сотрудников фирмы «М-Инвест», аффилированной с Пригожиным, отправились в свою первую центральноафриканскую командировку. Их пригласил лично президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, чтобы изучить возможности добычи природных ресурсов на территории страны.
В октябре того же года сотрудники Пригожина договорились с чиновниками ЦАР о создании горнодобывающей компании, помощи в социальной политике и вопросах безопасности. Сотрудникам Пригожина пообещали предоставить аэродромы Декоа, Нзако и Сам-Оуанджа и возможность свободного проезда через соседний Судан.
Взамен они должны были прислать «специалистов по безопасности» для охраны президента Туадеры и переподготовки служащих ВС ЦАР. Также центральноафриканская сторона должна была помочь договориться с ООН о легализации российских наемников в стране.
А уже в ноябре министр национальной обороны и восстановления армий ЦАР Мари-Ноэль Койара просила прислать в страну 500 российских инструкторов для обучения местных бойцов.
В декабре 2017 года Россия запросила у Совбеза ООН исключение из эмбарго на поставку оружия в ЦАР для обучения местных сил обороны и безопасности. Помимо оружия, в страну должны были на год прибыть пять военных и 170 гражданских инструкторов. В документах были строго оговорены правила доставки, хранения и распределения оружия. О ношении оружия гражданскими политологами там речи, конечно, не шло.
К концу года была подготовлена карта разработки и добычи полезных ископаемых в стране (координаты находятся в распоряжении «Досье»), а уже зимой 2018-го, судя по внутренним отчетам, на позиции подтянулись первые наемники.
К февралю 2018 года численный состав группы «Вагнер» в ЦАР насчитывал 191 человека, которые расположились всего на двух базах.
Уже к июлю они расширились до семи баз численностью в 210 человек без учета прикомандированных и переводчиков. Осенью количество наемников увеличилось еще на 100 человек.
Во внутренней справке 2020 года о ситуации в ЦАР сообщается, что на территории страны располагались 11 так называемых пунктов временного дислоцирования (ПВД). Вот как описана одна из главных баз, расположенных в столице ЦАР Банги :
«Центральный пункт дислокации. На данном ПВД располагается ОсО , управление Бригады, служба тыла, служба РАВ , служба связи, РМО , комендантский взвод, а также сотрудники группы „Китаец“ выполняющие обязанности по охране и обороне складов с оружием (находится в непосредственной близости к ПВД) и складов с боеприпасами (выездной пост, находится на окраине г. Банги). Общее количество личного состава 50–60 сотрудников. Также в г. Банги располагаются другие проекты Компании – политологи, геологи, аппарат советника президента, инструктора».
К 2020 году в распоряжении «Вагнера» уже находились восемь баз и два пункта временной дислокации: база «Беренго», база «Банги», база «Дамара», база «Банги» (точка перевалки грузов), база «Бокаранга», база «Боуа», база «Пауа», база «Бамбари», база «Бриа» и база «Бангассу».
К сентябрю 2021 года на территории страны численность наемников группы «Вагнер» достигала почти 1400 человек, находившихся на 47 локациях в ЦАР.
Оснащение «Вагнера» больше похоже на вооружение частной армии, чем группы инструкторов. Ниже представлены списки техники и боеприпасов группы «Вагнер» в ЦАР, актуальные на сентябрь 2021 года.
В 2021 году заместитель постпреда России в ООН Анна Евстигнеева на обвинения о привлечении российских наемников для поддержки армии ЦАР ответила, что российские инструкторы «не принимают участия в военных операциях против незаконных вооруженных формирований». В прошлом российские власти неоднократно подчеркивали, что речь идет исключительно о помощи местной армии, а не об участии в каких-либо конфликтах и силовых акциях.
Полномочия и степень влияния наемников «Вагнера» на территории ЦАР на официальные военные формирования в стране удивляют: «Вагнер» готовит местных солдат и бойцов жандармерии, участвует в операциях против повстанческих группировок, охраняет президента Туадеру, контролирует участки, где пригожинские сотрудники добывают золото и алмазы. Некоторые из этих участков находятся в «красных зонах» Кимберлийского процесса: драгоценные камни, добытые там, называют «кровавыми алмазами», поскольку прибыль от них идет на финансирование боевиков и вооруженных формирований.
Еще весной 2021 года группа экспертов ООН выражала обеспокоенность по поводу деятельности российских наемников и фактов нарушения прав человека, но ситуация до сих пор лишь продолжает ухудшаться, а местные и международные НКО продолжают вести подсчет внесудебных казней, случаев мародерства, сексуального насилия и арестов среди гражданского населения, в которых подозревают «вагнеровцев».
Некоторые из наемников, которые сейчас терроризируют население Украины, до этого набирались опыта в ЦАР и на других заграничных базах «Вагнера». Например, Антон Елизаров с позывным «Лотос», который руководил штурмом Соледара и появлялся на видео с Евгением Пригожиным, упоминается в документах ЦАР периода августа–сентября 2021 года. В 2022 году Владимир Путин наградил «Лотоса» званием Героя Российской Федерации.
По данным «Досье», Пригожин пытался сохранить основной состав «Вагнера» в Африке и не рисковать им в Украине, но Елизаров — не единственный, кто оказался на фронте. В Африке до начала войны работал командир наемников с позывным «Зомби», Борис Нижевенок, ставший известным благодаря участию в штурме Бахмута. Он ветеран российской армии, участвовал в войне в Донбассе и штурме Луганского аэропорта в 2014 году. По данным «Досье», Нижевенок также получил звание Героя Российской Федерации.
Владимир Ковалев, или «Добер», командовал базой под Банги в октябре 2021 года. В 2023 году пригожинская пропаганда отметила его за предполагаемую роль в битве при Бахмуте.
В списке командиров, ответственных за базы в ЦАР, упоминается и Олег Конгин (позывной «Конг»). Он не был замечен в Украине, зато побывал в Сирии в 2017 году, когда группа наемников расчленила и сожгла гражданина Сирии Мохаммеда Тахи Исмаила Аль-Абдуллу.
Ранее Центру «Досье» удалось выяснить имена всех причастных к казни Аль-Абдуллы.
Во внутренних справках по ЦАР неоднократно упоминается «группа „Китайца“». «Китаец», впоследствии сменивший позывной на «Айсмэн», — это еще один участник сирийской казни. Владимир Михайлович Китаев получил широкую известность после начала войны в Украине. В интервью проекту Gulagu.net бывший наемник «Вагнера» Азамат Улдаров рассказал, что именно Китаев отдавал приказы убивать мирных украинских граждан и дезертиров из «Вагнера». В группе «Вагнер» он воюет с 2015 года. Судя по недавней публикации в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», Китаев («Айсмэн») также получил награду Героя России.
Центр «Досье» публикует список наемников, отвечавших за базы, блокпосты и пункты временного дислоцирования в ЦАР по состоянию на сентябрь 2021 года. Если вы располагаете информацией о причастности перечисленных лиц к преступлениям в России или за рубежом — свяжитесь с Центром «Досье».
- Владислав Юрьевич Юртайкин, М-8126, «Юртай»
- Владимир Николаевич Ковалев, М-5019, «Добер»
- Петр Васильевич Чувашов, М-1011, «Фрэд»
- Игорь Николаевич Вашурин, М-4100, «Тамбов»
- Михаил Владимирович Джигирь, М-3070, «Свиток»
- Николай Александрович Хряпин, М-0262, «Сумрак»
- Станислав Владимирович Потий, М-4221, «Рапид»
- Андрей Александрович Нагайников, М-1572, «Монтана»
- Максим Васильевич Лобанов, М-3926, «Выход»
- Александр Анатольевич Филиппов, М-7032, «Пролетарий»
- Денис Викторович Головко, М-4579, «Скотч»
- Роман Александрович Романюков, М-2172, «Ромарио»
- Валит Крымович Кинжалиев, М-2228, «Байтерек»
- Андрей Анатольевич Чирва, М-4319, «Полиграф»
- Алексей Сергеевич Исаков, М-6218, «Атеист»
- Юрий Викторович Волков, М-0462, «Халиф»
- Олег Александрович Конгин, М-0455, «Конг»
- Андрей Сергеевич Колесников, М-0671, «Лысый»
- Федор Владимирович Кошель, М-1521, «Фидель»
- Иван Юрьевич Гусев, М-2548, «Багор»
- Артем Владимирович Чумаров, М-2830, «Крамниц»
- Олег Александрович Болдырев, М-3956, «Кип»
- Антон Викторович Мартынюк, М-5020, «Молот»
- Александр Викторович Веретеничев, М-5371, «Рамзан»
- Евгений Андреевич Коротких, М-1096, «Корт»
- Максим Валерьевич Козлов, М-2549, «Теза»
- Сергей Александрович Ваганов, М-5210, «Хамви»
- Дмитрий Андреевич Жмурин, М-3259, «Диго»
- Дмитрий Николаевич Батурин, М-1732, «Трак»
- Андрей Николаевич Вдовиченко, М-5777, «Квадрат»
- Василий Николаевич Тимофеев, М-1735, «Санрайз»
- Рамиль Рафаэльевич Гайсин, М-6784, «Рам»
- Антон Олегович Елизаров, М-0136, «Лотос»
- Сергей Владимирович Проскурнин, М-5078, «Фольц»
- Владимир Александрович Ваганов, М-2102, «Вагон»
- Дмитрий Валентинович Московкин, М-1249, «Митяй»
- Игорь Игоревич Растворов, М-0676, «Берет»
- Алексей Геннадиевич Ламтев, М-4591, «Сочи»
- Дмитрий Николаевич Захаренков, М-6086, «Выборг»
- Анатолий Александрович Масленсков, М-0390, «Монгол»
- Александр Сергеевич Мальцев, М-1068, «Малец»
- Александр Александрович Микишин, М-3071, «Нальчик»
- Антон Александрович Овчинников, М-5446, «Джеф»
- Павел Александрович Журавлев, М-1167, «Татарин»
Джерело: Центр «Досье»