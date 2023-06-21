Как «вагнеровцы» терроризируют ЦАР. Убийство журналистов было только началом

Во внутреннем отчете пригожинских структур от 26 февраля 2019 года инцидент описан следующим образом : «2 местных жителей ЦАР задержанные в ходе боя, по подозрению в участии группировки „Селека“ при неизвестных обстоятельствах – 200, 1 местный житель ЦАР (задержанный в ходе боя, по подозрению в участии группировки „Силека“ — 300 в ходе допроса применялись пытки, и ампутирована 1 фаланга правой руки».

«Двухсотыми» обозначают убитых, «трехсотыми» — раненых. Описание ранения полностью совпадает с пытками гражданина ЦАР Мамаду. Таким образом, помимо Мамаду, который в отчете обозначен как «трехсотый», был еще один местный житель, которого без суда и следствия убили сотрудники Евгения Пригожина.

Также «Досье» и партнеры выяснили, что в мае 2021 года сотрудники «Вагнера» ворвались в дом к мяснику по имени Мамадзен в городе Кага-Бандоро и забрали его вместе с его знакомым. По словам очевидцев , их привезли на базу «Вагнера», расположенную на выезде из Кага-Бандоро. Что именно происходило с африканцами, неизвестно, но спустя два дня местные жители обнаружили их тела возле дороги в нескольких километрах от города. Свидетели утверждали, что во время убийства на базе «Вагнера» был некий наемник с позывным «Бага». Судя по списку сотрудников «Вагнера», в группе действительно числился человек с таким позывным — Марат Шамилевич Багауетдинов (личный номер М-1587). Он присоединился к «Вагнеру» в июне 2015 года. В 2017 году его планировали уволить, но он все же оказался в ЦАР. В 2021 году Багауетдинов, по информации источника в ЦАР, работал у наемников водителем, что совпадает с его анкетой при приеме в группу «Вагнера». Другими доказательствами о его возможной причастности к преступлению, кроме опознания местными жителями, «Досье» не располагает. На несколько доступных номеров, связанных с Багауетдиновым, ответила его сестра, которая утверждает, что ее брат никогда не был в Африке.

В 2022 году он, судя по всему, вернулся в родную Уфу .

В разговоре с журналистом Le Monde французский военный источник привел еще несколько недавних примеров насилия со стороны группы «Вагнер».

31 марта 2023 года наемники задержали двух мужчин и доставили их в полицейский участок «Буар». «Вагнеровцы» настаивали, чтобы их поместили под стражу. Затем, по словам собеседника Le Monde, наемники стали пытать мужчин, а после доставили «подозреваемых» в больницу в крайне тяжелом состоянии. Один умер в тот же день, а другой — на следующее утро. Личность одного из них, 33-летнего Чарльза Ябенинджи, установлена, о втором мужчине известен лишь его возраст — 28 лет.

3 апреля 2023 года в Кабо, городе возле границы с Чадом, местные власти и силы безопасности сообщили полиции ООН (UNPOL) о панике среди местного населения. Как выяснилось, у въезда на базу «Вагнера» в Кабо взорвался мотоцикл. В ответ разгневанные наемники избили прикладами автоматов двух сотрудников центральноафриканской армии FACA, которые находились на базе. Обоим понадобилась медицинская помощь. На следующее утро наемники избили священнослужителей (викария и его стажера). Затем они запретили всю коммерческую деятельность в коммуне и стали обыскивать дома, в том числе здание жандармерии. Позднее наемники задержали нескольких местных жителей и удерживали их на своей базе.

В социальных сетях и местной прессе можно насчитать еще с десяток сообщений о подобных происшествиях и убийствах, в которых прямо или косвенно обвиняют наемников группы «Вагнер».

Помимо убийств, «вагнеровцы» в ЦАР, судя по внутренней документации, практикуют «стрельбу по инструкторам ООН», мародерство, употребление наркотиков и алкоголя. Сотрудников ООН в 2019 году обстреляли бойцы с позывными «Борзый» (Денис Борозан, личный номер М-5090) и «Дин» (Денис Галичкин, личный номер М-5055). За нападение на представителей международной организации они отделались штрафами (150 и 300 тысяч рублей) и увольнением из «Вагнера». Отношения между «Вагнером» и ООН в ЦАР всегда были напряженными, но это первый случай, когда в отчетах сообщают о горячих столкновениях.