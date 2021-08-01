Как выглядят женские колонии в Украине: «Швейка», Качановка, «Мамкина тюрьма»

Еще 10 лет назад в Украине насчитывалось 13 учреждений для осужденных женщин, теперь их осталось только пять, а в этом году может произойти очередное сокращение.

Летом 2020 года министр юстиции Денис Малюська объявил о распродаже тюрем с целью оптимизации уголовно-исправительной системы. Среди лотов оказались и женские исправительные колонии. Первой из них закрыли Черноморскую №74 в Одессе, на очереди — Черниговская №44.

Судя по отчетам правозащитников, почти во всех женских колониях поддерживается идеальный порядок, заключенные не жалуются на условия содержания.

«Швейка»

Именно так в народе называют Черниговскую исправительную колонию №44. В 1980-х годах на территории учреждения заработал большой четырехэтажный цех по изготовлению одежды — от рабочей и повседневной до парадной и вечерних нарядов.

Черниговская женская колония — одна из двух в Украине, где есть Дом ребенка, обустроенный по швейцарскому проекту. Внешне это самый обыкновенный детский сад: качели, карусели, спортивная и музыкальная комнаты, с разрисованными стенами и уютными спальнями. Здесь имеются все условия для содержания детей от года до трех лет, чьи мамы отбывают срок в «швейке». По исполнению трехлетнего возраста ребенка отправляют либо в детский дом, либо под опеку родственников.

«Качановка»

Качановская женская колония №54 находится в Харькове. Как и все тюрьмы области, по умолчанию она относится к «красным зонам». Известность колония получила после того, как в декабре 2011 года сюда направили Юлию Тимошенко.

В колонии есть швейное производство, цеха расположены на нескольких этажах. Учреждение получает заказы на пошив формы для полиции, военных, сотрудников ГСЧС, коммунальных служб. В основном главным заказчиком выступает Министерство обороны Украины.

Согласно отчету, составленному по итогам мониторингового визита Харьковской правозащитной группы, администрация учреждения назвала среднюю зарплату заключенных на производстве — 3600–4000 грн. Однако сами заключенные называли другие цифры. У работающих на подсобном хозяйстве заработная плата составляет 1200 грн, у работниц швейного производства — 100–400 грн.

«Мамкина тюрьма»

Каменская исправительная колония №34 славится своим Домом малютки не меньше, чем «Швейка». Здесь есть новая мебель, горки, качели, игрушки. Спальные комнаты отличаются дизайном и цветом. При этом в Доме малютки не хватает подгузников, лекарств и детской одежды.

Семейная колония. Сектор для проживания осужденных женщин с детьми открыли в 2018 году, содержаться здесь могут до 20 женщин

Сама колония считается образцовой. Хорошо обеспечена медицинская часть; жилые блоки, столовая и санузлы отремонтированы и находятся в хорошем состоянии.

В Каменcкой колонии тоже имеется швейное производство. В прошлом году осужденные изготавливали защитные маски и спец­одежду.

«Уютная» для рецидивисток

Надержинщинская исправительная колония №65 находится в Полтавской области. Сюда попадают женщины, совершившие преступление повторно.

На территории учреждения высажены деревья. На свежем воздухе заключенные выращивают цветы, овощи и занимаются птицеводством. Жилые блоки отремонтированы, в них поддерживаются чистота и порядок. В отчете Секретариата омбудсмена отмечалось, что комнаты заключенных в Надержинщинской ИК №65 в хорошем состоянии и «наполнены домашним уютом».

Уют для рецидивисток. Условия в колонии №65 в отчетах называют уютными

Все осужденные привлечены к работам, несмотря на то, что не у всех имеются трудовые книжки или документы для оформления трудового договора. Колония сотрудничает с Министерством обороны, по заказу которого шьют костюмы, одеяла, покрывала.

На территории учреждения построен и оснащен всем необходимым дом для детей осужденных, но по состоянию на осень 2020 года он пустовал.

Холодные стены

В селе Доброводы Тернопольской области находится Збаражская исправительная колония №63. С середины 1980-х годов при ней открыта межобластная противотуберкулезная больница для осужденных женщин. Помимо этого на территории колонии есть участок социальной реабилитации.

В учреждении есть швейный цех. 86% общего объема производства составляет швейная продукция, 11,3% приходятся на фасовку лаврового листа, остальное — на изготовление тротуарной плитки. Также в колонии работают мини-пекарня и агроцех.

Жилые секторы уступают другим женским колониям: комнаты требуют ремонта, санузлы — обновления. Собственно, реновацией в этих секторах занимаются уже давно, и пока идет ремонт, женщинам приходится жить в других помещениях, где зимой бывают перебои с отоплением.

В конце 2019 года Секретариат омбудсмена выявил нарушения права осужденных на контакт с внешним миром. Заключенным позволяют совершать телефонные звонки только при наличии определенного количества желающих, от 10 человек. По словам осужденных, здесь запрещено жаловаться на условия пребывания или ненадлежащее обращение со стороны сотрудников колонии.

Автор: Ульяна Купновицкая; ФОКУС