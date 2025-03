Крематорії та гори кісток. Мексиканський наркокартель влаштував у туристичному містечку «міні-Аушвіц»

Декілька днів по тому, 16 березня, активісти громадської організації Guerreros Buscadores De Jalisco, які першими привернули увагу до ранчо Ісагірре, поскаржилися, що силовики фактично заборонили їм перебувати на території передбачуваного табору смерті. Мексиканський уряд активісти звинуватили у спробах симулювати реальне розслідування.

Взяли слово і самі представники наркокартелю. В офіційному зверненні НПК вони назвали виявлений у Теучітлані табір смерті “фейком” і “операцією під фальшивим прапором”. Самі ж вони, за їхніми словами, стали “жертвами спрямованої проти них медійної кампанії”.

