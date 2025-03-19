Крематорії та гори кісток. Мексиканський наркокартель влаштував у туристичному містечку «міні-Аушвіц»

У мексиканському штаті Халіско виявили справжній табір смерті. На території розташованого недалеко від містечка Теучітлан ранчо було знайдено велику кількість людських кісток, сотні пар взуття і гора одягу. Імовірно, тут вбивали людей і позбувалися їхніх трупів члени наймогутнішого на сьогодні мексиканського наркокартелю – “Нове покоління Халіско” (НПК). Місцеві ЗМІ вже назвали моторошне відкриття “мексиканським Аушвіцем”.

Ранчо смерті Наприкінці минулого тижня в мексиканських, а потім і світових ЗМІ з’явилися повідомлення про виявлення доказів убивства сотень людей на території ранчо Ісагірре за кілька кілометрів від містечка Теучітлан, відомого своїми археологічними пам’ятками й культурно-історичним фестивалем.

Однією з перших про те, що в безпосередній близькості від туристичних пам’яток упродовж більш ніж трьох років існував табір смерті, повідомила громадська організація Guerreros Buscadores De Jalisco, яка займається пошуком зниклих безвісти людей у цьому мексиканському штаті. За її підрахунками, бойовики НПК могли вбити тут щонайменше 500 осіб. Втім, це число ще не остаточне. Експерти-криміналісти виявили кілька масових поховань, частину з яких тільки належить розкопати. Кількість жертв наркокартелю, похованих на ранчо, з великою часткою ймовірності, ще зросте. Громадськість шокували кадри, зняті на території Ісаггіре. На них – сотні пар взуття, рюкзаки, велика кількість одягу, три печі підпільного крематорію та багато скелетованих людських решток, частину з них обвуглено та подрібнено. Серед виявлених речей були навіть дитячі іграшки.

Годинник, знайдений на ранчо Ізагірре. Мексика, 5 березня 2025 року. Фото: Ulises Ruiz / AFP / East News

Зважаючи на все, на території ранчо не лише вбивали людей, а й проводили тренування майбутніх бойовиків кримінального угруповання. Частину з них могли рекрутувати насильно – це поширена практика серед наркокартелів. Незгодних або тих, хто не демонструє належного завзяття під час навчання, рекрутів могли просто вбивати. Можливо, табір смерті та тренувальний табір були частиною одного цілого. Як неодноразово розповідали сикаріо (бойовики) мексиканських наркокартелів, процес навчання нерідко включав включав в себе вбивства – часто з особливою жорстокістю – та розчленовування мертвих тіл, щоб кожного рекрута перетворити на “машину для вбивств”, здатну покірно виконати будь-який наказ свого боса. Активісти виявили велику кількість посічених кулями мішеней (постріли напевно було добре чути жителям Теучітлана) і кайдани, якими могли сковувати в’язнів. Незважаючи на це, за більш ніж три роки на те, що відбувається, не реагували ні місцева влада, ні силові структури.

.

Кулі, знайдені на ранчо Ізагірре. Мексика, 5 березня 2025 року. Фото: Ulises Ruiz / AFP / East News

Щоб установити якомога більшу кількість людей, які могли бути вбиті на ранчо Ісагірре, місцеві активісти створили онлайн-каталог предметів одягу та особистих речей, знайдених на його території. Уже є перші результати. 17 березня у ЗМІ з’явилася інформація, що родичі впізнали прикраси 19-річної дівчини, що пропала рік тому в цьому районі, яка планувала працювати на зборі полуниці.. Мексиканські журналісти, описуючи жахи табору НЗК на ранчо Ісагірре, способи знищення в ньому людей і символізм залишених доказів, назвали його “мексиканським Аушвіцем”. Реакція влади Виявлення місця масового знищення людей на території Мексики викликало не тільки сильний суспільний резонанс, а й реакцію офіційного Мехіко. Правда, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум не поспішала з визнанням масштабів масових убивств. Вона закликала уникати “спекуляцій” і вимагала “надати інформацію, засновану на наукових даних”

“Досі невідомо, скільки загалом людей перебувало на цій території, а фотографій і кількох свідчень недостатньо для встановлення всієї правди”, – заявила вона, зажадавши від силових структур зробити розслідування максимально прозорим..

Декілька днів по тому, 16 березня, активісти громадської організації Guerreros Buscadores De Jalisco, які першими привернули увагу до ранчо Ісагірре, поскаржилися, що силовики фактично заборонили їм перебувати на території передбачуваного табору смерті. Мексиканський уряд активісти звинуватили у спробах симулювати реальне розслідування. Взяли слово і самі представники наркокартелю. В офіційному зверненні НПК вони назвали виявлений у Теучітлані табір смерті “фейком” і “операцією під фальшивим прапором”. Самі ж вони, за їхніми словами, стали “жертвами спрямованої проти них медійної кампанії”. CJNG releases a video statement claiming the extermination camp found in Teuchitlan, Jalisco earlier this month is fake and a false flag. Source: @misterPiicassso pic.twitter.com/T0kE0XysY5 — All Source News (@All_Source_News) March 18, 2025 У владі картелів У середині 2024 року наркокартелі контролювали приблизно третину території Мексики. У цих зонах вони фактично виконували роль місцевої влади, їхні бойовики безперешкодно переміщалися великими колонами (зокрема на кустарній бронетехніці – так званих наркотанках) та вели бойові дії як проти конкурентів, так і проти силових структур, які намагалися порушити статус-кво.

Затримані бойовики картелю “Нове покоління Халіско” у 2015 році. Кадр з відео