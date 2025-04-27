Навала скамерів. У Грузії та Туреччині вже розпочався наплив «забійників свиней», удаваних наречених, секс-шантажистів і дипфейк-шахраїв

Кілька років фабрики скамерів процвітали в М’янмі, Лаосі та Камбоджі. Вибуховими темпами вони розрослися в індустрію, яка завдала громадянам фінансових втрат у розмірі від $18 млрд до $37 млрд у 2023 році й почала переміщатися за межі азійського регіону – до Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Європи. Про це попереджає опублікований 21 квітня 2025 року звіт Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC).

«Ми спостерігаємо глобальну експансію організованих злочинних угруповань Східної та Південно-Східної Азії, – написав у коментарі до звіту регіональний представник UNODC Бенедикт Хоффман. – Це викликано як природним розширенням індустрії, що зростає і шукає нові стратегії та території для ведення бізнесу. Але це також пов’язано з хеджуванням від майбутніх ризиків на випадок, якщо боротьба зі скам-центрами продовжиться й посилиться в Південно-Східній Азії». Видання Mind публікує основні тези звіту (також про кіберзагрози див. тут).

«Критичний поворотний момент»

В останні місяці влада Китаю, Таїланду та М’янми активно розганяє скам-центри в «зонах беззаконня» на кордоні Таїланду та М’янму. Території, з яких виходила шахрайська активність, було відключено від електрики та інтернету. На них було затримано тисячі громадян із понад 50 країн – від Бразилії та Нігерії до Шрі-Ланки та Узбекистану. Всі вони, як правило, стверджують, що були залучені у скам-центри обманом і займатися шахрайством їх примушували.

У 2022 році подібні рейди провела влада Камбоджі, де кіберзлочинці діяли особливо відкрито. Проте масштаби скаму в цій країні не зменшилися. Згідно зі звітом UNODC, згодом аферисти з’явилися у віддаленій західній провінції Кох-Конг і на кордонах із Таїландом і В’єтнамом.

«Скам-індустрія розповсюджується як рак. Влада лікує його в одній зоні, але коріння ніколи не зникають, вони просто мігрують», – констатує Бенедикт Хоффман.

Міжнародна спільнота, згідно з висновками UNODC, переживає критичний поворотний момент. Якщо вона не зуміє подолати скам-індустрію, вона спричинить «безпрецедентні наслідки в Південно-Східній Азії та пошириться у всьому світі». Великі скам-центри здатні відкривати філії по всьому світу в юрисдикціях із високим рівнем корупції та швидко наймати там численні штати співробітників.

«Індустрія кіберскаму в Південно-Східній Азії випереджає інші транснаціональні злочини, враховуючи те, що її легко масштабувати, і вона може охопити мільйони потенційних жертв в онлайні, без потреби доставляти або переправляти через кордони заборонені товари», – пояснює аналітик UNODC Джон Вуйчик.

Розташування скам-центрів, виявлених у 2023–2025 роках у М’янмі, Лаосі та Камбоджі

Популярні види цифрового скаму

Romance scam, або романтичні афери – особливо підлий вид шахрайства, у якому злочинці використовують схеми спокуси, щоб досягти прихильності та довіри своїх жертв, після чого просять про матеріальну допомогу. Вважається, що більшість постраждалих від такого шахрайства не заявляють у поліцію через невеликі фінансові втрати й почуття сорому.

Pig butchering, або «забій свині» – афера, коли жертву заманюють робити все більші внески в активи, які не існують і лише видаються за реальні. Перед тим як остаточно закінчити спілкування та зникнути, шахраї прагнуть викачати максимум інвестицій (найчастіше – у криптовалюті), що викликає асоціації з відгодівлею свині перед забоєм.

Deepfake Attacks, або дипфейк-атаки – новий спосіб шахрайства, у якому шахраї за допомогою ШІ-технологій підміни обличчя і клонування голосу видають себе за знайомого жертви (начальника, партнера або родича, що потрапив у біду), щоб від його імені по телефонному або відеозв’язку попросити переказати гроші або видати цінну інформацію.

Sextortion, або сексуальне здирство – болючий для жертви вид шантажу, у якому шахрай загрожує опублікувати інтимні фото, аудіо або відео. Записи, що компрометують, Азійські скам-центри часто крадуть із телефонів або комп’ютерів жертв, використовуючи троянські програми.

Підживленням для всіх цих видів кіберзлочинів є понад 340 фізичних і безліч онлайнових казино Південно-Східної Азії. За твердженням UNODC, гральні будинки в цьому регіоні функціонують як «тіньова банківська система, що дозволяє людям швидко та майже без обмежень переміщувати гроші з юрисдикції до юрисдикції». Багато легальних казино погоджуються обміняти криптовалюту на готівку і видають її через касу як законний виграш, пропонуючи таким чином найлегший спосіб відмивання грошей.

На Філіппінах кілька скам-фабрик було виявлено в будинках казино. У березні 2024 року національна поліція цієї країни провела обшук грального будинку в місті Бамбан і затримала в ньому 875 громадян Китаю, В’єтнаму та інших держав, які займалися романтичним шахрайством.

Скам-скандал у Грузії та бум нелегальних казино в Туреччині

ООН бачить ознаки заходу азійської скам-індустрії на європейський ринок через Грузію та Туреччину. На це вказує те, що кримінальні угруповання Південно-Східної Азії нещодавно скупили багато власності у прибережному грузинському місті Батумі, а в китайських кіберзлочинців, заарештованих у Сингапурі за підозрою в організації скам-центрів, виявилося додаткове громадянство Туреччини.

У березні 2025 року в Грузії вибухнув скандал після того, як журналісти розкрили у Тбілісі дві мережі скам-центрів, співробітники яких переконали щонайменше 32 тис. людей по всьому світу зробити «інвестиції» на загальну суму щонайменше $275 млн.

Автори розслідування «Імперія скамерів» стверджують, що до однієї із цих шахрайських мереж входили сім офісів в Ізраїлі, Болгарії, Україні, Іспанії та на Кіпрі. Станом на серпень 2023 року в них працювало щонайменше 480 скамерів. У Грузії це були молоді люди, які вели розкішний спосіб життя й займалися шахрайською діяльністю «майже відкрито».

Влада Туреччини тим часом програє семирічну боротьбу з нелегальними онлайн-казино та букмекерськими конторами. У 2024 році Анкара заблокувала 233 тис. заборонених сайтів онлайн-казино та букмекерських контор. Це на 39% більше, ніж у 2023 році (168 тис.), і на 66% більше, ніж 2021 року (140 тис.).

Організаторам грального бізнесу в Туреччині загрожують величезні штрафи й шість років в’язниці, проте онлайн-казино у країні продовжують рости як гриби після дощу, заганяючи турецьку молодь і дітей у довгострокову ігрову залежність. Дослідження показують, що в юних гравців погіршуються психічне здоров’я, академічна успішність, стосунки в сім’ї та соціальний розвиток.

Автор: Денис Закіянов

Джерело: Mind