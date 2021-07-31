Подробности спецоперации по задержанию банды «робингудов»

Полиция Киевской области, обнародовав информацию о деятельности банды, которую организовал бывший инструктор спецподразделения «Альфа» СБУ, и продолжает разыскивать потерпевших. По мнению правоохранителей, на счету этой организованной преступной группы могут быть разбойные нападения, совершенные в разных регионах страны, но они не исключают, что часть тех, к кому приходили бандиты, не сообщили о происшествии.

Поскольку их, как и других жертв, могли заставить записать на видео признание в совершении коррупционных действий.

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ

«Подписывайтесь на канал, и вы будете первыми, кто увидит реальных преступников, сидящих в наручниках в своей незаконно приобретенной недвижимости. Вы увидите эксклюзивный допрос судей, силовиков, министров, депутатов и их ближайшего окружения», – гласит одна из публикаций на телеграмм-канале, созданном, по данным правоохранителей, бывшим инструктором «Альфы».

Публикаций здесь не очень много. Но в их числе есть видео, подписанные как «Допрос ведет команда Сэнсэя», снятые в виде монолога и диалога. Одно из них озаглавлено, как допрос бывшей чиновницы КГГА. Но, характеризуя записи, начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов подчеркивает, что не верит в искренность «признаний».



Андрей Небытов.

«Они снимали своих жертв на видео. Заставляли говорить, что их деньги якобы нажиты коррупционным путем. Иными словами, злоумышленники возомнили себя народными мстителями, отбирая якобы украденное. Но среди их жертв были не только чиновники, но и бизнесмены», – объяснил Андрей Небытов.

По его словам, полицейские назвали группировку «бандой Сэнсэя» по прозвищу ее организатора. На сегодняшний день, по данным полиции, на счету членов этой группировки 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

«Среди пострадавших – мэр одного из городов, судьи, правоохранитель. Группировка действовала, нападая на дома людей с достатком. Забирали деньги, драгоценности, оружие», – рассказал Небытов.

Рассказывая о самом Сэнсэе, Андрей Небытов отмечает, что он позиционировал себя как тренер по рукопашному бою, на занятия к которому могли приходить дети и подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Но приходили и взрослые. В их числе приближенный к Сэнсэю человек по кличке Химик, который у него тоже тренировался.

«Остальных членов банды, как рассказывают сами задержанные, он вербовал через соцсети, – объяснил в комментарии «Цензор.НЕТ» Андрей Небытов. – Это в основном ранее судимые люди. Он их мотивировал тем, что они якобы будут наказывать чиновников, правоохранителей, адвокатов, судей, которые заработали деньги нечестным путем. Этот психологический момент срабатывал. Он подбирал объекты, давал инструкции и команды, каким образом и что необходимо проверить. Например, наличие охраны, собак, видеокамер, датчиков на движение. После чего принимал решение, как и где группа должна собраться для нападения.

На самом деле объектами нападения были не только те категории, о которых он заявлял, но и представители ІТ-бизнеса, частные предприниматели и просто наемные работники. Например, в числе пострадавших есть дети бывшего сотрудника прокуратуры. Тем не менее, у него была одна и та же легенда, которая проговаривалась потерпевшим, когда их пытали: вы украли у народа много денег, вы – чиновники, вы – коррупционеры. За годы работы впервые вижу человека, совершающего преступления, который создал телеграмм-канал и выкладывал придуманные допросы потерпевших. Во время последнего разбоя они зашли к людям, которые действительно живут в большом доме, но взятом у знакомого в кредит, они его еще не выплатили.

Эти люди – наемные работники в одном из частных предприятий, получают фиксированную зарплату. У пострадавшей она – 1 200 долларов. Душить их ремнем, издеваться, потом дать ее мужу начитать написанный текст о том, что у него якобы на подставных лиц оформлено какое-то имущество, и, разложив принесенные с собой имитационные деньги, снимать это и выкладывать в телеграмм-канал, так это выглядело. Возможно, он так готовил себе способ защиты. Но думаю, что, скорее всего, он выкладывал такое видео, потому что хотел создать себе образ такого себе Робин Гуда, боровшегося с нечестными людьми, обворовавшими украинский народ. В случае этого нападения они забрали в доме пострадавших 2 тысячи долларов, там больше денег просто не было».

Правоохранители не могут точно сказать, каких признаний и от кого еще удалось добиться членам этой ОПГ, а в телеграмм-канале на данный момент видеозаписей с признаниями, кроме тех, о которых рассказывают в полиции, нет.

По словам Небытова, потенциальных жертв для нападений подбирали, опираясь в том числе на информацию, опубликованную в журналистских расследованиях, блогерами. Но чаще всего дома для нападения выбирали по их внешнему виду.

На записях, озвученных правоохранителями на брифинге, человек, обозначенный как «Сэнсэй», дает инструкции своему собеседнику по осмотру объекта. Советует ехать на велосипеде, чтобы не привлекать внимания. Чтобы тот приехал, когда светло, оценил пути захода и отхода, а когда стемнеет, залез на забор и посмотрел, что происходит на самой территории: собаки, камеры, датчики, а также есть ли возможность сделать подкоп.

По данным полиции, преступники очень серьезно готовились к каждому налету. Они изучали территорию вокруг домов, режим дня своих жертв. «На одной из записей Сэнсэй говорит о том, как у них провалилось разбойное нападение в Золоче. Когда они, готовясь, пришли туда, сбили один датчик движения, а бдительный охранник заметил это, после чего не поленился и прошел дальше, заметил следы. В итоге количество датчиков движения увеличили, тем самым предотвратили нападение», – комментирует Небытов.

Примечательно, что «на дело» налетчики ездили не на автомобилях, а на общественном транспорте, маршрутках, перевозя с собой автомат Калашникова в рюкзаке. Часто использовали велосипеды, много ходили пешком. Заходить в дома старались всегда со стороны леса, обращая внимание на местность и погоду, чтобы не оставлять следы.

Тем не менее, оперативники, кинологи и сотрудники подразделения криминального анализа находили следы этой группировки и за несколько километров от места происшествия. Основная проблема была, по словам Небытова, в идентификации этих людей.

«Мы впервые столкнулись с тем, что разбойники для маскировки ездят на места нападения на общественном транспорте. Зимой в вечернее время темнеет рано. Они вышли с толпой пассажиров, пошли в коттеджный поселок. Дальше ждут необходимого времени, чтобы осуществить нападение, – продолжает он. – Потом они не ленились пройти по 3-4 км пешком, чтобы выйти в совершенно другой стороне. Также эти нападения объединяли позывные, которые они использовали при общении во время налетов. Это либо города, либо стороны света.

Мы сейчас контактируем с коллегами из других областей, разослали максимально расширенные ориентировки, в которых указали, как называли себя, что делали во время разбойных нападений, как вели, чтобы они посмотрели по нераскрытым преступлениям».

В полиции рассчитывают и на то, что, узнав о действиях банды, к ним обратятся и сами пострадавшие. «Не исключаю, что некоторые факты остались для нас латентными, если дома у чиновников были суммы денег, которые они не вносили в декларации. Но, возможно, среди пострадавших есть люди, которых запугали, заставляя сознаться в коррупционных преступлениях, к которым они не причастны, и они будут к нам обращаться после того, как информация о задержании банды стала публичной», – отметил Небытов.

ЗАБИРАЛИ ОРУЖИЕ И НАЛИЧНЫЕ

Впервые правоохранители обратили внимание на эту группировку в конце 2017 года, когда было установлено взрывное устройство под колесо автомобиля полицейского в Харькове. Тогда же был задержан один из членов группировки – Химик. Но его отпустили под домашний арест, после чего он подался в бега.

В полиции не сообщают, что стало мотивом этого покушения на жизнь правоохранителя.

Еще один громкий инцидент произошел в Броварах весной 2018 года: тогда банда совершила разбойное нападение на дом судьи апелляционного суда. Из дома вынесли сервер с видеозаписями, оружие, наличные в гривнях и долларах. Уходя, нападавшие прихватили с собой один из автомобилей, принадлежащих этой семье, а также запихнули в багажник сына судьи и увезли. К счастью, он остался жив, его бросили впоследствии запертым в багажнике вместе с автомобилем.

После этого нападения личность Сэнсэя была установлена, его объявили в розыск. При этом следователь, расследовавший обстоятельства нападения на судью, стал получать угрозы на свой личный телефон. «Он его набрал, сказал: «Почему, ты беспокоишь мою семью? Если ты продолжишь, с тобой случится то же самое, что с харьковским полицейским», – рассказывает Небытов и добавляет, что установить тогда место пребывания Сэнсэя не удалось. – Мы понимали, что трубка «нулевая», номер был разовый».

Наиболее кровавым эпизодом правоохранители называют нападение банды на одного из адвокатов в Печерском районе столицы в том же 2018 году. Чтобы завладеть значительной суммой валюты и ювелирными изделиями, ему прострелили ноги.

Когда же на место происшествия прибыли патрульные, нападавшие разделились и побежали. Один из них бросил в полицейских гранату РГД-5. У второго граната Ф-1 случайно разорвалась в руке, и он погиб. Третий начал стрелять в сторону патрульных, травмировав одного из них.

По словам Небытова, после этого происшествия банда на время залегла на дно. Правоохранители допускали, что Сэнсэй мог выехать по поддельным документам в Россию или другую страну. Поскольку он тщательно соблюдал правила конспирации, вычислить его место нахождения было непросто.

Вновь проявились бандиты в прошлом году в селе Гора Киевской области, придя в дом к людям, занимавшимся IT-бизнесом. «Нас удивило, что их обвиняли в том, будто они чиновники, которые украли деньги, поэтому к ним пришли народные мстители, – сообщил начальник Киевского областного главка полиции. – Пострадавшие объясняли, что они не чиновники, но у них все равно забрали машины, банковские карты, с которых сняли деньги».

В конце того же года случилось еще одно нападение – на семью мэра одного из городов в Киевской области. В полиции не называют его фамилии, но из открытых источников известно, что в этот период было совершено разбойное нападение на тогдашнего мэра Броваров. Нападение на частный дом мэра было совершено ночью. Бандиты проникли в помещение, связали жильцов дома, забрали деньги и ювелирные украшения. Мэра избили.

Как установили правоохранители, налетчики всегда приходили с оружием, но, к счастью, не часто его применяли. Поэтому смертей на их совести нет. «Людей избивали, связывали, пытали, заламывая пальцы, но поскольку они не сопротивлялись, все остались живы», – объясняет Небытов.

Сэнсэй не просто рассказывал своим подельникам, что разбойные нападения преследуют благородную цель – борьбу с коррупцией, но и намекал, что сам он работает в секретном подразделении спецслужбы.

«При нем было обнаружено удостоверение сотрудника СБУ, подполковника. На другую фамилию, но его имя-отчество. На эту же фамилию было водительское удостоверение. Документы поддельные, но он ими пользовался. Тем самым вербовал и контролировал своих подопечных», – резюмировал начальник Киевского областного главка полиции.

При обыске у членов ОПГ правоохранители изъяли три автомобиля. Жили они на арендованной квартире, стараясь вести неприметный образ жизни. Каким был общий доход за годы, пока она действовала, пока неизвестно, схрон еще не нашли.

Несмотря на то, что члены этой опасной банды задержаны, правоохранители призывают граждан не терять бдительности и ответственно относиться к защите своего имущества. «Если еще пять лет назад в Киевской области в год регистрировалось свыше 200 разбойных нападений, то в этом году таких преступлений совершено 27, все они раскрыты. С каждым годом количество таких преступлений снижается, благодаря работе правоохранительных органов и поддержке государства, местных властей, выделении средств на установку аналитических видеокамер, а также тому, что граждане стали более ответственно подходить к обеспечению безопасности своего жилища», – подчеркнул Небытов.