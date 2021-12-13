«Русский мир» на Донбассе. Банда «Ленина» и пыточная тюрьма «Изоляция»

9 ноября в Киеве задержали боевика «ДНР» Дениса Куликовского (известного также как «Палыч»), который был начальником пыточной тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке. Он рассказал, что жил в столице с 2019 года, но почему его задержали только сейчас, неизвестно.

Следствие считает Куликовского членом банды из более чем 40 человек, отвечавшей за работу одной из самых мрачных тюрем на неподконтрольной территории, отмечает hromadske. Деятельность «Палыча» в оккупированном Донецке расследует Служба безопасности Украины. А уже в декабре украинский суд начнет слушать дело в отношении начальников «Палыча» — восьми других членов банды, считающихся создателями «Изоляции». Правда, судить их всех будут заочно.

Среди вероятных членов банды – бывшие милиционеры, военнослужащие, бывшие работники колоний и даже топ-менеджеры. Журналисты hromadske пообщались с потерпевшими по этому делу, выяснило детали обвинения и разобралось, кем были создатели «Изоляции» до начала войны и почему заочные суды над ними важны.

Роковой снимок

«В августе 2014 года я взял билет на Донецк, чтобы сделать материал для Peace Journal. Я предупредил нескольких знакомых, почистил все — телефон, ноутбук, убрал лишние документы. Через три дня сажусь на поезд, и утром — в Донецке», — вспоминает свое последнее путешествие в оккупированный Донецк журналист и блогер Дмитрий Потехин.

Ехать на оккупированную территорию летом 2014 было опасно, а ему — одному из активных участников «Оранжевой революции» и координатору проекта «Честные выборы 2004» — тем более. Но Дмитрий рискнул.

«Для легенды я взял с собой вещи для бассейна и с этим рюкзаком пошел гулять в почти пустой город. Нашел таксистов. Спрашивают: “Куда тебе?”, а я — “Ну, поездить по городу. В бассейн”. Они, вероятно, думали: “Ну, прикольный чувак. Война, а он в бассейн собирается. Но нашелся один, которому было пофиг — я же платил деньги», — рассказывает Потехин.

Бывший узник «Изоляции» Дмитрий Потехин, ноябрь 2021 года Фото: Виктория Рощина / hromadske

Дмитрий Потехин на карте показывает расположение подвала, где его удерживали. Ноябрь 2021 года. Фото: Виктория Рощина / hromadske

Фото, которое успел сделать в Донецке Дмитрий Потехин, прежде чем его задержали террористы. Фото: Дмитрий Потехин

Ближе к вечеру таксист высадил его в центре города. Дмитрий прогулялся по улицам Донецка и планировал вскоре возвращаться в Киев. По дороге на вокзал он увидел гостиницу «Ливерпуль», где когда-то останавливался со своей подругой, и решил сделать фото на память.

Тогда он еще не знал, что в здании находится одна из баз так называемого «министерства госбезопасности» (далее «МГБ») самопровозглашенной «ДНР».

«Сначала подошел один человек, потом еще двое. Мешок на голову и наручники», — вспоминает Дмитрий. В бывшей гостинице он провел ночь, на утро его увезли в захваченное отделение полиции, а затем — в «Изоляцию», бывший художественный центр Донецка, который боевики превратили в тюрьму.

Террикон над «Изоляцией» с оленем на вершине. Фото: Telegram / «Донецкий тракторист»

Пыткам и издевательствам в незаконной тюрьме подверглись десятки человек. По свидетельству самих заключенных, их избивали, насиловали, привязывали электрические провода к гениталиям, обливали кипятком и т.д.

Дмитрий Потехин провел в «Изоляции» 48 дней. Мужчина говорит, что в отличие от других, физически его не трогали.

«Но угрожали. Говорили: “Сейчас отдадим тебя донецкому “Беркуту”, расскажешь им, что ты делал на Майдане, как ты не носил им пирожки”», — вспоминает он. А после этого даже предложили работать на российский пропагандистский телеканал LifeNews (правда, журналист отказался).

Выйти из незаконной тюрьмы Дмитрию помогли международные организации, и после освобождения он покинул оккупированный город.

Сейчас Дмитрий Потехин — один из 34 потерпевших по делу в отношении организаторов и надзирателей незаконной тюрьмы «Изоляция». Дмитрий сотрудничал со следствием, помогал идентифицировать работавших там людей и был единственным из пострадавших, кто приехал в ноябре в Покровск Донецкой области на одно из первых заседаний по этому делу. Впрочем, слушания перенесли на 9 декабря.

Скриншот из профайла Василия Евдокимова на сайте Государственного ипотечного учреждения, где он работал заместителем главы правления. Фото: «Миротворец»

Банда «Ленина»

Лидером банды, которая, по данным украинского следствия, создала «Изоляцию», является Василий Евдокимов «Ленин». В Интернете можно легко найти его биографию за довоенный период: он работал в Киеве заместителем директора государственного предприятия, занимавшегося ипотекой и кредитами, а до этого возглавлял крупные частные компании в Донецкой области.

Однако, как утверждает один из потерпевших, еще до 2014 года Евдокимов уже якобы имел связи с криминальным миром и российскими спецслужбами. «Он был полузаконником, бандитом. Потому что на “Изоляции” держали “общак” енакиевский, горловский. У него кум — авторитет из Енакиева, а второй кум — ФСБшник из России. Следовательно, его крышеавали», — говорит о «Ленине» потерпевший Валерий Соколов.

Василий Евдокимов был руководителем центра спецопераций так называемого «Министерства госбезопасности ДНР». Бывшие заключенные «Изоляции» рассказали, что именно он контролировал в незаконной тюрьме большинство процессов — лично давал указания, кого из задержанных пытать и какие именно показания из них нужно «выбить».

Перехваченные разговоры «Пенсионера» и «Палыча» по поводу имущественного положения «Ленина», 2021 год. Фото: скриншот видео «Обозревателя»

Регулярные контакты Евдокимова со спецслужбами России во время «работы» в «Изоляции» подтвердил его подчиненный «Палыч» на видео, которое опубликовала СБУ после задержания боевика в Киеве. «Работали сотрудники ФСБ в основном с Евдокимовым Василием Викторовичем “Лениным”. На все задержания он или сам ездил, или его люди были», — рассказывал Денис Куликовский.

«Палыч» также рассказал, что именно «Ленину» принадлежала идея убийства украинского контрразведчика Александра Хараберюша в 2017 году. Полковника взорвали в Мариуполе, когда он сел за руль машины. План этого теракта якобы разрабатывали в «Изоляции». СБУ официально считает Василия Евдокимова организатором убийства полковника Хараберюша, а дело против «Ленина» уже слушается в суде.

Где сейчас находится Василий Евдокимов — неизвестно. Но не исключено, что в России. Ведь в феврале 2021 года на сайте «Обозреватель» появились аудиозаписи якобы перехваченных украинской разведкой разговоров «Палыча» с другим боевиком, на которых они обсуждали жизнь и имущество «Ленина». Из опубликованного разговора становится ясно, что «Ленин» через доверенное лицо вывозил из Донецка деньги и вещи в Москву, где у него была недвижимость. В частности, семь квартир и земельный участок.

Обвиняемые по делу о пытках в «Изоляции». Фото: Антон Шишенок / hromadske

Там все решали деньги

Украинские полицейские установили 47 участников банды Ленина, которая имела четкую иерархию и структуру. Следующими по влиянию после Василия Евдокимова в «Изоляции» были:

Один из руководителей спецназа «МГБ ДНР» Станислав Слепнев с позывным «Монгол». До войны, по информации российских СМИ, он служил во французском Иностранном легионе и участвовал в боях в Сирии. Впоследствии, уже как боевик «ДНР» захватывал здание СБУ в Донецке и приводил к присяге правоохранителей, которые решили перейти на сторону террористов. Именно «Монгол» проводил первый допрос журналиста Дмитрия Потехина в «Изоляции».

с позывным «Монгол». До войны, по информации российских СМИ, он служил во французском Иностранном легионе и участвовал в боях в Сирии. Впоследствии, уже как боевик «ДНР» захватывал здание СБУ в Донецке и приводил к присяге правоохранителей, которые решили перейти на сторону террористов. Именно «Монгол» проводил первый допрос журналиста Дмитрия Потехина в «Изоляции». Один из руководителей оперативного блока «МГБ ДНР» Валерий Камынин с позывным «Док» . Он проводил второй допрос Дмитрия Потехина в «Изоляции». Его журналист также узнал на фотоснимке с места крушения рейса МН17.

с позывным «Док» Он проводил второй допрос Дмитрия Потехина в «Изоляции». Его журналист также узнал на фотоснимке с места крушения рейса МН17. Денис Куликовский с позывным «Палыч». Начальник незаконной тюрьмы «Изоляция», непосредственно руководивший конвоирами и надзирателями. В ноябре этого года он был задержан в Киеве.

Станислав Слепнев («Монгол») во время захвата здания СБУ в Донецке в 2014 году

Ходатайство Василия Евдокимова в «военную прокуратуру ДНР» с просьбой отдать Станислава Слепнева ему под надзор. Фото: hromadske

Слева — бывший представитель оперативников «МГБ ДНР» Валерий Камынин («Док») на месте падения самолета рейса MH17 Фото: скриншот с сайта агентства Reuters

«Как психолог он знал, на что надавить и как издеваться. Вовсе не дурак, умный. С другой стороны, со всей его жестокостью, в его кабинете жил кот Буржуй, которому было позволено все», — вспоминает одна из бывших пленных в разговоре с нами. Другие заключенные помнят и о садистских наклонностях Куликовского, впрочем, говорят, что там он был не из самых жестоких.

Люди, прошедшие «Изоляцию», рассказывают, что самыми жестокими были именно надзиратели. «Я не понимаю, откуда это у них. Они были бывшими украинскими военными. Вот они тебя выводят, ты идешь, никого не трогаешь, и тут ему нужно так в спину тебя пнуть, чтобы ты полетела по этому коридору», — вспоминает еще одна бывшая пленная, которая просит не называть ее имени.

Нам удалось связаться с мужчиной, который был заключенным в «Изоляции», но сотрудничал с «МГБ ДНР». Он рассказал о внутренней «кухне» тюрьмы.

Бывший сотрудник «МГБ ДНР» продемонстрировал hromadske документы, которые он похищал якобы для спецслужб Украины. Фото: hromadske

«Сначала это были отдельные группы, нечто среднее между мафией и бандой. Они выходили на кого-то главного – бригадира, а бригадир выходил на заказчика. Заказчиками скорее всего, были ФСБшники или параллельный центр — Пушилин и команда». Этот мужчина впоследствии похитил и передал украинской стороне список работников «МГБ ДНР». «Потом, когда я уже похитил этот список структуры, я видел, что у него есть сходство с КГБ СССР», — говорит собеседник.

Для руководства незаконной тюрьмы «Изоляция» была еще и бизнесом. «С меня требовали деньги — “Хочешь жить — плати”. Этот же Денис “Палыч” и требовал. 40 и 60 тысяч гривен. Там все решали деньги. Возможно, идейные там были в 2014-м. Но потом — все за бабки», — рассказал нам бизнесмен из Донбасса Александр Ахунзянов, у которого боевики отобрали бизнес и около месяца содержали в незаконной тюрьме.

Заочный суд

Именно охранников, конвоиров и их руководителей будут заочно судить в Покровске Донецкой области. Кроме «Монгола» и «Ленина» в числе обвиняемых по делу «Изоляции» также Николай Аброчнов («ДК»), Андрей Бредихин («Рем»), Руслан Еремичев («Ермак»), Владимир Бутенко («Бут»), Юрий Кривонос («Толстый»), Михаил Кулинич («Михалыч», он же «Танкист»). Дело против них расследовала полиция.

Большинство из них — бывшие украинские военные, перешедшие на другую сторону. Их обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых торговля людьми и создание незаконных вооруженных формирований.

Адвокат из центра бесплатной правовой помощи Ольга Албот представляет интересы всех восьми обвиняемых. От комментариев она отказалась, объяснив, что не имеет связи с подзащитными, поэтому не может согласовать общую позицию. «Я не общалась с ними. Искать их в Донецк или Макеевку я тоже не поеду. Поэтому пока без комментариев».

Полная структура организованной преступной группы, работавшей в «Изоляции». Фото: Антон Шишенок / hromadske

Дело против начальника «Изоляции» «Палыча» все еще расследует СБУ. На наш запрос о том, знали ли правоохранители, что Денис Куликовский жил в Киеве с 2019 года в спецслужбе ответили, что «в настоящее время не могут разглашать данную информацию». Для бывших пленных, тот факт, что «Палыч» долгое время находился в столице, не стало сюрпризом. Некоторые говорят, что он был в изоляторе СБУ, другие — что снимал квартиру. Бывший пленный Станислав Асеев не исключает того, что «Палыч» мог сотрудничать с украинскими спецслужбами. Наши источники из числа бывших сотрудников СБУ также не исключают эту версию, но уверяют, что не владеют деталями.

Сотрудничество с террористами?

В Украине проводится еще одно расследование преступлений на территории донецкой «Изоляции», где фигурирует бывший заключенный незаконной тюрьмы Евгений Бражников. Он бывший сотрудник милиции. В 2016 году его задержали в оккупированном Донецке якобы из-за подготовки убийства бывшего главы самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко и поместили в «Изоляцию». В Киев он вернулся благодаря обмену пленных в декабре 2019 года. Впрочем, через некоторое время бывший заключенный донецкой тюрьмы и журналист Станислав Асеев заявил о том, что среди освобожденных есть те, кто работал на администрацию «Изоляции» и пытал людей. «Его [Бражникова] обвиняют в том, что он был правой рукой этого Куликовского “Палыча”, участвовал в пытках и избиении других заключенных, в частности, благодаря этому мог свободно передвигаться по территории “Изоляции”, имел определенные привилегии от администрации», — говорит Асеев.

Эту информацию проверила Служба безопасности Украины и уже впоследствии объявила Бражникову о подозрении. «В деле 9 потерпевших и более 20 свидетелей. И один Бражников, который говорит, что все мы лжем, а сам сбежал от суда», — рассказал Станислав Асеев.

Бражников действительно скрывается во Франции. В разговоре с нами он подтвердил, что уехал за границу еще в сентябре, поскольку «не верит в украинское правосудие и не чувствует себя в безопасности». Там он просит о политическом убежище. Говорит, что пленных бил, но уверяет, что не по указанию администрации, а якобы из-за личной неприязни. «Да, у меня были конфликты, я бил и буду отвечать за это. Но ведь, во-первых, это штраф, а во-вторых, нужно разобраться в причинах. Я бывший сотрудник милиции, а четверо потерпевших по делу — ранее судимые. Один из них по указанию Куликовского насиловал мужчин. Я с такой мерзостью не буду сидеть за столом», — сказал Бражников. Также он подтвердил, что в камере был старшим, но уверяет, что ходил на работу так же, как и другие.

Евгений Бражников

Алексей Кусков

Глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук, которая борется за права политических заключенных и является соавтором закона о военных преступлениях, отмечает, что в данном случае будут рассматриваться конкретные действия конкретного человека. «Суд будет изучать доказательства и устанавливать его вину. Действительно, здесь не имеет особого значения, что он был таким же заключенным, но с дополнительными функциями и целым рядом привилегий. Он должен понести ответственность за свои поступки», — говорит Александра Матвийчук.

«Он себя там свободнее чувствовал. Работал ли он на администрацию? Ну, если бы вы оказались на его месте и вам сказали — “бей”. Как бы вы поступили? Он бил. Но бил вполсилы. Вот это то, что я знаю», — говорит один из бывших заключенных Александр Ахунзянов.

Но некоторые потерпевшие встают на защиту Евгения, они говорят, что «Изоляция» была место выживания. «Ну так можно сказать, что и я сотрудничала — я же готовила еду. Но я там была под дулом автомата, как и все остальные. И попробуй не пойди. А пошла бы я на принцип — и что?», — говорит бывшая пленная Галина Гаёва.

Кроме Евгения Бражникова Станислав Асеев упоминал также освобожденного из плена еще в 2017 году Алексея Кускова, который, по его словам, также издевался над пленными. Впрочем, занимаются ли данным фактом правоохранители — неизвестно, на наш запрос мы пока не получили ответа.

Чего ждет президент?

«Сейчас мы наблюдаем, как в Германии проходят суды над секретарями концлагерей, занимавшихся делопроизводством — то есть не теми людьми, что совершали преступления своими руками. Этим людям по 70-80 лет они на судах прикрывают свои лица. Это очень и очень мощно. Люди, совершающие преступления на оккупированных территориях, должны понимать, что это их будущее», — говорит глава правления «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук. По ее словам, любой заочный приговор по делу «Изоляции» имеет значение.

«Если эти люди будут признаны украинским судом военными преступниками, то это означает, что им будет закрыты пути, свобода перемещения, и они будут вынуждены оставаться в РФ или на оккупированных территориях. Во-вторых, я просто напомню, что нужно мыслить на три-четыре шага вперед. Мы знаем из истории, что авторитарные режимы рушатся, политическая ситуация меняется и люди, которые считали, что они неприкосновенны, предстают перед судом и могут отбыть реальное наказание», — говорит Матвийчук. В мае этого года парламент принял отдельный закон, устанавливающий ответственность за военные преступления. Но документ до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским. «Этот закон поменял бы историю и того же “Палыча”. Потому что ему инкриминировали четыре статьи. Три из них — ординарные, то есть не международные преступления. И только одна — за военные преступления. Но она мертвая, бланкетная. Потому что в ней отсутствуют ссылки на международные договоры», — объясняет Александра Матвийчук. В Офисе президента на наш запрос о причинах такого затягивания не ответили.

Орудия пыток — стол, к которому привязывали заключенных, полевой телефонный аппарат (ТАП), провода, вода для смачивания контакта проволоки с кожей. Фото: Telegram / «Донецкий тракторист»

«Есть надежда на международные суды»

«Такое впечатление, что снимают какой-то страшный фильм, и мы застряли в массовке», — так одна из бывших пленных, описывает состояние, в котором жила в «Изоляции». «Мы постоянно слышали, как на допросах пытали током. И когда это продолжалось всю ночь до самого утра, мозги не выдерживали, поскольку ты понимал, что ничего не можешь поделать, ничем не можешь помочь», — говорит женщина, сдерживая слезы.

«Конечно, все это осталось в голове и никуда от него ты не можешь убежать. Но просто со временем учишься не так остро это воспринимать», — говорит бывшая пленная Галина Гаёва.

«До сих пор мы с мужем не можем об этом открыто поговорить. Он постоянно раздражается, мы сразу закрываем тему. Я до сих пор не знаю, что ему пришлось тогда там пережить», — делится еще одна пленная, которая в «Изоляцию» попала вместе с мужем. Некоторые из потерпевших хотят забыть все, что было там. И не очень верят, что их палачей когда-нибудь накажут.

Бывший плененный Дмитрий Потехин, единственный из потерпевших приехавший на судебное заседание в Покровск, вопреки всему убежден в важности процесса. «Когда будет решение суда, то там уже возможны варианты. Есть Интерпол, другие механизмы. Но должен быть вывод, что они террористы, что они преступники», — говорит Дмитрий. «В наше правосудие я не верю, впрочем, есть надежда на международные суды».

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Подготовительное заседание по делу ОПГ, которое было запланировано на сегодня, 9 декабря, в суде Покровска, не состоялось снова. Как нам сообщила помощница судьи, не все жертвы подали заявления о рассмотрении дела без их присутствия, а также не пришла адвокат обвиняемых. Следующее заседание запланировано на январь.

Автор: Виктория Рощина; hromadske