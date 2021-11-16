Палач «Палыч» и странные действия украинских спецслужб

Приморский суд Мариуполя 10 ноября взял под стражу на два месяца обвиняемого в пытках заключенных бывшего начальника нелегального концлагеря «МГБ ДНР» «Изоляция» Дениса Куликовского с позывным «Палыч». «Изоляцию» в СМИ неоднократно называли «последним концлагерем Европы». Со слов бывших узников, она известна как одна из самых мрачных тюрем оккупированного Донецка, существование которой никогда не подтверждалось главарями боевиков.

Публикуем материал издания «Спектр.пресс» об экс-коменданте донецкого концлагеря «Изоляция», который обнаружился в Киеве.

Задержали «Палыча» в ночь с 8 на 9 ноября в Киеве. На суде он просился «в целях безопасности» отправить его сидеть на время следствия в СИЗО Киева. Его «родное» теперь следственное управление СБУ — тоже в Киеве, но для избрания меры пресечения Куликовского вдруг везут туда и обратно через всю страну в логистический медвежий угол Украины — в Мариуполь. Задержание палача «Палыча» из концлагеря «Изоляция»: что с ним делать — беречь, судить, обменять? Дениса «Палыча» Куликовского на время публичного суда очень споро убрали из Киева как можно дальше, а потом через всю страну опять вернули в Киев, надежно изолировав в столичном СИЗО. Почему? Очевидно, что здесь возникает множество вопросов. Концлагерь «Изоляция» находится на улице Светлого пути в Донецке, а «Палыч», он же «Первый» (Куликовский использовал и этот позывной), арестован почему-то в Киеве. Мало того, слетевшимся в Мариуполь на суд местным журналистам он из-за бронированного стекла очень сдержанно сообщил, что «Изоляция» — это «плохое место», что его жена сейчас сидит в СИЗО города Донецка, а сын живет в там с дедушкой. Уже суду Куликовский и вовсе рассказал, что последние два года провел в Киеве, нигде не работал, жил на съемных квартирах, которые ему помогали снимать «знакомые». Вину он признал и попросился обратно в Киев — все очень кратко и максимально туманно. Мариуполь, при всех логистических проблемах, не глухое место — собкоров киевских СМИ тут хватает, и картинку суда дали в своих новостных сюжетах многие киевские телеканалы. Но, скорее всего, «Палыча» прятали не от журналистов, а от его бывших узников, которые так быстро на суд в Донецкой области среагировать просто не смогли бы и не приехали задать своему палачу и его прокурорам свои вполне логичные вопросы. Журналист «Спектра» проливает свет на эту туманную, но тем не менее показательную историю. «Изоляция» — концлагерь по-русски в Донецке

Кто такой «Палыч» и почему он не в Донецке Концлагерь на месте бывшего арт-пространства «Изоляция» возник, как и многие другие «подвалы» 2014 года, на месте базы очередных военных. Арт-пространство занимало строения советского Донецкого завода изоляционных материалов, группы капитальных железобетонных зданий с большими подвалами и бомбоубежищами на случай ядерной войны, и от других таких же многочисленных бывших заводов отличалось в лучшую сторону своей обжитостью и незаброшенностью.

Техника отряда боевиков в одном из цехов закрытого Донецкого завода изоляционных материалов, превращенного в тюрьму «Изоляция». Фото «Донецкий тракторист»

Достался он механизированной части всесильной «МГБ ДНР» и, соответственно, узники в здешних подвалах появились сразу. Предположительно, массово помещения в первый раз пригодились после разгрома местных формирований казачества «Всевеликого войска Донского» в апреле-мае 2015 года. Тогда, после разгрома баз казаков и обнаружения там множества узников, были арестованы около 200 наиболее отличившихся в похищениях, пытках и мародерстве персонажей. Держали их в «Изоляции», и часть этих людей со временем из узников стала в этом мрачном месте надзирателями и охранниками. Люди, воевавшие «за Россию», после освобождения из подобных застенков на захваченных территриях обычно молчат. В камерах «последнего концлагеря в Европе» россиян и примкнувших к ним местных обычно около 30 процентов. О них как соседях по заключению рассказывают все освобожденные украинцы. Грустную славу «Изоляции» сложили «политические» — через пытки и издевательства в лагере прошли многие десятки людей.

Они вышли на свободу после серии массовых обменов 2018-2019 года, после чего дали многочисленные показания, сотни интервью и даже написали несколько книг.

Этих людей захватывали, начиная с 2016 года. Последние освобожденные узники «Изоляции» вышли по обмену в декабре 2019. Есть одиночные истории людей, которые сидели в «Изоляции» осенью 2018 года и даже в первые месяцы 2019 года и попали уже в руки российского ФСБ как «шпионы СБУ». Все они рассказывают одно и то же — системные пытки током в специально оборудованных помещениях и бессистемные издевательства в камерах, выводы женщин на изнасилования, мужчин и женщин на принудительные работы — иногда на боевых стрельбищах и на погрузке боеприпасов в танки. Деанон военных преступников: «Толстый», «Бут», «Ермак» В этом беспредельном существовании «Палыч» отличался хаотическим садизмом, внезапными ночными пьяными атаками на блоки камер, во время которых узников, по их свидетельствам, избивали и устраивали показательные драки между заключенными на потеху надзирателям, а также психологической ломкой людей с помощью других заключенных — их ставили к стенке, запрещая спать, пить, есть, пользоваться туалетом… «Палыч», «Первый», Денис Куликовский отличался от всех прочих еще и пренебрежением к мерам безопасности. Он много пил, «работал» с открытым лицом и рассказывал узникам отрывочные сведения о себе. Например, о том, что якобы до войны работал начальником отряда в 97-й колонии в Макеевке. О начале карьеры Куликовского известно мало, но его «лебединую песню» в «Изоляции» помнят многие.

«Палыч». Фото: Станислав Асеев/Facebook

«Человек был облечен неконтролируемой властью и делал с этим что хотел. Весь этот объект, «Изоляция», был под ним. Хотя, наверное, не весь — там была военная часть, ее он не касался. А вот все, что касалось нас, обслуживания тюрьмы — это все было на нем, — рассказывает «Спектру», бывший узник Андрей Кочмурадов, который провел в «Изоляции» десять месяцев из своих более чем двух лет заключения в тюрьмах боевиков. — Меня туда привезли 16 октября 2017 года. С «Палычем» мы не знакомились, в первое время ты перемещаешься там с мешком на голове и слышишь только голоса и шаги чьи-то, а потом, время спустя, тебя выгоняют на работу, и ты слышишь те же голоса, видишь лица людей и понимаешь, что вот этот — тот самый «Палыч». Не знаю, как во всем «ДНР» (там мест беспредельных хватало, пытали и в подвале здания бывшего СБУ, и на Шевченко 26 в подвалах МГБ, и много где еще), но на «Изоляции» — да, он был совершенно выдающимся «товарищем»…» — Ты помнишь, как он «залетел»? — Я точно не помню, то ли это случилось к 23 февраля, то ли к 8 марта 2018 года… «Палыч» в очередной раз перебрал с алкоголем и вечером устроил избиение до полусмерти одного из заключенных на втором этаже, в своих апартаментах . Мы всю ночь не могли спать, было такое ощущение, что кого-то в ведре или тазике по полу катают. К утру стало известно, кого — человек, весь перебитый, с поломанной рукой, потом отлеживался несколько недель. Он до сих пор не обменян и сидит там в одной из колоний. В процессе кто-то из конвоиров все же просигнализировал в МГБ, и «Палыча» на следующий день приструнили — самого закрыли в одной из камер. Разновидности пыток в Донецке. Рассказ Станислава Асеева о застенках российских боевиков Незапланированных пыток и смертей в «Изоляции» было много. И после этого случая «Палыча» самого «закрыли». Есть информация, что его потом вывезли и еще несколько раз использовали как палача во время пыток, но потом бывший начальник концлагеря окончательно исчез, что породило множество слухов в среде узников.

Одним из этих слухов был совершенно на первый взгляд невероятный — «Палыча» якобы дважды видели гуляющим по Киеву.

«У меня есть свои оценочные суждения по поводу опубликованных переговоров «Палыча» с еще одним человеком из «МГБ» с позывным «Пенсионер». Там говорит «Палыч», я его узнал — это к бабке не ходи! Но характерно, что записывающая аппаратура стоит обычно на какой-то одной стороне, у одного или другого. Так вот: когда говорит «Палыч», он как будто в микрофон вещает, каждый вздох, придыхание, 100 процентов записывающая аппаратура стоит на его стороне! А СБУ это представляла как то, что они отслеживают, пишут «Пенсионера». Я думаю, что где-то «Палыча» СБУ держала и использовала в своих целях, и слухи такие ходили», — высказал свои предположения «Спектру» Андрей Кочмурадов. Подобных «звонков» было довольно много. Например, журналистка телеканала «1+1» Марьяна Бухан сообщила, что, когда она делала расследования о палаче «Изоляции», на нее выходил человек, представившийся сотрудником СБУ, который угрожал и требовал не показывать фотографии «Палыча» в эфире — якобы это будет препятствовать его поимке. А потом, после того как журналистка ясно дала понять, что первое публичное фото палача «Изоляции» будет опубликовано, человек вдруг сообщил, что «Палыч» с начала 2019 года находится в Киеве. «Есть масса нюансов и он «не на свободе» — говорил «сотрудник СБУ».

После сюжета на канале «1+1» Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело и объявила Дениса Куликовского в розыск. Это было год назад.

«Откровенно говоря, сюда он попал не своим ходом» «Спектр» смог поговорить с представителем группы людей из числа бывших добровольцев войны на Донбассе и узников «Изоляции», которые ведут непубличную борьбу за наказание всех причастных к концлагерю «Изоляция». На условиях анонимности мы поговорили и с информированным источником из числа бывших сотрудников украинских спецслужб. С приходом к власти Владимира Зеленского и назначением главой СБУ сотрудника юридического отдела «Студии Квартал 95» Ивана Бакалова в спецслужбе прошла, как говорят ее сотрудники, «политическая ротация». Ушли многие специалисты, которые занимались непосредственной работой против самопровозглашенных республик и России, прекратилась разработка покушений на отдельных главарей боевиков. Российские боевики и сексуальное насилие в концлагере «Изоляция» в Донецке Со слов источников «Спектра», Денис «Палыч» Куликовский попал в этот разлом в деятельности украинских спецслужб. «Откровенно говоря, сюда он попал не своим ходом и «привезли» его не из Донецка, а из России в 2019 году, — утверждает источник «Спектра». — Выходил он на связь уже из киевской квартиры, ему нарезали задачи, и он их выполнял». О каких задачах идет речь? В январе-феврале 2021 года на украинском сайте «Обозреватель» со ссылкой на украинскую разведку был опубликован целый массив записанных переговоров боевиков, и в каждой записи как один из собеседников фигурировал Денис Куликовский. Разговоры касались, к примеру, планирования захвата с деньгами на территории России Романа «Хакера» Полянюка, якобы он был казначеем руководителя Центра специальных операций «МГБ ДНР» Василия Евдокимова с позывным «Ленин». С «Лениным» украинские спецслужбы связывают организацию успешных покушений на полковника СБУ Александра Хараберюша и руководителя одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины полковника Максима Шаповала Из разговоров двух ветеранов «МГБ ДНР» становится понятно, что ранее именно Вадим Долгов с позывным «Пенсионер» занимался «хозяйственными» вопросами «Ленина», но был потеснен более молодым и продвинутым в вопросах обращения с компьютером и оборотом криптовалют «Хакером». Изоляция пытками: рассказ девушки побывавшей в застенках российских боевиков в Донецке

Один из больших треков этой целой серии прослушки в том числе касался денег и схем обогащения Василия Евдокимова

В последние пару лет Денис Куликовский многократно звонил из разных киевских квартир своим соратникам по МГБ ДНР и обсуждал множество конфиденциальных вопросов. И судя по относительно свежим сливам в СМИ, это происходило под контролем действующих сотрудников украинских спецслужб. И все это с учетом очевидного факта, что «Палыч» и сам является ценным источником информации. Разговоры были обнародованы в феврале 2021 года, но происходили гораздо раньше — 20 августа 2020 года ФСБ России обнародовала сообщение о «пресечении противоправной акции спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ». В перечне арестованных был и собеседник «Палыча» Вадим Долгов «Пенсионер». Что-то пошло не так, что в Москве, что потом и в Киеве… Что именно? По информации источников «Спектра», в Киеве на след «Палыча» вышла одна из компактных групп донецких поисковиков со связями в силовых структурах Украины. В группу, в том числе, входят бывшие узники «Изоляции». Одна из ее целей — установление всех участников организованного сообщества, сложившегося вокруг концлагеря в Донецке. «Палыч» содержался в своих конспиративных квартирах довольно вольно — бежать ему фактически было некуда. Донецк он покинул после грубых «залетов» и отсидки в камере, против интересов России он системно работал последние несколько лет в Киеве, в любом месте Украины или любой другой цивилизованной страны его могли арестовать. Он вел себя максимально тихо, но ходил за покупками, гулял по улицам и кому-то попался на глаза. «Слухи о том, что «Палыч» в Киеве, ходили давно. Но на его след мы попали случайно. Помогли, как ни странно, Христо (Грозев, болгарский журналист-расследователь) и Bellingcat , — рассказывает источник «Спектра» — Мы его нашли и просто хотели уже сами его «винтить», разработали историю, в которой его брать должна была Национальная полиция. Но, видать, что-то где-то «протекло», и его оперативно взяла СБУ. Буквально на пару дней нас опередили. Теперь в Службе идут тектонические сдвиги. Они же два года держали его в непонятном статусе — все о нем знали, но никто его не оформлял. А что такое не оформлять человека в розыске с заочно врученной «підозрой»? Получается, что люди, которые в свое время все сделали правильно — вывезли такого человека из России, раскрутили, взяли в работу, — с точки зрения Уголовного кодекса попадают больше всего! И «Палыча» прикрывать теперь некому. Люди, которые все это начинали, с которыми он, возможно, о чем-то и договаривался, уже нигде не работают. А каких-то официальных документов уже точно нет, если они и были. Теоретически он может попасть на обмен после приговора, но я думаю, он сам не захочет попадать на обмен. Он же не просто так не убежал? Тут он может получить пожизненное, а там…» Участь «Палыча» в последние дни скрыта туманом. На третьи сутки после ареста не появилось никакой публичной информации со стороны СБУ по поводу того, как палач «Изоляции» попал в Киев, на какие деньги и с помощью каких «знакомых» он два года снимал квартиры и жил в столице страны, что означают многочисленные обнародованные в 2021 году записи его разговоров с бывшими коллегами по «МГБ». Следствие в Украине по подобным делам может идти годами, но замолчать историю «Палыча» не удастся — в этом деле слишком много уже освобожденных и еще сидящих в Донецке жертв, травмированных их историями журналистов, вовлеченных общественных правозащитных организаций. Слишком много ненависти и жажды справедливости.

Бывший узник концлагеря «Изоляция» Андрей Кочмурадов, фото Spektr/Press

«Если дойдет до допросов, я тоже не поленюсь и с каким-то юристом, адвокатом пойду и буду задавать вопросы: «А как это вообще случилось? Ни хрена себе!

Целый «Палыч» — и вдруг в Киеве всплывает. И он тут чуть ли не с 2020 года или раньше, а по нему никакого расследования!

Будет же еще и опознание, я видел его лицо! Там не всегда ты с мешком на голове — колючую проволоку или металлолом в мешке не потаскаешь. Я практически уверен, что такие люди как «Палыч» не уйдут от ответа. Может смениться эта власть, десять раз сменятся прокуроры, судьи или следователи, но мы то все останемся!», — горячо объясняет «Спектру» бывший узник «Изоляции» Андрей Кочмурадов. И он в своем возмущении не одинок. Война идет восьмой год, люди и информация копятся и на украинской стороне в результате обменов 2017 и 2019 годов уже оказались два подручных «Палыча» из числа узников — Евгений Бражников и Алексей Кусков. Они тоже обвинялись в издевательствах над заключенными. По Бражникову суды идут прямо сейчас. Фактов о существовании в центре Европы концлагеря более чем достаточно. «Изоляция» продолжает работать, все причастные к ее работе устанавливаются поименно, идет кропотливый поиск, очень напоминающий послевоенный розыск нацистских преступников.

Одна из камер «Изоляции». Опрошенные изданием «Спектр» бывшие узники сидели в подвале, в камерах со сплошными стенами и считают, что это один из боксов на поверхности. Фото телеграмм-канала «Донецкий тракторист»