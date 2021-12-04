Все было, как в кино. «Эстонские азербайджанцы» в федеральном суде Манхэттена

В пятницу 5 ноября федеральный судья Пол Эткин в Манхэттене приговорил гражданина Эстонии Амида Магеррамова к 10 годам лишения свободы и постановил взыскать с него 38500 долларов, но обошелся без обычного срока надзора после освобождения, что разумно в отношении иностранцев, которых все равно депортируют.

56-летний Эткин был назначен президентом Обамой и утвержден Сенатом в 2011 году, став первым открытым геем среди наших федеральных судей, но к делу 40-летнего азербайджанца Магеррамова отношения не имеет. Арестованный с четырьмя сообщниками в Эстонии в сентябре 2018 года, Магеррамов, которого там называют главарем банды «азербайджанских эстонцев», в мае 2019 года был экстрадирован в Нью-Йорк, обвинен в наркоторговле и отмывании заработанных на ней денег и в мае этого года признал себя виновным.

Вместе с ним были экстрадированы «азербайджанские эстонцы»: 44-летний Евгений Боков, который, вообще-то, Быков, и 36-летний Виталий Воронюк, а 39-летнего россиянина Виктора Литвинчука экстрадировали тремя месяцами раньше, в феврале 2019 года. В Нью-Йорке Магеррамова держат в бруклинской федеральной тюрьме MDC, откуда Литвинчука освободили в сентябре 2020, а Бокова-Быкова и Воронюка – в январе 2021 года.

Пятый предполагаемый член банды 32-летний Николай Нифталиев пока борется с экстрадицией в эстонской тюрьме, хотя в деле есть данные, что 6 марта 2020 года он подал судье Эткину прошение прекратить его дело, утверждая, что по делу не допрошены два эстонских полицейских, которые дали бы оправдывающие его показания, а также, что сообщники пытались убить его.

Отказав Нифталиеву, судья Пол Эткин пояснил, что оба полицейских могут быть допрошены на суде в Манхэттене, а по поводу попытки Нифталиева судья усомнился в доказанности его утверждения, но, даже допустив это, «прекращение дела остаётся необоснованным, поскольку Нифталиев не показал, что его интересы существенно расходились с интересами сообщников». А в эстонской полиции Николай рассказал, что компаньоны пытались убить его в Дании уколом смертельной дозы метамфетамина за то, что он предлагал «кинуть» колумбийца и распродать произведенный фентанил на улицах Эстонии. По словам Нифталиева, через неделю после укола он вышел из комы в датской больнице Roskille, и врачи сказали, что в его крови было обнаружено достаточно метамфетамина, чтобы убить слона.

Быков и Магеррамов – известные в Эстонии тренеры по карате, работали в таллиннском клубе Iman, питомцы которого, по словам члена правления этого клуба Вадима Гри, «половина кадетов, юниоров – в сборной Эстонии по карате». В 2003 году эстонский суд приговорил Быкова к восьми годам лишения свободы за попытку организовать убийство подозреваемых в связях с преступным миром бизнесменов Вадима Полищука, Виктора Шаповалова и Мелиса Лао.

В октябре прошлого года выходящая в Таллине ежемесячная русскоязычная газета «Эстонский экспресс» назвала Дмитрия Быкова «авторитетом преступного мира во втором поколении», который «занимается в основном отмыванием денег, но в начале тысячелетия он также заказал, например, три убийства, в том числе Мелиса Лао, которого предполагалось застрелить из гранатомета за смерть отца Быкова, принадлежавшего к кемеровской группировке: В 1999 году Быкова-старшего, одного из лидеров Кемеровской ОПГ в России, убили выстрелом в голову из окна проезжавшего автомобиля. Та же газета назвала Амида Магеррамова «лидером банды эстонских азербайджанцев» и «торговцем наркотиками международного уровня»

Комментируя вынесенный судьей Эткиным приговор Амиду Магеррамову, новый федеральный прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Дамиан Уильямс в пресс-релизе заявил, что подсудимый «замышлял ввозить в США большие количества фентанила и карфентанила», пояснив, что карфентанил – это «опиоид такой силы, что его легально применяют для успокоения слонов». Соответственно, продолжал прокурор Уильямс, первый афроамериканец во главе манхэттенской федеральной прокуратуры, «Магеррамов был приговорен к тюрьме за сговор с целью подлить масла в огонь опиоидного кризиса в стране».

Поясняя суть содеянного Амидом Магеррамовым и его сообщниками, которых теперь по-русски называют на блатной манер подельниками, пресс-релиз указал, что с октября 2017 по август 2018 года Магеррамов «участвовал в серии записанных встреч и телефонных сообщений с лицом, которое он принимал за участника международной наркоторговой организации, с целью договоренности о ввозе наркотиков в Соединенные Штаты. Фактически же это лицо было тайным осведомителем (Сonfidential-Source или CS) федерального Управления борьбы с наркотиками (УБН), с которым Амид Магеррамов и его сообщники по простоте души эстонской души, помноженной на азербайджанскую доверчивость, договорились о поставках в США партии «слоноубойного» карфентанила общим весом больше 5 кг.

Все было, как в кино. В середине октября 2017 года в Таллине на матче по кикбоксу Магеррамов и Боков-Быков познакомились с колумбийцем, который назвался Сантьяго Родригесом, а позже сказал, что он член крупного колумбийского наркокартеля. За ужином в таллинском ресторане Быков сказал Родригесу, что когда он недавно прилетел в Колумбию, таможенники конфисковали у него около 400 тысяч евро наличными. Родригес ответил, что это дело поправимое, и обещал помочь через свои связи.

Так зародились отношения банды «эстонских азербайджанцев» с тайным осведомителем УБН. Через несколько месяцев Родригес снова прилетел в Эстонию, чтобы купить через Магеррамова фентанил, и рассказал, что его картель пытается получить наркотики от своих постоянных партнеров в Турции и Африке, но это стало опасно. Партнеры договорились, что Амид Магеррамов соберет бригаду для производства фентанила и сообщит Родригесу, когда все будет готово. В бригаду вошли Виктор Литвинчук, Виталий Воронюк и Николай Нифталиев, которые вместе с Магеррамовым 26 февраля 2018 года поехали на машине в Варшаву, на контрольную встречу с Родригесом, который записал каждое их слово.

”Я спрошу прямо. Зачем тебе нужен фентанил?” — обращается Нифталиев к Родригесу. ”Мне нужен фентанил, чтобы смешать его с пакистанским героином, который мы скоро получим из Мозамбика. Это сделает его крепче”, — отвечает тот, как положено для будущего обвинения. ”Какой объем вы получаете?” – спрашивает Нифталиев и слышит в ответ: «300–400 кило за раз». На другие вопросы колумбиец отвечает, что прибыль их совместного предприятия можно будет поделить «между нами, вами и мексиканцами», пояснив, что «с нашими рынками так: на одном практически бесконечный спрос, но довольно низкие цены.

На втором цены намного выше, но при этом ниже спрос. Например, в Нью-Йорке мы сейчас продаем килограмм героина по цене 65000 долларов, в Австралии цена 150000 долларов за килограмм. По конкурентам мы видим, что смешивание с фентанилом может увеличить эти цены примерно вдвое. Наша прибыль за один месяц может быть чуть меньше 40 миллионов долларов. Вам мы могли бы каждый месяц подбрасывать по паре миллионов. Как быстро вы сможете производить и есть ли у вас для этого лаборатория?” Не разговор, а конфетка для федеральной прокуратуры Манхэттена, где уже готовили будущее дело.

«С конца 2017 по начало 2018 года, — гласит пресс-релиз прокуратуры от 5 ноября 2021 года, — CS встречался с Магеррамовым и его сообщниками, обсуждая сделки с наркотиками, и на этих встречах Магеррамов согласился привозить фентанил в Данию, откуда этот наркотик в смеси с героином и другими контролируемыми веществами пойдет в Соединенные Штаты для продажи клиентам картеля в Нью-Йорк и других местах».

В марте 2018 года Родригес прилетел в Амстердам, а оттуда в Таллинн, где в апреле вручил Бокову-Быкову 200 тысяч евро от продажи кокаина и поручил «отмыть» эти деньги за комиссионные, с чем Быков справился и за месяц в шесть приемов перевел отмытые евро на счет, номер которого ему сообщил тайный осведомитель нашего УБН. Родригес остался доволен, и они договорились, что Быков поможет картелю отмыть полтора миллиона наркодолларов, и тогда же Родригес дал бригаде Магеррамова 20 тысяч евро на фентаниловую лабораторию и сырье. По договору, который также был тайно записан, первая партия фентанила будет готова в мае 2018 года и вручена колумбийцам, а точнее, нашему Управлению по борьбе с наркотиками, в Копенгагене, и если все пойдет хорошо, «бригада» будет поставлять по 30 кг фентанила и карфентанила, за 4-5 млн долларов, в зависимости от «убойной силы» наркотика.

«9 мая 2018 года, — гласит пресс-релиз манхэттенской федеральной прокуратуры, — Магеррамов и его сообщники доставили три образца наркотиков в договоренный район Дании. Все три образца были изъяты правоохранителями и тестированы в лаборатории, где в них обнаружили приблизительно 550 граммов смесей и веществ, содержащих карфентанил. Позже CS сообщил Магеррамову, что эти три образца были доставлены в Соединенные Штаты, что картель удовлетворен качеством наркотиков и что CS хочет заказать еще одну партию карфентанила».

В оперативной видеозаписи дело было так. Днем к отелю Lautruppark в Копенгагене подъехал белый «Ниссан» с Николаем Нифталиевым за рулем. Николай вышел и достал из багажника небольшой футляр для термоса, где лежали три наполненные наркотиком синие резиновые перчатки с бирками, на которых римские цифры I, II и III, причем на # I пометка verystrong («очень крепкий»), а на двух других wethinkit’sbetterforyou («думаем, этот для вас лучше»). Нифталиев отнес футляр на другой конец парковки, где в «Хюндее 150» сидел Родригес, и отдал ему наркотики. Чуть позже Нифталиев, Воронюк, Магеррамов и Родригес встретились в закусочной McDonald’s и обсудили детали будущего сотрудничества.

Колумбиец остался доволен пробной партией и заказал следующую. В конце мая Магеррамов написал Родригесу на сайте privnote.com, что товара десять-одиннадцать килограммов, и они условились разложить сумки с наркотиками по багажникам машин. В полночь 30 мая на стоянку у пожарной части Копенгагена подъехало такси, из которого с правой стороны вышел мужчина лет тридцати с черной спортивной сумкой Nike в руке, а с левой седой мужчина с кожаной сумкой через плечо.

Они зашли в кусты у края парковки, и вскоре вышли с оранжевым пластиковым пакетом, в котором, как было установлено, находилось 5,2 кг карфентанила. Эту детективную историю можно продолжать, но я закончу ее тем, что 4 и 5 сентября эстонская полиция задержала «бригаду» Амида Магеррамова по ордеру, выданному не эстонским, а нашим федеральным судьёй, который опирался на доказательства и показания агента Управления по борьбе с наркотиками, который почти год представлялся «эстонским азербайджанца» членом колумбийского наркокартеля Сантьяго Родригесом.

Автор: Александр Грант; rusrek.com