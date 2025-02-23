Як камʼянецького кримінального авторитета «Костиля» посадили на 8 років

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав Олександра Коваля винним у поширенні злочинного впливу, крадіжках і угоні автомобіля.

Про це повідомляє видання «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 лютого.

За матеріалами справи, Олександр Коваль неодноразово судимий. Востаннє за умисні тяжкі тілесні ушкодження (ч.1 ст.121 ККУ) — до 5,5 років увʼязнення. За час перебування у місцях позбавлення волі він здобув повагу та авторитет серед засуджених.

Після звільнення у 2021 році, за сприяння «смотрящих» за Дунаєвецьким районом і Деражнянським районами Хмельницької області» та інших так званих «авторитетів» Коваль отримав статус «бродяги». Надалі він слідкував за дотриманням «злодійських законів» і «кримінальних традицій, дбав про наповнення «злодійського общака», вирішував спори між представниками кримінального світу.

У лютому 2022-го, дізнавшись, що місцевий житель торгує наркотиками без його дозволу і «на тюрму не уділяє», «Костиль» підійшов до нього в нічному клубі і вдарив кулаком та пояснив, що за дозвіл на продаж треба платити. Через тиждень «барига» заплатив 700 доларів США. У квітні на повторну вимогу передав ще 10 тисяч гривень.

У червні 2022 року «Костиль» допомагав чоловікові, з яким раніше познайомився у СІЗО, повернути відібраний автомобіль. «Костиль» влаштував «стрілку», добився повернення машини і отримав 300 доларів винагороди. Але згодом змусив власника доплатити ще 400 доларів.

Авторитета затримали в липні 2022 року за підозрою в серії крадіжок і заволодінні автомобілем. А потім додали також поширення злочинного впливу (ч.1 ст. 255-1 ККУ).

У суді Коваль вину визнав частково. Свою роль у кримінальному світі заперечував. Прізвисько «Костиль», як пояснив, має ще з дитинства, бо колись зламав дві ноги і йому накладали гіпс. Деяких представників криміналітету він каже, що знає, про одного так званого «смотрящого» чув у СІЗО. Інший авторитет — боксер.

Вони займалися разом у спортзалі, дружньо спілкувалися і в наказовому порядку той ніколи не наказував йому щось робити. «Костиль» підтвердив, що допомагав знайомому повернути авто, а бійка в «Гранд Паб» виникла, за його версією, тому що подруга пожалілася, що її обзивали нецензурними словами. Отримання будь-яких грошей за свою допомогу він заперечував.

Суд вважає вину Коваля доведеною, зокрема показаннями свідків та записами телефонних розмов обвинуваченого і його переписками в месенджерах. Зміст спілкування вказує на більш високий статус Коваля порівняно з іншими, яким він дає вказівки та розпорядження.

фото Коваля, «Detecive Info»

За довідкою в.о.начальника оперативного відділу ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор», Коваль є злісним порушником режиму утримання. І статусу так званого «смотрящого» більше не має. Статус «бродяги», начебто, втратив, перебуваючи в іншій установі, але прирівнює себе до авторитетів злочинного середовища та підтримує злодійські традиції.

За сукупністю злочинів «Костиля» засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

У вироку написано, що Коваль розлучений. Із показань одного зі свідків, в Камʼянці Подільському колишня дружина Коваля була директоркою нічного клубу «Playboy». За інформацією видання «Detective info», згідно версії слідства, під час перебуваня ним в СІЗО в справі про жорстке побиття (ч.1 ст.121 КК України) опонента під час сутички біля бару “Плейбой” в місті Кам’янець-Подільський зразка осені 2016 року, “Костиль” буцімто здобув значний авторитет серед засуджених.