Як контрабандисти торгують дикими тваринами: жаби у посилках і ящірки в шкарпетках

Слонова кістка замаскована під порошок, роги носорогів – під пасту, змії – у банках з-під картопляних чипсів. Чого тільки не придумують контрабандисти, аби нелегально вивезти диких тварин.

І на цьому кримінальна тактика не закінчується: вугрів маскують, щоб обдурити сканери, а живих тварин відправляють поштою чи кур’єром до місця призначення. У відповідь на посилення контролю торговці-нелегали коригують свої методи й маршрути.

За словами захисників природи, це стало серйозною проблемою у боротьбі з незаконною торгівлею дикими тваринами, яка є однією з найбільш прибуткових видів тіньового бізнесу.

За даними ООН, у глобальних масштабах нелегальна торгівля дикими тваринами займає четверте місце за грошовим обігом, після торгівлі наркотиками, зброєю та людьми, даючи понад 20 мільярдів доларів на рік.

Перефарбована слонова кістка

Торік митників в’єтнамського міста Хайфонг зацікавила загадкова партія товару з Нігерії.

У контейнерах з коров’ячими рогами було щось схоже на чорні ікла.

Після детального вивчення виявилось, що це пофарбовані в чорний колір слонові бивні. Близько 550 штук й загальною вагою майже 1600 кг.

Експерти, які розслідують незаконну торгівлю дикими тваринами, кажуть, що, можливо, це був перший випадок, коли слонову кістку пофарбували у чорний колір і сховали під рогами корів.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото, Це ще один приклад “витонченої контрабанди” – слонову кістку намагалися перевозити під виглядом прикрас

Африканські слони опинилися під загрозою вимирання. За останні 30 років їхня чисельність скоротилася на 90%.

Нелегальна торгівля – одна з основних причин зменшення поголів’я цих тварин.

Згідно з новою оцінкою Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), африканського слона внесли в червоний список МСОП у категорію видів під загрозою вимирання.

Живі тварини – поштою

Організації, що розслідують незаконні переміщення диких тварин, кажуть, що контрабандисти все частіше вдаються до поштових й кур’єрських послуг.

В Австралії запобігли незаконному експорту ящірок через місцеві поштові відділення.

За даними влади, рептилій намагались перевезти у пластикових контейнерах, шкарпетках та пластикових іграшках.

“Тварин тримали у власних нечистотах без їжі та води”, – йдеться в заяві міністерства довкілля Австралії.

“Деяких з них переховували у гумових іграшках”.

ФОТО,AUSTRALIAN DEPARTMENT OF CLIMATE CHANGE, ENERGY, THE ENVIRONMENT AND WATER / Торговці все частіше ховають диких тварин в іграшках, які відправляють поштою та кур’єрськими службами

Контрабандист намагався переправити до Гонконгу 43 ящірки у семи окремих посилках. Дослідження показали, що дрібні рептилії, зокрема ящірки, найчастіше стають об’єктом контрабанди, оскільки ці тварини стають все більш популярні як домашні улюбленці.

ФОТО,AUSTRALIAN DEPARTMENT OF CLIMATE CHANGE, ENERGY, THE ENVIRONMENT AND WATER / Торгівля дрібними рептиліями, зокрема ящірками, в останні роки зросла

“Існує багато різних способів, якими злочинці можуть скористатися, щоб нелегально перевезти тварину. Поширений метод – дитячі іграшки”, – розповів ВВС Дон Вілкс з глобальної асоціації поштових служб.

Всесвітня митна організація виявила, що найпоширенішим методом контрабанди фауни та флори у 2022 році були невеликі поштові посилки, на які припадає 43% усіх тогорічних вилучень.

Жаби у футлярах від кіноплівки

Минулого року в аеропорту Боготи колумбійська влада виявила та вилучила великий вантаж рідкісних отруйних жаб-дереволазів, який контрабандисти планували вивезти до Європи. Жаби були у коробочках з-під фотоплівки.

“Тварини перебували у важкому стані… зневоднені, у стресі”, — заявили місцеві правоохоронці.

АВТОР ФОТО,BOGOTA ENVIRONMENTAL AGENCY / Отрута жаб-дереволазів допомогає вченим створити нові ліки

Поліція вважає, що жаби мали вирушити до Європи для вилучення з них отрути, яку застосовують у медичних цілях

Махінації з акулячами плавцями

Ще однією незаконною практикою є торгівля акулячими плавцями на чорному ринку.

У світі понад 500 видів акул. Закони дозволяють міжнародну торгівлю плавниками багатьох з цих видів.

Саме цю лазівку використовують торговці, кажуть слідчі з торгівлі дикими тваринами.

ФОТО,@TRAFFIC / Акулячі плавці є ключовим інгредієнтом делікатесу, популярного в багатьох частинах світу

Незаконно здобуті акулячі плавці часто видають за ті, на які є офіційний дозвіл, тому працівникам митних служб важко їх виявляти. Плавці є інгредієнтом супу, популярного в багатьох частинах світу.

Саме попит на цей делікатес став причиною винищення сотень тисяч морських хижаків.

Орхідея чи картопля?

У грудні минулого року влада Непалу зупинила вантажівку, яка нібито перевозила 400 кг картоплі.

Але пильніший аналіз викликав підозри, і правоохоронці звернулись по допомогу до біолога Бхакту Раскоті.

“Виявилось, що це був вид орхідеї, внесений до списку CITES (конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою)”, — розповів ВВС Раскоті.

Водій вантажівки сказав, що просто перевозив чужий товар. Але додав, що зазвичай орхідеї везуть до Китаю.

ФОТО,BHAKTA BAHADUR RASKOTI / Оскільки торгівля багатьма видами орхідей або заборонена, або обмежена, торговці знаходять різні способи їх маскування

Орхідеї – одні з рослин, які найчастіше перевозять нелегально. Вони мають великий попит – як свіжозрізані квіти, елемент релігійних обрядів, ароматизатори в їжі та напоях (наприклад, у ванільному морозиві), а також як засоби народної медицини.

Оскільки торгівля багатьма видами орхідей або заборонена, або обмежена, торговці знаходять різні способи, як нелегально перевезти їх через кордон, кажуть експерти, зокрема подрібнюють коріння на порошок.

“Зловмисники постійно вдосконалюють свої методи, – каже дослідниця дикої природи Елізабет Джон. – Саме тому правоохоронцям важливо ділитися інформацією з регіональними та міжнародними колегами, щоб посилити боротьбу”.