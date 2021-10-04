«Архив Пандоры»: нашлись тайные офшоры Зеленского и недвижимость украинских политиков в Британии

Результаты расследования журналисты «Следствия.Инфо», которые присоединились к изучению документов, обнародовали в своем фильме и на сайте.

Связь Зеленского с Коломойским

Журналисты заявили, что смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы Владимира Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Полученные журналистами документы свидетельствуют, что в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка офшорных фирм.

Среди их владельцев, кроме Зеленского, указаны Сергей и Борис Шефиры. 40 миллионов долларов компании Коломойского формально оплатили как вклад в уставный капитал. В то же время фирмы олигарха, которые вероятно перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов из «ПриватБанка», совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников «Следствия.Инфо», перевод денег происходил через кипрский филиал «ПриватБанка» — тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют о том, что по крайней мере одна из компаний лидеров «95 квартала» имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

Британская недвижимость украинских политиков

Журналисты обнаружили, что более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании, зарегистрированные в юрисдикциях Белиза и Британских Виргинских островов, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.

В частности, в 2014 году, менее чем через неделю после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь Анастасия купила элитную недвижимость в престижном районе Лондона почти за 4,6 миллиона долларов. Дочке средства заняла виргинская компания, принадлежавшая ее отцу. Сам Ложкин ведомость о недвижимости в декларацию не внес.

Кроме того, в перечне украинцев, по данным расследователей, оказались:

бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов, против которого в Украине и США сейчас расследуют дела о выведении и отмывании денег;

против которого в Украине и США сейчас расследуют дела о выведении и отмывании денег; бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский;

бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин;

дочь бывшего главы Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова.

А еще, как говорят журналисты, через сеть связанных с Владимиром Зеленским офшорных компаний собственниками элитной недвижимости в Лондоне стали двое его соратников.

Речь идет о первом помощнике президента Сергее Шефире, который владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более 5 миллионов долларов США, и Андрее Яковлеве — бывшем бизнес-партнере Зеленского, сценаристе и режиссере «Студии Квартал 95».

Конфликт интересов Ткаченко

Фигурирует в Pandora Papers и действующий министр культуры Александр Ткаченко. В 2016 году во время пребывания в должности генерального продюсера «1+1» он фактически получил четверть акций государственной Одесской киностудии.

В 2018-м партнером Ткаченко стал одесский застройщик Андрей Ваврыш: он признал заинтересованность в построении жилья «для съемочных групп» на территории киностудии.

Сначала застройка территории государственной киностудии была вне закона. Однако впоследствии Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который одобрил законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий.

Сам политик конфликт интересов на заседании комитета признал. Он заявил, что якобы именно поэтому в июне 2020 года продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову. Сколько денег Ткаченко получил за такую сделку, в своей декларации он не указал. Журналисты «Следствия.Инфо» предполагают, что Морозов является лишь номинальным владельцем доли Ткаченко на время «конфликта интересов».

«ПриватБанк»

Документы Pandora Papers показали, что две крупные юридические компании, которые создавали и обслуживали офшорные компании, ㅡ Cititrust и Trident Trust ㅡ могут быть причастны к схеме вывода денег из «ПриватБанка».

Внутренняя корреспонденция провайдеров свидетельствует, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали работу связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшоров задолго до того, как «ПриватБанк» был национализирован.

Но, как указывают расследователи, провайдеры дезинформировали финмониторинги нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из «Привата».

Например, Cititrust, по данным журналистов, ответила финмониторингу Белиза, что бенефициарным владельцем подозрительной офшорки Jarvis Trading Limited является Agathoulla Constantinou. А во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы «Приват».

В то же время юристы международной компании-регистратора Trident Trust получили запрос, касающийся компании Ravenscroft Holdings. Его проигнорировали и просто не прислали информацию по поводу офшора, хотя внутренние данные указывают на то, что записали компанию на Олега Гниненко.

Человек с таким именем с 2013 года находится в правлении Никопольского завода ферросплавов, предприятия из орбиты олигарха Игоря Коломойского.

Кредит на самолет Ахметова

Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что крупные международные юридические компании-регистраторы по требованию VIP-клиента могут быстро создать офшорную компанию или защитить ее владельца от регулятора.

Как выяснили журналисты, в 2014 году представители Рината Ахметова попросили провайдера Trident Trust из Британских Виргинских островов срочно зарегистрировать две офшорные компании для покупки самолета. Уже через 2 месяца одна из них получила кредит на реактивный самолет бизнес-класса Falcon 7X, указывают расследователи.

Бизнес Гереги в оккупированном Крыму

Журналисты обнаружили сеть офшорных компаний, которая принадлежала народному депутату и владельцу «Эпицентра» Александру Гереге. Документы международных провайдеров определяют его вместе с женой владельцами пяти кипрских компаний.

Одна из них владеет крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К».

Что такое Pandora Papers?

Это коллаборация более 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов. Это самая большая за всю историю утечка конфиденциальных документов.

По словам расследователей, она раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства «Следствие.Инфо».

Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности четырнадцати мировых провайдеров — юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновниках — всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.