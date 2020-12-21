Российская «белуха-шпион», обнаруженная весной прошлого года у берегов Норвегии, могла сбежать с северной базы российского Научно-исследовательского института прикладных проблем (ГосНИИПП). Этот институт входит в структуру службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), как и разработавший «Новичок» для отравления Алексея Навального научный центр «Сигнал», и даже имеет представительство по тому же адресу: Нагатинская улица, д. 16а.

В комплексе зданий на Нагатинской улице, который можно назвать «секретным российским технопарком», сосредоточены организации, занимающиеся самыми деликатными российскими разработками: помимо ядов, это «спутники-убийцы» и даже программное обеспечение для хакерских атак, пишет Радио Свобода.

На историю Хвалдимира – так назвали белуху-беглеца в Норвегии – нас вывело расследование «акустических атак» на американское посольство в Гаване: ГосНИИПП также разрабатывает и испытывает на животных устройства импульсного высокочастотного излучения, подобное которым, по данным американских ученых и спецслужб, Россия могла использовать против граждан США и Канады на Кубе.

«Боевые киты Путина»

В конце апреля 2019 года норвежские рыбаки заметили возле острова Инге на севере страны белуху. На ней была надета шлейка с пряжкой, на которой было написано Equipment St. Petersburg. Животное было хорошо обученным и с удовольствием играло с людьми. Белуху назвали «Хвалдимиром» (или «Валдимиром», если следовать норвежской фонетике). «Hval» по-норвежски означает «кит», вторую часть имени придумали в честь российского президента Владимира Путина.

*CNN's story on the #whale news, including a photo of the harness clip "Equipment of St. Petersburg"*

Whale found by Norwegian fishermen could be trained by Russian military https://t.co/EgQQqGCBlH pic.twitter.com/Q6JKpHvAzN — Nordic News (@Nordic_News) April 29, 2019

Из-за пряжки российского происхождения (на ней изображен старый логотип санкт-петербургской фирмы «Снаряжение») сразу же появилась версия о том, что Хвалдимир – российский кит-шпион, сбежавший «с базы ВМФ России в Мурманске». Радио Свобода выяснило, что Хвалдимир, судя по всему, действительно приплыл из России. Как и несколько других белух, он мог быть куплен для исследований Научно-исследовательским институтом прикладных проблем (ГосНИИПП), который использовал животных на своей экспериментальной базе в Мурманской области, а впоследствии отправлял в Сочи: именно эти белухи использовались для охраны акватории города во время Олимпиады-2014.

Видео с молодой белухой, на которой была надета шлейка с креплением для неустановленного оборудования, опубликовал норвежский телеканал NRK 26 апреля 2019 года. После этого случая Хвалдимира не раз видели у берегов Норвегии. Осенью 2019 года он подплыл к норвежскому каякеру, который стал снимать его на свою камеру GoPro. В какой-то момент камера упала в море, но белуха достала ее со дна и вернула владельцу:

Один из последних раз Хвалдимира видели в июле 2020 года – с раной, полученной, вероятно, от гребного винта судна.

Появление Хвалдимира у норвежских берегов так и не было до конца объяснено, но поскольку основной ареал обитания этих млекопитающих – именно северные моря, оно не выглядело фантастическим. В отличие от многочисленных свидетельств о белухах в акватории Сочи, которыми интернет стал полниться накануне зимней Олимпиады 2014 года.

В феврале 2014-го корреспондент газеты «Труд» заметил белух в специальном вольере в сочинском морском порту и сделал предположение о том, что «боевые полярные киты, прошедшие курс специальной дрессировки» будут во время Олимпиады охранять город от «вражеских аквалангистов». Согласно другим, «народным» версиям, белух привезли в Краснодарский край, чтобы «сторожить яхту Путина» или даже его резиденцию. Впрочем, сочинские белухи содержались не только в специальных вольерах – их выпускали на волю и они свободно плавали в акватории морского порта, вызывая не меньший ажиотаж у очарованных обывателей, чем Хвалдимир – у жителей норвежских прибрежных сел.

Теплый климат для белух, привыкших к обитанию на севере, не страшен, если их правильно кормить и давать свободу движения, говорит Михаил Сафонов, директор туристического центра «Полярный круг» и кандидат биологических наук. «Белухи не живут в Черном море не потому, что им там жарко, а потому, что в условиях теплого климата они проигрывают конкуренцию тепловодным дельфинам, в первую очередь – по скоростным характеристикам. Иными словами, черноморскую рыбу они просто не догонят».

Филя и Семен получают погоны

27 октября 2020 года дайвер Юлия Петрик опубликовала в фейсбуке пост о «боевых китах спецназа ВМФ Филе и Семене». По словам Петрик, она обнаружила в вольерах, расположенных в порту Сочи, двух белух, которых уже видела более 10 лет назад в совсем другом месте – на Белом море. Дайвер уверяет, что не только она узнала китов Филю и Семена, но и они узнали ее. «Это был реальный разговор», – пишет Петрик.

В конце нулевых годов Юлия Петрик, по ее словам, знала Филю и Семена вовсе не как «боевых» китов. Они жили в вольере возле дайверского центра «Полярный круг» на северо-западе Белого моря. В 2007 году у Утришского дельфинария (его филиалами на тот момент являлись Московский, Петербургский и Сочинский дельфинарии) возникла идея создания на Белом море питомника для белух, в котором этих северных морских млекопитающих можно было бы выращивать в естественных условиях для аквариумов и научных центров, заменив этим отлов из природы. Кроме того, питомник должен был стать «санаторием» для животных, где они могли бы отдыхать от развлечения публики в дельфинариях.

Для управления проектом было создано юридическое лицо – «Беломорский экологический центр». Филя и Семен стали в январе 2007 года первыми белухами в перспективном питомнике. У будущих «боевых китов» к тому моменту за спиной уже была впечатляющая артистическая карьера: выловленные примерно в 4-летнем возрасте в том же Белом море, они обучались и выступали в Петербургском дельфинарии, гастролировали в Египте, Саудовской Аравии и Бахрейне, участвовали в реабилитационной программе для детей в Москве. Дайверы, приезжавшие в «Полярный круг», ныряли вместе с белухами – так с ними и познакомилась Юлия Петрик. Впрочем, Филя и Семен через некоторое время исчезли из вольеров, как пишет в своем посте Петрик, отправившись на «военную базу в Баренцевом море».

Опираясь на открытые данные, Радио Свобода выяснило, что «погоны» Филя и Семен получили в институте ГосНИИПП, а точнее, в его филиале в поселке Горячие Ручьи в Мурманской области. Через систему института прошли еще как минимум пять белух, все или почти все были приобретены в том же беломорском питомнике. Одно из этих животных, по всей видимости, и есть Хвалдимир – обнаруженный в мае 2019 года норвежскими моряками кит в шлейке с российской пряжкой, которого в Норвегии прозвали «самым вежливым российским разведчиком».

Боевые белухи и «секретный технопарк»

ГосНИИПП не скрывает, что занимается военными экспериментами с морскими млекопитающими еще с советских времен. Исторически этот институт, занимающий огромное здание бывших казарм лейб-гвардии Казачьего полка на Обводном канале в Петербурге, подчинялся начальнику радиотехнического отделения Военно-морского флота, а в его структуру входил Океанариум ВМФ. Cогласно исторической справке на сайте института, на его базе “проводились научные исследования и разработки в интересах боевого использования морских животных».

В 1990-е институт стал называться сначала Центральным научно-исследовательским экологическим институтом МО РФ, а потом получил нынешнее имя, уже без намека на экологию или флот, и был в 2004 году подчинен Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) – в которую, помимо ГосНИИПП, входит еще несколько научных институтов, в том числе московские Научный центр «Сигнал» и Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ).

Как следует из базы данных юридических лиц «Контур.Фокус», у института прикладных проблем есть три филиала, расположенных на берегу моря: в Мурманской области, в Сочи, а после аннексии Россией Крыма – на мысе Сарыч недалеко от Фороса.

Есть у ГосНИИПП и московское представительство. Оно располагается по адресу, который хорошо известен тем, кто следил за расследованием отравления Алексея Навального: Нагатинская улица, дом 16а. Именно здесь находится и ЦНИИХМ, и НЦ «Сигнал», который, как показало расследование Радио Свобода и Bellingcat в октябре 2020 года, разрабатывает и производит отравляющее вещество «Новичок» и сотрудничает с ГРУ и ФСБ.

ЦНИИХМ и комплекс зданий на Нагатинской можно назвать своего рода «секретным российским технопарком»: институт упоминался не только в расследовании о российской программе по созданию химического оружия, но и в публикациях о создаваемых Россией секретных военных спутниках-инспекторах, которые могли бы использоваться для уничтожения спутников потенциального противника, а также о компьютерном вирусе Triton (другое название – Trisis), с помощью которого в 2018 году были атакованы объекты энергетической инфраструктуры по всему миру. Именно за эти хакерские атаки 23 октября 2020 года, в день публикации расследования Радио Свобода о производстве «Новичка» в расположенном по одному адресу с ЦНИИХМ «Сигнале», США ввели против института химии и механики санкции.

На главной странице сайта ГосНИИПП нет намека на продолжение исследований с морскими млекопитающими – сейчас институт позиционирует себя как организация, занимающаяся микросистемной техникой, защитой информации и робототехникой. Но, если взглянуть в открытые научные публикации института и его официальные закупки, в них несложно найти не только следы Фили, Семена, Хвалдимира и других белух, но и информацию о том, для чего именно их могли готовить.

Официальный адрес мурманского, «арктического» филиала ГосНИИПП – в закрытом городе Полярный, на Кольском полуострове. Здесь базируется российский Северный флот, и простые смертные могут попасть в Полярный только по спецпропускам.

Из документов госзакупок можно выяснить точное расположение филиала института: это полузаброшенный поселок Горячие Ручьи на побережье Баренцева моря, который также входит в состав ЗАТО. Когда-то здесь готовили водолазов-диверсантов. Сейчас на спутниковых картах Google и Яндекс несложно найти в море возле Горячих Ручьев характерные круглые вольеры для содержания морских млекопитающих.

Точно такие же хорошо видны в акватории морского порта Сочи, где находится «южное» представительство ГосНИИПП:

Если арктический филиал института расположен на закрытой военной территории, то Сочинский – фактически у всех на виду, всего в 300 метрах от городского пляжа. Эта открытость объясняется тем, что сочинский филиал создавался не столько с военно-исследовательскими целями, сколько с практическими – и относительно недавно.

Весной 2013 года ГосНИИПП дважды размещал закупку на поставку плавучего морского вольера для млекопитающих для установки в акватории в Сочи. Согласно панорамам Яндекс, никаких конструкций в порту на тот момент еще не было (хотя они хорошо заметны c берега на более поздних панорамах Google). Другими словами, сочинская база ГосНИИПП возводилась именно в 2013 году и фактически была частью большой стройки, развернувшейся в городе к главному сочинскому событию современности – зимней Олимпиаде 2014 года.

В публикации газеты «Труд», журналист которой одним из первых заметил вольеры с белухами в Сочи, приводятся свидетельства сотрудников морского порта. Они рассказали, что животных кормят «люди в военно-морской форме». «За месяц до Олимпиады уже не было секретом то, что охранять обе акватории, старую и новую, от возможного проникновения в них аквалангистов, имеющих, скажем так, дурные намерения, будут боевые полярные киты, прошедшие курс специальной дрессировки», – заключает автор материала.

О загадочном вольере и его обитателях писали и другие издания. Все они отмечали, что расположен он вблизи от места стоянки круизных лайнеров, которые на время Олимпийских игр использовались в качестве плавучих гостиниц для болельщиков и волонтеров.

Тому, как именно животные попали в Сочи, посвящена научная статья (.pdf) сотрудников ГосНИИПП, размещенная на официальном сайте института. В ней описана перевозка трех белух из Мурманской области в Сочи авиатранспортом. Двое животных транспортировались в одной ванне грузовым бортом Ан-12, еще одна белуха отдельно – рейсом авиакомпании UTAir Cargo на самолете Ан-74. Совместно перевозились две 13-летние белухи, что в точности соответствует возрасту давних друзей, Фили и Семена, на 2013 год, когда, судя по всему, и состоялась перевозка. Так бывшие артисты развлекательного жанра после дополнительной подготовки оказались на службе ВМФ в охране олимпийских объектов.

Бионический локатор

Михаил Сафонов, морской биолог из «Полярного круга», говорит, что помнит Филю и Семена. На протяжении примерно 10 лет «Полярный круг» сотрудничал с Беломорским экологическим центром, занимаясь организацией экскурсий к вольерам с животными и помогая с подводными техническими работами. «Белухи – очень умные и высокоинтеллектуальные млекопитающие. Они могут узнавать предметы определенных очертаний и выделять ту или иную категорию живых существ, например людей. Белух можно использовать для того, чтобы что-то распознать под водой и сообщить людям об этом, или для того, чтобы найти какой-то потерянный предмет», – отвечает Сафонов на вопрос о том, чем белухи могут быть привлекательны для военных.

То, что задача сочинских белух действительно могла заключаться в обнаружении «вражеских аквалангистов», подтверждается еще одной научной работой ученых из ГосНИИПП. Статья описывает идею «бионического локатора» – системы, состоящей из морского животного и устройств для фиксации их акустических сигналов. Авторы утверждают, что в зависимости от объекта, который белухи замечают в море, их акустические сигналы отличаются, и можно научиться по ним определять тип «мишени». Впрочем, из статьи ясно, что «бионический локатор» – в лучшем случае дело далекой перспективы, а пока белухи научились при обнаружении объекта возвращаться к экспериментатору «за подкреплением». В Баренцевом море в качестве экспериментальных «мишеней» использовались шары и цилиндры, а в Черном – аквалангисты.

В другой статье исследователей из ГосНИИПП описываются особенности физиологии белух, участвующих в «бионических системах подводного поиска». В этом исследовании «были использованы материалы собственных наблюдений за направлением кругового движения самцов беломорской (2 особи) и охотоморской (5 особей) популяций в возрасте от 4 до 18 лет при поиске тестовых объектов (водолазов в снаряжении с открытой схемой дыхания), находившихся на удалении, превышающем дальность видимости. Наблюдения проводились с 2014 по 2017 г. на акваториях Баренцева и Черного морей в периоды проведения водолазных работ сторонними организациями», – говорится в статье.

Из последнего абзаца становится ясно, что всего в 2014–2017 годах ученые ГосНИИПП экспериментировали с 7 белухами (две беломорские особи – как раз Филя и Семен). Три из них были доставлены из арктического филиала в Черное море к Олимпиаде. Еще трех животных для арктического филиала взамен отправленных на юг ГосНИИПП закупил в 2014 году в том самом Беломорском экологическом центре – это следует из материалов госзакупок. Еще одно, седьмое животное, как предполагает Радио Свобода, попало в ГосНИПП до 2013 года (данных более ранних госзакупок института в базе нет) вместе с Филей, Семеном и третьей белухой, отправленной в Сочи.

До 2017 года ГосНИИП неоднократно закупал корм для белух: мороженую рыбу в больших объемах, которая поставлялась как в арктический, так и в южный филиалы. В 2017 году произошло сразу несколько событий. Во-первых, институт построил в сочинском вольере дополнительные конструкции – новый вольер и пластиковые понтоны. Во-вторых, для сочинского филиала институт заказал экспертизу «безопасности купания с морскими млекопитающими (белухами и/или афалинами)». В-третьих, в конце лета ГосНИИПП заключил контракт на транспортировку единственной белухи с арктической базы на сочинскую – занимался этой перевозкой тот же БЭЦ.

После этого ГосНИИПП перестал закупать корм для белух, как на северную, так и на южную базу.

Военные вновь на сцене

На сочинской базе белухи, по всей видимости, перешли на «самоокупаемость» – этим может объясняться прекращение закупок. О том, что в последние годы военный вольер в сочинском порту превратился фактически в обычный коммерческий аквариум, рассказывает Юлия Петрик, это же подтверждается и судебными документами.

В октябре 2019 года Хостинский районный суд Сочи запретил ООО «Сочинский аквариум» использовать принадлежащее ГосНИИПП маломерное судно для перевозки туристических групп, так как обе организации не имеют для этого соответствующей лицензии. Из материалов дела следует, что еще в декабре 2017 года «Сочинский аквариум» получил право на использование принадлежащего институту судна и доставлял на нем десятки туристических групп от причала к «вольерам с морскими млекопитающими». Тот же «Сочинский аквариум» был поставщиком нового трехзонного вольера, заказанного ГосНИИПП в ноябре 2017 года.

Другими словами, с конца 2017 года военно-экспериментальная база ГосНИИПП в порту Сочи превратилась в коммерческое предприятие, а сами белухи, три, находившиеся в Сочи с 2013 года, и еще одна, доставленная из Мурманска в 2017 году, зарабатывали себе на еду уже не столько военной службой, сколько развлекая отдыхающих. С этого же времени у исследователей из ГосНИИПП перестали выходить и новые научные работы о белухах.

Если сочинские белухи стали кормить себя сами, то отсутствие закупок корма для базы в Горячих Ручьях может означать, что животных там в какой-то момент просто не осталось – белуха, перевезенная в Сочи в 2017 году, была последней, следы которой есть в интернете. Следы еще как минимум трех млекопитающих с арктической базы ГосНИИПП теряются, и с большой вероятностью судьба одной из этих «исчезнувших» белух хорошо известна: она каким-то образом сбежала с базы в Баренцевом море и проделала путь до берегов Норвегии, получив звучное имя Хвалдимир.

Синяя метка на карте – Беломорский экологический центр. Красная – арктический филиал ГосНИИПП. Желтая – место, где впервые заметили Хвалдимира:

Михаил Сафонов говорит, что никаких шлеек вроде той, которую норвежские рыбаки нашли на Хвалдимире, в вольере «Полярного круга» никогда не использовали, а случаев побега морских животных с этой базы на Белом море не было (после 2016 года здесь вообще не содержались белухи). Радио Свобода не смогло найти данных о содержании белух на каких-либо других морских базах на российских побережьях Баренцева и Белого моря, кроме «Полярного круга» и арктического филиала ГосНИИПП – как и каких-либо других баз для исследования морских животных в этом регионе.

Таким образом, Хвалдимир почти наверняка был военнослужащим в Горячих Ручьях, где ученые из военного ГосНИИПП, например, могли обучать его разыскивать предметы и водолазов в море в составе «бионической системы». Пока Хвалдимир проходил «учебку» на севере, его старшие сослуживцы Филя и Семен уже несли «боевую службу» в Черном море. К концу 2017 года по неизвестным Радио Свобода причинам экспериментальный проект с белухами был приостановлен, оставшиеся белухи собраны в Сочи на потеху туристам, а Хвалдимир – возможно, с кем-то из товарищей – бежал в Норвегию.

Побег от людей не является для белух чем-то из ряда вон выходящим, говорит Михаил Сафонов:

«Где-то образовалась дырка, или чуть притопился угол вольера, животное может через него перевалиться и уплыть в море. Белуха может перепрыгнуть довольно высокую загородку, если ее этому обучали. Второй вариант, довольно распространенный, я даже видел своими глазами – когда при пересаживании белух из вольера в вольер из-за ошибки людей белуха может просочиться между одной и другой емкостью и уйти в воду. Третий вариант – если белух тренируют на выход в море, у них может произойти отклонение от сформированной модели поведения. Есть породы собак, хаски, например, которые постоянно убегают от хозяев и теряются. Не потому, что их плохо кормили или недостаточно любили. Просто что-то в голову пришло, и она убежала, а обратно вернуться не может. Дикое животное вольерного содержания сложно выпускать на свободу, создав гарантию, что оно вернется».

«Гаванский синдром»

Эксперименты с морскими млекопитающими – лишь одно из направлений работы ГосНИИПП, традиционное для института, но далеко не самое важное.

Тематика осуществляемых ГосНИИПП научных исследований, как говорится на его сайте, существенно расширилась и вышла за пределы изучения морских животных еще в начале 90-х, годов. Тогда 172-й научно-исследовательский центр ВМФ, на базе которого впоследствии был создан институт, переподчинили Генштабу российских вооруженных сил. Указ о переименовании учреждения в НИИ прикладных проблем подписал еще Борис Ельцин – в феврале 1999 года. После этого «расширения» сотрудники ГосНИИПП стали фигурировать в патентах и научных публикациях, посвященных самым разным темам: от создания летательных аппаратов и противодействия дронам до идентификации органических отравляющих веществ.

Изучив открытые научные публикации, госзакупки и другие данные, Радио Свобода обнаружило, что одной из ключевых тематик для ГосНИИПП является работа над военным применением разного типа электромагнитных излучений, в том числе импульсного сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения.

Электромагнитное излучение может использоваться для создания помех связи, для выведения из строя электронных компонентов, но может – и для атак на живую силу противника. Исследования воздействия импульсной радиочастотной энергии на человека активно велись в СССР начиная с 60–70-х годов XX века. Советские военные испытывали «нетепловое микроволновое излучение» на военнослужащих стран советского блока, у которых оно вызывало «головную боль, утомляемость, головокружение, раздражительность, бессонницу, депрессию, беспокойство, забывчивость и недостаток концентрации, а также искажение восприятия звуков».

Обо всем этом говорится в докладе, подготовленном американскими учеными по заказу Госдепартамента США и опубликованном в начале декабря. Поводом для его написания стал «гаванский инцидент» 2016 года, когда американские и канадские дипломаты в кубинской столице почувствовали симптомы недомогания (тошноту, головные боли, частичную потерю памяти) и связали это со странными, еле уловимыми для уха звуками высокой частоты.

Авторы доклада после тщательного изучения документов заболевших, их личных свидетельств и оценки предыдущих версий (например, об отравлении инсектицидами) пришли к выводу, что причиной произошедшего стала «импульсная радиочастотная энергия». Практически сразу после «гаванского инцидента» в атаках заподозрили Россию – как страну, которой могло быть выгодно подорвать налаживание отношений Кубы и США. Как сообщал осенью 2018 года телеканал NBC, в процессе совместного расследования ЦРУ, ФБР и ряда других американских ведомств были перехвачены связанные с атаками телефонные переговоры и сообщения российских разведчиков, а в непосредственной близости от жилого комплекса посольства США на Кубе были замечены сотрудники российских разведслужб, имеющие отношение к разработке «высокочастотного оружия». Тем не менее тогда американским спецслужбам не удалось собрать достаточно доказательств, чтобы обвинить Россию в провоцировании «гаванского синдрома» у дипломатов.

О том, какими именно военными экспериментами с СВЧ-излучением занимаются в ГосНИИПП и как они связаны с секретной советской воинской частью на Ладожском озере, мы расскажем в следующем расследовании.

Филя и Семен возвращаются на север

Больше года вольер с белухами в сочинском порту не работает как коммерческий аквариум – не столько из-за претензий транспортной прокуратуры, сколько из-за карантинных ограничений. На этой неделе, 15 декабря, сочинское издание Sochi News сообщило, что белух отсюда вывозят «в северные края». На кадрах, сделанных журналистами, видно, что для транспортировки животных подготовлены несколько просторных ванн.

О том, что военных белух, в том числе Филю и Семена, планировали в конце этого года вернуть из Сочи на арктическую база ГосНИИПП, рассказал Радио Свобода и пожелавший остаться анонимным источник среди активистов-экологов. По словам того же источника, нынешние владельцы белух из ГосНИИПП недавно связывались с экологами и предложили обсудить создание совместного научно-реабилитационного центра для белух. Будет ли осуществлен этот проект, где, на чьи деньги и при чьем участии – пока не известно. Собеседник Радио Свобода отметил, что общавшиеся с ним военные произвели впечатление «адекватных людей», которые любят морских животных и умеют с ними обращаться.

Есть надежда, что Филю, Семена и их товарищей ждет достойная военная пенсия.

Радио Свобода направило уточняющие вопросы в ГосНИИПП. На момент выхода этой публикации ответ получен не был.