«Боевые киты Путина»

Российская «белуха-шпион», обнаруженная весной прошлого года у берегов Норвегии, могла сбежать с северной базы российского Научно-исследовательского института прикладных проблем (ГосНИИПП). Этот институт входит в структуру службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), как и разработавший «Новичок» для отравления Алексея Навального научный центр «Сигнал», и даже имеет представительство по тому же адресу: Нагатинская улица, д. 16а.

В комплексе зданий на Нагатинской улице, который можно назвать «секретным российским технопарком», сосредоточены организации, занимающиеся самыми деликатными российскими разработками: помимо ядов, это «спутники-убийцы» и даже программное обеспечение для хакерских атак, пишет Радио Свобода.

На историю Хвалдимира – так назвали белуху-беглеца в Норвегии – нас вывело расследование «акустических атак» на американское посольство в Гаване: ГосНИИПП также разрабатывает и испытывает на животных устройства импульсного высокочастотного излучения, подобное которым, по данным американских ученых и спецслужб, Россия могла использовать против граждан США и Канады на Кубе.

В конце апреля 2019 года норвежские рыбаки заметили возле острова Инге на севере страны белуху. На ней была надета шлейка с пряжкой, на которой было написано Equipment St. Petersburg. Животное было хорошо обученным и с удовольствием играло с людьми. Белуху назвали «Хвалдимиром» (или «Валдимиром», если следовать норвежской фонетике). «Hval» по-норвежски означает «кит», вторую часть имени придумали в честь российского президента Владимира Путина.

*CNN's story on the #whale news, including a photo of the harness clip "Equipment of St. Petersburg"*

Whale found by Norwegian fishermen could be trained by Russian military https://t.co/EgQQqGCBlH pic.twitter.com/Q6JKpHvAzN

— Nordic News (@Nordic_News) April 29, 2019