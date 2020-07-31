Что на самом деле могла делать группа российских боевиков в Беларуси: 9 фактов

9 интересных фактов, которые позволяют понять, что на самом деле могла делать группа российских наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси.

Анализ опубликовали активисты группы «Ихтамнет_м0209» , с которыми волонтеры InformNapalm плодотворно сотрудничали в вопросах поиска, идентификации и обнаружения российских наемников так называемой «ЧВК Вагнера» (прокси-формирования ГУ ГШ ВС РФ, которое активно использовалось Российской Федерацией в войне в Украине, Сирии, Ливии и других военных конфликтах).

Факт 1

В СМИ сообщали , что в Беларусь заехала группа численностью до 200 человек. Это как раз одна ротация — полноценная рота, усиленная снайперскими группами и, как для городских операций, отделениями визуального наблюдения и информационной поддержки.

Факт 2

Задержаны пока только 32 боевика, которые были вместе в одной группе + еще один отдельно. Эта численность соответствует одному взводу. Среди задержанных был как минимум один командир снайперской группы (Андрей Бакунович), что дополнительно подтверждает первый факт. Вероятно, к каждому из их 4-х взводов было придано по одной снайперской группе. Вместе это не менее 12 снайперов.

Факт 3

Группа зашла на территорию Беларуси за несколько недель до начала активных электоральных процессов в Минске. Точно так же как в конце февраля 2014 года, лица, находящиеся в списках кадрового состава «группы Вагнера», организовано по 5-15 человек за раз заходили в АР Крым через паромную переправу «Кавказ-Керчь» и спокойно так же компактно селились в местных гостиницах.

Факт 4

Российские дипломаты и СМИ пытаются выставить якобы наемники находились в Беларуси транзитом. Однако подразделения «ЧВК Вагнера» (прокси-формирования ГУ ГШ ВС РФ) еще задолго до карантина из-за COVID-19, при открытых аэропортах в России, для того чтобы добираться до военных лагерей на Ближнем Востоке и в Африке никогда не пользовались регулярными авиарейсами. Все перелеты осуществлялись бортами «223-го летного отряда» МО РФ, или специальными чартерами без прохождения пограничного контроля РФ. Это задокументировано украинскими спецслужбами .

Факт 5

В материалах СБУ также содержатся доказательства того, что именно группа «Вагнера» участвовала в подавлении демократических протестов в Судане (операция в городских условиях). Были опубликованы списки тех, кто там был напрямую. И среди «вагнеровцив», которые были задержаны сейчас в Минске, как минимум двое (Алексей Волгин и Владимир Ли) были в Судане во время разгона протестов.

Факт 6

В кадр на видео задержания, попал не только листок с надписями на арабском, но и скретч-карта для пополнения мобильного телефона суданского оператора связи. На ней изображена мечеть Хатмия в городе Кассала (Судан). Купить «пополняшки» суданских мобильных операторов в РФ и в Беларуси очень сложно, чтобы с ними потом, допустим, лететь в Судан. Это может означать только одно, что в Беларусь прибыли не для того, чтобы улететь в условный Судан, а наоборот — прибыли из Судана те, кто раньше там был (как раз из прошлого командировки в Волгина и Ли могли заваляться в сумках бумажки на арабском и суданская карта для пополнения мобильного).

Факт 7

Украинские спецслужбы последние 6 лет тесно сотрудничают с разведками стран-членов НАТО. Очевидно, что у каждой страны НАТО, в том числе и Турции, которой особенно интересны российские наемники, потому что они воюют против их солдат в Ливии, имеются в распоряжении полные списки кадрового состава группы «Вагнера», не говоря уже о таких, как Алексей Волгин, данные которого вообще указаны на официальном сайте СБУ. Поэтому версия, что российские боевики якобы могли планировать перелет в Турцию совсем не выдерживает критики.

Факт 8

У задержанных боевиков были найдены персональные армейские жетоны с личными номерами, как раз той серии «М», которая и используется в группе «Вагнера». Подробнее об этом рассказывают активисты группы Ихтамнет_м0209.

Задержанные россияне в Минске — сотрудники ГРУ России Что бы понять, что на самом деле происходит, надо разобраться, кто получает выгоду от происходящего, и кто получает вред от этого. И дело совсем не в том, какие цели ставит перед собой Лукашенко в связи с задержанием взвода граждан РФ в Минске. А дело в том, какие цели ставил перед собой диктатор Путин и приспешники его тоталитарного режима.Надо отчетливо понимать, что так называемая «частная военная компания Вагнера» — никакая не частная компания, и вообще не компания. Она нигде не зарегистрирована – ее не существует. Это всего лишь «лейбл» под прикрытием которого действуют разведывательно-боевые подразделения российской военной разведки, а их сотрудники официально (но секретно) являются внештатными сотрудниками Министерства обороны РФ – типичная форма оформления части кадрового состава в спецслужбах. А что бы не платить на прямую заплату с казны – используют подконтрольного олигарха Пригожина и его коммерческие структуры.Так вот, ключевой отличительной особенностью войсковых подразделений России (и ряда других стран) – наличие у личного состава личных номеров. Ни у сотрудников ЧВОК (частной военной охранной компании) «Мар» или ЧВК «ЕНОТ корп.» нету жетонов с личными номерами. А у подразделений ГРУ – есть, и «группа Вагнера» — не исключение (они нужны для быстрой идентификации трупов в случае гибели во время боевых действий, особенно когда внешне идентифицировать личность невозможно в связи с деформацией лицевой части головы или отсутствия таковой вообще).На 1 мин 53 сек в кадр сюжета о задержании россиян как раз попал такой жетон с личным номером – М-0482 (принадлежит Бахтигараему Т.М.) Кстати, в названии нашего паблика используется такой же личный номер – только с жетона командира «группы Вагнера» — самого «Вагнера» — Уткина Дмитрия Валерьевича – М-0209, который подозревается СБУ в сбитии украинского транспортника ИЛ-76.Далее приводим список задержанных в Минске россиян, личные номера сотрудников ГРУ которые ранее уже фигурировали в СМИ, с указанием воинских специальностей (должностей):М-0279 — Павленко Сергей Григорьевич, водитель;М-0482 — Бахтигараев Тахир Минигаянович, водитель;М-0724 — Самарин Павел Львович, номер расчета АГС-17;М-0727 — Ли Владимир Александрович, пулеметчика расчета Корд;М-0801 — Харитонов Денис Юрьевич, наводчик БМП;М-1001 — Бакунович Андрей Петрович, командир снайперской группы;М-1297 — Волгин Алексей Владимирович, санитар;М-2291 — Маслов Сергей Алексеевич, номер расчета Корд.Ихтамнет? Серьезно?… Geplaatst door Ихтамнет_м0209 op Woensdag 29 juli 2020

Факт 9

Все подконтрольные российским спецслужбам телеграмм-каналы и российские якобы оппозиционные эксперты, пропагандистские каналы (RT) и другие подконтрольные СМИ, в том числе и украинского сегмента (Страна.ua), а так же официальные лица (посол РФ в Беларуси) в свойственной им истерической манере начали проталкивать фейковые версии и делать заявления, которые должны оправдывать задержанных граждан РФ, мол это «страйкболисты», или вообще простые охранники, которые легально летели через Турцию.

Выводы

Спецслужбы Беларуси, возможно благодаря западным коллегам, задержали одну из нескольких групп, работающих на российскую военную разведку, которые предположительно планировали спровоцировать эскалацию при прогнозируемых протестов на фоне электоральных процессов, в том числе по использованию снайперского огня по мирному населению (как в Киеве феврале 2014). Это были планы РФ дестабилизировать ситуацию в Беларуси в той степени, чтобы у Путина были основания ввести «миротворческий» контингент для «наведения порядка», а по сути — сделать аншлюс Беларуси. Значительный общественный резонанс, возможно, заставит РФ отложить этот план и отозвать других членов группы, хотя не исключены и другие сценарии дестабилизации, когда Кремль решит идти ва-банк.

Источник: InformNapalm