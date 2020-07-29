Российские боевики в Беларуси: список задержанных, что у них нашли, версии их прибытия в страну

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Кошман Максим Ярославович

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ Беларуси сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер». 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Как передает портал tut.by, все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ Беларуси со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и не по одной другой структуре такой информации мы не получали».

Равков анонсировал меры, которые примут в стране после задержания россиян. Погранкомитет Беларуси усилит оперативное прикрытие госграниц, в том числе с Россией. Также белорусов ждет усиление мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. МИД Беларуси пригласит послов России и Украины.

Какие вещи были с собой у задержанных боевиков

В белорусских силовых ведомствах дополнительную информацию журналистам портала получить не удалось, а в МИД России попросили прислать официальный запрос для получения комментария. Вместе с тем государственный телеканал «Беларусь 1» выпустил сюжет, где в числе прочего показали вещи, которые были у российских боевиков в момент задержания.

Полный сюжет телеканала «Беларусь 1» вы можете увидеть ниже.

Журналисты tut.by,  попытались опознать то, что попало в кадр.

Итак, что показали в этом сюжете:

  • нашивки с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо»;
  • листовку с арабской вязью;
  • доллары, российские рубли и деньги Судана;
  • инструкцию к детектору для военных;
  • платок-арафатку;
  • российские паспорта;
  • презервативы.

Конечно, наличие некоторых из предметов объяснить довольно просто: допустим, платок, банковские карты или презервативы, которые используются в походах, чтобы защитить от воды (или песка) что угодно. Хотя стоит отметить, что среди прочего были замечены деньги и телефонная карточка Судана.

Но некоторые вещи привлекли внимание зрителей. Остановимся на них подробнее.

Нашивка с черепом

Кадр из видео «Беларусь 1»
Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по увиденному, это так называемый шеврон «Каратель» со словом «Кафир». Это понятие в исламе обозначает грешника, не верящего в Аллаха. Характерно, что иудеи и христиане «технически» кафирами не являются, так как исповедуют авраамические религии (и в исламе фигурируют как «Люди Книги») — тем не менее в широком смысле кафиром могут назвать каждого иноверца.

Обычно нашивку покупают и носят немусульмане-наемники, воюющие в исламских странах. Интересно, что корнями изображение уходит к персонажу серии комиксов «Каратель».

Также это изображение связано с норвежским бойцом по имени Клаус Иоахим Олльсен, позывной «Джокке»: он погиб в 2010 году в Афганистане, после чего норвежский батальон «Телемарк» поклялся мстить талибам, а в напоминание появился патч «Каратель».

Кстати, нашивка с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо» свободно продается в интернет-магазинах, где говорится, что «нашивка предназначена для покупателей из военной сферы. Данный патч стал весьма популярным среди солдат удачи, среди бойцов частных военных компаний».

Кадр из видео «Беларусь 1»
Кадр из видео «Беларусь 1»

Лист с молитвой

Кадр из видео «Беларусь 1»
Кадр из видео «Беларусь 1»

Это перевернутая страница с арабским текстом — молитвой сподвижнику пророка Мухаммеда по имени Али ибн Абу Талиб. Молятся ему обычно шииты, которые почитают его как первого имама и святого, а вот у суннитов он не в таком почете — всего лишь последний из четырех праведных халифов.

Среди российских мусульман шиитов сравнительно немного. Зато большинство шииты составляют в Азербайджане, а самая влиятельная (и активная в политическом и военном плане) шиитская страна — Иран. Из шиитских военных организаций известна «Хезболла» (военизированная ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана).

При этом в тексте молитвы нет призывов к насилию — скорее, там упоминаются добродетель, доброта и честность.

Инструмент и подсумок

Кадр из видео «Беларусь 1»
Кадр из видео «Беларусь 1»

Слева можно заметить нечто, похожее на рукоять управления огнем для автомата или винтовки. Но точно утверждать довольно трудно.

Посередине мультитул (компактный многофункциональный инструмент) и подсумок для ременно-плечевой системы с витым шнуром. Справа что-то, похожее на фонарь или зажигалку.

Инструкция

Кадр из видео «Беларусь 1»
Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по всему, это инструкция к датчикам «свой-чужой», которые крепятся на униформе и предназначены для идентификации солдат при использовании приборов ночного видения, чтобы избежать так называемого дружественного огня. Его рекомендуют помещать на систему крепежа снаряжения, нечто вроде MOLLE, принятой в армии США.

В Беларуси на вооружении такого нет — это довольно продвинутое вооружение, которое не увидишь на солдате срочной службы, отмечают в tut.by..

Отправку боевиков Вагнера в Беларусь можно приравнять к объявлению войны

История с 32 боевиками, задержанными под Минском, пошла не по привычному сценарию «дохлой крысы» – страшилки, которая не была подкреплена никакой конкретикой. Об этом пишет беларусская газета «Салiдарнасць«.

На этот раз белорусские спецслужбы оперативно обнародовали имена всех схваченных и заявили об их принадлежности к частной военной компании Вагнера. Это организация наемников, воюющих в интересах Кремля в разных регионах мира.

Официально российские власти отрицают свою связь с ЧВК Вагнера. Но есть фото, на котором командир компании запечатлен с президентом РФ.

Вагнер (Дмитрий Уткин) – справа, Путин – в центре

Вагнер (Дмитрий Уткин) – справа, Путин – в центре

Таким образом, объявив о том, что задержанные принадлежат к ЧВК Вагнера, белорусские власти бросили очень серьезный вызов российским.

Тот факт, что им инкриминируются планы «дестабилизации обстановки в Беларуси», невозможно будет повесить исключительно на московских олигархов. Существует масса свидетельств, что «вагнеровцы» выполняют специальные миссии именно по заказу Кремля.

В официальной версии есть моменты, которые вызывают удивление. Очень странно готовя спецоперацию, собирать в одном санатории три десятка мужчин, одетых в стиле милитари – такая компания не могла не привлечь внимания окружающих и спецслужб.

На ум приходит классика: «Штирлиц шел по Берлину и думал: «Все на меня оборачиваются. Что же выдает во мне советского разведчика? Волевой взгляд или парашют за спиной?»

С другой стороны, история «Петрова и Боширова» продемонстрировала уровень деградации кремлевских спецопераций. Поэтому сюжет, описанный госСМИ, может оказаться вполне реальным.

Отправку боевиков Вагнера в Беларусь можно приравнять к объявлению войны, отмечает издание. В этом случае действия официального Минска должны быть предельно жесткими. Как минимум, необходимо разорвать договор о создании союзного государства, подписанный в 1999 году и ставший в последнее время предлогом для давления на Беларусь.

14 в «Миротворце», 1 белорус: что известно о боевиках, задержанных под Минском

В эфире телеканала БТ-1 рассказали подробности задержания под Минском 32 российских боевиков. Среди прочего, в сюжете показали паспорта задержанных.

12 в «Миротворце», 1 белорус: что мы знаем о боевиках, задержанных под Минском

Бойцы ЧВК «Вагнер», задержанные в Беларуси / фото из соцсетей

Как передает ЕВРОРАДИО, СМИ опубликовали фамилии задержанных — некоторые из них уже «светились» как бойцы российской ЧВК «Вагнер».

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 08

Российский писатель-террорист Захар Прилепин, возглавлявший некоторое время подразделение российских боевиков на юго-востоке Украины, подтвердил, что в списке есть знакомые ему люди. «Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — сказал он в комментарии одному из российских изданий.

Геннадий Фетисов (второй слева) с друзьями / база «Миротворца»

12 из задержанных: Олег ДригаДенис ПавленкоСергей Харитонов и другие — до были давно включены в базу «Миротворца» — сайта, который фиксирует преступления против основ национальной безопасности Украины. Все они в разное время воевали в так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 03

Некоторые из задержанных — уроженцы УССР, другие — россияне. Есть среди них один белорус — Андрей Бакунович.

Ряд задержанных в Беларуси боевиков числятся в базе Миротворца: они воевали на Донбассе и в Сирии 05
Олег Дрига / база «Миротворца»

Самому молодому из задержанных — 24, самому возрастному — 55.

В Центре “Миротворец” решили уточнить ряд деталей.

  1. Все задержанные боевики имеют российские паспорта.
  2. Среди задержанных – 10 боевиков, которые также являются гражданами Украины.
  3. До 29.07.2020 г. в Чистилище сайта “Миротворец” находилось 24 из 33 задержанных в Беларуси. Остальные были занесены сегодня.
  4. В опубликованных в СМИ Беларуси списах задержанных российских наемниках, трое с ошибками в фамилиях.

Ниже приводим полный список задержанных 29.07.2020 г. в Беларуси российских наемников со ссылками на их записи в Чистилище сайта “Миротворец”. Записи о них в настоящее время пополняются эксклюзивной информацией, сообщили в Центре.

Сердюков Андрей ВикторовичSerdyukov Andrej Viktorovich1975-08-16РоссияМосковская обл., Сергиево-Посадский р-н, пгт Богородскоеhttps://myrotvorets.center/criminal/serdyukov-andrej-viktorovich/
Шеломенцев Игорь БорисовичSHelomentsev Igor Borisovich1980-08-18РоссияРеспублика Бурятия, г. Улан-Удэhttps://myrotvorets.center/criminal/shelomencev-igor-borisovich-2/
Каримов РинатKarimov Rinat1984-08-15РоссияЧелябинская обл., г. Каслиhttps://myrotvorets.center/criminal/karimov-rinat/
Шеломенцев Игорь БорисовичSHelomentsev Igor Borisovich1975-08-18РоссияРеспублика Бурятия, г. Улан Удеhttps://myrotvorets.center/criminal/shelomencev-igor-borisovich/
Токаренко Андрей ВикторовичTokarenko Andrej Viktorovich1965-01-24Россияг. Москваhttps://myrotvorets.center/criminal/tokarenko-andrej-viktorovich/
Руденко Александр СвятославовичRudenko Aleksandr Svyatoslavovich1984-12-26РоссияБрянская область, г. Клинцы, ул. Пушкино 5, кв. 37https://myrotvorets.center/criminal/rudenko-aleksandr-svyatoslavovich/
Щербаков Сергей ВладимировичSHHerbakov Sergej Vladimirovich1981-07-21РоссияАстраханская обл., г. Астрахань, Кировский район, ул. Раскольникова 13, кв. 5https://myrotvorets.center/criminal/shherbakov-sergej-vladimirovich/
Харитонов Денис ЮрьевичHaritonov Denis YUrevich1980-03-18РоссияАстраханская обл., Искрянский р-н, пос. Ильинка, ул. Подгорная 46-Аhttps://myrotvorets.center/criminal/kharitonov-denis-yurevich/
Бахтигараев Тахир МинигаяновичBahtigaraev Tahir Minigayanovich1980-04-18РоссияПермская обл., г. Пермьhttps://myrotvorets.center/criminal/bakhtigaraev-takhir-minigayanovich/
Сергеев Федор МихайловичSergeev Fedor Mihajlovich1987-05-17РоссияАстраханская обл.https://myrotvorets.center/criminal/sergeev-fedor-mikhajlovich/
Бакунович Андрей ПетровичBakunovich Andrej Petrovich1977-12-30РоссияТюменская обл., г. Лянтор ул. 2МКР 18, кв. 15https://myrotvorets.center/criminal/bakunovich-andrej-petrovich/
Зайдуллин Рустем АбузаровичZajdullin Rustem Abuzarovich1974-10-06Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/zajdullin-rustem-abuzarovich/
Зайдулен РустемZajdullin Rustem Abuzarovich1974-10-06Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/zajdullin-rustem-abuzarovich/
Зайдуллин Рустем АбузаровичZajdulen Rustem1974-10-06Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/zajdullin-rustem-abuzarovich/
Ли Владимир АлександровичLi Vladimir Aleksandrovich1989-07-26Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/li-vladimir-aleksandrovich/
Маслов Сергей АлексеевичMaslov Sergej Alekseevich1988-09-29Россияг. Москва; Московская обл., г. Королевhttps://myrotvorets.center/criminal/maslov-sergej-alekseevich/
Волгин Алексей ВладимировичVolgin Aleksej Vladimirovich1975-06-21Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/volgin-aleksej-vladimirovich/
Кожевников Андрей ЮрьевичKozhevnikov Andrej YUrevich1980-01-16Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/kozhevnikov-andrej-yurevich/
Милаев Артем ВикторовичMilaev Artem Viktorovich1981-02-01Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/milaev-artem-viktorovich/
Сапронов Алексей ВладимировичSapronov Aleksej Vladimirovich1978-07-08Россияг. Моздокhttps://myrotvorets.center/criminal/sapronov-aleksej-vladimirovich/
Павленко Сергей ГригорьевичPavlenko Sergej Grigorevich1976-06-25РоссияБелгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Королева 10, кв.10https://myrotvorets.center/criminal/pavlenko-sergej-grigorevich-2/
Бубнов Сергей ГеннадьевичBubnov Sergej Gennadevich1971-01-08Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/bubnov-sergej-gennadevich/
Нижник Павел АлександровичNizhnik Pavel Aleksandrovich1987-06-24Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/nizhnik-pavel-aleksandrovich/
Селихов Владимир ИвановичSelihov Vladimir Ivanovich1986-10-04Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/selikhov-vladimir-ivanovich/
Фомин Михаил НиколаевичFomin Mihail Nikolaevich1973-03-07Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/fomin-mikhail-nikolaevich/
Екимов Владимир СергеевичEkimov Vladimir Sergeevich1973-10-19Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/ekimov-vladimir-sergeevich/
Танов Рафик КабуловичTanov Rafik Kabulovich1975-04-30Россияг. Астраханьhttps://myrotvorets.center/criminal/tanov-rafik-kabulovich/
Зяблицев Евгений СергеевичZyablitsev Evgenij Sergeevich1992-11-23Россияг. Астраханьhttps://myrotvorets.center/criminal/zyablicev-evgenij-sergeevich/
Самарин Павел ЛьвовичSamarin Pavel Lvovich1981-11-11Россияhttps://myrotvorets.center/criminal/samarin-pavel-lvovich/
Кошман Максим ЯрославовичKoshman Maksim YAroslavovich1981-09-06УкраинаДонецкая обл., г. Славянск, переулок Парковый 8, кв. 2; переулок Парковый 6, кв.8; ул. Г. Батюка 25/120https://myrotvorets.center/criminal/koshman-maksim-yaroslavovich/
Фетисов Геннадий ЕвгеньевичFetisov Gennadij Evgenevich1986-10-22УкраинаДонецкая обл., г. Донецк, ул. Федьковича 23, кв. 28https://myrotvorets.center/criminal/fetisov-gennadij-evgenevich/
Дрига Олег ИгоревичDriga Oleg Igorevich1986-06-03УкраинаДонецкая обл., г. Донецк, ул. Речная 46, 52; пер. Армейский 6https://myrotvorets.center/criminal/driga-oleg-igorevich/
Дрыга Олег ИгоревичDriga Oleg Igorevich1986-06-03УкраинаДонецкая обл., г. Донецк, ул. Речная 46, 52; пер. Армейский 6https://myrotvorets.center/criminal/driga-oleg-igorevich/
Дрига Олег ИгоревичDryga Oleg Igorevich1986-06-03УкраинаДонецкая обл., г. Донецк, ул. Речная 46, 52; пер. Армейский 6https://myrotvorets.center/criminal/driga-oleg-igorevich/
Алтухов Александр ВикторовичAltuhov Aleksandr Viktorovich1958-11-12УкраинаДонецкая обл., г. Макеевка, ул. Кремлёвская 44, кв. 3https://myrotvorets.center/criminal/altukhov-aleksandr-viktorovich/
Шубин Александр ИгоревичSHubin Aleksandr Igorevich1996-01-15УкраинаЛуганская обл., г. Луганск, квартал Пролетариата Донбасса, 19А, кв.17,18https://myrotvorets.center/criminal/shubin-aleksandr-igorevich/
Шатский Артем ЮрьевичSHatskij Artem YUrevich1982-07-30УкраинаЛуганская обл., г. Луганск, квартал Южный 2, кв.59https://myrotvorets.center/criminal/shatskij-artem-yurevich/
Шатский Артем ЮрьевичSHatskij Artem1982-07-30УкраинаЛуганская обл., г. Луганск, квартал Южный 2, кв.59https://myrotvorets.center/criminal/shatskij-artem-yurevich/
Сидоров Сергей АлександровичSidorov Sergej Aleksandrovich1972-01-01УкраинаОдесская обл.https://myrotvorets.center/criminal/sidorov-sergej-aleksandrovich/

Российские военные аналитики утверждают, что Беларусь используется ЧВК «Вагнер» для переброски своих бойцов в горячие точки планеты, где востребованы их услуги. 

Известный беларусский политический обозреватель Артем Шрайбман, в своем телеграм-канале пишет, что вагнеровцы, судя по всему, реальные.

«Значит реалистичных варианта два — ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.

В первом случае — неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий, о чем написал  тезка Гарбацевич.

Во втором случае — Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.

В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть родина в опасности.

Третий вариант (прочитал его в сети) — договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.

Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.

В первом случае (реальный план провокаций) — возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) — явно напряжется Москва.» — написал он.

Интересную идею предложил Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины,  он предлагает беларусским властям экстрадировать задержанных боевиков в Украину. В частности, всех тех, кто воевал на Донбассе против Украины. Но для этого нужен запрос от украинских властей, на что вряд ли пойдет зе-команда озабоченная предвыборными обещаниями о перемирии.

УК

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