Российские боевики в Беларуси: список задержанных, что у них нашли, версии их прибытия в страну

В ночь с 28 на 29 июля под Минском задержали 33 человека. ГосСМИ Беларуси сообщили, что это боевики иностранной частной военной компании «Вагнер». 32 из них забрали из санатория под Минском, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Как передает портал tut.by, все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий на Донбассе. ГосСМИ Беларуси со ссылкой на правоохранительные органы заявили, что «была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Что с остальными более чем 160 боевиками, пока неизвестно.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявил: «Ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ и не по одной другой структуре такой информации мы не получали».

Равков анонсировал меры, которые примут в стране после задержания россиян. Погранкомитет Беларуси усилит оперативное прикрытие госграниц, в том числе с Россией. Также белорусов ждет усиление мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. МИД Беларуси пригласит послов России и Украины.

Какие вещи были с собой у задержанных боевиков

В белорусских силовых ведомствах дополнительную информацию журналистам портала получить не удалось, а в МИД России попросили прислать официальный запрос для получения комментария. Вместе с тем государственный телеканал «Беларусь 1» выпустил сюжет, где в числе прочего показали вещи, которые были у российских боевиков в момент задержания.



Полный сюжет телеканала «Беларусь 1» вы можете увидеть ниже.

Журналисты tut.by, попытались опознать то, что попало в кадр.

Итак, что показали в этом сюжете:

нашивки с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо»;

листовку с арабской вязью;

доллары, российские рубли и деньги Судана;

инструкцию к детектору для военных;

платок-арафатку;

российские паспорта;

презервативы.

Конечно, наличие некоторых из предметов объяснить довольно просто: допустим, платок, банковские карты или презервативы, которые используются в походах, чтобы защитить от воды (или песка) что угодно. Хотя стоит отметить, что среди прочего были замечены деньги и телефонная карточка Судана.

Но некоторые вещи привлекли внимание зрителей. Остановимся на них подробнее.

Нашивка с черепом

Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по увиденному, это так называемый шеврон «Каратель» со словом «Кафир». Это понятие в исламе обозначает грешника, не верящего в Аллаха. Характерно, что иудеи и христиане «технически» кафирами не являются, так как исповедуют авраамические религии (и в исламе фигурируют как «Люди Книги») — тем не менее в широком смысле кафиром могут назвать каждого иноверца.

Обычно нашивку покупают и носят немусульмане-наемники, воюющие в исламских странах. Интересно, что корнями изображение уходит к персонажу серии комиксов «Каратель».

Также это изображение связано с норвежским бойцом по имени Клаус Иоахим Олльсен, позывной «Джокке»: он погиб в 2010 году в Афганистане, после чего норвежский батальон «Телемарк» поклялся мстить талибам, а в напоминание появился патч «Каратель».

Кстати, нашивка с черепом и надписью «Наш бизнес смерть и бизнес идет хорошо» свободно продается в интернет-магазинах, где говорится, что «нашивка предназначена для покупателей из военной сферы. Данный патч стал весьма популярным среди солдат удачи, среди бойцов частных военных компаний».

Кадр из видео «Беларусь 1»

Лист с молитвой

Кадр из видео «Беларусь 1»

Это перевернутая страница с арабским текстом — молитвой сподвижнику пророка Мухаммеда по имени Али ибн Абу Талиб. Молятся ему обычно шииты, которые почитают его как первого имама и святого, а вот у суннитов он не в таком почете — всего лишь последний из четырех праведных халифов.

Среди российских мусульман шиитов сравнительно немного. Зато большинство шииты составляют в Азербайджане, а самая влиятельная (и активная в политическом и военном плане) шиитская страна — Иран. Из шиитских военных организаций известна «Хезболла» (военизированная ливанская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана).

При этом в тексте молитвы нет призывов к насилию — скорее, там упоминаются добродетель, доброта и честность.

Инструмент и подсумок

Кадр из видео «Беларусь 1»

Слева можно заметить нечто, похожее на рукоять управления огнем для автомата или винтовки. Но точно утверждать довольно трудно.

Посередине мультитул (компактный многофункциональный инструмент) и подсумок для ременно-плечевой системы с витым шнуром. Справа что-то, похожее на фонарь или зажигалку.

Инструкция

Кадр из видео «Беларусь 1»

Судя по всему, это инструкция к датчикам «свой-чужой», которые крепятся на униформе и предназначены для идентификации солдат при использовании приборов ночного видения, чтобы избежать так называемого дружественного огня. Его рекомендуют помещать на систему крепежа снаряжения, нечто вроде MOLLE, принятой в армии США.

В Беларуси на вооружении такого нет — это довольно продвинутое вооружение, которое не увидишь на солдате срочной службы, отмечают в .

Отправку боевиков Вагнера в Беларусь можно приравнять к объявлению войны

История с 32 боевиками, задержанными под Минском, пошла не по привычному сценарию «дохлой крысы» – страшилки, которая не была подкреплена никакой конкретикой. Об этом пишет беларусская газета «Салiдарнасць«.

На этот раз белорусские спецслужбы оперативно обнародовали имена всех схваченных и заявили об их принадлежности к частной военной компании Вагнера. Это организация наемников, воюющих в интересах Кремля в разных регионах мира.

Официально российские власти отрицают свою связь с ЧВК Вагнера. Но есть фото, на котором командир компании запечатлен с президентом РФ.

Таким образом, объявив о том, что задержанные принадлежат к ЧВК Вагнера, белорусские власти бросили очень серьезный вызов российским.

Тот факт, что им инкриминируются планы «дестабилизации обстановки в Беларуси», невозможно будет повесить исключительно на московских олигархов. Существует масса свидетельств, что «вагнеровцы» выполняют специальные миссии именно по заказу Кремля.

В официальной версии есть моменты, которые вызывают удивление. Очень странно готовя спецоперацию, собирать в одном санатории три десятка мужчин, одетых в стиле милитари – такая компания не могла не привлечь внимания окружающих и спецслужб.

На ум приходит классика: «Штирлиц шел по Берлину и думал: «Все на меня оборачиваются. Что же выдает во мне советского разведчика? Волевой взгляд или парашют за спиной?»

С другой стороны, история «Петрова и Боширова» продемонстрировала уровень деградации кремлевских спецопераций. Поэтому сюжет, описанный госСМИ, может оказаться вполне реальным.

Отправку боевиков Вагнера в Беларусь можно приравнять к объявлению войны, отмечает издание. В этом случае действия официального Минска должны быть предельно жесткими. Как минимум, необходимо разорвать договор о создании союзного государства, подписанный в 1999 году и ставший в последнее время предлогом для давления на Беларусь.

14 в «Миротворце», 1 белорус: что известно о боевиках, задержанных под Минском

В эфире телеканала БТ-1 рассказали подробности задержания под Минском 32 российских боевиков. Среди прочего, в сюжете показали паспорта задержанных.

12 в «Миротворце», 1 белорус: что мы знаем о боевиках, задержанных под Минском