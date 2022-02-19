Conflict Intelligence Team: Российские войска завершают приготовления к масштабной операции против Украины

Со времени последнего обзора группы Conflict Intelligence Team концентрации российских сил у границ Украины и в Крыму прошло почти полтора месяца. Все это время накопление войск продолжалось ударными темпами, несмотря на произошедшие за это время события в Казахстане. Речь идет не только о Сухопутных войсках ВС РФ, но и об авиации, флоте, а также Войсках национальной гвардии. На основе наблюдений можно сказать, что подготовка к масштабной операции практически завершена или будет завершена в течение считанных дней.

Приведенный ниже обзор не может представлять собой исчерпывающую или полностью актуальную информацию из-за ограничений, которые налагает работа по открытым источникам. Кроме того, группе постоянно поступают новые данные, которые а CIT едва ли успеют полностью внести в материал. Расследователи постарались представить максимально возможно полную картину, известную команде Conflict Intelligence Team на вечер 13 февраля.

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Белорусское направление

С начала января наблюдали переброску техники и личного состава из Восточного военного округа. Позднее по комментариям родных военнослужащих и их самих мы установили, что они направляются в Беларусь, причем, как им сообщают, на достаточно длительные сроки. Впоследствии к ним присоединились различные подразделения ВДВ, например 98-й воздушно-десантной дивизии.

Впоследствии военнослужащие ВВО действительно прибыли в Беларусь, где начались учения «Союзная решимость — 2022». Значительная часть российских сил рассредоточилась по заранее заявленным полигонам, однако многие подразделения расположились на юге Гомельской области, некоторые из них — в нескольких километрах от границы с Киевской областью Украины. Минобороны Беларуси объясняло их присутствие там в рамках учений, где они отрабатывают различные задачи, например, по отражению авиаударов противника.

Присутствие российских войск на юге Гомельской области фиксируется и спутниковыми снимками, например в районе Речицы и аэродрома Зябровка. В районе последнего также отмечалось присутствие российской десантной техники, наличие которой мы считаем одним из признаков готовности к наступательным действиям. В последние дни активисты проекта «Мотолько Помоги» отмечают движение российских военных колонн в этом районе, что может объясняться как учениями, так и выходом на исходные рубежи для наступления.

Брянское направление

С конца прошлого года мы и другие исследователи отмечали переброску российских сил в район Унечи, Клинцев и Климово на юге Брянской области у границы с Черниговской областью Украины. Исследователь Конрад Музыка предполагал, что там занимала позиции 90-я танковая дивизия Центрального военного округа. Недавно мы заметили переброску в тот же район техники 41-й общевойсковой армии, которая прибыла в европейскую часть России еще в апреле прошлого года, а еще до этого наблюдали некоторые признаки переброски личного состава армии (жены военнослужащих писали в соцсетях о длительных командировках своих мужей).

Геолокация видео из социальных сетей и свидетельства со спутниковых снимков также позволяют говорить о переброске техники, например, в район Унечи:

Российское Минобороны никак не комментировало концентрацию войск на юго-западе Брянской области (как и в других местах на территории России, о которых речь пойдет далее). В случае полномасштабного вторжения эти силы могут быть использованы для наступления на юг в направлении Чернигова (где расположен штаб оперативного командования «Север» Сухопутных войск Украины) и далее, возможно, в направлении Киева.

Курское направление

Первые признаки переброски российских сил в Курскую область были замечены еще в конце прошлого года, когда туда, предположительно, перебросили элементы 138-й мотострелковой бригады из состава 6-й общевойсковой армии, которая дислоцируется в Ленинградской области. Тогда они оказались на полигоне Постоялые Дворы к востоку от Курска. Туда же, согласно базам данных РЖД, проследовали несколько эшелонов с техникой других подразделений 6-й армии (например, 9-й гвардейской артиллерийской бригады), а также 200-й мотострелковой бригады из состава объединенного стратегического командования «Северный Флот».

Наращивание сил на полигоне Постоялые Дворы видно на спутниковых снимках и на недавних видео из этого района. При этом по крайней мере часть техники, наоборот, убывает с полигона — например, исследователи отследили колонну самоходных артиллерийских установок «Мста-С» от Постоялых Дворов до Ивни Белгородской области к югу.

В последнее время в Курскую область прибывают не только силы, описанные выше. Мы уже достаточно давно отмечаем выдвижение элементов 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, которая постоянно дислоцируется в Поволжье и Оренбургской области у границы с Казахстаном. Согласно железнодорожным базам данных, как минимум два эшелона предположительно 21-й отдельной мотострелковой бригады и 297-й зенитной ракетной бригады проследовали от баз этих соединений до станции Коренево Курской области. На упомянутой станции замечали «Буки» (состоящие на вооружении 297-й зрбр) и другую технику. Мы предполагаем, что далее техника следует на запад в направлении Рыльска и далее к границе в сторону Глухова Сумской области. В случае масштабной операции она может двинуться на юго-запад в сторону Киева по украинской трассе М02.

Кроме того, исследователям удалось обнаружить несколько видео, снятых в районе Суджи Курской области (менее чем в 10 километрах от границы с Украиной и менее чем в 40 километрах от украинского областного центра Сумы), однако мы затрудняемся определить принадлежность запечатленной на них техники, конечный район сосредоточения этой группировки и ее вероятные задачи. В принципе они могут следовать вдоль границы в один из лагерей, расположенных в других местах.

Белгородское направление

Как мы писали недавно, в район Белгорода и Веселой Лопани (менее 10 километров от границы с Украиной и менее 50 километров от Харькова) перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, причем как с полигона «Погоново» под Воронежем, где часть ее находилась последние несколько месяцев, так и с мест постоянной дислокации в Смоленской и Московской областях. Также в Веселую Лопань перебросили несколько тяжелых самоходных орудий 2С7 «Пион» или 2С7М «Малка» (нам неизвестно об их визуальных отличиях) и самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» из 45-й артиллерийской бригады большой мощности Западного военного округа. Для контекста поясним, что дальность стрельбы позволяет «Пионам» обстреливать Харьков, не переходя границу Украины. В случае масштабного наступления силы 1-й танковой армии могут попытаться окружить или взять штурмом Харьков при поддержке тяжелой артиллерии.

Еще одним местом сосредоточения в Белгородской области может быть район Красной Яруги у границы с Сумской областью Украины — там была замечена крупная колонна грузовиков и бронетранспортеров. Возможно, туда же проследовали упомянутые выше «Мста-С» и другая техника, замеченная в Ивне. Масштаб накопления сил в этом районе оценить трудно, однако в случае масштабной операции они могут развивать наступление в направлении Сум совместно с гипотетической группировкой в Судже Курской области.

Наконец, скопление техники продолжается в районе Валуек Белгородской области, где дислоцируется 3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии. В случае масштабной операции эта группировка может поучаствовать в окружении Харькова или нанести удар в тыл подразделениям из состава украинской Операции объединенных сил на Донбассе, действуя совместно с подразделениями дивизии, дислоцированными в районе Богучара Воронежской области.

Ростовское направление

На момент публикации мы не заметили масштабной переброски дополнительных сил в Ростовскую область, зато было выявлено достаточно странное движение элементов дислоцированной там 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии Южного военного округа. Как минимум часть 163-го танкового полка этой дивизии выдвинулась по железной дороге из пункта постоянной дислокации в Персиановке в район Миллерово. Туда же, судя по всему, проследовали мотострелки из состава полка на бронетранспортерах БТР-82А — далее они, возможно, выдвинулись в сторону подконтрольной Украине части Луганской области.

В случае масштабного наступления эти силы могут попытаться охватить с севера часть украинских подразделений на линии соприкосновения. Кроме того, убытие части сил 150-й дивизии с мест постоянной дислокации у участков украинской границы, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР», говорит о том, что российские военные на самом деле не опасаются украинского наступления на Донбасс и не готовятся его отражать, невзирая на риторику российских официальных лиц.

Крымское направление и флот

В апреле прошлого года мы фиксировали появление в Крыму соединений 58-й армии с Северного Кавказа (принимавших участие в войне с Грузией 2008 года). Тогда они расположились на полигоне «Опук» на юге Керченского полуострова. В конце прошлого года выяснилось, что при отводе войск часть техники разместили близ населенного пункта Новоозерное на северо-западе Крыма. В последние месяцы число техники в лагере увеличилось, также там развернули палатки и полевой госпиталь.

Помимо 58-й армии, мы наблюдаем переброску в Крым и сил 49-й армии Южного военного округа. Так, один из замеченных нами эшелонов с артиллерийскими установками «Мста-С» следовал из Тимашевска Краснодарского края, где дислоцируется 205-я отдельная мотострелковая бригада, входящая в состав этого соединения.

На момент публикации мы не наблюдали признаков сосредоточения сил, переброшенных в Крым, непосредственно на границе с Херсонской областью Украины. Тем не менее, это может быть одним из направлений возможного наступления — однако по крайней мере часть соединений 58-й и/или 49-й армий может быть задействована в качестве второго эшелона морского десанта. Для возможной организации последнего российский флот в настоящее время располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов, а также переброшенными десантными судами из состава Каспийской флотилии. Кроме того, в Черном и Средиземном море находятся три крейсерские ударные группы во главе со всеми тремя ракетными крейсерами проекта 1164 «Атлант», имеющимися в строю ВМФ РФ.

В случае масштабной операции морской десант (силами, вероятнее всего, 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота и, возможно, 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота) может быть осуществлен, например, в районе Одессы или Мариуполя, а также в меньших масштабах для поддержки наступления в направлении Херсона и Северокрымского канала, контроль над которым должен решить проблему дефицита питьевой воды на полуострове. При этом стоит помнить, что Украина располагает некоторым количеством противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» собственного производства, и для масштабной морской десантной операции может потребоваться их предварительная нейтрализация.

Авиация и «Искандеры»

В дополнение к постоянно дислоцированным вблизи границ Украины самолетам в рамках совместных учений Россия перебросила в Беларусь 12 многоцелевых истребителей Су-35 и 32 штурмовика Су-25СМ. В последние дни мы также наблюдали колонны с тыловой техникой ВКС в Белгородской и Брянской областях. В случае необходимости дополнительные силы авиации могут быть достаточно быстро (в течение менее чем суток) переброшены на аэродромы ближе к границе.

Кроме того, в последние дни было замечено массовое перемещение боевых и транспортных вертолетов в России и Беларуси. Полностью отследить их путь не представляется возможным, однако часть из них оказалась в Белгородской области там же, где российские вертолеты уже находились в 2014 году. Другие вертолеты, как сообщается, были переброшены на аэродром Мачулищи в районе Минска.

Помимо авиации, в последнее время участились случаи появления машин ракетных комплексов «Искандер» у границ Украины, например в Курске и в Белгородской области. По подсчетам нашей команды и других исследователей, в составе перебрасываемых армий к границам стянуто до бригады «Искандеров» в дополнение к тем четырем, которые постоянно дислоцируются в пределах 500 км от Украины (дальности поражения комплекса). Таким образом, всего ВС РФ в состоянии задействовать в масштабной операции до 60 пусковых установок этого комплекса.

Превосходство в авиации и ракетных комплексах является, пожалуй, самым серьезным преимуществом России в крупном конфликте с Украиной. Украинские ВВС и средства ПВО представляют собой советское наследство, которое, как показала Вторая карабахская война, весьма малоэффективно при наличии у противника современных средств РЭБ и высокоточного оружия, а поставки из стран НАТО ограничены переносными зенитными ракетными комплексами малой высотности. На вооружении Украины состоят советские ОТРК «Точка-У» и неизвестное количество опытных комплексов «Гром», однако в российских штабах могут рассчитывать уничтожить их с воздуха в самом начале боевых действий или перехватить ракеты с помощью предназначенных для этого ЗРК С-300В.

Росгвардия и «кадыровцы»

В начале февраля мы писали о переброске Войск национальной гвардиии сил «кадыровцев» (формально также входящих в состав Федеральной службы ВНГ) к границам Украины. С тех пор БТР-80 в характерном песочно-защитном камуфляже, бронированные «Уралы» и знакомые многим «автозаки» заметили практически во всех областях, граничащим с Украиной, а по свидетельствам, которыми поделились с нами очевидцы, вечером 12 февраля «росгвардейцы» направились и в Беларусь.

Такое масштабное присутствие у границы сил ВНГ свидетельствует в пользу вариантов возможного наступления, при которых предполагается захватить и по крайней мере некоторое время удерживать часть территории Украины. В этом случае «росгвардейцы» могут выполнять полицейские и антипартизанские функции. Присутствие «кадыровцев» вызывает особые опасения, так как они фактически не подотчетны федеральному командованию ВНГ, а значит, за их действиями на возможных оккупированных территориях будет гораздо меньше контроля.

Вывод

Все описанное выше представляет собой беспрецедентное сосредоточение всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств. Если, как многие предполагают, все эти действия являются блефом, то этот блеф исключительно хороший, поскольку полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению (и из-за этого весьма дорогостоящий).

В любом случае можно сказать, что вне зависимости от того, будет ли отдан приказ о начале операции, до полного завершения ее подготовки остаются считанные дни. Мы еще можем наблюдать прибытие в районы сосредоточения частей ВДВ и ВНГ или, например, переброску дополнительной авиации. Однако не будет преувеличением сказать, что к растиражированной дате начала наступления 16 февраля все приготовления вполне могут быть завершены.

Источник: Conflict Intelligence Team