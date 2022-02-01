Дезинформация о российской агрессии против Украины: развенчание семи мифов

Новый день — новая ложь об Украине и нынешней напряженной ситуации на российско-украинской границе. Оккупировав Крымский полуостров в 2014 году и начав непрекращающуюся военную агрессию против Украины, Россия развернула постоянную спланированную контролируемую властями дезинформационную кампанию с целью повлиять на общественное мнение в России, в граничащих с Россией странах, в Европейском Союзе и в других государствах.

Поддерживаемые подконтрольными государству СМИ и разветвленной сетью прокремлевских СМИ, российские власти не жалеют усилий на то, чтобы очернить Украину, представить ее угрозой международной безопасности и раскритиковать международное сообщество за его поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, российская дезинформационная кампания непосредственно направлена против Европейского Союза и других субъектов, в первую очередь НАТО, и изображает их в качестве постоянной угрозы российским «легитимным интересам в сфере безопасности». На фоне начавшегося весной 2021 года наращивания российского военного присутствия на границе с Украиной и на незаконно аннексированном Крымском полуострове непрерывный поток дезинформации лишь усиливался.

В этом обзоре рассматриваются наиболее распространенные и опасные мифы — а порой откровенная ложь — о российско-украинском конфликте.

Миф 1: «Нынешняя напряженность — результат постоянного агрессивного поведения Украины и ее союзников на Западе. Россия лишь защищает свои законные интересы и не несет ответственности за этот конфликт».

Это не соответствует истине.

На самом деле Россия продолжает нарушать международное право, а также другие соглашения, которые обязана соблюдать. Незаконно аннексировав Крымский полуостров и совершая акты вооруженной агрессии против Украины, Россия, один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила как минимум 12 международных и двусторонних договоров. Среди них — Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности.

Иными словами, незаконными являются действия России, которые нарушают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, особенно на Донбассе, и ставят их под угрозу. Эти действия продолжают угрожать основам системы европейской безопасности и подвергают риску международный порядок, основанный на правилах.

Если говорить о потерях, Украина понесла серьезные потери в нынешнем конфликте с Россией. В результате российской агрессии погибло около 14 тыс. украинцев, а ранения получило значительно большее число людей. Кроме того, 1,5 млн жителей Крымского полуострова и регионов на востоке Украины были вынуждены переселиться из-за конфликта.

Миф 2: «Ситуация в Украине послужила поводом для конфликта. Есть доказательства того, что Украина совершает зверства в отношении русскоговорящего населения на востоке страны. России пришлось вмешаться в том числе потому, что Украина и Россия — “один народ”. Украина находится в “привилегированной сфере влияния” России».

Это не соответствует истине.

Утверждения о том, что Украина нападает на собственную территорию и преследует собственных граждан, абсурдны. Для мобилизации внутриполитической поддержки российской военной агрессии подконтрольные государству российские СМИ неустанно стремятся очернить Украину, обвиняя ее в якобы имевшем место геноциде на востоке Украины, проводя огульные аналогии с нацизмом и Второй мировой войной, а также фабрикуя истории с целью вызвать негативный отклик у аудитории.

Существует много примеров таких сфабрикованных историй. Их лучшей иллюстрацией является нашумевший репортаж российского телеканала в самом начале конфликта, в котором украинские военные обвинялись в распятии маленького мальчика на востоке Украины. Фактчекеры быстро доказали, что эта история полностью выдумана. Однако аналогичные истории продолжают создаваться.

В действительности нет доказательств того, что русскоговорящие или этнически русские жители востока Украины подвергались преследованиям со стороны украинских властей, не говоря уже о геноциде. Это подтверждают отчеты, опубликованные Советом Европы, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ.

Часто используемое утверждение о том, что Украина и Россия являются «одним народом», — это один из старейших и самых устоявшихся мифов, используемых против Украины. Даже с точки зрения долгосрочной исторической перспективы этот аргумент не выдерживает критики. Хотя у Украины и России есть общие корни, восходящие к Киевской Руси, которая существовала c IX века до середины XIII века, ошибочно утверждать, что украинцы и россияне являются одним народом 800 лет спустя. Несмотря на длительные периоды иностранного правления, Украина имеет мощную национальную культуру и идентичность и является суверенным государством.

Понятие «общерусского народа» без политических границ является идеологическим конструктом, восходящим к имперским временам, и используется в качестве инструмента подрыва суверенитета и национальной идентичности Украины. С 2014 года российские власти усиленно культивируют этот миф, пытаясь оправдать и обосновать свою военную агрессию против Украины.

Понятию «сферы влияния» нет места в ХХІ веке. Как и все суверенные государства, Украина вольна определять собственный путь, внешнюю политику, политику в сфере безопасности и союзников, а также принимать решение об участии в международных организациях и военных альянсах.

Для продвижения идеи о том, что Украина находится в «сфере влияния» России, российские власти и подконтрольные властям СМИ часто заявляют, что Украина не является «настоящим» государством. Поощряемая государством российская пропаганда норовит исказить историю таким образом, чтобы легитимизировать идею о принадлежности Украины к естественной сфере интересов России.

Миф 3: «В любом случае Украине следует обратиться за помощью к России, ведь ЕС и Запад не интересуются страной и бросили ее».

Это не соответствует истине.

ЕС и Украина являются стратегическими партнерами. Собственно, Украина стала одним из самых близких партнеров ЕС, и в последние годы это партнерство упрочилось благодаря Соглашению между ЕС и Украиной об ассоциации и создании Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. В настоящее время ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого приходится более 40 % объема ее торговли. ЕС поддерживает выполнение широкого спектра программ в Украине в рамках Восточного партнерства, а также поддерживает Украину в реализации программы реформ. С 2014 года ЕС предоставил Украине 17 млрд евро в виде займов и грантов.

С 2014 года ЕС решительно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в ее международно признанных границах и ввел ограничительные меры в отношении России за преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине, в том числе на Крымском полуострове. К тому же ЕС помогает Украине повышать устойчивость к дезинформации и кибератакам.

Миф 4: «В нынешнем кризисе виноваты НАТО и Запад. Если бы они сдержали обещание не расширять альянс, Россия не чувствовала бы себя в угрожаемом положении».

Это не соответствует истине.

Такое обещание никогда не давалось, и о нем никогда не просили НАТО. Подконтрольные государству российские СМИ часто утверждают, что лидер СССР Михаил Горбачев получил «устное» обещание, что НАТО не будет расширяться дальше на восток после объединения Германии. Вообще-то, сам Горбачев опроверг это утверждение в интервью 2014 года, сказав следующее: «Вопрос о “расширении НАТО” в те годы вообще не обсуждался и не поднимался. Говорю это со всей ответственностью. Ни одна страна Восточной Европы не поднимала этот вопрос, даже после прекращения существования Варшавского договора в 1991 году».

Эти так называемые устные договоренности — выдумка. Члены НАТО никогда не брали на себя политических или юридических обязательств не расширять альянс за пределы границ объединенной Германии.

Утверждение о том, что НАТО якобы пообещал не расширяться, в корне искажает природу альянса. НАТО, будучи оборонным альянсом, не «расширяется» в империалистическом смысле. Заявку на вступление в НАТО подают сами страны, а решение о принятии в НАТО принимается нынешними 30 государствами — членами НАТО. Каждое суверенное государство может выбрать свой путь, а страны-соседи — в данном случае Россия — не имеют права вмешиваться.

Миф 5: «Из-за агрессивного расширения НАТО Россия теперь “окружена врагами” и должна защищаться».

Это не соответствует истине.

Ни одна страна или альянс не планируют захватить Россию. Никто не угрожает России. По правде говоря, ЕС и Украина решительно поддерживают сложившуюся систему европейской безопасности. Следует помнить, что географически Россия является самой большой страной в мире, ее население составляет более 140 млн человек, а ее вооруженные силы — одни из самых многочисленных в мире с самым большим количеством ядерного оружия. Нелепо выглядят попытки изобразить Россию как страну, подвергающуюся серьезной угрозе. Географически менее одной шестнадцатой длины сухопутной границы России проходит со странами — членами НАТО. Из 14 стран, с которыми граничит Россия, лишь пять являются членами НАТО.

Также не существует аргументов в пользу того, что применение военной силы является единственным решением. Есть несколько международных организаций, двусторонних соглашений и форматов, в рамках которых Россия может участвовать в направленном на сотрудничество мирном диалоге — например, в рамках ОБСЕ и режимов контроля над вооружениями. ЕС держит каналы коммуникации с Россией открытыми, ведь это неотъемлемая часть пяти руководящих принципов политики ЕС в отношении России. Нет недостатка в установленных форматах коммуникации. Как суверенное государство Украина имеет полное право определять свою политику и выбирать союзников. Представление о том, что Россия должна иметь право вето на суверенные решения Украины, лишено оснований. Ведь ни ЕС, ни НАТО не требуют права вето на решения о том, какие государства могут стать членами Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку ни ЕС, ни НАТО не являются участниками этого договора.

Миф 6: «Как бы то ни было, Россия не несет ответственность за нынешнюю напряженность в Украине. Украина намеренно не соблюдает Минские соглашения, а Запад продолжает вооружать Украину. Россия должна быстро реагировать, защищая собственные границы. Провокация исходит от Запада».

Это не соответствует истине.

Вообще-то, именно Россия сосредоточила 140 тыс. военнослужащих и военную технику на границе с Украиной, в том числе на незаконно аннексированном Крымском полуострове.

Россия является участницей Минских соглашений, самых актуальных на данный момент официальных документов, в которых Россия подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако Россия со своей стороны не обеспечила выполнение Минских соглашений. Российская сторона и ее ставленники не обеспечили прекращение огня, не вывели все тяжелые вооружения, не осуществили обмен политическими задержанными по принципу «всех на всех», не обеспечили доставку гуманитарной помощи нуждающимся с использованием международного механизма. Напротив, Россия усиливает незаконные вооруженные формирования на востоке Украины. Кроме того, Россия не обеспечивает наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственный доступ, в том числе к российско-украинской границе, где (крайне малочисленная) мониторинговая миссия прекратила работу из-за вето, наложенного Россией летом 2021 года.

Без всестороннего соблюдения режима прекращения огня, вывода тяжелых вооружений, а также предоставления мониторинговой миссии ОБСЕ полного доступа ко всей территории сложно обсуждать реализацию политической части Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Тем не менее, Украина, по мере возможности, выполнила Минские соглашения в условиях отсутствия контроля над частью территории и приняла меры по каждому из пунктов. Она приняла — а затем и продлила срок действия — закона об особом статусе и амнистии (2014 г.), а также подготовила законопроект о местных выборах (2014 г.). Украина приняла поправки к Конституции, чтобы расширить автономию ныне неподконтрольных территорий (2015 г.).

Миф 7: «ЕС слаб и бесполезен. Зачем вообще говорить с ЕС?»

Это не соответствует истине.

Российский политический истеблишмент очень старается убедить мир, что ЕС слаб и не заинтересован в укреплении международного мира и безопасности. Российские официальные лица и государственные СМИ раз за разом изображают ЕС бесполезным и неспособным справиться с кризисами, будь то конфликт между Россией и Украиной или любой другой международный вопрос. В январе 2022 года Министр иностранных дел Сергей Лавров дошел до того, что обвинил ЕС в «импотенции».

Тот факт, что Европа наслаждается миром после окончания Второй мировой войны, является достаточным опровержением этого утверждения. ЕС, совместно с ООН, НАТО, ОБСЕ, Советом Европы, странами — членами «Большой семерки» и другими международными партнерами, вносит ощутимый вклад в обеспечение мира и безопасности в Большой Европе и за ее пределами, в том числе в Украине.

Помимо этого, ЕС является крупнейшим в мире интегрированным экономическим пространством и крупнейшим торговым партнером Украины. Амбициозное Соглашение между ЕС и Украиной об ассоциации сближает их благодаря поддержке реформ в Украине, открытию ей доступа к единому рынку ЕС, а также гармонизации законодательства, стандартов и норм в разных сферах.

Источник: EUvsDisinfo