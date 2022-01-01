Обзор кремлевской дезинформации: 10 избранных российских фейков 2021 года

Команда фактчекеров издания The Insider постоянно следит за попытками дезинформации в российских СМИ и публичных заявлениях чиновников. Предлагаем вашему вниманию 10 выдающихся образцов этого жанра, появившихся в в России 2021 году.

Фильм Навального о путинском дворце делали американцы!

В начале 2021 года внимание СМИ было привлечено к фильму Алексея Навального и его команды о дворце в Геленджике. Пропагандисты предприняли несколько безнадежных попыток представить доказательства того, что фильм снят по заказу западных спецслужб. Особенно отличился на этом поприще Дмитрий Киселев, решивший доказать это на основе стилистических тонкостей русского и английского языков:

«… Навальному дали в работу текст якобы его расследования про якобы „дворец Путина” близ Геленджика. Изначально текст был написан явно на английском и на русский переведен столь коряво, что какие-то ляпы вызывают просто хохот. Здесь у спецслужб НАТО прокол. Ну, например, mudroom, что с английского переводится как «прихожая», у Навального почему-то это „комната для грязи”. Просто потому, что если по отдельности английское mud — „грязь”, а room — „комната“. Вот и появляется в итоге странная „комната для грязи”. 18 квадратных метров».

Правда, тут же выяснилось, что выражение «склад грязи» авторы фильма не придумали, а нашли на архитектурном плане дворца, причем на русском языке. И меньше всего это помещение похоже на прихожую — оно находится на цокольном этаже вблизи спа, бассейна и сауны. Вероятно, запланировали хранилище лечебной грязи, а английское слово mudroom — помещение, где в ожидании стирки лежит грязная одежда, — тут ни при чем.

Но первая неудача Киселева не остановила, и он снова принялся искать в расследовании Навального англоязычные корни, на этот раз с помощью «эксперта» Павла Данилина. Тот попытался объявить некоторые фрагменты текста из фильма корявым машинным переводом с английского (то есть заокеанские заказчики, видимо, пожадничали и не потратились даже на редактора, который «причесал» бы машинный перевод). Но придираться Данилин пытается к совершенно обычным русским фразам, а проверить, действительно ли машинные переводчики выдают именно тот текст, который звучит в фильме, явно поленился.

Особенно же не понравилось «эксперту» слово «апартаменты» в применении к квартирам Владимира Путина и Игоря Сечина: как так, ведь в русском языке это фактически жилое помещение, которое формально жилым не считается, а по-английски apartment — просто квартира. Что есть в русском языке и другое значение — большое и роскошное жилое помещение, — ему невдомек.

После того как неудачей закончилась и вторая попытка найти американский след, за дело взялась обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова, вооружившись историей кино. Она объявила употребленное в фильме ироническое выражение «шальная императрица» отсылкой к давно забытому фильму германо-американского классика Джозефа фон Штернберга «Распутная императрица», стараясь не замечать очевидного — того, что на самом деле Навальный, иронизируя над помпезной архитектурной безвкусицей, вспомнил песню Ирины Аллегровой. А кадры, где предполагаемая камера как бы въезжает в ворота дворца (разумеется, снимать там никто не позволил бы; кадры сделаны с помощью компьютерной графики), Никифорова назвала цитатой из хрестоматийного фильма Орсона Уэллса «Гражданин Кейн», который знает наизусть любой американский кинематографист. Она, правда, фильм Уэллса подзабыла: похожей по движению камеры и монтажу сцены там нет.

Как прочли мысли экс-госсекретаря США

В мае Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил:

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, — только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат».

Путин, не стесняясь, повторил один из самых заслуженных антиамериканских фейков, вброшенных кремлевскими троллями. Еще в 2005 году Никита Михалков приписал эту фразу бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт. А на следующий год «Российская газета» раскрыла тайну: российские военные то ли с помощью «магической практики древних жрецов», то ли с помощью психотронного оружия получили доступ к подсознанию экс-госсекретаря и обнаружили там эту идею. Путин тогда только посмеялся над этой ненаучной фантастикой, но через несколько лет уже сам повторял добытый столь нетривиальным образом тезис, правда, без упоминания Олбрайт.

Украины не существует!

В июле Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», главная мысль которой заключается в том, что украинцы — часть русского народа, а независимая Украина — искусственно созданная конструкция. Пишет он и о том, что невозможно поделить между Россией и Украиной наследие Николая Гоголя, и о том, что в советские времена немало украинцев занимало высокое положение в руководстве КПСС, и о том, что сама концепция трех народов — «великороссов, малороссов и белорусов» — вместо большой русской нации представляет собой советское изобретение.

На самом деле уже в XIX веке русский и украинский языки настолько разошлись, что того же Гоголя стали переводить на украинский. А говоря о высоком положении украинцев в советской партийной верхушке, Путин вспомнил Хрущева и Брежнева, которые как раз украинцами не были. Хрущев даже жаловался, что назначили его первым секретарем украинского ЦК, а он по-украински говорить не умеет. Да и Брежнев, хоть и уроженец Екатеринослава (нынешнего Днепра), украинским языком не владел.

А на декабрьской большой пресс-конференции Путин сделал историческое открытие:

«Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз: Договор 1922 года, союзный, и 1924 год — Конституция. Правда, после его смерти, но по его принципам создана».

Ну, Ленин, как пелось в советской песне, всегда живой, он и после смерти мог Украину создать. И ничего, что о ней еще Пушкин с Гоголем писали. И что еще в 1917 году в Киеве Центральная рада провозгласила украинское государство — сначала как автономию в составе России, а потом и независимую Украинскую Народную Республику, у которой с ленинской Россией в конце 1917 года произошел вооруженный конфликт. Украину создал Ленин, то-то благодарные украинцы по всей стране памятники ему снесли.

Как Путин стал таксистом

В декабре на телеканале «Россия 1» вышел двухчасовой фильм под названием «Россия. Новейшая история» — о том, как тяжело жилось в 80–90-х годах и как с приходом к власти Путина Россия начала выбираться из пропасти. Значительную часть фильма занимает интервью с самим Путиным, и он делится воспоминаниями о том, как он пережил эти тяжелые времена:

«Ну как все… Жил как все. Иногда приходилось подрабатывать и извозом».

Впервые о своей работе таксиста-частника Путин рассказал полтора года назад, но тогда он, по его словам, лишь подумывал о таком способе заработка, а было это в 1996 году, когда он после поражения Анатолия Собчака на выборах лишился работы в мэрии Санкт-Петербурга. По новой же версии дело было в 1990 году по возвращении из Дрездена, и это были уже не намерения, а реальный приработок.

Вот только оба варианта истории выглядят не особенно убедительно. Как уже писал The Insider, работая вице-мэром, Путин установил связи с «тамбовской» криминальной группировкой, которая, в свою очередь, была связана со спецслужбами, а может быть, и создана ими. В 1992 году депутаты горсовета Марина Салье и Юрий Гладков составили доклад о сомнительных сделках, организованных Путиным, тогда — главой комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, и рекомендовали отстранить его от должности, а дело передать в прокуратуру. История о том, что чиновник, причастный к крупному и сомнительному бизнесу, потеряв должность, оказался в настолько стесненных обстоятельствах, что хоть в такси иди, в высшей степени неправдоподобна.

В 1990 году он, конечно, крупными деньгами еще не распоряжался, работал помощником то ли ректора, то ли проректора ЛГУ, но в те годы был причастен к созданию совместного предприятия с транснациональной компанией Procter & Gamble, в котором университету принадлежал всего 1%. При этом фирма получила в пользование один из принадлежащих университету особняков на Васильевском острове. Так что трудно поверить, что после такой сделки ему понадобилось подрабатывать «бомбилой».

Пенсия Валентины Матвиенко: 25 000 или полмиллиона?

Спикер Совета Федерации в феврале заявила:

«В интернете распространяются фейки по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей».

Матвиенко возмутило, что ей приписали пенсию в 450 000 рублей; она убеждена, что такие фейки надо опровергать.

И ведь действительно пенсия по возрасту у нее самая обычная. Но когда она покинет свой пост, то станет получать доплату к пенсии, а это уже почти полмиллиона. Конечно, сенатор по закону имеет право от надбавки отказаться, причем раз и навсегда, вернуть ее уже не получится. Но о таких планах Матвиенко никогда не заявляла.

Электронное голосование честное!

Свой вклад в сокровищницу фейков в уходящем году внес и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который уже не первый год активно пропагандирует идею электронного голосования через интернет. После того как на выборах в Госдуму оказалось, что проиграли все московские независимые кандидаты, лидировавшие по голосам, поданным на избирательных участках, то есть до подсчета результатов электронного голосования, он так объяснил этот феномен:

«Значит, была дивная история на нашей памяти, называлась она казус президента Трампа. Президент Трамп призывал ни в коем случае не голосовать по почте, потому что же понятно, что они подменят там. Это же понятно. Значит, чем это кончилось. Из людей, которые пришли ножками, 60% проголосовало за Трампа, чтобы вы понимали, 60%, 40% проголосовало за Байдена. А вот те, кто голосовал по почте, Байден там набрал 66%, а Трамп 36%. И он стал президентом, Байден, он президент почты. Вот и все».

И не раз Венедиктов заявлял, что попытки взлома системы электронного голосования были, он не удались, и сомнений в честности результатов у него нет.

Но есть существенное различие между российской и американской ситуациями. Дональд Трамп, очевидный лидер и сама авторитетная фигура для республиканского избирателя, не раз говорил, что дистанционному голосованию (в США оно проводится по почте) не доверяет, и призывал своих избирателей голосовать на участках. Понятно, что после этого из сторонников Трампа по почте голосовали немногие.

В России же не было и нет допущенного к выборам единого лидера оппозиционно настроенных избирателей. Коммунисты агитировали против электронного голосования, «Справедливая Россия» тоже критиковала эту процедуру, но «Яблоко» и ряд других движений, напротив, призывали своих сторонников голосовать любым удобным для них способов.

В таком случае, если бы дело было в «эффекте Трампа», кандидаты от КПРФ и СРЗП немало потеряли бы после ввода в систему результатов электронного голосования, а кандидаты от «Яблока» и независимые не потеряли бы ничего или почти ничего. В действительности такой зависимости не обнаружилось. Более того, одним из «бенефициаров» электронного голосования оказалась Галина Хованская из СРЗП, которая по по голосам на участках проигрывала независимому кандидату, а в электронном голосовании обошла соперницу более чем в полтора раза.

А для искажения результатов голосования не обязательно требуется взлом. Достаточно было организовать «технический сбой», из-за которого наблюдатели лишились доступа к процессу подсчета голосов.

Как раскрыли «украинскую неонацистскую группировку»

В марте ФСБ сообщила, что в Воронеже, Геленджике и Ярославле задержали членов российского филиала украинской неонацистской группировки под названием «МКУ». Как признались на допросах задержанные, их группа образовалась в 2019 году «под идеологическим воздействием» гражданина Украины Егора Краснова, он же Яковлев. Лидер группировки якобы призывал устраивать в России теракты, а курировала ее СБУ.

«Идейный вдохновитель» группировки Егор Краснов — персона вполне реальная, вот только вряд ли он может кого-то вдохновить. В 19 лет он в компании нескольких приятелей избил и ограбил двух случайных прохожих, а одного из них пытался убить, восемь раз ранив ножом. Вскоре его задержали, из СИЗО он так и не вышел. По неподтвержденным сведениям, он умер.

В прессе соцсетях появлялись рисунки и фрагменты текстов Краснова, созданные в СИЗО. Там лозунги вроде «будем убивать не сбавляя обороты», признания в том, что он «нанес 14 ножевых ударов наркоману», угрозы типа «праздник смерти и насилия уже близок». Свою организацию, неизвестно, существовавшую ли когда-нибудь, Краснов называет МКУ, что расшифровывается то ли как «молодежь, которая улыбается», то ли как «маньяки. Культ убийц». Все это вызывает серьезные сомнения в психическом здоровье автора. Никакой более-менее внятной идеологии у него нет, он лишь упоминает «очищение», не говоря от кого; непонятно даже, почему его группировку называют нацистской, сам он на темы расовой чистоты не высказывался. Только кто-то из его последователей в малопопулярном паблике в соцсети VK (в феврале был 41 участник, к декабрю осталось 32) упоминал арийскую расу.

В украинском сегменте интернета свидетельств существования группировки практически нет. Человек, которого объявили куратором российского филиала и сотрудником СБУ, почему-то пользуется заблокированной в Украине и сотрудничающей с российскими правоохранительными органами соцсетью VK, причем в его аккаунте публикуются только неуклюжие стихи и странные бессмысленные фразы.

В общем, «филиал украинской нацистской группировки» очень похож на фейк, вот только люди задержаны вполне реальные. В декабре ФСБ сообщила, что задержала уже 106 человек в 37 регионах России, а Егора Краснова, который если и жив, то вряд ли скоро выйдет на свободу, объявили в международный розыск.

Американцы объявили расистской таблицу умножения!

Одна из любимых тем российских пропагандистов — разрушение западной цивилизации под натиском политкорректности и представлений об «исторической вине белой расы». В феврале Первый канал обнаружил в американском штате Орегон такой вопиющий пример:

«Департамент образования Орегона продвигает тренинг для учителей по искоренению расизма в математике. В справочных пособиях объясняется, как белый национализм, предположительно, проник в классные комнаты. Судя по цитатам из пособий, ошибочен сам концепт математики. Он устарел. 2+2 в новой модели политкорректного мира не всегда 4. Попытка найти только один правильный ответ — это, оказывается, тоже расизм».

А сенатор и телеведущий Алексей Пушков добавляет:

«Речь идет о публикации информационного бюллетеня департамента образования штата Орегон, в котором рекламируется новый курс для учителей средней школы. В документе говорится о том, что „культура превосходства белых” проникает в математику, в частности в требовании „на получение правильного ответа” и критериях объективности (грамматика газеты «Известия» сохранена). <…>

Такой взгляд ставит под угрозу преподавание математики в американских школах. В рамках нового предмета — „этноматематики” — ученики школ США будут изучать только таблицу умножения. Но если и она будет сочтена слишком расистской из-за повышенной сложности, то ответ 7×7=47 будет объявлен верным и после него будут сразу зачислять в местный университет».

Пропагандисты, как выяснилось, всего лишь транслировали фейк, появившийся в американских ультраконсервативных изданиях. Поводом же для их фантазии оказалось разосланное орегонским преподавателям математики приглашение на семинар, посвященный тому, как в процессе обучения их предмету преодолевать культурный разрыв между учениками, принадлежащими к разным этносам.

Этноматематика же — вовсе не замена школьному курсу математики. Это дисциплина, изучающая различные подходы к математике у разных народов. Различия могут быть самыми радикальными, есть даже такие народы, которые не пользуются таблицей умножения, а обходятся последовательными сложениями и удвоениями. С учетом этих различий учителям рекомендуют не навязывать ученикам единственно верный способ вычислений, а давать каждому возможность своим путем прийти к правильному ответу. Разумеется, само понятие правильного ответа отменять никто и не думал.

А в апреле Первый канал рассказал об аналогичной британской инициативе, но уже в области английского языка:

«Великий и могучий английский язык, похоже, ждут смутные времена. В королевском Минобразования предлагают быть более терпимыми в вопросах грамотности, особенно если с ошибками пишут и говорят темнокожие студенты. Вузам предлагают иначе взглянуть на критерии оценки знаний, где правильная речь не норма, а признак элитарности. Получается, походить на булгаковского Полиграфа Полиграфыча вовсе не стыдно.

Ошибки черных имеют значение! Ведь это именно из-за них в Британии переписывают правила оценки студентов. В министерстве образования считают, что между белыми и черными громадный разрыв в знаниях. Казалось бы, единственный вариант сократить разрыв — это учиться, учиться и еще раз учиться. Однако, такой подход отныне признан устаревшим. Намного проще и быстрее закрыть глаза на ошибки и сделать вид, что их и вовсе нет.

В Лондонском университете искусств педагогов уже учат современным критериям оценки. В методичке их даже выделили ярким цветом, чтобы никто не пропустил самое главное новшество: „Не принимайте во внимание орфографические, грамматические и другие языковые ошибки, которые существенно не мешают общению, если нигде не указано, что правильное написание — обязательное требование”».

На самом деле здесь не очень точно пересказан всего лишь внутренний документ одного лондонского вуза — Университета искусств. Смысл в том, что, оценивая коммуникационные навыки студентов-художников (а умение преподнести свою работу рассматривается как часть профессии), преподаватели не должны требовать академической правильности речи, тем более что речь небелых студентов часто довольно далека от классических норм.

Упоминается в сюжете Первого канала и малоизвестный провинциальный Университет Халла, где преподаватели получили вполне здравую рекомендацию оценивать студенческие работы лишь с точки зрения предмета, не снижая оценок из-за языковых недочетов — чтобы студенты, для которых английский язык не родной, не оказались в невыгодном положении.

Примерно такое же отношение к действительности имеют и время от времени появляющиеся сообщения о том, что в Британии и США отказываются от Шекспира и других классиков, потому что это культура белых угнетателей.

«Сотрудник чешской компании», недовольный «антироссийской истерией», оказался корреспондентом «России сегодня»

В мае на канале «Россия 24» вышел специальный репортаж «Чешский как иностранный» — о том, как охлаждение отношений между Чехией и Россией повлияло на обычных чехов и русских. Одним из героев репортажа был «сотрудник чешской компании», по работе переехавший из Праги в Москву. Ему очень не нравится, как относятся к России чешские политики и СМИ, а бизнесмены Чехии, по его словам, боятся потерять выгодных российских партнеров. Зовут этого героя Милош Флайшганс (Miloš Flajšhans). В титре, правда, фамилию переврали, написали «Фрайгис». И, возможно, не случайно.

Дело в том, что Милош Флайшганс — персона довольно известная: он пражский корреспондент информационного агентства «Россия сегодня», пишет для чешской редакции пропагандистского сайта Sputnik. То есть, попросту говоря, у российского государства он на зарплате. В 2019 и 2020 годах участвовал в петербургском деловом форуме «Ливадия», раздавал интервью, в которых расхваливал современную Россию с ее деловым климатом.

Роль «простого чеха» Флайшгансу пришлось играть не впервые: в 2018 году он был гостем программы «Иностранности» радиостанции «Москва FM» и восхищался «масштабностью» Москвы по сравнению с «уютной» Прагой.

Англичане заставили россиянина стать боевиком ИГИЛ!

В августе на сайте RT появился настоящий триллер из жизни западных спецслужб: корреспондент побывал в махачкалинском СИЗО и взял интервью у подозреваемого в сотрудничестве с «Исламским государством». Тот рассказал, что жил в провинциальном английском Лестере, получив статус беженца, работал тренером по борьбе, но на него вдруг вышли сотрудники британской разведки и предложили стать осведомителем — сообщать об экстремистских сообщениях в мусульманской общине. Он отказался, и тогда разведчики неожиданно предложили ему отправиться в Сирию, вступить в боевой отряд «Исламского государства» и информировать спецслужбу о воюющих на стороне ИГ европейцах. На это предложение он почему-то согласился.

Кураторы якобы обещали через три месяца эвакуировать его из Сирии, но вместо этого пропали со связи, и ему пришлось остаться в отряде и участвовать в боях. Однажды по расположению отряда нанес удар беспилотник, и единственным выжившим оказался россиянин. По поддельным документам он добрался до Нидерландов, там его арестовали и депортировали в Россию. То есть британская разведка втянула российского гражданина в преступную группировку. Для убедительности на RT продемонстрировали даже фрагмент аудиозаписи вербовки, которую хитроумный тренер сделал тайком от британских разведчиков.

В этой истории неправдоподобно практически все: и то, что разведчики предложили стать агентом под прикрытием обычному тренеру, да еще и отказавшемуся с ними сотрудничать, и то, что они держали с ним связь через обычные мессенджеры, через которые пересылали фотографии боевиков, и то, что герой этого удивительного сюжета, попав в Европу, не попытался связаться с британскими властями и восстановить потерянный паспорт, а вместо этого позволил депортировать себя в Россию. Но самое удивительное: в России его обвиняли вовсе не в участии в боевых действиях в Сирии, а в финансировании терроризма.

То есть получается, что арестованный за финансирование терроризма, чье участие в боевых действиях никто не может подтвердить (он якобы был единственным выжившим из своего отряда), вдруг взял на себя более тяжелое обвинение и придумал непроверяемую оправдывающую его версию, которая совершенно не вяжется с уже установленными следствием фактами сбора денег. История выглядит настолько нелогично, что возникают сомнения: уж не выдумана ли она целиком пропагандистами из RT, чтобы попытаться представить британские спецслужбы фактическими пособниками террористов.

Источник: The Insider