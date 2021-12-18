Фрагменты секретных документов дела об убийстве Кеннеди: Как киллер встречался с офицером КГБ из «отдела заказных убийств»

Национальное управление архивов и документации США раскрыло около 1,5 тысячи не публиковавшихся ранее документов о расследовании убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди. Тысячи записок, следственных отчетов и других документов ЦРУ, ФБР, Госдепартамента и Пентагона по делу.

В 2017 году Дональд Трамп запретил публикацию сотен записей из этого архива, сославшись на то, что они нанесут «потенциально необратимый ущерб». Издание The Insider опубликовало перевод нескольких документов из обнародованного архива, в которых ЦРУ описывает, как убийца Кеннеди Харви Ли Освальд связывался с посольством СССР, чтобы получить визу для посещения Советского Союза, а также как он встречался в советском посольстве с офицером КГБ из «отдела заказных убийств».

Хотя опубликованные записи не содержат откровений, которые могли бы радикально изменить понимание событий, связанных с убийством Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе, историки и исследователи с нетерпением ожидали этот пакет документов, пишет The Guardian.

Спустя десятилетия после убийства многие по-прежнему скептически относятся к тому, что в разгар холодной войны Ли Харви Освальд, обеспокоенный молодой человек, заказавший ружье по почте, был единолично ответственен за смерть Кеннеди. Это событие изменило ход американской истории.

Опубликованные документы включают телеграммы и служебные записки ЦРУ, в которых обсуждаются ранее раскрытые, но так и не объясненные полностью визиты Освальда в советское и кубинское посольства в Мехико, а также обсуждение потенциальной причастности Кубы к убийству Кеннеди.

Визиты в посольства Кубы и СССР

В этой телеграмме ЦРУ описывается, как Освальд пытался получить визу для посещения Советского Союза. Он также посетил кубинское посольство, очевидно, хотел получить туристическую визу, которая позволила бы ему поехать на Кубу и ждать там советской визы. 3 октября, более чем за месяц до убийства, он уехал обратно в США через контрольно-пропускной пункт на границе с Техасом.

Информация о документе

Агентство: ЦРУ

Название: Информация о Ли Харви Освальде на 07:00 24 ноября 1963 года

Дата: 24.11.63

Статус: издано с правками

Дата последней редакции: 15.06.93

Первые сведения об ОСВАЛЬДЕ были получены по результатам технической операции в Мехико от 9 октября 1963 года. Известно, что 1 октября 1963 года Ли ОСВАЛЬД связался с советским консулом Валерием КОСТИКОВЫМ касательно телеграммы, которую советское посольство должно было отправить ему в свое же представительство в Вашингтоне. Установлено, что ОСВАЛЬД находился в советском посольстве 28 сентября. По имеющейся информации ОСВАЛЬД дезертировал из США в СССР. 10 октября Центральный аппарат ЦРУ оповестил об этом ФБР, правительство и морской флот (ОСВАЛЬД был морским пехотинцем). Нашему департаменту в Мехико поступил приказ передать сведения об ОСВАЛЬДЕ в отделение ФБР в Мехико, а также в Службу иммиграции и натурализации, и в посольство. Поскольку наше агентство не уполномочено расследовать деятельность граждан США за границей без специального разрешения, мы прекратили свои действия.

После убийства президента Кеннеди 22 ноября, департамент в Мехико немедленно отправил нам отчет об ОСВАЛЬДЕ и соответствующее уведомление, и начал изучать все документы и записи об отчетах, которые могли быть с ним связаны. Были обнаружены фотографии человека, похожего на ОСВАЛЬДА, входящего в советское и кубинское посольства в разные дни октября, в том числе 1 октября, однако после отправки некоторых фотографий в ФБР в Даллас было подтверждено, что человек на фотографиях не является ОСВАЛЬДОМ. В настоящий момент департамент города Мехико не обнаружил никаких фотографий ОСВАЛЬДА, входящего в посольства СССР или Кубы.

По результатам поиска были обнаружены новые сведения по техническим операциям. Эти сведения ранее не были связаны с ОСВАЛЬДОМ ввиду отсутствия там его имени, однако есть указания на то, что информация все-таки имеет к нему отношение. Наш экспертный наблюдатель подтверждает соответствие голоса речи ОСВАЛЬДА от 1 октября.

В технических сведениях упомянута серия телефонных звонков и личных визитов ОСВАЛЬДА в советское и кубинское посольства в период между 27 сентября и 3 октября 1963 года. Эта информация подтверждается отчетами о его перемещениях из и в Мексику, предоставленными Консульством США, расположенным на границе Нуэво-Ладеро, по сведениям Миграционной службы Мексики.

Вкратце, имеющиеся сведения свидетельствуют о том, что Харви ОСВАЛЬД приехал в Мексику (видимо, на автомобиле) в город Нуэво-Ладеро 26 сентября 1963 года под видом фотографа, проживал в Новом Орлеане и посещал Мехико. 27 сентября, находясь в Мехико, он совершал звонки в советское посольство с просьбой предоставить ему визу для поездки в Одессу, СССР. 28 сентября он посещал кубинское посольство, где Сильвия ДЮРАН, мексиканская сотрудница кубинского посольства, совершила телефонный звонок в советское посольство по поводу проблемы ОСВАЛЬДА. По всей видимости ОСВАЛЬД (чье имя не упоминается) хотел получить кубинскую транзитную визу для перемещения на Кубу для получения там советской визы, которая даст право въезда на территорию Советского Союза ему и его жене. Сильвия ДЮРАН потребовала у русских гарантию предоставления визы. Некоторое время спустя представитель советской стороны перезвонил Сильвии ДЮРАН и объяснил, что лицо, запросившее визу, уже решает этот вопрос в советском консульстве в Вашингтоне и что он не может дать гарантий того, что указанное лицо получит советскую визу. Представитель советской стороны добавил, что у претендента на визу имеется письмо, в котором сказано, что тот связан с организацией, которая работает на Кубу. Сильвия ДЮРАН и представитель советской стороны отложили решение вопроса.

28 сентября 1963 года, ОСВАЛЬД снова посещает кубинское посольство и обсуждает с Сильвией ДЮРАН этот же вопрос, после чего она совершает телефонный звонок в советское посольство. ОСВАЛЬД использует ее рабочий телефон для связи с представителем советской стороны и сообщает о том, что прибудет в советское посольство и оставит свой адрес пересылки, по которому его можно будет найти. Есть указания на то, что этот адрес находится в Кубе.

1 октября ОСВАЛЬД проводит телефонный разговор с советским консулом КОСТИКОВЫМ по поводу своей визы, и в тот же день, ОСВАЛЬД совершает телефонный звонок советскому военному атташе с тем же вопросом. Военный атташе сообщает ему телефонный номер консула. Наконец, 3 октября ОСВАЛЬД совершает повторный телефонный звонок военному атташе и пытается обсудить вопрос с визой, однако военный атташе снова перенаправляет его на консула и сообщает правильный телефонный номер.

В тот же день, 3 октября 1963 года, ОСВАЛЬД пересекает границу США, проезжая через пограничный пункт в Нуэво-Ладеро. В своих путешествиях он использует Мексиканскую туристическую карту вместо паспорта.

23 ноября 1963 года мексиканские власти, которые располагали теми же техническими сведениями что и мы, в которых упоминается имя Ли ОСВАЛЬДА, арестовали Сильвию ДЮРАН и ее мужа и допросили их. Она подтвердила подлинность упомянутых выше сведений, сообщила что Ли ОСВАЛЬД называл себя коммунистом и сторонником Кастро. Ее и ее мужа заключили под стражу с лишением права переписки и информация об их аресте засекречена на неопределенный срок.

По результатам мониторинга с использованием средств технического и физического наблюдения за советским и кубинским посольствами в Мексике и их агентами разведки, включая КОСТИКОВА, с момента убийства президента Кеннеди ничего необычного выявлено не было.

Президент Мексики Лопес Матеос осведомлен о ситуации и о наличии технических сведений. Без сомнений, он поддержит любые необходимые мероприятия со стороны полиции.

Встреча с консулом посольства СССР

В другой записке, датированной днем ​​после убийства Кеннеди, говорится, что, согласно перехваченному телефонному разговору в Мехико, Освальд общался с офицером КГБ в сентябре того же года в советском посольстве.

Информация о документе

Агентство: ЦРУ

Название: Контакт Ли Освальда с сотрудником отдела заказных убийств КГБ СССР

Дата: 23.11.63

Статус: издано с правками

Дата последней редакции: 15.06.93

По данным пересказа содержимого телефонного звонка в Мехико, Ли ОСВАЛЬД посещал советское посольство 26 сентября 1963 года и разговаривал с консулом, Валерием Владимировичем КОСТИКОВЫМ. Об этом стало известно когда ОСВАЛЬД совершил телефонный звонок в советское посольство 1 октября. Называя себя по имени и общаясь на ломаном русском языке, он сообщил упомянутые выше сведения и спросил у сотрудника охраны, который взял трубку, о том, «нет ли новых сведений касательно телеграммы в Вашингтон». Охранник проверил и сообщил ОСВАЛЬДУ, что запрос был отправлен, но ответ пока не получен (№6453, 9 октября 1963 года). Офицер связи ФБР мистер Паппич 23 ноября сообщил, что у бюро есть причины полагать, что визит ОСВАЛЬДА связан с его желанием заручиться поддержкой советской стороны в получении американского паспорта или визы (вероятно, речь идет о новом паспорте, о котором сообщалось в прессе).

КОСТИКОВ является агентом КГБ. Он был исполнительным лицом в рамках операции, финансируемой 13-м управлением (ответственным за саботаж и заказные убийства). Эта операция находится под контролем ФБР и носит кодовое название [неразборчиво], в ней принимал участие житель [неразборчиво, возможно Оклахомы] немецкого происхождения, которого наняли в Европе и который встречался с КОСТИКОВЫМ в Мехико, а затем с сотрудником 13-го управления Олегом БРЫКИНЫМ в Нью-Йорке. Полученные обоими сотрудниками инструкции в рамках операции [неразборчиво] (содержащие указания на цели саботажа) и обстоятельства их участия в данной операции дают основания полагать, что оба эти сотрудника работают на 13-ое управление КГБ.

Разумеется, наличие столь избыточных связей агентов КГБ с советским посольством по время операции является необычным. Тем не менее, в нашем распоряжении имеются сверхсекретные документы советской разведки, в которых содержится описание доктрины военной разведки, в соответствии с которой агенты высокого уровня могут находиться в официальных учреждениях под прикрытием, например, вице-адмирала.

[неразборчиво], читая секретную лекцию в рамках курса советской военной разведки в Военно-дипломатической академии в 1960 году сказал:

Уполномоченные сотрудники, которые используют для прикрытия, скажем, Советское торговое представительство, ТАСС или [неразборчиво], могут использовать элементы своего прикрытия для организации незасекреченных встреч с конкретными агентами, официально связанными с упомянутыми выше советскими институтами. Однако, такие незасекреченные встречи в официальных учреждениях должны быть ограничены и по времени, и по местам проведения. Подобные встречи допустимы только в исключительных обстоятельствах и принимать участие в них должны только проверенные и надежные агенты с целью профилактики провокаций со стороны местных служб контрразведки в адрес советского учреждения, используемого в качестве прикрытия. Подобные встречи как правило должны проходить в рабочих кабинетах сотрудников или агентов и в рабочие часы. Эти встречи должны выглядеть естественно таким образом, чтобы не привлекать внимание, и получение и передача зашифрованных разведданных должны осуществляться скрытно. В ходе организации подобных встреч необходимо принять меры по выявлению возможных прослушивающих устройств. Следует помнить, что встречи за пределами официальных учреждений в нерабочие часы обычно указывают на наличие связи между участниками, которая выходит за рамки официальной.

Некоторые агенты, ввиду неопытности или намеренно нарушали правила безопасности и встречались с нашими сотрудниками за пределами разрешенных мест, другие совершали телефонные звонки сотрудникам в советских учреждениях и обсуждали личные встречи, третьи сами приходили на территорию советского учреждения для встречи с сотрудником.

Об упомянутых выше связях я поставил в известность мистера Паппича по телефону в его офисе ФБР 23 ноября в 10:30.

Прикрепляю следующие сведения:

всю имеющуюся информацию по КОСТИКОВУ;

и всю проверенную информацию по работе 13-го управления Внешней разведки КГБ:

Выдержки из отчета о работе Службы безопасности Советского Союза (КГБ) за май 1963 года на основе данных [неразборчиво].

Похищения и заказные убийства со стороны СССР — Исполнительные мероприятия от августа 1960 года

Советские стратегические исполнительные мероприятия от октября 1961 года

СУБЪЕКТ: Валерий Владимирович КОСТИКОВ

КОСТИКОВ, родился 17 марта 1933 года в Москве, назначен вице-консулом советского посольства в Мехико 19 сентября 1961 года.

Свободно владеет испанским языком, путешествовал за границу по меньшей мере три раза до своего назначения на пост. В 1959 году КОСТИКОВ подал запрос на получение визы для сопровождения премьера Никиты Сергеевича ХРУЩЕВА в Соединенные Штаты в качестве официального представителя Министерства иностранных дел СССР, однако у нас никаких сведений о посещении страны не имеется. КОСТИКОВ работал переводчиком на международных конференциях в Мадриде и Барселоне в 1958 и 1959 годах. В конце 1959 года и в начале 1960 года он посетил советские выставки в Мехико и Гаване. Известно, что он находился на Кубе в период с 6 января по 7 марта 1960 года.

Описание внешности КОСТИКОВА совпадает с описанием сотрудника советской стороны, который год назад встречался в Мехико с двойным агентом ФБР. Сотрудником с советской стороны в Соединенных Штатах, который встречался с двойным агентом ФБР, был Олег Данилович БРЫКИН из 13-го управления КГБ, Первого главного управления КГБ, который занимал должность переводчика-стажера в Секретариате США в Нью-Йорке. БРЫКИН находился в Нью-Йорке с декабря 1960 года по июль текущего года.

По прибытию в Мехико КОСТИКОВ три раза покидал территорию столицы. В марте 1963 года и затем в первые две недели сентября он посещал Тихуану, Энсенаду и Мехикали, предположительно с целью покупки [неразборчиво]. Государственный департамент США, однако, сообщил, что во время своих поездок КОСТИКОВ встречался с местными представителями Movimento Liberation National и Central Campesina Independiente, крупными подставными коммунистическими организациями. Кроме того, согласно источникам в ФБР, во время поездки в сентябре КОСТИКОВА сопровождал Иван Гаврилович АЛФЕРЬЕВ, который связывался с несколькими лицами в Энсенаде, в том числе со сторонниками коммунизма, ранее находящихся в связях с официальными советскими представителями в Мехико.

АЛФЕНЬЕВ, корреспондент издательства ПРАВДА в Мехико, тесно общался с кубинскими дипломатами и местными руководителями-коммунистами во время визитов в Кито феврале 1962 года.

В одном из документов ЦРУ с пометкой «Совершенно секретно» можно проследить заговоры правительства США с целью убийства тогдашнего кубинского лидера Фиделя Кастро, включая заговор 1960 года, «который был связан с использованием преступного мира с контактами внутри Кубы».

Другой документ оценивает, мог ли Освальд, живя в Новом Орлеане, пострадать каким-либо образом, а также цитируется публикация в местной газете интервью корреспондента Associated Press с Кастро, в котором кубинский лидер предупреждает о возмездии, если США уничтожат кубинцев.

Новые файлы включают несколько отчетов ФБР об усилиях бюро по расследованию и слежке за крупными фигурами мафии, такими как Санто Траффиканте-младший и Сэм Джанкана, которые часто упоминаются в теориях заговора об убийстве Кеннеди.

Помимо расследования дела Кеннеди, ряд опубликованных материалов будет интересен всем, кто интересуется подробностями работы контрразведки 1960-х годов. В документах представлены десятки страниц с загадочными подробностями о методах работы, оборудовании и персонале, используемых для наблюдения за кубинскими и советскими властями.

Комиссия Уоррена в 1964 году пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку, а расследование Конгресса в 1979 году не нашло доказательств, подтверждающих теорию о причастности ЦРУ. Но другие интерпретации по-прежнему существуют.

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