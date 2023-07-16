Голова Тернопільської облради в центрі корупційного скандалу

40-річного голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка затримали на великому хабарі. Цей репутаційний удар незалежно від результатів розслідування залишиться темною плямою на його біографії, хоч раніше йому вдалося побудувати непогану політичну кар’єру.

Втім, як свідчить аналіз журналістів-розслідувачів з NGL.media, списувати з рахунків Михайла Головка ще рано. Судячи з його минулого, він вміє досягати свого, не уникаючи за потреби навіть прямого насильства.

Головко легко сплатив заставу у 805 тис. грн (хоча прокуратура домагається 13 млн грн). Звідки ці гроші – поки не зрозуміло, але офіційно утримувати велику родину йому допомагають жінки: дружина займається бізнесом, а мама допомагає купувати нерухомість, яка чомусь не з’являється у його деклараціях про доходи.

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Народився майбутній голова Тернопільської облради у 1983 році у селі Токи на межі Тернопільщини з Хмельниччиною, але школу закінчив уже в Тернополі. Ще з раннього дитинства його тягнуло до заробітків.

«Ходив разом зі старшими хлопцями на тік у колгосп, а ще працював на цегельному заводі. А було мені лише десять років. Пригадую, мені так і не заплатили, вже десь аж через рік віддячили якимись купонами», – описував своє дитинство Михайло Головко.

Його батьки виїхали за кордон на заробітки, тож не дивно, що і він ще майже підлітком їздив на роботу в Італію та Німеччину. Працював, як сам згадує у своїх інтерв’ю, на будівництві і у сільському господарстві.

Михайло мав лише 21 рік, коли він вступив у партію «Свобода», і уже за два роки він став депутатом Тернопільської міськради.

Як політик Михайло Головко запам’ятався насамперед публічними конфліктами і навіть бійками. У «Свободі» цінують таких людей – і уже в 2012 році, коли партія отримала найбільшу в своїй історії підтримку виборців, 29-річний Головко став депутатом Верховної Ради .

Невдовзі після обрання народним депутатом Головко очолив громадську організацію «Твереза Тернопільщина», що є складовою ГО «Рух Твереза Україна». Загалом Головко справляє враження доволі активного противника алкоголю.



У статусі нардепа Михайло Головко також відзначався агресивною поведінкою. Наприклад, у 2013 році він побився у Тернопільській облраді із заступником голови облдержадміністрації Петром Гочем. І це був не єдиний конфлікт, де він був активним учасником.

Того ж року Михайло Головко став фігурантом скандалу, коли увірвався в офіс ТОВ «Мрія Центр» в селі Васильківці, де проводили обшуки поліція і податківці. Тоді він пошарпався з поліцейськими. Головко стверджував, що має намір провести у приміщенні прийом громадян як народний депутат.

«Встановлено, що народний депутат закрив двері одного з кабінетів зсередини, а потім вивісив на ній напис: «Громадська приймальня народного депутата України». Надалі, не реагуючи на заборону правоохоронців, виніс з кабінету два поліетиленових пакета, вміст яких не розголошується в інтересах слідства», – коментувала тоді ситуацію прес-служба прокуратури.

Після цього у Тернополі пліткували, що у поліетиленових пакетах були гроші або печатки та установчі документи «Мрії», але це так і не підтвердилось. і

ЩО ПОВ’ЯЗУЄ ГОЛОВКА З «МРІЄЮ»? Агрохолдинг «Мрія» колись був одним з найбільших в Україні, він належав Іванові та Клаудії Гутам та їхньому сину Миколі – відомим аграріям з Тернопільщини. Неофіційно Гутів вважали спонсорами передвиборчих кампаній Головка. Свого часу Миколу Гуту звинувачували в умисному доведенні компанії до банкрутства та шахрайстві.”

Врешті лише за півроку діяльності народним депутатом прокуратура порушила проти Головка чотири кримінальні провадження за хуліганство і перешкоджання роботі правоохоронних органів.

У 2020 році телеканал «1+1» зняв програму, де згадав декілька негативних моментів з біографії Головка, у тому числі історію з блокуванням обшуків офісу «Мрії». Михайло Головко подав до суду на телекомпанію з вимогою спростувати інформацію, однак програв цю справу.

Ймовірно, конфлікт з податківцями навколо «Мрії» таки змусив Головка задуматись. Принаймні, через 5 років після цього він захистив кандидатську дисертацію на тему «Трансформація податкової системи України в умовах фіскальної децентралізації».

Голова облради, антивакцинатор, патріот

На дострокових виборах у 2014 році Михайло Головко знову потрапив до парламенту, де очолив депутатське об’єднання «За тверезе майбутнє» – найчисельніше, до речі, у тому складі Верховної Ради.

«Для здорового суспільства ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Я спеціально затягнув якомога більше членів. Це не означає, що вони всі живуть тверезо», – пояснював він таку активність колег-депутатів.

Михайло Головко був справді активним народним депутатом, але чи достатньо ефективним – це питання. За даними видання «Слово і Діло», він виконав менше третини своїх передвиборчих обіцянок. Водночас за своєї каденції він подав сотні запитів та звернень, що стосувались дуже різної тематики і географії.

Головко був активним і поза стінами Верховної Ради. Наприклад, у 2015 році разом з Володимиром Москалем, тодішнім мером Сколе на Львівщині, Головко у суді взяв на поруки чотирьох членів «Правого сектору», яких підозрювали у стрілянині в Мукачеві.

У 2016 році Михайло Головко публічно звинуватив НБУ в умисному знищенні банку «Хрещатик». НБУ подав до суду на Головка, аби той спростувати поширену інформацію, але Верховний Суд врешті визнав ці заяви оціночними судженнями і відмовив НБУ у задоволенні позову.

В 2018 році Михайло Головко активно виступав проти приватизації державного майна і особисто проти тодішнього керівника Фонду держмайна Віталія Трубарова. Він навіть пікетував київський офіс ФДМУ разом з організацією «Невідомий патріот».

У 2019 році Головко знову висунув свою кандидатуру на парламентських виборах, однак програв кандидату від «Слуги народу» Ігорю Василіву. Головко оскаржив результати виборів в суді, однак програв та втретє нардепом так і не став.

Програш не зупинив Головка у бажанні продовжити політичну кар’єру, і на місцевих виборах 2020 року він успішно балотується до Тернопільської облраду, де його оберуть головою.

Його дружина Мар’яна, до речі, того ж року стає депутаткою міської ради Тернополя. У пари є четверо дітей, якими, зі слів Головка, з того часупочали опікуватись його теща та няня, адже батьки-політики часто бувають зайнятими.

Депутатом облради став і його брат Назарій Головко, що врешті лише провокує неприємні ситуації – торік Назарія оштрафували через конфлікт інтересів після того, як він проголосував «за» під час розгляду питання про встановлення зарплати для брата.

Відзначився Михайло Головко і під час пандемії коронавірусу. У 2021 році він разом з мером Тернополя Сергієм Надалом пірнав в ополонку на Водохреща, попри попередження МОЗ не робити цього. Свої дії він пояснив так: «Це наша відповідь на коронавірус і примусову вакцинацію».

Пізніше Головко навіть судився з МОЗ, вимагаючи визнати постанову про карантинні заходи в України нечинною.

Типовий місцевий політик

Після повномасштабного вторгнення росіян Михайло Головко поводиться як типовий місцевий політик. Його сторінки у соцмережах рясніють повідомленнями про підтримку армії, він періодично їздить на схід, передає гуманітарку, відвідує військових в лікарні, бореться проти УПЦ МП і періодично висловлює свою думку щодо подій на фронті. А ще він належить до того типу місцевих політиків, які люблять повідомляти напрями польотів ракет під час тривоги.

Михайло Головко є частим гостем ток-шоу «Говорить Великий Львів» на львівському телеканалі НТА. Він часто коментує ситуацію на фронті, намагаючись сформувати образ військового експерта і .

За спиною успішних жінок

«Оклад голови обласної ради 19 тис. грн. Я самодостатній чоловік, тому не особливо заглядатиму в зарплатну відомість, головне для мене – робота на благо тернопільського краю», – переконував журналістів Михайло Головко невдовзі після обрання головою обласної ради. Але якщо самим зазирнути в офіційні документи, то ці слова виглядають перебільшенням. Згідно з деклараціями за 2015-2019 роки, політик з сім’єю жили виключно на його зарплатню народного депутата і виплати на дітей. А ще – на грошові перекази, які їм щороку стабільно надсилала його мати Галина, що працює та живе у США.

Забезпечила Галина Головко сина з онуками і дахом над головою. У серпні 2018 року вона придбала 200-метрову квартиру в тернопільській новобудові на вулиці Северина Наливайка, 1а. До центру міста звідси можна дійти пішки за 15 хвилин, а з вікон помешкання відкривається краєвид на місцеве озеро. Згідно з даними сервісу автоматичної оцінки нерухомості ФДМУ, зараз ціна цієї квартири може становити близько 215 тис. доларів.

У тому ж інтерв’ю Михайло Головко підтвердив, що живе у цій квартирі, але жодної згадки про це помешкання у його деклараціях про доходи нема.

Втім, впродовж останніх п’яти років почала заробляти його дружина. У 2018-му, коли Мар’яна Головко сиділа в декреті з трьома дітьми, схоже, їй спала на думку ідея доволі нетипового як для жінки бізнесу – запустити мережу автомийок і станцій техобслуговування. Того ж року вона придбала свою першу ремонтну майстерню в селі Новики за 27 км від Тернополя. Пізніше вона докупила ще дві автомийки вже у самому Тернополі.

У вересні 2020 року Мар’яна Головко придбала у тому ж житловому комплексі сусідню квартиру площею 72 м2, а через рік – ще 46 м2 підземного паркінгу у тому ж будинку і

Забезпечена родина Головків і автомобілями. У 2019-2020 рр. Михайло з дружиною купили собі по кросоверу Honda Pilot, у сумі це їм обійшлося в 72 тис. доларів. Батько політика також пригнав собі з-за кордону трирічний Volkswagen Atlas. Ціна на подібні машини на вторинному ринку зараз коливається від 25 до 45 тис. доларів у залежності від стану та комплектації.

Звинувачення у хабарництві

26 червня 2023 року ім’я Михайла Головка прогриміло на всю країну. НАБУ офіційно повідомило про затримання Головка і двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за підозрою у хабарництві. За версією слідчих, вони вимагали 2,4 млн грн з відомого місцевого підприємця Олександра Ярмоленка. За ці гроші вони обіцяли підписати акти і повернути гроші за уже виконані роботи для обласного комунального підприємства «Тернопількомунінвест» за вже зроблені ремонти.

За даними ProZorro, компанія Олександра Ярммоленка «Авакс Проф» часто виступала у ролі підрядника ремонтних робіт в Тернополі. Лише у 2022 році «Тернопількомунінвест» уклало з «Авакс Проф» шість угод на ремонт доріг на понад 74 млн грн.

Головка затримали під час отримання частини хабара у 612 тис. грн. Гроші він отримав у дворі будинку, де проживає з сім’єю, на вул. Наливайка, а потім поклав їх в машину Volkswagen Atlas, яка записана на його батька. У цей момент його затримати детективи НАБУ.

Через два дні у суді Михайло Головко назвав провокацією звинувачення його у хабарництві. Він заявив, що вважав гроші від Ярмоленка волонтерською допомогою на армію, оскільки раніше вони таку допомогу обговорювали.

«Я сприймав це як допомогу на ЗСУ, що це його [Ярмоленка] власне бажання допомогти. І для мене це дика підстава і провокація. Бо людина говорила одне, а по факту вийшло зовсім інше», – сказав Головко.

Головка публічно підтримують його друзі та однопартійці. Наприклад, голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк взагалі вважає, що уся ця справа – політичне замовлення, до якого причетна УПЦ МП. «Зрозуміло, що бенефіціарами є УПЦ мп, яку давно необхідно заборонити в Україні, вороги традиційних сімейних цінностей, політичні опоненти», – написав Сиротюк у Facebook і .

А от голова Донецької ОВА Павло Кириленко взагалі припускає, що затримання Головка пов’язане з його «жорсткою опозицією щодо ЛГБТ».

Відома членкиня «Свободи» Ірина Фаріон підтримує обидві версії і навіть припускає, що УПЦ МП могла увійти у змову з ЛГБТ-спільнотою, щоб усунути Михайла Головка. А народна депутатка зі «Свободи» Оксана Савчук настільки впевнена у невинності Михайла Головка, що навіть була готова взяти його на поруки в суді, але суд не погодився на таке.

Через три дні після затримання після рішення Вищого антикорупційного суду Михайло Головко сплатив 805 тис. грн застави, вийшов з СІЗО і навіть повернувся на роботу. Втім, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) уже оскаржила це рішення, вважаючи заставу надто дрібною. На думку прокуратури, зважаючи на важкість злочину, у якому звинувачують Головка, розмір застави має становити не менше 13 млн грн.

Варто також зауважити, що захищають Михайла Головка адвокати Barristers, про це адвокатське бюро ми не так давно згадували у розслідуванні про використання системи «Шлях» для втечі ухилянтів за кордон.

Наразі невідомо, скільки часу тягтиметься слідство у справі Головка та двох заступників Тернопільської ОВА. Але незалежно від результатів слідства, пляму у репутації Головку відмити буде непросто.

Автори: Катерина Родак, Антон Столяров

Джерело: NGL.media