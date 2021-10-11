Как бизнесмен из Эстонии спасал свой ТРЦ в Крыму наплевав на санкции ЕС

Pandora Papers раскрыли новые оффшорные схемы по всему миру. В предыдущих обнародованных оффшорных базах Panama Papers фигурировал предприниматель из Эстонии Гиллар Тедер. Он имеет бизнес в Крыму вопреки санкциям ЕС.

Торговый центр в Симферополе, построенный компанией Тедера в 2014 году, продолжил работу после аннексии полуострова. В издании Крым.Реалии получили от украинских спецслужб рабочую переписку Тедера. На ее основе становится понятно, как эстонец пытался скрыть свой бизнес на полуострове и договориться о займе с российским государственным банком ВТБ.

В 2017 году Гиллара Тедера в Киеве снимали эстонские журналисты. Предприниматель показывал им свою бизнес-империю в столице Украины. Компания Arricano, мажоритарным акционером которой был Тедер до аннексии Крыма, официально владела торговыми центрами в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и в Симферополе. ТРЦ «Южная Галерея» в Крыму открыли 3 марта 2014 года, в разгар оккупации полуострова, когда российские военные блокировали украинские военные части.

«Мы учитывали потребности крымчан, мы пообещали, что этот торговый центр мы откроем, что он будет современным, что он будет безопасным, удобным для покупок. Это новый уровень возможностей для крымчан приобрести необходимые им товары», – говорил на открытии ТРЦ в Симферополе в марте 2014 года и.о. генерального директора Arricano Ярема Ковалив.

Сразу после оккупации полуострова Тедер, вероятно, выстроил следующую схему. Заказчик строительства «Южной галереи» в Симферополе – крымское ООО «Вояж-Крым», так указано на сайте проектной компании. Основатель «Вояж-Крым» – ООО «Зеленый город» из российского Санкт-Петербурга. В свою очередь, один из основателей «Зеленого города» – украинская фирма «Грандинвест», так указано в российских реестрах, а конечным бенефициарным владельцем «Грандинвест» является компания Arricano Гиллара Тедера.

Но в 2015 году в интервью «Общественному» эстонец об этой запутанной схеме ни слова не сказал.

«В принципе, около 250 миллионов мы вложили в украинскую экономику. Мы же строим торговые центры и строим для украинцев. Но строительство – это очень хорошая тема, потому что в основном эти материалы – все местное, поэтому деньги останутся в любом случае здесь», – говорил Гиллар Тедер в 2015 году.

Что нашли журналисты в почте Тедера?

Из, вероятно, личных сообщений Тедера, которые попали к Крым.Реалии от источника в украинской спецслужбе, не имеющего права комментировать данные официально, известно, что в переписке со своим британским юридическим консультантом эстонский предприниматель открыто называет крымскую фирму «Вояж» дочерней и жалуется на санкции ЕС.

«Мы четко должны отделить новые инвестиции Arricano в Крым от уже существующих обязательств Arricano перед дочерней крымской компанией. Иначе, как «Вояж» будет оплачивать счета строительных компаний? Arricano даже не может увеличить капитал «Вояжа», ведь компаниям из ЕС запрещены инвестиции в Крым», – пишет Гиллар Тедер в письме юристу.

Чтобы вернуть долг крымским строительным компаниям, Тедер хотел взять кредит на полуострове.

«Пока прошу Вас подготовить и предоставить реальные варианты по кредитованию ТРЦ в Крыму с целью погашения задолженностей перед строителями на сумму 12 миллионов долларов США», – обращается Тедер в письме к своим топ-менеджерам.

И только в 2017 году эстонец нашел финансирование для своей фирмы в Крыму. Вроде договорился с российским государственным банком ВТБ.

«В ВТБ мы были у директора филиала, она хочет помочь, но решений не принимает. Нашли с ней общее понимание, под что мог бы быть кредит. Можно получать деньги в течение 1 полугодия 2018 года», – пишет Гиллар Тедер в рабочей почте.

Почему Тедер, судя по переписке, так не хотел терять ТРЦ на полуострове? Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Крыму, который следит за деятельностью эстонского бизнесмена, считает, что дело не в возможном заработке от торгового центра.

«В чем проблема крымской недвижимости? Она не дает большого дохода, это рискованная инвестиция. Мы имеем недвижимость и просто через нее прокачиваем средства. А пишем это как якобы доход. Это стандартная практика в Крыму. Тем самым, но по другим сделкам, а возможно и по тем самым, занимается и Константинов, и Аксенов. У Аксенова для этого есть ТРЦ в Симферополе, у Константинова – в Ялте. Это стандартная практика, нехитрая схема отмывать средства», – считает Борис Бабин.

В 2018 году компания Тедера Arricano опубликовала годовой отчет и в нем представила все финансовые данные по ТРЦ «Южная Галерея» в Крыму. На сайте Лондонской фондовой биржи, где размещены акции Arricano, тоже указано, что компания до сих пор владеет торговым центром в Симферополе. Мы спросили, как Arricano контролирует свои активы на оккупированном полуострове, но даже через полгода ответа не получили.

5 месяцев назад схема работы Тедера в Крыму существенно изменилась. 21 апреля ООО «Вояж-Крым» перерегистрировали непосредственно на Гиллара Тедера с юридическим адресом на материковой Украине.

Почему нет реакции на нарушение санкций ЕС?

Почему же не реагирует Евросоюз? Инициировать расследование ЕС о нарушении Тедером санкций в Крыму должна Эстония. Так Крым.Реалии пояснили в представительстве ЕС в Украине. «Достоверно известно, что персональные бизнес-интересы господина Тедера на неподконтрольной территории Украины неоднократно лоббировала власть самой Эстонии. После этого у меня логичное сомнение в том, будет ли власть Эстонии эффективно расследовать определенные нарушения со стороны самого господина Тедера. Все же очень трудно эстонской власти, со всем уважением, возбудить производство против самого богатого клиента, налогоплательщика собственной страны», – убеждает Борис Бабин.

Главный редактор эстонского издания Aripaev («Деловые ведомости») Полина Волкова описывает Тедера как бизнесмена открытого, умеющего нравиться публике и одновременно влиятельного на родине.

«Мы в нашем издании уже более 20 лет составляем рейтинг самых богатых предпринимателей Эстонии, мы высчитываем капитал каждого предпринимателя, и Гиллар Тедер один из немногих предпринимателей, входивших в первую тройку этого рейтинга 8 раз», – говорит главный редактор Aripaev Полина Волкова.

В то, что Тедера защищают эстонские власти, журналистка не верит. Но рассказывает, что бизнесмен поддерживает финансово главные политические партии Эстонии.

«У нас можно пожертвовать, как частное лицо в Эстонии. И Гиллар Тедер один из них. Он жертвует четырем крупнейшим партиям, которые между собой конкурируют. В прошлом году он пожертвовал 240 тысяч евро, и 120 тысяч евро он пожертвовал Центристской партии», – рассказывает Полина Волкова.

О бизнесе Гиллара Тедера в Крыму мы спросили у президента Эстонии Керсти Кальюлайд, но она вспомнила о торговом центре Sky Mall в Киеве. Тедер судился за этот ТРЦ со своим украинским бизнес-партнером. Выиграл дело в Лондонском международном арбитражном суде, но в Украине его решение так и не выполнили.

– По нашей информации эстонский бизнесмен Гиллар Тедер владеет торговым центром в Крыму «Южная Галерея», его открыли в 2014-м и он до сих пор работает. Вам что-то известно об этом?

– Нет, я знаю только о торговых центрах, украденных у Гиллара Тедера и не возвращенных ему на материковой Украине, здесь в Киеве. Это я точно знаю. А о его торговых центрах в Крыму мне ничего не известно.

Все это время, с начала оккупации Крыма, торговый центр в Симферополе работает. Мы это проверили, ТРЦ открыт и сейчас. И в нем, кстати, представлены европейские бренды.

Это значит, арендаторы платят ренту, а компания «Вояж-Крым» платит налоги власти полуострова, подконтрольной России.

«Оплачивая налоги в бюджет республики Крым, любое украинское предприятие или предприятие, контролируемое украинской компанией и там находящееся, соответственно, осуществляет поддержку финансовую оккупационной администрации. Когда вы платите, грубо говоря, один рубль налогов, там 0,01 копейки, не важно сколько, это идет на поддержку оккупационной администрации», – считает адвокат Константин Ликарчук.

Нарушает ли Гиллар Тедер украинские законы, мы спросили в Генеральной прокуратуре и СБУ. Но там сообщили, что уголовных производств в отношении эстонского бизнесмена и топ-менеджеров компании «Аррикано» не было.

Крым.Реалии пытались связаться с Гилларом Тедером по телефону, но безуспешно. Хотя на интервью с нашими коллегами из «Схем», не связанным с Крымом, Тедер согласился.

– Сейчас комплексом Sky Mall владеет Сергей Брюховецкий. Его компании отдали Sky Mall под залог в государственный банк, и им за это государство выплатило 60 миллионов долларов, дали в кредит. Вам известно об этом? Сейчас, по сути, Sky Mall – залоговое имущество.

– Это, конечно, класс. Потому что, если смотреть, что произошло со Sky Mall за все это время, когда подписали договор по кредиту «Укрэксимбанка», тогда конкретно, кажется, в марте месяце Sky Mall был арестован. И он был арестован по решению суда, в уголовном деле по рейдерству. Как может государственный банк выдавать 60 миллионов украинского народа под залог украденного имущества, относительно которого идет обсуждение, что с ним дальше будет? Надо его возвращать или как?

Журналисты связались с юристом, представляющим интересы эстонца в Украине, и передали ему вопросы по Крыму.

Автор: ; Крым.Реалии