Как киллеры из ГРУ используют для прикрытия спортивное ралли «Шелковый путь»
Руководство ГРУ курирует проект международных автомобильных ралли «Шелковый путь», которые оно использует как инфраструктуру для своих резидентов и для установления политических контактов. Об этом свидетельствуют полученные изданием The Insider документы.
Как видно по данным телефонных соединений, официальный директор ралли находился в постоянном контакте с офицерами из в/ч 29155, занимавшимися взрывами военных складов и отравлениями с применением химического оружия.
Это совместное расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Le Monde
«Хорошо, когда награда находит своего героя. Указом Президента России по ООО „Силквей Ралли“ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и за успешное решение специальных задач награжден орденом Александра Невского Янборисов Булат Ахатович», — торжественно декламировал замначальника ГРУ, генерал Владимир Алексеев, одетый в парадную военную форму. Награждение происходило в офисе Silkway Rally, занимающегося организацией международного ралли на грузовиках и мотоциклах. Глава ассоциации Silkway Rally Булат Янборисов с гордостью принял награду и тут же при генерале обмыл орден в стакане с водкой.
Орден Александра Невского — это военная награда, которая вручается за личную отвагу и боевые заслуги. Какое отношение к ним мог иметь руководитель спортивного ралли Булат Янборисов, имеющий российское и кипрское гражданства и половину своего времени проводящий во Франции? При чем тут замглавы главного разведывательного управления и о каких «специальных задачах» он говорил?
Ралли специального назначения
«Шелковый путь» — это ежегодное ралли, которое стартовало в 2009 году как региональная внедорожная гонка между Казанью и Ашхабадом. К 2016 году ралли уже проходило от Москвы до Пекина, а в следующем году было продлено до Сианя — начальной точки древнего Шелкового пути. Организаторы привлекли к себе самые высокие имена из мира спорта: ее директором был Владимир Чагин, прозванный «Царем Дакара» за рекордное количество побед на французских ралли, а его заместителем — широко известный в мире гонок Фредерик Лекьен, бывший глава франшизы Rally Dakar. Ралли помогало продвигать грузовики КАМАЗ, который был основным спонсором мероприятия, и укреплять отношения с Китаем, где проходила большая часть маршрута.
Цели «мягкой силы» Silkway Rally четко изложены в ряде внутренних документов. В одном из них, озаглавленном «Коммуникационная платформа Шелкового пути» и датированном, согласно его метаданным, 9 декабря 2021 года, говорится, что проект направлен на «реализацию потенциала мягкой силы и народной демократии в рамках международного сотрудничества». Среди прочего ралли должны были каким-то образом (в документе не уточняется, каким) содействовать проекту Siberian Power 2 (по сотрудничеству «Газпрома» и китайской CNPC ради поставок российского газа в Китай) и даже обеспечивать политическую стабильность в Монголии.
В документе также раскрывается запланированный гигантский маршрут ралли (первоначально запланированный на конец 2022 года) из Дохи в Катаре через страны Центральной Азии и Турцию и заканчивающийся в Дамаске в Сирии.
- – укрепление позиций России в регионе за счет роли посредника в отношениях Катара, Ирана и Турции;
- – влияние на Саудовскую Аравию;
- – влияние на Турцию через сирийскую составляющую митинга по всем интересующим Россию вопросам, включая Азербайджан, Армению, Крым и Сирию;
- – предложение Талибану дорожной карты к международной легитимности в обмен на признание Крыма российской территорией.
Таким образом, проект представляется его основателям уже не просто спортивным мероприятием, а гигантской логистической инфраструктурой. Но и на этих наполеоновских планах организаторы не остановились: в их головах уже созрел проект поистине континентального масштаба, как видно из третьего документа. Этот документ имеет гриф «Совершенно секретно/Не копировать» и представляет собой доклад Булата Янборисова министру обороны России Шойгу от 12 ноября 2021 года. В нем, помимо различных инфраструктурных и энергетических планов, рассматривались цели военного характера:
- – возможности создания новых военно-политических союзов;
- – увеличение военного присутствия России в Центральной Азии и на Востоке с целью «недопущения дестабилизации региона»;
- – контроль над вооружениями в регионе;
- – возможности вывода продукции российского ВПК на новые рынки, с которыми «были проведены переговоры о поддержке платформы Silkway». В этом отчете перечислены, среди прочего, наследный принц Катара, заместитель премьер-министра, министр обороны и министр иностранных дел Китая, представитель министерства обороны Турции, который также описан как владелец прав на франшизу Формулы-1 в Турции, а также шейх Халифа, эмир Абу-Даби.
Впрочем, пока ГРУ-шные ралли далеки от установления мирового господства. Пожалуй, единственный международный успех, которым могли бы гордиться организаторы гонок, — это выход на широкие экраны мультфильма Rally Road Racers, который озвучили такие звезды, как участник «Монти Пайтон» Джон Клиз и актер Джей Кей Симмонс. Герои мультфильма соревнуются в ралли под названием Silk Road (официально мультфильм с SWR не связан, но никаких других ралли со сколько-нибудь похожим названием просто не существует).
На службе у диверсантов
Источники в SilkwayRally утверждают, что им неизвестно, чем вообще занимался Янборисов в компании и имел ли он хоть какое-то отношение к организации гонок. И это понятно, поскольку у него, судя по всему, были более ответственные задачи.
Только за 2022 год Янборисов более 60 раз общался по телефону с генералом Алексеевым, свидетельствуют проанализированные нами биллинги. Алексеев звонил и писал Янборисову на три разных телефонных номера, а также общался с его взрослым сыном, Амиром Янборисовым, который тоже включен в проект SWR и который, как показывают метаданные, готовил доклады Сергею Шойгу.
Генерал ГРУ Владимир Алексеев и Булат Янборисов
Общался Янборисов не только с Алексеевым, но как минимум с 11 другими сотрудниками ГРУ, трое из которых — офицеры войсковой части 29155, участвовавшие в отравлении Скрипалей и Емельяна Гебрева «Новичком» и во взрывах военных складов в Чехии и Болгарии. После расследований The Insider и Bellingcat войсковая часть была расформирована, но некоторые офицеры продолжили работать на ГРУ и участвовали в диверсионной деятельности в Украине.
Одним из частых собеседников Янборисова был Рустам Джафаров (1972 года рождения), служивший в войсковой части 29155 и в 2010–2013 годах путешествовавший по европейским странам с паспортом на имя Рустама Джамалова. «Джамалов» использовал паспорт с номером, лишь на одну цифру отличавшимся от номера паспорта отравителей Скрипалей «Руслана Боширова» (Анатолия Чепиги) и «Александра Петрова» (Александра Мишкина). В 2011 году «Рустам Джамалов» летал вместе с «Русланом Бошировым» в один из городов Центральной Европы, рядом с которым через несколько дней взорвался склад боеприпасов (этот инцидент еще расследуется The Insider и Bellingcat).
Как видно из открытых источников, Джафаров под своим настоящим именем числился в 2021 году сотрудником компании Silkway Rally Directorate. До этого диверсант ГРУ числился в аппарате управделами президента как представитель президента в Дальневосточном округе России (как нам удалось установить, представителями президента в разных российских регионах стали многие из офицеров в/ч 29155, чья работа за рубежом стала невозможной, после того как они засветились в расследованиях The Insider и Bellingcat).
Среди других контактов Янборисова — Олег Мартьянов, бывший командующий российскими Силами специальных операций (ССО) и специалист по работе с частными военными компаниями. С ЧВК были связаны и некоторые другие контакты Янборисова, например, соратник Пригожина Валерий Чекалов.
Янборисов также был в контакте как минимум с двумя соратниками Евгения Пригожина, включая Валерия Чекалова, на которого записаны многие из пригожинских компаний.
Для ГРУ — безвизовый режим
Полномасштабное вторжение в Украину, организованное с активным участием ГРУ и конкретно генерала Алексеева, резко ограничило возможности россиян путешествовать по миру: отмена туристических виз, закрытие авиасообщения, непродление ВНЖ. Но только не для подопечных Алексеева, у которых никаких проблем не возникло. Булат Янборисов и после февраля 2022 года продолжил активно путешествовать по Европе и Азии, лишь ненадолго возвращаясь в Россию. В Париже Янборисову принадлежит квартира на улице Прони, в богатом районе:
Дом Янборисова в Болгарии
Квартиры и компании Янборисова — не менее ценный актив для ГРУ, чем инфраструктура, созданная для ралли. Но если последняя служит предлогом для путешествия резидентов в страны Центральной Азии и Китай, то первые позволяют ГРУ иметь легальный предлог для использования недвижимости и денег в Европе. Причем, в отличие от резидентов ГРУ, работающих под дипломатическим прикрытием и находящихся под постоянным присмотром местных спецслужб, Янборисов и его сын могут путешествовать по Европе, не привлекая к себе лишнего внимания.
В разговоре с The Insider Булат Янборисов признал, что SWR задумывался не только как спортивное мероприятие, но и как площадка для «народной дипломатии». Однако он заявил, что никаких отношений с ГРУ не имел, а орден от генерала Алексеева получил за помощь в доставке для Минобороны в Россию из Китая медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Он также пояснил, что общался с Рустамом Джафаровым только в связи с тем, что это его родственник (муж двоюродной сестры).
При этом Янборисов заявил, что после начала так называемой СВО не общался ни с Алексеевым, ни с другими представителями Минобороны, хотя телефонная детализация показывает обратное. Кроме того, он сказал, что не помнит, чтобы общался с кем-то из 11 перечисленных The Insider сотрудников ГРУ, хотя и это опровергается метаданными его телефонных соединений. Про вышедший мультфильм Янборисов, по его словам, узнал от корреспондента The Insider.
Источник: The InsiderTweet