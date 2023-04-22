Как киллеры из ГРУ используют для прикрытия спортивное ралли «Шелковый путь»

Руководство ГРУ курирует проект международных автомобильных ралли «Шелковый путь», которые оно использует как инфраструктуру для своих резидентов и для установления политических контактов. Об этом свидетельствуют полученные изданием The Insider документы.

Как видно по данным телефонных соединений, официальный директор ралли находился в постоянном контакте с офицерами из в/ч 29155, занимавшимися взрывами военных складов и отравлениями с применением химического оружия.

Это совместное расследование The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и Le Monde

«Хорошо, когда награда находит своего героя. Указом Президента России по ООО „Силквей Ралли“ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и за успешное решение специальных задач награжден орденом Александра Невского Янборисов Булат Ахатович», — торжественно декламировал замначальника ГРУ, генерал Владимир Алексеев, одетый в парадную военную форму. Награждение происходило в офисе Silkway Rally, занимающегося организацией международного ралли на грузовиках и мотоциклах. Глава ассоциации Silkway Rally Булат Янборисов с гордостью принял награду и тут же при генерале обмыл орден в стакане с водкой.

Орден Александра Невского — это военная награда, которая вручается за личную отвагу и боевые заслуги. Какое отношение к ним мог иметь руководитель спортивного ралли Булат Янборисов, имеющий российское и кипрское гражданства и половину своего времени проводящий во Франции? При чем тут замглавы главного разведывательного управления и о каких «специальных задачах» он говорил?

Ралли специального назначения

«Шелковый путь» — это ежегодное ралли, которое стартовало в 2009 году как региональная внедорожная гонка между Казанью и Ашхабадом. К 2016 году ралли уже проходило от Москвы до Пекина, а в следующем году было продлено до Сианя — начальной точки древнего Шелкового пути. Организаторы привлекли к себе самые высокие имена из мира спорта: ее директором был Владимир Чагин, прозванный «Царем Дакара» за рекордное количество побед на французских ралли, а его заместителем — широко известный в мире гонок Фредерик Лекьен, бывший глава франшизы Rally Dakar. Ралли помогало продвигать грузовики КАМАЗ, который был основным спонсором мероприятия, и укреплять отношения с Китаем, где проходила большая часть маршрута.

Цели «мягкой силы» Silkway Rally четко изложены в ряде внутренних документов. В одном из них, озаглавленном «Коммуникационная платформа Шелкового пути» и датированном, согласно его метаданным, 9 декабря 2021 года, говорится, что проект направлен на «реализацию потенциала мягкой силы и народной демократии в рамках международного сотрудничества». Среди прочего ралли должны были каким-то образом (в документе не уточняется, каким) содействовать проекту Siberian Power 2 (по сотрудничеству «Газпрома» и китайской CNPC ради поставок российского газа в Китай) и даже обеспечивать политическую стабильность в Монголии.

Другой внутренний документ SWR представляет компанию как «универсальную платформу для народной дипломатии», основанную на идее «мягкой силы России», направленной на сближение таких стран, как Россия, Китай, Иран, Катар, Афганистан, Сирия , Туркменистан и Таджикистан. В этом документе также сообщается о планах строительства «логистических терминалов» в каждой из этих стран, которые будут включать не только складские помещения, но и закрытую сеть связи на базе 5G.

В документе также раскрывается запланированный гигантский маршрут ралли (первоначально запланированный на конец 2022 года) из Дохи в Катаре через страны Центральной Азии и Турцию и заканчивающийся в Дамаске в Сирии.

В том же внутреннем документе четко изложены геополитические цели проекта для России:

– укрепление позиций России в регионе за счет роли посредника в отношениях Катара, Ирана и Турции;

– влияние на Саудовскую Аравию;

– влияние на Турцию через сирийскую составляющую митинга по всем интересующим Россию вопросам, включая Азербайджан, Армению, Крым и Сирию;

– предложение Талибану дорожной карты к международной легитимности в обмен на признание Крыма российской территорией. Таким образом, проект представляется его основателям уже не просто спортивным мероприятием, а гигантской логистической инфраструктурой. Но и на этих наполеоновских планах организаторы не остановились: в их головах уже созрел проект поистине континентального масштаба, как видно из третьего документа. Этот документ имеет гриф «Совершенно секретно/Не копировать» и представляет собой доклад Булата Янборисова министру обороны России Шойгу от 12 ноября 2021 года. В нем, помимо различных инфраструктурных и энергетических планов, рассматривались цели военного характера: – возможности создания новых военно-политических союзов;

– увеличение военного присутствия России в Центральной Азии и на Востоке с целью «недопущения дестабилизации региона»;

– контроль над вооружениями в регионе;

– возможности вывода продукции российского ВПК на новые рынки, с которыми «были проведены переговоры о поддержке платформы Silkway». В этом отчете перечислены, среди прочего, наследный принц Катара, заместитель премьер-министра, министр обороны и министр иностранных дел Китая, представитель министерства обороны Турции, который также описан как владелец прав на франшизу Формулы-1 в Турции, а также шейх Халифа, эмир Абу-Даби. Впрочем, пока ГРУ-шные ралли далеки от установления мирового господства. Пожалуй, единственный международный успех, которым могли бы гордиться организаторы гонок, — это выход на широкие экраны мультфильма Rally Road Racers, который озвучили такие звезды, как участник «Монти Пайтон» Джон Клиз и актер Джей Кей Симмонс. Герои мультфильма соревнуются в ралли под названием Silk Road (официально мультфильм с SWR не связан, но никаких других ралли со сколько-нибудь похожим названием просто не существует).

Но не за мультфильм же замглавы ГРУ награждал Булата Янборисова военным орденом. И действительно, как удалось установить, Янборисов имел перед ГРУ и другие заслуги.

На службе у диверсантов Источники в SilkwayRally утверждают, что им неизвестно, чем вообще занимался Янборисов в компании и имел ли он хоть какое-то отношение к организации гонок. И это понятно, поскольку у него, судя по всему, были более ответственные задачи. Только за 2022 год Янборисов более 60 раз общался по телефону с генералом Алексеевым, свидетельствуют проанализированные нами биллинги. Алексеев звонил и писал Янборисову на три разных телефонных номера, а также общался с его взрослым сыном, Амиром Янборисовым, который тоже включен в проект SWR и который, как показывают метаданные, готовил доклады Сергею Шойгу.

Контакты между Янборисовым-старшим и генералом Алексеевым были особенно интенсивными незадолго до и в первые два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину (а по данным наших источников, Алексеев играл самую активную роль в организации первой фазы вторжения, завершившейся, впрочем, совсем не так, как ее планировали).

Генерал ГРУ Владимир Алексеев и Булат Янборисов

Общался Янборисов не только с Алексеевым, но как минимум с 11 другими сотрудниками ГРУ, трое из которых — офицеры войсковой части 29155, участвовавшие в отравлении Скрипалей и Емельяна Гебрева «Новичком» и во взрывах военных складов в Чехии и Болгарии. После расследований The Insider и Bellingcat войсковая часть была расформирована, но некоторые офицеры продолжили работать на ГРУ и участвовали в диверсионной деятельности в Украине. Одним из частых собеседников Янборисова был Рустам Джафаров (1972 года рождения), служивший в войсковой части 29155 и в 2010–2013 годах путешествовавший по европейским странам с паспортом на имя Рустама Джамалова. «Джамалов» использовал паспорт с номером, лишь на одну цифру отличавшимся от номера паспорта отравителей Скрипалей «Руслана Боширова» (Анатолия Чепиги) и «Александра Петрова» (Александра Мишкина). В 2011 году «Рустам Джамалов» летал вместе с «Русланом Бошировым» в один из городов Центральной Европы, рядом с которым через несколько дней взорвался склад боеприпасов (этот инцидент еще расследуется The Insider и Bellingcat). Как видно из открытых источников, Джафаров под своим настоящим именем числился в 2021 году сотрудником компании Silkway Rally Directorate. До этого диверсант ГРУ числился в аппарате управделами президента как представитель президента в Дальневосточном округе России (как нам удалось установить, представителями президента в разных российских регионах стали многие из офицеров в/ч 29155, чья работа за рубежом стала невозможной, после того как они засветились в расследованиях The Insider и Bellingcat). Среди других контактов Янборисова — Олег Мартьянов, бывший командующий российскими Силами специальных операций (ССО) и специалист по работе с частными военными компаниями. С ЧВК были связаны и некоторые другие контакты Янборисова, например, соратник Пригожина Валерий Чекалов. Янборисов также был в контакте как минимум с двумя соратниками Евгения Пригожина, включая Валерия Чекалова, на которого записаны многие из пригожинских компаний. Для ГРУ — безвизовый режим Полномасштабное вторжение в Украину, организованное с активным участием ГРУ и конкретно генерала Алексеева, резко ограничило возможности россиян путешествовать по миру: отмена туристических виз, закрытие авиасообщения, непродление ВНЖ. Но только не для подопечных Алексеева, у которых никаких проблем не возникло. Булат Янборисов и после февраля 2022 года продолжил активно путешествовать по Европе и Азии, лишь ненадолго возвращаясь в Россию. В Париже Янборисову принадлежит квартира на улице Прони, в богатом районе:

С учетом постоянных контактов Янборисова с командой убийц из в/ч 29155 можно предположить, что эту квартиру использовали как явочную для ГРУ (во всяком случае, по перелетам видно, что члены группы в Париже регулярно появлялись).

В Болгарии у Янборисова также имеется шикарный особняк в Созополе (недалеко от Бургаса). По детализации телефона Дениса Сергеева (он же Сергей Федотов), руководителя группы ГРУшников, отравивших «новичком» Емельяна Гебрева, видно, что перед отравлением он был неподалеку от Созополя.

Дом Янборисова в Болгарии

Квартиры и компании Янборисова — не менее ценный актив для ГРУ, чем инфраструктура, созданная для ралли. Но если последняя служит предлогом для путешествия резидентов в страны Центральной Азии и Китай, то первые позволяют ГРУ иметь легальный предлог для использования недвижимости и денег в Европе. Причем, в отличие от резидентов ГРУ, работающих под дипломатическим прикрытием и находящихся под постоянным присмотром местных спецслужб, Янборисов и его сын могут путешествовать по Европе, не привлекая к себе лишнего внимания. В разговоре с The Insider Булат Янборисов признал, что SWR задумывался не только как спортивное мероприятие, но и как площадка для «народной дипломатии». Однако он заявил, что никаких отношений с ГРУ не имел, а орден от генерала Алексеева получил за помощь в доставке для Минобороны в Россию из Китая медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Он также пояснил, что общался с Рустамом Джафаровым только в связи с тем, что это его родственник (муж двоюродной сестры). При этом Янборисов заявил, что после начала так называемой СВО не общался ни с Алексеевым, ни с другими представителями Минобороны, хотя телефонная детализация показывает обратное. Кроме того, он сказал, что не помнит, чтобы общался с кем-то из 11 перечисленных The Insider сотрудников ГРУ, хотя и это опровергается метаданными его телефонных соединений. Про вышедший мультфильм Янборисов, по его словам, узнал от корреспондента The Insider.

Источник: The Insider