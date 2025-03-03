Как Кыргызстан помогает России обходить западные санкции: «Для нас не существует границ»

Кыргызстан стал важной точкой в схемах экспорта санкционных автомобилей в Россию. Один из московских дилерских центров демонстрирует целый ряд элитных авто, приобретенных несмотря на санкции.

В этой центральноазиатской стране с репрессивным режимом журналистам всегда было непросто работать. Однако суровые меры против мирных протестующих усугубили и без того тяжелую ситуацию, и в итоге одни журналисты оказались в тюрьме, а другие — за границей.

Для салона в стране под масштабными санкциями московский Berg Auto Premium предлагает на удивление широкий выбор элитных автомобилей.

Rolls-Royce Cullinan стоимостью почти миллион долларов? Пожалуйста. Новенькая Tesla Cybertruck? Имеется. Престижный Porsche Cayenne Coupé? Никаких проблем.

«Для нас не существует границ», — говорится на сайте компании. Там также указано, что у салона в наличии более 100 автомобилей общей стоимостью 1,500,000,000 рублей (почти 17 миллионов долларов).

В декабре журналистка «Важных историй», партнера OCCRP, позвонила в Berg Auto под видом потенциального покупателя Porsche 911 Turbo. Этот автомобиль должно быть нелегко найти в Москве, поскольку Евросоюз в 2022 году запретил экспорт в Россию машин стоимостью свыше 50 тысяч евро.

Однако поднявший трубку продавец не удивился. Более того, он сказал клиентке, что она может выбрать любой Porsche на официальном немецком сайте. Он заверил, что привезти автомобиль — «не проблема». Сначала его отправят морем в Грузию или самолетом в Кыргызстан, а оттуда — в Москву.

«Страна производства, автомобили, сертификаты — все будет европейское, — пообещал продавец. — Сложная логистика, но все возможно».

Фото: Скриншот с berg-premium.ru / Автомобили премиум-класса, представленные на сайте Berg Auto Premium

Евросоюз, США и Южная Корея — еще один крупный автопроизводитель — ввели целый ряд санкций против России после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года. Однако аналитики говорят, что многие санкционные товары по-прежнему попадают в страну — зачастую через Центральную Азию и Кавказский регион.

Что касается поставок автомобилей в Россию, то Кыргызстан, похоже, сыграл здесь важную роль. По данным торговой базы данных ООН (содержит статистику импорта и экспорта, собираемую ООН по всему миру), в период с 2020 по 2021 год Кыргызстан импортировал из стран ЕС автомобили на сумму чуть более 8,8 млн долларов США. А за следующие два года сумма выросла более чем в 80 раз и достигла 730 миллиона долларов.

«Дело не в том, что каждый в Кыргызстане внезапно обзавелся новой машиной, — рассказал Forbidden Stories, партнеру OCCRP, экономист Карл Греку. — Страна стала перевалочным пунктом для автомобилей, которые везут в Россию».

Для сравнения: импорт транспортных средств в Казахстан из ЕС увеличился примерно с 154 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах до чуть более миллиарда долларов в последующие два года, что сопоставимо с ростом в Кыргызстане в абсолютном выражении, хотя и меньше в относительном выражении. Импорт Узбекистана увеличился примерно с 92 миллионов долларов в 2020 и 2021 годах до более 274 миллионов долларов в последующие два года.

Контактное лицо, указанное на странице Berg Auto в Instagram, Азиз Жыргалбеков, подтвердил, что автосалон получает автомобили из Европы и Южной Кореи через Кыргызстан, и что они зарегистрированы на частные лица, а не компании — чтобы снизить риск проверок.

«Бишкек же маленький. Все друг с другом дружат, знают и работают. Как вы видите, не только автомобили, но и еще много чего заезжает параллельным импортом»

Таможенные органы Кыргызстана не ответили на запросы о комментариях.

Фото: Алексей Суворов / Alamy Stock Photo / Бишкек, Кыргызстан

В ответ на обращение бренды Mercedes, Rolls Royce и Porsche заявили, что соблюдают санкции против России, при этом раскритиковав несанкционированное поведение сторонних продавцов. Porsche также подчеркнула, что не имеет никаких связей с Berg Auto.

Темур Умаров, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России, заявил, что Кыргызстан позиционировал себя как импортно-экспортный центр во многом потому, что у него не было природных ресурсов, как у соседей, таких как Казахстан или Узбекистан. По его словам, более низкие тарифы в Кыргызстане делают растаможку автомобилей там относительно дешевой перед их отправкой на север.

«Санкции, финансовые ограничения и разные налоговые режимы позволили Кыргызстану занять столь важную позицию, — объяснил Умаров. — Для страны это определенно была и есть возможность заработать на ситуации».

Судя по российским импортным данным, граждане России числятся среди владельцев порядка трети кыргызстанских компаний-посредников в экспорте автомобилей и запчастей в 2023 и 2024 годах.

По словам источника с кыргызстанской таможни, который согласился поговорить с журналистами на условиях анонимности, есть много случаев когда европейские машины отправляют в Россию напрямую, а Кыргызстан нужен только для оформления документов.

«Мы видим только брокеров. Реальные хозяева в таможню не приходят. Машины оформляются на физические лица как машины для личного пользования по упрощенке», — объяснил он.

Азиз, контактное лицо Berg Auto, представившийся кыргызом, рассказал, что он также работал с другими дилерскими центрами в рамках партнерских отношений, которые начинались с «сарафанного радио».

«На местном рынке мы все друг друга знаем», — сказал он. Кыргызы есть, русские есть, белорусы есть. Мы все вместе дружим, сотрудничаем, помогаем», — сказал Азиз.

Berg Auto Premium

Расположенный на крупной автомагистрали недалеко от центра Москвы, Berg Auto — новичок на российском автомобильном рынке.

Его основатель Марк Берг рассказал российскому журналу, посвященному искусству и обществу, что он открыл салон 7 октября 2023 года — в день рождения Владимира Путина. Журнал изобразил Берга, одетого в черную водолазку и в, судя по всему, дорогих швейцарских часах, как образец современного успеха.

Фото: Скриншот с svetskyspb.ru / Марк Берг в российском журнале по искусству

Он рассказал, что построил свой заработок на «схемах параллельного импорта машин в Россию».

В прошлом году репортеры партнера OCCRP, Temirov Live, получили наводку от источника, который прислал скриншот карты, показывающей местонахождение Berg Auto, и заявил, что автосалон открыли «кыргызы».

После того как репортеров Temirov Live арестовали, журналисты OCCRP занялись расследованием этого дела. Они не нашли доказательств заявления источника, но публикации в соцсетях позволяют предположить, кто может быть потенциальными поставщиками автосалона в Кыргызстане.

В одном из видео в TikTok, опубликованном в июле 2023 года, мужчина по имени Сыргакбек Атышов хвастался тем, что привез в Бишкек Range Rover, который, по его словам, затем отправят в Москву.

В прошлом апреле Атышов засветился в кыргызстанском Instagram-аккаунте Berg Auto Он рассказал, что находится в южнокорейском городе Сувон, где покупает Audi RS Q8, которую подписчики смогут приобрести «у наших друзей и партнеров в Berg Auto Premium» примерно через 15 дней.

В видео, вышедшем в прошлом декабре, Атышов говорит, что доставил Audi RS6 самолетом из Франкфурта в Бишкек для Berg Auto.

«Привезли AUDI RS6 PERFORMANCE, из Германии 🇩🇪, авиа доставкой, для наших друзей и партнеров, автосалону «BERG AUTO PREMIUM» @berg_auto.kg, г. Москва, Россия 🇷🇺», — подписал он пост.

Другим потенциальным поставщиком, по всей видимости, выступает Адилет Тилдебаев, молодой кыргыз, который в соцсетях публикует фотографии, свидетельствующие о посещении им нескольких мероприятий Berg Auto, и который поместил здание Berg Auto на обложку одного из своих аккаунтов в Facebook.

По данным приложения Getcontact, российский номер Тилдебаева, который узнали в OCCRP, часто подписывают с указаниями на импорт автомобилей через Кыргызстан: «Адилет возит машины кыргыз», «Адилет Range Rover Кыргызстан» и «Адилет машины из Европы».

Атышов, Тилдебаев и администрация президента Кыргызстана не ответили на просьбы прокомментировать ситуацию.

В подготовке материала участвовали Даяна Коллиг (Paper Trail Media), Мигле Кранцевичюте (Siena), Шарунас Черняускас (Siena), Олеся Шмагун («Новая газета Европа»), Лейла Бектур (Forbidden Stories), Сесиль Анджеевски (Forbidden Stories) и Элоиза Лаян (Forbidden Stories).

Источник: OCCRP